Tertulia La Rebotica sobre la situación política de localidades como Ciudad Real, Almagro o Miguelturra

Voz 2 00:10 doce y treinta minutos arrancamos nuestro espacio de tertulia política la robótica lo hacemos con los protagonistas de cada semana son nuestros tertulianos Laura Espinar Diego Murillo José Valverde Rodrigo García buenos días bienvenidos hola buenos días Nos vamos a plantear esta tertulia político y más política que nunca íbamos a analizar precisamente la la Corporación municipal de algunos de los ayuntamientos de la comarca de Ciudad Real con un especial interés sobre la capital mirando precisamente de cara a las próximas elecciones Nos planteábamos el Ayuntamiento Ciudad Real Miguelturra vagón Daimiel Almagro grandes localidad de referentes dentro de nuestra comarca por diferentes ámbitos ya sean pues se de industria cultural no pues nos quedamos en ese análisis vamos a arrancar si os parece queridos tertulianos por nuestro Ayuntamiento de Ciudad Real en el que nos encontramos y con el que convivimos día a día un ayuntamiento que para que los oyentes se lo conozcan está compuesto por nueve personas nueve concejales del Partido Socialista diez del Partido Popular cuatro de ganemos un concejal no adscrito a ningún grupo político y un concejal de Ciudadanos como creéis que podría quedar esta corporación en los próximos meses adelante

Voz 3 01:27 la verdad es que a mí me parece todas las elecciones cuando uno se presenta ellas son históricas y esas son las más importantes evidentemente pero en este caso la verdad es que a mí me parece que van a ser apasionantes porque el caso que se dan en Ciudad Real si analizamos el dato del resto de pueblos se repite bastante y es que hay muy poca diferencia entre lo que podemos llamar bloques entonces quizás hay un poco más en Almagro pero hay una diferencia dentro de ese bloque que Podemos de derechas que de hecho se ha roto hoy bueno pues el equipo de no sé Si en Ciudadanos uno pero de una agrupación ciudadana

Voz 2 02:09 agrupación de electores que ya sea ya forma parte de

Voz 3 02:12 aclarado bueno pues hay que está al frente Jenaro pues la verdad es que bueno pues rompió con la derecha que está apoyando en este caso al Partido Socialista una sociedad una situación un poco distinta de la que sucede en el resto y luego Miguelturra quizás también introduce un poco de diferencia en los número puesto que hay no hay sólo un concejal de diferencia entre los bloques no por lo tanto a mi me parece que que va a ser un fenómeno realmente apasionante primero porque a ver cómo se comporta ese fenómeno de los partidos nuevos sí es en Ciudad Real tenemos una persona de ciudadanos pero hay un no adscrito que no sabemos qué va a pasar y además tenemos cuatro de Ganemos que tampoco sabemos qué va a pasar o al menos que marca

Voz 2 03:02 según las encuestas ese decía que que ganemos podría perder hasta dos concejalas de cara a las próximas elecciones

Voz 3 03:07 sí bueno hay alguna encuesta pues ahí funcionando anda que yo creo que sale bien parado e Partido Socialista yo creo que además incluso la alcaldesa tiene bueno pues bueno una una buena entrada entre la ciudadanía está bastante bien valorada según me cuentan yo no he visto los resultados concretos pero esto es lo que me han me han comentado no entonces por eso pues yo creo que tenemos primero ese ese fenómeno de ver cómo se comportan estos partidos nuevos sigue consolidan Si se amplían eh si desaparecen dependiendo yo creo que la política que hayan hecho de la situación nacional porque es verdad que estos partidos al final tienen también quizás más reflejo en el ámbito nacional que quizás los otros grandes partidos y luego además pues también veremos si se han consolidado alcalde nuevos porque no recordemos que en Ciudad Real la alcaldesa nueva que hay alcaldesa nueva Miguelturra de alcalde nuevo en Almagro no así en Daimiel que que repite bueno pues yo creo una decisión Malagón tampoco estaba también Adriana ente por lo tanto yo creo que bueno no se ahí hay ese tipo de incertidumbres que yo creo creo creo que van a hacer de estas elecciones una elección es muy interesantes ya digo como todas pero en este caso como son etapas

