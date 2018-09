Ropa vintage, retro y de segunda mano en Closet

Voz 1 00:00 doce y cuarenta y cuatro minutos seguimos es hora con la editora del blog de moda más que moda punto com Maribel Uriel que tan cómo estás y es muy bien bueno arrancamos

Voz 2 00:26 no no lo podemos arrancar no podemos arrancar porque tiene arrancado de hace tiempo de hecho estamos echando la vista atrás hace años Nos vamos a ir a a esta tendencia que llegó para quedarse pisando muy fuerte si cada vez más va poquito a poco

Voz 3 00:43 lo que es el así retro pues esta esta allí en bueno poquito a poco pisando fuerte depende depende de por donde te muevas primer vamos a diferenciar lo que es Quintás lo que es no es lo mismo no nada que ver

Voz 4 01:00 encima de empezábamos pero es muy mala

Voz 3 01:03 venga el retro es la ropa inspirada en épocas anteriores pero qué ropa de nueva adquisición para ropa que compramos ahora actualmente Además hay una tendencia ahora en de la ropa no que tienen como un estilo muy años setenta años ochenta eso en la ropa retro o muebles o accesorios todos lo retro es algo nuevo de nueva adquisición pero inspirado en décadas sólo épocas anteriores el pintadas en la ropa de los años veinte hasta los setenta e incluso ochenta

Voz 4 01:41 qué amplio sí

Voz 5 01:43 sí sí es de una marca de dónde

Voz 3 01:46 tenía dos es un diseñador pues que tenga por lo menos una antigüedad de un más de diez años

Voz 4 01:51 ahí ya ventas es viejo viajó viajo se es viejo lo que te estás comprando algo viejo y nuevo luego está las

Voz 3 01:59 segunda mano la segunda mano es puede ser una camiseta que te compras te ayer en no sé ni el mercadillo hay por un da igual por cien euros por cinco euros y la pones al mercado de segunda mano nada que ver son tres conceptos totalmente distintos segunda mano pintas retro porque el vino

Voz 2 02:19 tal vez cuando lo compramos esa prenda vieja de los años veinte a los años setenta cuando compramos

Voz 4 02:25 es nueva y bueno o puede ser no puede ser

Voz 3 02:29 nueva puede ser de segunda mano encontramos

Voz 4 02:32 por ejemplo Maribel tiendas que nos pongan a disposición ropa pintas ropa de los años cincuenta sin estrenar a sin estrenar claro es que a mí me gusta a mí yo para eso sí un poco que mira que es que te estoy viendo a ver vamos a ver yo mi ropa Cela puedo dejar a alguien eh pero eso de comprarme algo que no sé quién sólo ha puesto como es la puesto como lo ha llevado pero o como pero

Voz 3 03:00 por qué te supone un problema

Voz 4 03:03 porque mi mente no me lo permite pelearme es mi religión es decir imagínate que te estás poniendo

Voz 3 03:08 según un vestido no que llevó Audrey Hepburn ahora es bueno es que perdóname no estamos al mismo

Voz 4 03:14 Oliver hablando el bueno vale claro es que tú siempre le llevas a la parte negativa bueno son

Voz 3 03:21 vestidos sin busca es siempre el lado

Voz 4 03:24 bueno el lado positivo hoy que vestido tras que es es vintage retro o una mano

Voz 3 03:30 es ventas de segunda mano y cómo te sientes

Voz 4 03:33 con él pues bien sí sí igual donde haya estado antes

Voz 3 03:37 pues depende de la imaginación de cada uno ha claro si te lo piensas todo como bueno el sepa Dios no pero es como bueno te transporta un poco ha dependido el vestido de traje a la a la época bien al finales de ropa que te pones e y te quita Si la dejas en tu percha por la noche ya está no tampoco hay que darle mucha más importancia y la

Voz 4 04:04 o cuando tras comprar perfectamente

Voz 3 04:07 de las o sea ATC a notifica

Voz 4 04:10 Ander la erosión de alguna forma no la higiene de la que es lo que puede ser contra pum si ya me que es es un poco el problema no pero tú cuando la fama

Voz 3 04:20 así está perfectamente organizada desinfectadas velarán en perfecto estado aun así tú cuando llegues a casa en la puedes lavar de la pones como pues otra prenda más que tú puedas tener en casa o que te puedo dejar una amiga o la familiar a una conocida de exactamente igual bueno vale hay que aprobarlo es es una opción que hay que probarlas si vamos a ver cómo surge esta esta tendencia cómo surge o porqué no es surge como alternativa pues es lo que proponen ahora las grandes marcas las grandes firmas no que es en el cual el consumo desmedido que en que tenemos ahora en ropa es surge como una culpa subcultura para reducir el consumo de de ropa abogando por la moda sostenible Eagle y el medio ambiente entonces es buena desde tu piensa que desde que surge desde que aparece el aporte que es la confección en serie INI lo que han llamado llaman las democratización de la moda pues no se han vuelto auténticos devoradores de ropa menos y yo que vivimos en una apuesta constante bueno este mes

Voz 6 05:40 en el verano

Voz 3 05:45 entonces hemos pasado en varias décadas de hacer la ropa medida de consumir muchísimo menos ropa al fast fashion es además la idea ya es la tenemos como como fuego no bueno como es barata que lado yo para com

