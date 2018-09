Voz 1 00:00 pues en este espacio abierto en Hoy por hoy a todos los colectivos de Ciudad Real y comarca hoy vamos a saludar a José Ignacio De la Rubia que es el presidente de la recién constituida asociación de las Herreras qué tal muy buenos días

Voz 2 00:13 hola buenos días buenos días a los radioyentes buena

Voz 1 00:15 hay que recordar que esta asociación nace en primer lugar como plataforma para proteger el convento de de las carreras conocido así popularmente en Ciudad Real dado que la orden que lo regentaba bueno pues se marchó de de este convento declarado recordamos bien de interés cultural y esta plataforma José Ignacio hace precisamente para que ese edificio vacío en la actualidad nos eche a perder y no perdamos más patrimonio del que se ha perdido en Ciudad Real no

Voz 2 00:46 solamente la plataformas se crea pues a raíz de que este monasterio lleva cerrado de dos mil ocho que tampoco conocíamos su estado porque date cuenta con un edificio del siglo XVI cerrado como cualquier casa pues somos un deterioro y se va deteriorando entonces como tú muy bien he dicho bastante patrimonio perdido en la ciudad porque eh es una pena que habiendo patrimonio como lo había poco a poco la piqueta se lo haya ido cargando y ahora pues nos quedan dos monasterio desde el siglo XVI en las Madres Carmelitas que está habitado y el monasterio de las Franciscanas Concepcionistas que es el que se encuentra cerrado desde el año dos mil ocho

Voz 1 01:25 bueno desde que empieza conformarse esa plataforma como decimos si después se esa posterior constitución en asociación se vienen dando una serie de pasos sobretodo a nivel institucional para que sean las instituciones Diputación Ayuntamiento Junta de Comunidades las que de alguna manera se impliquen no en en en este proyecto en intervengan de alguna manera se han conseguido José Ignacio pasos importantes

Voz 2 01:49 bueno la verdad es que sin nosotros nada más empezar a andar como plataforma independientemente de dirigirnos a la orden Concepción esta de Osuna que es la propietaria de del edificio pues eh lo primero que hicimos fue solicitar reuniones con las instituciones crución Provincial cuyo municipal si la Junta de Comunidades para tratar de este tema Inti concienciarles de que no estábamos en disposición de ese siguiera perdiendo patrimonio perdón ni que por lógica ellos también tendrían algo que decir al respecto la primera reunión Se mantuvo con el presidente de la Diputación en nos trasladó también su preocupación por la pérdida de patrimonio incluso pues bueno ante la oferta que nosotros lo hacíamos de comprarlo claro eh nos razonó lógicamente como como máximo mandatario de la Diputación pues la imposibilidad que tenía por varias razones de hacerse con el edificio pero sí estaba en disposición si ese edificio se accedía a cualquier institución a cualquier órgano pues te colaborar económicamente con la rehabilitación que necesitará y por lo tanto podemos decir que bueno la preocupación dentro de la Diputación Provincial existe un con promesa tenía un compromiso por parte del presidente porque no incluso nosotros llegamos decir mira nosotros estamos en incluso en disposición de si tenemos que pasar a cuando nos dejen pasar si tenemos que limpiar los patios si tenemos que acrecentar aquello de estamos en disposición de hacerlo en nuestro crecimiento es adecentar aquello para que se pueda abrir en dijo que sí que estaba en disposición de colaborar con nosotros en la medida necesaria en el aire