Voz 4 04:35 yo tirano para Ciudad Real para la capital creo que la clave está de acuerdo con PB en en prácticamente todos análisis pero creo que la clave va a estar en el en la CAM en el candidato que presente el Partido Popular en el sentido de que se ilusiona o no ilusiona en el sentido de de Pilar Zamora que es una alcaldesa que ha llegado a la gente eso yo creo que es evidente hay

Voz 2 05:05 hemos cambiado el discurso eh porque hace dos años en esta tertulia no valoraba vamos a Pilar Zamora como alguien que había llegado a la gente sino como que no parecía o no veíamos lo que estaba haciendo realmente

Voz 4 05:16 sí yo creo que eso forma a acabar ha adaptado más por encima que su equipo de gobierno es otra de las cosas que quiero diferenciar y eso es una tónica constante que que te llegan desde todos los ámbitos desde el cultural desde el P de vista económico incluso desde la gente de la calle que quiere que se solucionen los problemas se ha visto una alcaldesa con una imagen con una empatía es que llega a la gente y luego pues en el funcionamiento del día a día del Ayuntamiento pues hay hay muchas deficiencias Ansa dos temas y muy impone antes que que han afectado pues pues el tema limpieza el tema de los baches las los asfaltados la la falta de concreción de obras todo eso ha llegado un momento en el que bueno pues también está en el debe no de de esta de este texto el equipo de gobierno que yo pienso que bueno en este último año está está intentando pues hacer un esprín todo lo más rápido posible por completar más o menos el el el el programa no lo que decía el el Partido Popular tiene ahí es hándicap de quién va a ser su candidato yo creo que bueno tampoco voy a descubrir aquí nada nuevo pero con Paco Cañizares cuenta con todas con todas las papeletas para para ser la persona que lidere el el Partido Popular yo creo que va a ser clave esa esa persona para que amarre votos del PP para que no se la haya es elevada la fuga que previsiblemente ahí a nivel nacional de del PP a Ciudadanos y como me decía Pepe los bloques van a estar muy muy muy equilibrados

Voz 5 07:06 Laura yo creo que que dos cosas son determinantes ahora mismo en el desde mi punto de vista en el Ayuntamiento de Ciudad Real como habéis comentado a mí el papel de de Pilar Zamora me parece muy relevante como decía la coordinadora de

Voz 6 07:22 de este espacio es verdad que que es subir su figura pues ha ido adquiriendo pues un poso hay ciertamente sobre sobre ella pivota

Voz 5 07:34 vamos a toda la la actividad la actividad del Ayuntamiento a mi me parece que es clave dará para las elecciones para las futuras elecciones municipales

Voz 7 07:45 por otro lado también creo o no

Voz 5 07:48 me atrevo decir que se van a mantener los mismos resultados ni muchísimo menos pero sí creo que no va a seguir no va a haber un resultado con con mayoría absoluta

Voz 4 07:58 vamos a hacer una guerra sin freno

Voz 2 08:00 yo tengo ordenador voy apuntando determina

Voz 5 08:03 antes los para los partidos ahora minoritarios esa qué va a pasar con de partido del que no sabemos nada

Voz 2 08:10 es que no parece que están esos partidos minoritarios mucho más perdidos se diluyen

Voz 8 08:16 en centrándonos en el papel de de Ciudadanos hay que recordar que en Ciudad Real ahora mismo hay el el numero uno de ciudadanos era el número dos y el número uno ahora mismo es un concejal no adscrito donde el concejal no adscrito acusa al actual líder de la formación de vago debajo si eso sí el premio por acusarle de vago es la expulsión de ciudadanos si analizamos la rumorología no lo digo por el karma de la silla en la que yo estoy ahora mismo sentado Se está analizando desde la formación que número de tránsfugas desechados por otros partidos banal