Voz 4 06:05 también tenéis más por cinco euros es igual de todos los colores

Voz 3 06:08 claro ya entonces eso surge como alternativa a todo este movimiento de bueno que no nos lleva al híper consumismo en ropa bueno que es una forma de vestir diferente que es otra de que otra de las causas por la que la gente ha vuelto a esta esta forma de de comprar no quieres el buscar ropa diferente el buscar en tú te vas a las grandes marcas cuál es si te puedes poner un escapar

Voz 4 06:38 date que vas igual que todo el mundo exactamente

Voz 3 06:40 entonces es una forma de personalizar de individualizar tú piensa que de los años veinte a los años ochenta hubo muchísimo movimiento en la moda no había tejidos fantásticos muy diferentes cortes y distintas de una década otra que no tenían nada que ver entonces todo eso se ha ido perdiendo poquito a poco hemos ido la confección pues muy en serio y muy rápida y bueno pues hay gente que prefiere pues vivir independientemente de lo que es el el consumismo pero prefiere vivir osea vestir de una forma diferente y más personal a mí me parecía una opción perfecta piensa que en estas décadas hemos pasado pues los años veinte pues los los drapeados los vestidos vaporosos el los vestidos de a los trajes pijama ella surgieron en los años veinte que aún les icono de Hollywood todos recordamos las películas se tipo de vestidos ahora no los encontramos se pueden copiar se pueden hacer parecidos pero nos encontramos ya en con esos tejidos en la ropa vintage sí que encuentras tienes que buscar a ver no llegas el la lo quizá lo negativo que yo veo aquí es que puedes llegar encontraron vestido fantástico maravilloso y no ser tu talla al porque hay uno claro no hay para todas las da idea

Voz 4 08:09 no tengo necesite una M el como buscamos buscamos a través de Internet

Voz 5 08:12 eh pues hay hay un vamos a esta esta moda viene de Londres Berlín París

Voz 3 08:22 Inés en esas ciudades ha habido ya hay muchísimas tiendas de segunda mano interés en España ya es ya se está haciendo un hueco de Fito en Madrid es verdad que encontramos bastante extienda ya hay pequeñitas hay alguna hora alguna a una tienda un poquito más mayor más grande donde ya encontramos bastante oferta de o de lo que es ropa

Voz 4 08:48 están los precios muy bueno se bueno depende es decir no puede ser no puede ser cool porque es una línea cool tanto como nos decías poco por cultura porque era estamos importando porque porque siempre que se ha puesto de moda virreyes tapar de venta por ser cool como las zapatillas ranas no hablaban es que la siete clavos en ese sentido el Vitara no no vamos a ver

Voz 3 09:16 vende eh y de la marca si tú estás comprando un vestido Dior pues dependerá no no va a tener el mismo precio que tiene ahora en la actualidad pero va a depender un poco pues del tejido de cómo esté el vestido y va a depender de muchas cosas siempre es bastante más económico del precio en la actualidad bien vilo hay vestidos o traje eso que no que no son de grandes diseñadores tienen unos precios bastante bastante razonables muy razonables te diría yo

Voz 4 09:52 en mi muy asequible en el blog por favor

Voz 2 09:54 Nos la referencia alguna tienda donde podamos

Voz 5 09:57 eh si además la última que visiten es un vino

Voz 3 10:01 está bastante porque encuentras de todo es es algo diferente porque estamos acostumbrados como la tienda Quintás al algo muy pequeño encontrar muchísima Vaquero el vaquero de es algo de lo más solicitado el vaquero Levi's el reto de las marcas de nuestro que no sé si es que cambia todo el patronaje pero es cierto que que lo demandan muchísimo estamos acostumbrados pues saber eso pues muchísimo Vaquero muchísima cazadora esta de acuerdo además viene ahora este año otra vez te acuerdas el lavado este así como blanquitos hay unos repararse ya la lavado nos recuerda una cazadora de la que era nada sí pero era un lavado especial el que se quedaba como difuminado se pero

Voz 4 10:50 tenemos si no me bueno pues eso lo tengo aquí es la cabeza me has dado otra piedra la piedra

Voz 3 10:58 ahora la piedra pues en contra vas pues eso muchísimo Vaquero muchísima cazadora muchísimo pantalón algún vestido hay pero es cierto que ya cada vez vas encontrando más yo creo que es porque Kagame se solicita más se busca más compramos más y luego todo lo que son accesorios en complementos bolsos zapatos zapatos ya ya ya lo piensas bueno puedes encontrar algún zapato nuevo estilo vintage yo soy mucho de recicla del recicló mucha ropa recicló mucha ropa

Voz 4 11:30 de gente de mi alrededor de mi familia pero

Voz 7 11:34 algo a lo mejor te estoy diciendo

Voz 4 11:37 pues ropa de señoras que ahora tiene noventa años Yola recibir me la pongo la red adapto Ilya o modelito eso sí que me gusta pero me parece una forma también de llevar la cultura de no gastar tanto no crear tanta ropa sí un poco es el el comprar por impulso eso sea hay que ir barato el precio

Voz 3 12:00 entonces hay que buscar cada uno la forma en la que Irak bueno además es es es una forma de personalizar tu tu estilo

bueno además es es es una forma de personalizar tu tu estilo