Voz 1 03:26 esta miento en el Ayuntamiento pues lógicamente

Voz 2 03:29 Pilar Zamora ya se había puesto en su momento en contacto con la orden concepciones con la madre superiora y bueno pues le dijeron pues lo que en los ámbitos nosotros que eso es una propiedad privada y que ellas son las que al final de cuenta tiene tienen que decidir sobre el edificio ojo que quiero aclarar una cosa respetamos que creo que parece ser que se pueden haber confundido algunos términos nosotros respetamos como no puede ser de otra forma la propiedad privada que la orden está en su derecho de ponerlo a la venta el edificio en en en lo que cuando crean y en la medida económica que Ellas crean no sea que no entendamos que nosotros queremos que no es nadie entienda que queremos prohibir que que la orden venda ese edificio porque es propiedad privada distinto hubiera sido si fuera una propiedad de la Administración una pero en este caso es una propiedad privada y ellas tienen la total el total dominio e del edificio por supuesto están en completa libertad de poder ofrece ofertar Loi venderlo dicho esto pues la el Ayuntamiento dijo prácticamente lo mismo no ellos no estaban en disposición que que incluso ha dañinos un superávit que que hay un techo de gasto y que no podían invertir en porque luego después viene el problema de mantenimiento comprar el edificio sino pues hay que mantenerlo pero bueno que también les preocupaba mucho que pues bueno pues hablarían con la Delegación de la Junta con con Carles me interesa ir para que nos recibiera Ivy llegáramos a acuerdos también con la comunidad

Voz 1 05:03 pues llega este momento se reúnen con la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real y de esa reunión sale un compromiso en firme técnicos de esta delegación van a solicitar a a la orden pues todos los permisos para poder entrar en el edificio y hacer una inspección ocular no de su

Voz 2 05:21 efectivamente porque parte de la asociación que a lo mejor sí a nosotros se nos hubiera dejado pasar desde un principio hubiéramos documentado el estado del edificio Gemma si no hubiera sido factor cancha no me fascina que lo tenía nosotros sí será si está bien el monasterio los primeros que nos alegramos somos nosotros ojo eh que no que no quepa duda lo primero que no saliéramos somos nosotros entonces como hasta este momento no podíamos saber no había hemos accedido al interior del monasterio primero para conocerlo porque somos de Ciudad Real irá por las condiciones de clausura y demás no conocemos el edificio conocer la estructura del edificio y segundo pues poder corroborar ese buen estado en que en los aseguran que esta entonces lo hubiera sido necesario solicitar a la Junta

Voz 3 06:07 que fuera una inspección de tenis

Voz 2 06:09 los pero bueno así se hizo vamos a practicar no es que se hiciese así porque no iba en los cinco puntos que le pedíamos a la delegada no a ese punto fue la propia delegada a la que nos dijo que que nos parecía no bueno

Voz 1 06:24 esto es importante porque en ese momento en que los técnicos de la Delegación comprueben el estado entran en ese edificio también eh pueden llegar a obligar a la orden que como BIC como Bien de Interés Cultural tengan que cumplir con la ley que les obliga a abrirlo al montar una las ocasiones nuevamente

Voz 2 06:42 esas esa ha sido también nuestro nuestro caballo de batalla el artículo el punto tres del artículo veinticuatro de la Ley de Patrimonio Histórico Cultural de Castilla La Mancha dice que cuando un edificio en este caso este monasterio declarado Bien de interés cultural es de propiedad privada obliga a los propietarios a que ese edificio si habrá al menos cuatro veces al mes para que pueda ser visitado hoy conocido y y claro nosotros tampoco queríamos hacer mucha fuerza en ese tema en tanto en cuanto no supiéramos el estado del edificio porque claro cómo vas a pasar que caiga por ahí granase al asegurarnos que sacrificios está en perfectas condiciones pues bueno la propia delegada Nos dijo a hacernos un escrito para que estemos a la orden a que se cumpla la normativa legal en este aspecto y tal ese escrito ha quedado había registrado en el día de hoy bueno esperamos pues que haya a feeling entre la Junta la orden y nosotros no pretendemos otra cosa sino que ese monasterio se ha conocido hoy está abierto al público en la medida que la ley marca no pues a trabajar a trabajar por defender ese monasterio a muerte

Voz 1 07:51 hay novedades no porque desde que se produce ese esa reunión no ese encuentro en la Delegación de la Junta eh bueno cuéntanos José Ignacio que es lo que ha pasado

Voz 2 08:00 pues sí hay novedades en tanto en cuanto de forma accidental porque lo de alguna forma nuestro vicepresidente Carlos Lillo ayer por la tarde se encontró con el representante de la orden que estaba de visita comentó aquí en Ciudad Real bueno pues estuve dentro de una conversación y tal y en un momento dado pues este señor le dijo que si quería verlo pues lógicamente el vicepresidente de sacarlos dijo lo que estamos pidiendo nada querer ver el monasterio y bueno pues tuvo la suerte de poder acceder al monasterio acompañado de representantes representante de la Orden bueno según me acaba de comunicar me acabo de reunión Lionel pues el estado de Enel que está es bastante bueno más

Voz 1 08:42 buena noticia no no sé si tuvo en esa conversación oportunidad de de plantearle no que lo amamos a iban a entrar técnicos eh

Voz 2 08:50 le dijo pues enroló movimientos nuestro porque nosotros además pues tampoco nos escondemos de los movimientos que estamos saliendo un icono pues se le dijo que si incluso ya sabían que tenía un apercibimiento de del Ayuntamiento para limpiar todos los grafitis que hay en la fachada exterior que es una pena beneficia ante el lleno de graffitis la puerta de acceso a la al convento no a la iglesia el convento pues igual esta pinta rajada de grafitis y demás entonces el Ayuntamiento parece ser que les da un requerimiento para que el implicaran toda la parte exterior de cada calle María Inmaculada sí sí también a la parte de de acceso al convento en la calle San Antonio y bueno pues que es ellos tienen pleno conocimiento de este tema Ibon hoy el compromiso de ir arreglando lo pues mire usted cómo están obligados por ley a que ustedes al ser los propietarios quién que mantenerlo pues no parece no parece muy bien nosotros estamos abierto pues a era abrir una mesa de negociación con la Orden ITC a mi madre

Voz 1 09:50 ya predisposición por parte del representante de la Orden

Voz 2 09:53 bueno parece ser parece ser que a raíz de ayer pues pudiera verla predisposición decir bueno pues se aquí tenéis es lo que nosotros siempre hemos dicho sí aquí tenéis una herramienta sino nosotros gira las asociaciones ayuda así lo que nosotros queremos es ayudar que ese monasterio eso pueda conocer que que es es que estemos todos los vigilantes en cuidarlo mantenerlo no pretendemos otra cosa Laso si alguien ha entendido otra cosa distinta pues está está totalmente equivocado está totalmente equivocado

Voz 1 10:22 nació la asociación ha nacido con este único objetivo se llama Plaza de las terreno las

Voz 2 10:26 bueno la asociación ha nacido con el objetivo hoy dentro de los estatutos uno de los fines es la conservación del patrimonio de la ciudad

Voz 1 10:34 en general en general

Voz 2 10:36 en este caso bueno lleva el nombre Plaza de las Herrera porque este ha sido nuestro inicio ya ha sido pues un edificio que a nosotros nos ha dado pie para pasar de plataforma asociación yacer realizar a lo largo del tiempo actividades culturales a lo largo de del tiempo como yo digo según también el poderío económico según las circunstancias que se vayan dando pues a rally alrededor del monasterio que la gente conozca a los anteriores que conozca una plazoleta muy coqueta que hay allí en fin algo que sea atrayente atrayente para pues hombre para la visita de la ciudad

Voz 1 11:08 pero luego hay otro mucho patrimonio también sí no

Voz 2 11:11 gente hay no está en buen estado no nosotros tenemos alguna espina de verdad desde aquí insto a las autoridades a que tomen serias cartas en el asunto ya que es el arco el Torreón por ejemplo por ejemplo pues es el único vestigio que queda del Torreón del Alcázar de Ciudad Real sinceramente me dolería Nos dolería todos en el alma que día pasen por allí en verde ver el arco que queda cómo está aquello veamos un letrero que diga aquí estaba el arco del Torreón por lo tanto de verdad y cariño al patrimonio de nuestra ciudad nos quejamos de que no vienen turistas nos quejamos de que no hay un movimiento turístico en Ciudad Real porque que les vamos a enseñar pues si hay cosas en Ciudad Real dignas de ver indignas de cuidar por supuesto estamos en la obligación ciudadanos e instituciones de velar por el patrimonio