Voz 4 08:54 para los primeros puestos de la lista decía

Voz 8 08:57 la danos evidentemente la tónica de esta formación política que es una escisión del Partido Socialista de Cataluña que hizo una OPA hostil a Unión Progreso y Democracia y se encarga de recoger de coger a aquellos que no cuentan para el Partido Popular y el Partido Socialista toda esa amalgama que también repercute desde el punto de vista local no puede ser muy atractivo

Voz 2 09:20 a nivel nacional es muy atractivo es lo que hay es el tirón el tirón que tuvo Podemos en su momento el tirón que tiene Ciudadanos a nivel de la figura

Voz 8 09:27 imágenes que yo quería hacerlo desde el punto de vista local un es decir de toda de lista local que ha ofrecido a ciudadanos que ofrecido Ciudadanos a la a la sociedad cuál ha sido la gran aportación todo esto llevado también al resto de las formaciones os dais cuenta ya estamos hablando en pasado es decir

Voz 2 09:44 que ha ofrecido que ha ofrecido Ciudadanos en estos cuatro años Manlleu sensible les vale muy bien muy representativo muy rotunda que atribuye

Voz 4 09:54 eh Se le atribuye y yo creo que es de justicia no

Voz 2 09:58 el efectivamente el polígono Sepes

Voz 4 10:01 primero que se ha reunido hoy estoy un poco el que activo e todo aquello que estaba perdido y olvidado por lo menos no estaba en la agenda de la actualidad eh ya no sé quién puso más o menos o quién fue más o menos el protagonista en eso pero hay que

Voz 3 10:15 en cualquier caso tampoco se puede hablar de personas que han sido desechadas por el Partido Popular hay muchas personas que han desecha o al Partido Popular porque han pensado que no era su partido eso no dice era porque era eh de viste nada negativo de la ópera por esta especie de mesianismo de o yo no ha sido porque quizá hay casos concretos habrá de todo que Ceuta y que esa es la situación habrá de todo pero sin duda ninguna en algunos casos ha sido porque el partido no respondía ya a las expectativas que durante un tiempo mantuvieron que es verdad que luego cada uno tiene sus propias expectativas personales y eso cuenta claro que sí

Voz 2 10:55 pero a ver una pregunta pregunta pero real no lo podemos circunscribir a esto que estamos comentando no saca nombre eso ahora mismo yo creo que

Voz 3 11:05 tenía razón Diego por retomar un poco

Voz 2 11:08 os vais dando mucha es muy hermanados Diego no digo que que que que les

Voz 3 11:13 doy la razón en que va a depender también el resultado de en buena medida de la situación del Partido Popular no olvidemos que tienen un congreso por delante donde en concreto una figura muy importante de Ciudad Real ha salido dañada entre comillas porque evidentemente cuando Rosa Romero ha decidido no presentarse pues ha decidido no presentarse porque hay previamente una foto de todos los compañero líderes de Ciudad Real con otro candidato y por lo tanto no tiene nada que hacer estas cosas son así de claras aunque luego la justifique hemos como quiera

Voz 2 11:44 ah bueno entonces no sé cómo va a quedar esa situación

Voz 3 11:46 John cómo va a trabajar Rosa qué va a pasar con Miguel Ángel Rodríguez que está aquí de líder está comiéndose el marrón entre comillas

Voz 5 11:56 es decir en la oposición

Voz 3 11:58 John que yo sé lo que es como bien sabéis en la del once bueno y ahora que porque claro estas cosas al final salen no entonces por eso digo que va estoy de acuerdo con Diego en el sentido de que va a depender mucho de cómo se conforme esa situación y como trabajen de

Voz 2 12:17 sí que ha hecho el PP en esta legislatura porque hemos dicho que ha hecho ciudadanos que ha hecho el Partido Popular bueno

