Voz 1 00:00 el curso ha arrancado también para Secundaria Bachillerato Nos acercamos esta mañana a uno de los institutos de la capital de Ciudad Real lo hacemos con nuestro compañero Agustín Cacho que se encuentra ya en el y es Torreón Agustín buenos días qué tal

Voz 1037 00:21 muy buenos días pues aquí viviendo mi sueño se mozos de cuando iba al instituto hemos vuelto aquí para ver cómo ha sido ese comienzo de curso además un comienzo de curso que aquí en el Instituto de Educación Secundaria el Torreón del Alcázar pues ha sido muy especial por qué bueno hemos tenido novedad es hablamos si te parece con Fernando Martín que es el director del centro Fernando novedades importantes porque por ejemplo sea digitalizado mucho más lo que es el aula

Voz 1705 00:52 pues sí la verdad que este año empezamos con el proyecto carmelita es un proyecto que consiste en sustituir los libros de texto por tabletas digitales donde hay los alumnos pues tendrán las distintas licencias de las materias del curso Pérez en el libro The Sun pesada mochila que la verdad es que a veces las cogidas que agachar el hombro porque el peso que tenían era considerable

Voz 1037 01:19 es un proyecto Lola de jefa de estudios que ya está implantado en otros centros de la comunidad autónoma que se hizo el año pasado como prueba piloto creo que hace dos años concretamente en otros centros que llegue aquí como se toma esa decisión que este instituto bueno pues adopte esta digitalización

Voz 2 01:39 si este proyecto estaba en Primaria Secundaria es el primer año que aparece en la localidad somos nosotros los únicos que que hemos iniciado este

Voz 1365 01:50 este camino lo tomamos bueno hubo una discusión no un debate en la CCP la coordinación pedagógica con los departamentos de los departamentos hablaron con los profesores ir la mayoría de los profesores todos algunos con bueno con muchas reticencias no con reticencia sino con con la idea de decir bueno queremos hacerlo bien precauciones porque queremos hacerlo bien no pero al final decidimos que era una buena oportunidad que en algún momento lo tenemos que hacer aquí ya había muchos profesores que trabajaban con plataformas digitales en muchos de los profesores que tenemos llevan ya sus Tablet como instrumento de trabajo declarase cables personales pero lo llevan ya entonces será bueno

Voz 1037 02:37 sí

Voz 1365 02:37 es incrementar un poco más dar un paso hoy bueno hemos decidido que era una buena oportunidad es el mundo que tenemos ahora aquí creíamos que también era importante para los chicos que tienen menos recursos porque también los niños DBK llevan sus Tablet es una manera de enganchar los a las actividades docentes sobre todos los alumnos que van más perdidos es una manera de motivarlo más no pareció una buena oportunidad hemos decidido hacerlo

Voz 1037 03:05 el porque de repente Se abre el mundo a todo lo que nos podamos imaginar ya está ahí antiguamente yo me acuerdo con esas pizarras primeramente de de tiza de toda la vida ahora hay evidentemente pizarras digitales esta nueva plataforma o este nuevo esta nueva herramienta que te permite bueno pues tener acceso por ejemplo que en un momento dado estas hablando del románico tener una imagen románicos de repente de las posibilidades

Voz 1705 03:29 son casi infinitas Fernando sí la verdad es que que con este proyecto nosotros como decía Lola consideramos que es un avance sustancial a ceder pues a esas imágenes a esa pues a todo lo que hay en Internet que en condiciones normales no no podrían acceder los alumnos y por otro lado pues hacer un buen uso de las tecnologías porque es importante todo lo que tenemos ahora mismo en distintas plataformas pues se pueda acceder a ellos sin coste alguno los niños van a ver lo que en condiciones normales no hubieran podido ver como decía Laura también aquellos que tienen menos recursos pueden acceder

Voz 3 04:08 a todo a todo ahora

Voz 1705 04:11 ahora mismo

Voz 1037 04:12 claro que ahora digamos el reto está en que esas nuevas tecnologías se usen bien

Voz 1365 04:20 pero ese reto no solo educativo es es un reto de la sociedad porque en en en el cine en un teatro tú ves gente que está usando el móvil y de forma incorrecta en la mientras conduce eh yo creo que es una manera de que los chicos entiendan que también es una herramienta de trabajo son lo hemos explicado así esta es vuestra herramienta de trabajo de que efectivamente aprendan a usarlo bien es es un elemento educativo más para nosotros el uso responsable tanto del objeto mismo porque son más una tableta Ezcaray y hay que cuidarla como de de su espacio digital lidió su presencia en las redes y de todo ese tipo de cosas me parece que es también una buena oportunidad educativa el enseñarnos a usar responsablemente pues todo este mundo nuevo digital

Voz 1037 05:12 bueno me imagino que también saber que Internet es mucho más que redes sociales pero por otro lado hay que reconocer que los chavales jóvenes pues vamos a suelen decir nos dan sopas con honda en este en este mundo no hay un poquillo de de miedo como docentes como personas que tienen que transmitir todo esto pues que que te puedan te puedo adelantar por la derecha no se Fernando bueno realmente pues como decía Lola

Voz 1705 05:40 eso es es educativo es saber utilizar las nuevas tecnologías en en el momento preciso y para lo que realmente son no para las redes sociales está claro que los que los alumnos van a seguir accediendo a ella como como quieran cuando quieran y donde quieran por mucho que nosotros estemos encima pero sí que es cierto que el hecho de darles la posibilidad de abrir otros campos de ver otras otras cosas el cómo acceder a ellas yo creo que que que les va a abrir mucho el camino que iban a dejar un poco las redes sociales para para ver cosas interesantes y que les pueden servir de cara a un futuro

Voz 1037 06:19 ya están en marcha estas estas tabletas ya se pueden utilizar ya las están utilizando los alumnos bueno

Voz 1705 06:26 ahora ahora mismo nosotros tuvimos una reunión con los padres pues porque el procedimiento no es como otros años no nosotros normalmente con los padres nos reunimos una vez comenzado el curso a lo a las dos semanas a los diez días ya este año el mismo día que comenzaron los alumnos el día trece nos reunimos con las familias por la tarde les explicamos todo el procedimiento que es complejo complejo no sólo por las tabletas en sí sino por las licencias que el cómo acceder a ellas y al final nosotros nos comprometimos como centro a gestionar nosotros hacer de intermediario es decir que los padres no se preocuparan que nosotros íbamos a hacer íbamos a ceder a dar licencias para sus hijos y luego ya lo resolveremos pero digamos que el trabajo fuerte de esto que era la incertidumbre de los padres al final lo hemos asumido nosotros como como centro para facilitarles a los padres la labor de hecho muchos padres Nosa nos lo han agradecido necesité que anda poniéndose en contacto con una editorial para que me mande la licencia porque en fin y además les hemos conseguido un mejor precio con lo cual este cura tal el desembolso inicial que va a hacer va a ser menor que otros años con los libros de texto

Voz 1037 07:40 muy interesante hablará muchísimas gracias por habernos atendido que se de todo a ver si

Voz 1705 07:46 tenemos otro proyecto en A

Voz 1037 07:49 no

Voz 1705 07:50 es que nosotros vamos de proyectos este año a través del departamento de de francés y con la colaboración de la profesora que lleva a los erasmus en nuestro centro nos hemos metido en otro proyecto que consiste en un intercambio con un centro de Francia de dos años con erasmus de un intercambio de alumnos de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria