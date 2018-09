La Ventanilla Única en SER Empresarios. La herramienta que ha ayudado a crear 272 empresas

Voz 1 00:00 muy duras

Voz 2 00:14 hoy es de empresarios vamos a saludar a Maite Carmona que es la directora del Área de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Maite Carmona qué tal muy buenos días

Voz 0098 00:22 los días bueno pues comenzamos hoy

Voz 2 00:24 SER Empresarios hablando de un servicio que es fundamental sin duda alguna para los emprendedores de la provincia de Ciudad Real muy conocido sin duda alguna yo creo que todo el mundo hemos oído hablar de la Ventanilla Unica Empresarial es un servicio dependiente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real ya son muchos años Maite los que se viene trabajando verdad de esta desde esta Bowe Ventanilla Única Empresarial no desde dos mil dos concretamente ayudando a a mucha gente de verdad de la provincia de Ciudad Real a crear su empresa

Voz 0098 00:53 pues sí llevamos casi dieciséis años haremos ahora en el mes de diciembre en los últimos años hemos pasado de ser solo no fue sólo Ventanilla Única Empresarial a ser punto PAI que es punto de atención al emprendedor y estamos dentro de de la red del Ministerio de Industria Comercio y Turismo lo que ofrecemos en este país Bowe es es un servicio que permite a todas las personas que quieren emprender que quieren crear una empresa pues a tener toda la información a su disposición sobre todo lo que tiene que ver con esa canción de su empresa desde trámites formas jurídicas aspectos legales fiscales laborales ayudas y subvenciones financiación a la que pueden acceder y además de toda esa información todo ese asesoramiento y todo a todo ese guía que les damos en ese proceso de creación de su empresa pues además también pueden crear la empresa en el mismo espacio físico sin tener que ir pues a las diferentes administraciones de manera muy muy rápida muy sencilla pues salen de allí de de la de la ventanilla uno oiga pues su empresa debajo del brazo tanto si es una persona una persona individual no autónomo una autónoma como si es una sociedad eliminar limitada una comunidad de bienes

Voz 2 02:15 bueno vamos un poco pasa al detalle Maite yo soy una persona que mente tengo un proyecto una idea no tengo la idea pero claro no sé cómo ejecutar la cómo llevarla a cabo qué infraestructuras la que necesito entonces me voy a la Cámara de Comercio

Voz 0098 02:28 lo que es donde se encuentra esta ventanilla única

Voz 2 02:31 empresarial en la calle lanza ahí en la calle Lancia en la planta baja de la calle lanza ahí estábamos bueno pues en ese momento llegó completamente perdida como

Voz 0098 02:39 de comienza a crear

Voz 2 02:41 Army proyectó como sede empieza a ser realidad

Voz 0098 02:44 bueno pues la persona que llegue allí a la Cámara o bien no se hagan previamente por teléfono para concertar una cita o bien viene directamente a nuestras instalaciones pues hay allí dos personas que están dedicadas exclusivamente a asesorar a las personas emprendedoras y lo que tienen que hacer pues es contarle a mis compañeras a tanto en carnes como María pues

Voz 3 03:03 la la idea que que tienen ellas ya elevan asesorando les van guiando ahí le van dando

Voz 0098 03:10 toda la información y la orientación que necesitan pues para para crear la empresa porque previamente antes de dar el paso ya firmar el papel de la dedicación censal de Hacienda o la Seguridad Social se pues y les ayudan a reflexionar a ver de qué qué inversión necesitan que financiación necesitan cuáles son los los trámites específicos previo que a veces hay digamos a lo mejor con la Junta de Comunidades o con el ayuntamiento entonces pues todo ese proceso previo pues le van informando y al final si la persona se decide porque hay veces que es verdad que va gente pues a informarse y luego al final no termina de crear la empresa en ese momento tarde no pienso no ya no

Voz 2 03:53 lo más adelante si deciden quedarse

Voz 0098 03:55 empresa pues allí mismo en ese en ese mismo punto físico pues les podemos se pueden comenzar los trámites puedes comenzar los trámites porque hacemos una tramitación telemática entonces al ser telemática pues no dependemos de tener que ir a ningún a ninguna otra administración entonces gracias a al Due que es el Documento Único Electrónico puesto ese trámite telemáticamente se van incorporando los datos si ese ese Documento Único Electrónico a viajando por la red a las diferentes administraciones Illa persona sale de allí con su empresa que bueno

Voz 2 04:30 es del éxito o no de esta ventanilla única empresarial de este servicio no el encontrar todo lo que necesita amor reunido en el mismo lugar no en ese mismo punto que es con el objetivo con el que surgió eh y esto es muy exitoso porque la experiencia va demostrando que cada año imaginamos que son más no aquellos que acuden a esta ventanilla única empresarial

Voz 0098 04:51 pues sí la verdad es que desde el año dos mil dos la ventanilla única se ha consolidado como espacio de referencia en toda la provincia no sólo en Ciudad Real capital como un espacio de referencia para la creación de empresas sí y con un servicio global con un servicio que cierra el círculo desde la orientación el asesoramiento la tramitación y luego además pues todos los servicios que desde la Cámara de Comercio le ofrecemos aquellos que ya se convierten en empresarios y empresarias pues con todos los programas de competitividad de consolidación empresarial la formación que ofrecemos incluso el alojamiento nuestros viveros de empresas por el parque empresarial ya que aquellas que decide en dar el paso a la internacionalización pues también con todos los servicios en ese área de claro de de internacional con lo cual pues cerramos el círculo y ofrecemos un servicio completamente integral a la persona que quiere emprender claro ya no solamente

Voz 2 05:49 es montar un negocio sino también continuar Le continuar lo con Maite bueno datos qué datos son los que nos puede ofrecer de lo que llevamos de año no de creación de empresas en Ciudad Real

Voz 0098 06:00 pues mira eh en lo que llevamos de año han atendido más de mil consultas entre telefónicas y presenciales a personas que tenían alguna duda en el ámbito de la de la creación de su empresa esas esas consultas al final se han materializado en quinientos catorce proyectos empresariales proyectos empresariales concretos de personas que tienen su idea concreta de negocie quieren llevarlo a cabo y al final eso ha se ha materializado en la creación de doscientas setenta y dos empresas con datos a treinta y uno de agosto esto supone un cuarenta y siete por ciento más de creación de empresa respecto al mismo periodo de del año pasado con lo cual bueno pues estamos viendo que hay bastante movimiento que las las las personas que va a la cámara se deciden a crear de a crear finalmente su empresa más o menos el ratio es como la mitad del de los proyectos empresariales es decir de ideas concretas de personas que llevan una idea concreta de negocio pues me aproximadamente la mitad de ellas terminan creando la empresa con nosotros en la ventanilla única que no puedes hablar del perfil de del emprendedor

Voz 2 07:12 con poco pues de esas características no de aquel que o aquella que emprende en qué ámbitos en qué sectores

Voz 0098 07:18 pues mira el veinticinco por ciento de las empresas que creamos en la ventanilla única persona actividades profesionales

Voz 3 07:26 aquí después Le siguen en importancia

Voz 0098 07:30 el comercio el comercio minorista el comercio sigue siendo un sector en el que pues la las personas que quieren emprender pues la verdad es que ésta es es un es un sector muy tradicional en el porque es verdad que que todos los años un gran porcentaje de las empresas que se crean sigue siendo el comercio minorista y luego también tenemos otros sectores que tienen un peso importante como son pues los servicios personales la hostelería el turismo y la construcción que es un sector que estos últimos años pues ha sido más residual porcentajes muy pequeñitos y este año pues sí que se sitúa más o menos en a mismo nivel que las que la creación de empresas en sectores como la hostelería el turismo los servicios personales etc

Voz 2 08:14 el balance es muy bueno en el balance bueno sí

Voz 0098 08:17 la verdad es que es la la ventanilla única se consolida cada año más en en es como ese servicio de referencia para los emprendedores

Voz 2 08:28 los datos hablan por sí solos los datos que que no acabas de dar aquí en Ser Empresarios bueno de cara a estos próximos meses cómo se va a trabajar no sé si se va a implementar alguna novedad o no

Voz 0098 08:40 vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dando formación porque es muy importante complementar todos esos servicios quedamos con una formación de calidad con una formación a al futuro empresario empresaria que es muy importante que se formen entonces bueno pues ahora en el mes de septiembre vamos a empezar un curso que se llama Aprende y emprende en el que vamos a dar formación a emprendedores y emprendedoras y vamos a continuar con con formación específica para el pequeño comercio vamos a hacer a su formación en en todo lo que tiene que ver con la con la comunicación digital con el marketing digital y una batería de acciones que siempre van a poder consultar todas las personas interesadas en nuestra web cámara CR punto RG y la verdad que tenemos un programa muy apretado y además complementando con otros programas que fomenta la competitividad empresarial como eje en sectores específicos como por ejemplo sector del comercio se puede sector del turismo tenemos abierta una convocatoria para ambos sectores de realización de diagnósticos de innovación totalmente gratuitos en los cuales pues ayudamos a las empresas de estos dos sectores hacer un análisis de su situación actual como están a un les ayudamos a detectar áreas de mejora les acompañamos en el proceso de implantación de mejora de soluciones para para aumentar su competitividad ahora mismo esos diagnósticos están abiertos tanto para el comercio como para el turismo así que animo a todas aquellas empresas de de estos dos sectores a que entre en nuestra web así participen en nuestro programa que como digo es totalmente gratuito gracias a fondos Feder y aquí que es es importante esta financiación ya lo creo para que todos estos programas pues no no suponga ningún coste para las empresas