Voz 8 12:22 Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer

Voz 2 12:25 sí eso también podíamos haber dicho ciudadano pero quiero que tenía que hacer que se a popular que ha hecho muchos Sepes para ciudadanos que ha hecho el PP

Voz 8 12:32 en el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer oposición aportando no Angkor Nos nos acordamos se analizan afirmar el Partido Popular de Ciudad Real como si aún gobernara

Voz 2 12:43 a a darnos tampoco gobierna lo lo has dicho hacia un segundito que no había hecho nada entonces si el Partido Popular tampoco gobierna lo vamos avaló la esa atleta

Voz 8 12:51 la ha hecho lo que tiene que hacer que es el énfasis en aquellas cosas que el Gobierno de Pilar Zamora no ha hecho bien

Voz 2 12:56 como por ejemplo denunciar la situación de falta de Lima

Voz 8 12:58 Deza que yo creo que hay un cierto consenso en la ciudad de que podría estar más limpia aquí ha hablado podría haber hecho más el Partido Popular en esta legislatura es que el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer porque la oposición como muy bien ha dicho Pepe tiene las manos atadas por su para propia naturaleza de la de la de la legislatura dónde te toca ser oposición y aunque te guste hacer más cosas aunque tengas una pulsión por gobernar la de podremos lo que sí

Voz 3 13:24 hasta que se podría haber hecho una oposición más positiva se podía haber hecho algún tipo de propuestas que hubieran llegado a la ciudadanía que hubieran ilusionado a la ciudadanía en vez de sólo criticar aquello que el Partido Socialista en el poder está poniendo en marcha vosotros pensáis ahora se pone en marcha un jardín no el Harding Cillo que no sé que si se pone en marcha que podrían haber es bien la cosa

Voz 5 13:48 esa esa esa forma son las

Voz 3 13:51 la forma pobre de acero

Voz 5 13:53 les ha faltado fuerza pero a mi me parece que no ha hecho más la oposición el Partido Popular esta legislatura francamente

Voz 2 14:00 duro Calista no yo me parece que haya hecho mano oposición

Voz 5 14:02 otra cosa es que haya estado acertado más acertado o menos pero no hecho mal la oposición bien es verdad que con un grupo tan amplio como eran de diez concejales bueno pues todo hay trabajo o API votado sobresueldos personas no más dos tres personas como como a mucho como mucho eh el resto bueno pues es una de las cosas abundando en lo que decía el ego que comentaba PP la el el equipo el equipo de municipal de de del Partido Popular es el equipo que conformó Rosa Romero hizo bueno pues se ha quedado bastante de manifiesto bueno pues que pues a las personas que que lo componían pues cuál era su perfil hay hipótesis de alguna forma el de sí o no de sigue podía andar no pero la realidad es que yo sí creo que han hecho una buena oposición con independencia que hayan he estado más o menos acertados no ahora el candidato que estamos hablando candidato o candidata todo para todo parece indicar que será candidato del Partido Popular para las próximas elecciones pues tendrá que ver de todas esas personas con cuáles son con las que cuenta con cuáles no lo están

Voz 3 15:06 eh y cómo se les dice que no a la y cómo es que sí

Voz 5 15:10 no es lo mismo el Partido Socialista del año quince el grupo municipal me refiero insisto en la figura de Pilar Zamora no es lo mismo el año quince que hoy esa y creo que Pilar tiene que afinar muchísimo en la composición de la lista que vaya a hacer porque estamos hablando de otro momento de otro momento radicalmente distinto precisamente por su figura si insisto yo no creo que el tema vaya a ser que es el enganche de quién se queda segundo aquí no me parece que el tema va a quedar en minoría un simple de ir van a ser determinante Si Ganemos queda contra dos ciudadanos cuánto es lo que sigue lo de ciudadanos me parece importante porque tenemos que tener en cuenta que solamente hay una cara de Ciudadanos en esta provincia el portavoz en el en el Ayuntamiento de Ciudad Real y el portal os provincial no que es que es que la misma persona yo no sé cuándo va a empezar a saltar a la arena Ali el más el hombre

Voz 2 16:06 Mullor portavoz yo lo de la oposición uno del PP Pepe no estoy de acuerdo gracias relata saqueado Gemma contenta pero yo me has hecho por eso se nada más

Voz 4 16:19 eh creo que hay como si es que de acuerdo con la hora en que ha hecho el PP un una buena posición en el sentido de que ha hecho un marcaje férreo sí hay que muchas veces ha sacado mucha de las casillas a al equipo de gobierno iraní ha mostrado las incongruencias de a veces desde una desde una actitud bastante tensa hay en la que sí que podría haber sido una una pues bueno con más diálogo pero ahí sí que es sólo lo achacó a los dos al equipo de gobierno ya ya al PP ha habido muchos momentos a lo largo de la legislatura que nos han reconocido ambos que no han hablado y que no ni penas eh aquí

Voz 2 17:00 hemos hablado mucho con Ganemos eso Iker

Voz 4 17:03 eh pero bueno hay unos hay uno había algunos temas centrales que sí que podrían haber llegado a algún acuerdo o por lo menos

Voz 3 17:10 los haber hablado Nos han reconocido que nunca pues bueno ni siquiera se han sentado a partir ya previamente de la imposibilidad de llegar a lo que iba de un enfrentamiento total y por lo tanto ese choque frontal han dicho pagábamos la establecer puentes no yo creo que por parte de los dos en ese sentido sí sí

Voz 8 17:29 hay un punto que en cuanto al análisis del debe de la haber de la influencia que pueda tener no ya sólo del rebufo de la política nacional de Si Pedro Sánchez va a tener un mayor predicamento Pablo Casado va a consolidar su posición en el partido por lo que todos sabemos qué es la clave local saber si los partidos se van a centrar en hacer municipalismo puro y duro en cuanto a ir a Barrio Barrio e analizar si da vida más más o menos limpieza e ver Sí se van a centrar en esto o por el contrario van a tirar un poco más a ver qué pasa a nivel nacional ya hay un tema que a mí me tiene especialmente disgustado que es la situación del polígono Sepes de Ciudad Real hay alguien de los que estáis aquí sabéis cuáles son esas supuestas cuarenta y siete empresas que van a dar lugar a que la Empresa Pública de Suelo haga el Poli igual famoso porque a día de hoy lo que sabemos es que Manzanares de ahí un compromiso un compromiso oficial de descargar sobre el municipio once millones de euros la única condición que pone el Ministerio para que Ciudad Real haya esa descarada dinero es que haya de manera pública un número de empresas con el compromiso real de establecerse en Ciudad Real y sin embargo aquí no hay nada de eso para mí yo creo que eso es lo más grave o por lo menos no ya tanto porque al fin al cabo la limpieza

Voz 3 18:51 bueno se puede arreglar con un plan de empleo

Voz 8 18:54 pero es que estamos hablando de mucho dinero que está volando sabéis cuáles son esas empresas

Voz 3 18:59 pues hombre Diego tuvo ante la vista

Voz 2 19:02 el viaje a Diego sin que a nadie

Voz 3 19:07 ahora sabemos sirvió mucho o poco porque efectivamente tenía una Liga había direcciones a empresas

Voz 4 19:12 email si teléfonos Facua ya

Voz 2 19:14 ahí estaba él es quien presenta de periódicamente debería haber

Voz 3 19:18 es verdad que justificaban siempre las propias empresas no querían que se supiera de cara a la posible que bueno pues situación de otras empresas que quieran instalarse y tal bueno no sé si es verdad o no no tengo por qué dudarlo en principio no y por lo tanto bueno a mi me parece que eh que está bien retomado y que es necesario e ir adelante con ese polígono ir por lo que planteabas Rodrigo yo creo que ya desde las elecciones pasadas incluso las anteriores sean municipal izado mucho las seleccionar salió tan eh

Voz 8 19:52 que la municipio entre abril yo creo que en este caso

Voz 3 19:55 verdad que siempre va a haber una influencia de fuera pues en las del once el anti zapaterismo reinante hizo que bueno pues el PSOE tuviera una debacle prácticamente en todos sitios no fiel luego se remontó y la aparición de esos otros grupos hizo pues que el Partido Popular de creciera un poco y eso ha hecho que en muchos casos incluso con un resultado peor entre comillas pues el Partido Socialista puede estar en el Gobierno cien son circunstancias que se dan en cada caso pero que respondiendo a esto que comentaba yo creo que en Ciudad Real en concreto y en la mayoría de nuestro pueblo que sean municipal izado mucho las elecciones municipales afortunadamente ese habla de las cuestiones de cada una de las ciudades de los pueblos ese habla de lo que realmente

Voz 2 20:44 ya no nos venden grandes nombres porque yo creo que siguen vendiendo algunos grandes nombres esas nuevas formaciones se mueven por el tirón de sus grandes no hombre claro

Voz 5 20:51 eso ocurre solamente los partidos más minoritarios a mí no me cabe la menor duda que tanto por parte del Partido Socialista y el Partido Popular que y los temas en el noventa y cinco en el noventa y nueve por ciento van a ser temas locales en los que van a tocar por parte de Ganemos entiendo que también con Ciudadanos y quiero pensar que también pero lo veo más complicado nada más que por por por los cuadros que tiene ahí bueno los grandes partidos realmente duro con el el que tienen los grandes partidos y están dando ya ya están visitando los barrios seguramente que estén ahora en la segunda vuelta después de Navidad pues a han una última para ir a mí no me cabe la menor duda que que eso sí se hace

Voz 4 21:40 sí pero curiosamente siempre hemos criticado aquí que los plenos se habla de todo muchas veces en menos de menos de los asuntos municipales en las que las mociones nacionales que ven cada uno de los partidos todos sin distinción sin tendríamos que ver qué grado en la legislatura se ha hablado de se han aprobado mociones eh eh eh por parte de de argumentarios nacional es prodigio de alguna manera que que de asuntos del municipio ir yo volviendo al tema de Sepes e todo lo lo que es la política no hace uno vamos a hace un frío hace un año pues se está hablando de Sepes y que la culpa la tenía el Gobierno y que no se daba solución y que bueno Pilar estaba intentando hablar con el Gobierno que no la recibía pues bueno pues el Gobierno ha cambiado Yi ahora tiene que ser su Gobierno el que le dé quede de leer la reciba y que le dé pues bueno una solución al pueblo al polígono Sepes Ader de que el peligro no se pasa es

Voz 2 22:42 la Santi tendríamos que volver hacia una robótica al polígono Sepes pe pero como no es que a tres minutos de tertulia me gustaría así en una ronda de preguntas rápida vale que es lo que vamos a plantear al final en el Ayuntamiento de Ciudad Real gobernada el Partido Socialista a las próximas elecciones

Voz 3 22:57 yo estoy convencido de que sí lo hacen

Voz 8 22:59 pero el Partido Popular acierta con el candidato creo que puede sacar esos poquitos votos que le faltaron en la anterior legislatura

Voz 2 23:07 para agravar al a agobiar no necesitada Ganemos y si digo yo empate técnico Nate quieres mojar

Voz 5 23:16 bueno yo tampoco

Voz 7 23:18 me gustaría morirme pero es quien no me quedo con con con lo de Diego

Voz 5 23:22 no estaríamos Jaime pero es que no es momento no me atrevo yo insisto en que no va a haber mayoría absoluta y que bueno dependerá de los partidos más más pequeños para conformar para conformar el Gobierno programa hoy hoy sexto

Voz 4 23:35 que componer análisis mayores entiendo que PP Rodrigo hablan

Voz 2 23:39 de desde desde de del cuarto ahora sí desde luego Miguel decíamos que Miguelturra era una de las localidades que estrenaba esa candidata en las pasadas elecciones Victoria Sobrino con siete siete concejales frente los cinco el Partido Popular tres Izquierda Unida hay de Ciudadanos en el Ayuntamiento Victoria Sobrino crees que seguirá siendo alcaldesa o candidata

Voz 4 24:03 pues pues yo es yo creo que depende del partido claro creo que lo ahora el foco lo tiene dentro ir hace unas semanas eh dimitió otro concejal y creo que tiene una crisis de Gobierno aunque públicamente han reconocido que no lo tienen que hacer pero yo creo que tanto internamente como provincias que tienen que decidir si Victoria

Voz 3 24:26 candidata o no yo creo que no lo ha hecho mal creo que además tiene en su haber algunas cuestiones importantes una los etéreas y otra más concreta desde la declaración del Carnaval no como fiesta de ámbito nacional au el colegio recién estrenado no la verdad es que podría serlo ahora bueno zarandeado habrá primarias no claro

Voz 2 24:49 habrá primarias más que nunca son bien

Voz 5 24:52 qué Oca que habrá primarias en en Miguelturra eh

Voz 2 24:54 en Almagro porque también teníamos ex alcalde nuevo del Partido Socialista

Voz 3 24:59 no yo creo que lo está haciendo bien y Daniel

Voz 2 25:03 el asfaltado de Almagro qué tal qué te parece el asfaltado de las calles empedradas están orquestadas

Voz 5 25:08 era aquí que que el alcalde de Almagro es uno de los alcaldes que más me ha sorprendido super el me viene la provincia un sobreviviente efectivamente osa con con con bueno con una composición

Voz 7 25:20 León de de de del Ayuntamiento muy muy muy muy

Voz 5 25:25 difícil eh le han tirado para atrás bastantes cosas pero el hombre está aguantando legislatura salvo el tema del del asfaltado del año pasado que es lo que más ha trascendido

Voz 2 25:36 porque al parecer están otra vez en marchas faltando alguna que otra calle que está creando pues ese malestar entre los vecinos que no quieren sus calles asfaltadas

Voz 5 25:43 bueno en el Ayuntamiento de Paraguay

Voz 2 25:45 Store pero una localidad que tiene que mantener su imagen sí

Voz 4 25:49 todo con un vecino Si la mayoría de ellos están a la acorde que que sea falte claro no hay que olvidar que el día a día es gente van a doce

Voz 2 25:59 el diario en tacones Rodrigo otra cosa es el empedrado otra

Voz 4 26:03 sabes que hay un plan que que no se está cumpliendo oí bueno un plan que se tiene que ejecutar si se tiene que diseñar e para que se protege no se protege hay cosas claras como el centro ya hay otra zona que la de de ronda en la que se pueden hacer esa falta dos como lo está haciendo el alcalde pero eso tiene que ganara

Voz 2 26:26 yo soy muy rápido yo creo que también

Voz 3 26:29 desde la situación de los otros grupos de Design

Voz 2 26:32 sólo le separa un acuerdo no

Voz 3 26:34 es verdad que la agrupación de electores bueno su líder ahora además creo por informaciones de los compañeros de allí que no estaba mucho en el pueblo está trabajando en Madrid cita y entonces bueno pues no

Voz 2 26:45 se la agrupación de ese une conciudadanos ya forma parte ciudadanos si el Partido Popular está por presentar un candidato hay al parecer será nuevo potente

Voz 5 26:55 está el tema vuelve con con con el candidato de las pasadas elecciones bueno pues es insostenible mantener la situación actual entonces bueno pues a lo mejor con otro candidato pueden llegar a otro tipo de acuerdos por parte de ciudadanos o no o tabletas cuando porque también es verdad que Daniel reina bueno pues le ocurre un poco como lo de Pilar Zamora así me permitís la comparación pero da en reina no es lo mismo ahora que que que hace tres años cuando foro las selecciones tiene la figura que bueno ha sabido aguantar y eso da mucho pues hoy mucha fortaleza para emprender nuevas nuevo reto