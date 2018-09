No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 sin duda es una de las noticias del día como les venimos contando el Gobierno balear está dispuesto a abonar la cantidad acordada por la compra del aeropuerto de Ciudad Real antes del treinta y uno de diciembre de este año de dos mil dieciocho esto es lo que les estamos contando vamos a valorar esta noticia esa providencia emitida este miércoles diecinueve de septiembre por el juez Carmelo Ordóñez en la que se constata un oficio remitido por la Consejería de Presidencia al Govern en el que comunica la ejecución de esta sentencia y pago de los casi cincuenta y cuatro millones y medio de euros antes de que finalice el año Jesús Barroso abogado de la concursada buenos días bienvenida

Voz 2 00:40 muy buenos días qué tal

Voz 1 00:42 imagino que tanto la providencia

Voz 3 00:44 como el de la comunicación del Gobierno balear

Voz 1 00:48 es bien recibido imagino digo porque exactamente no sé cuáles son los términos de la misma

Voz 2 00:52 pues mira yo creo que es una buenísima noticia en primer término para los los acreedores del aeropuerto que lógicamente verán satisfechos sus créditos finalmente en una gran proporción de lo más de lo esperado es el lugar lo que para la ciudad pues es una buenísima noticia porque eso supondría el impulso económico yo creo que el revulsivo que necesitamos de una vez en esta ciudad para para para nuestro desarrollo económico y en tercer lugar me gustaría también valorar la labor que ha realizado el juez Carmen Ordóñez cuya perseverancia ha sido manifiesta desde luego la fe que ha tenido en en en creer a pies juntillas sobre la final infeliz resolución del del concurso pues yo creo que es digno de loa no por otra parte conozco los términos en los que se pronuncia la resolución dictada por el Gobierno Balear

Voz 1 01:43 no podía tener acceso no es eso lo he tenido sexo

Voz 2 01:45 sí sí que es cierto que off the record hemos tenido conocimiento más o menos de lo que es decir exhiben la providencia se cuida de manifestar que a finales de año pues esto podría estar resuelto tengo noticias de que incluso podía ser mucho antes de la fecha esperada estamos hablando incluso de principios de noviembre donde abonará la totalidad del precio lo importante es que el Gobierno balear ha aceptado la cesión decreto el Gobierno balear ha aceptado abonar directamente al aeropuerto ese dinero y por tanto se despejan muchas dudas que existían respecto a cuestiones fiscales de que si tiene que sufrir la persona creía la las personas que han Akira aeropuerto en definitiva yo creo que ese ese logra pues salvar los grandes escollos que yo creo que la población estaba viendo en esta en esta historia yo creo que que la incertidumbre ha sido mucha y que al final yo creo que ya estamos en el camino en el camino final para para para cerrar este capítulo del aeropuerto a mí me llama

Voz 3 02:43 la atención como informadora el hecho de verse

Voz 1 02:47 este proceso pues que quizás muy directamente no me llama la atención el hecho de que el Gobierno balear tuviera hasta finales de dos mil diecinueve para pagar lo haya hecho así como tan pronto no que que tengo es que esté dispuesto a pagar tan fácilmente

Voz 2 03:00 bueno yo creo que los datos están ahí son reales y el Gobierno balear es uno de los de las comunidades autónomas con mayor solvencia reconocida esa de todo al toda España no en esos términos yo creo que porque relegar o el pago de una obligación cuando Además hay que recordar que diariamente los intereses que genera esa importante deuda que el Gobierno balear tiene con los saqueos a puerto supone más de siete ocho mil euros diarios es decir que incluso el propio adquiriente al aeropuerto no tendría tampoco mucha prisa en que elabora esa deuda porque como digo en la los intereses que se generan están por encima del ocho por ciento como insisto siete mil euros diarios se embolsa haría este señor por lo tanto el Gobierno alemán no tienen un interés ninguna intención prolongando mucho más este este pago en mi punto de vista

Voz 1 03:49 bueno no sé si ha podido hablar con esa parte con sus acreedores a los que usted representa no sé si ha tenido contacto tras esta noticia no tiene palpar

Voz 2 03:59 no represento a los acreedores los los que defienden los acreedores son básicamente los emisarios concursales dan pero sí que conozco y tengo muchos amigos que lógicamente son acreedores y que esta noticia verdaderamente hoy creo que un día de satisfacción sobre todo sabiendo o esperando al menos que que van a cobrar una parte importante de sujetos

Voz 1 04:22 pero la gente se lo crea la gente implicada en el proceso ya se lo cree

Voz 2 04:27 yo creo que haya pasado tanto tiempo ha habido tantos episodios oscuros el devenir del concurso ha sido de verdad escribió un libro yo creo que la gente lo creerá cuando tenga dieron su bolsillo en mi opinión cuanto a tardar en coma uno es complejo porque a la selección proceso no aparte hace unos en los que primero cobran lógicamente son los créditos contra la masa eh no hay tantos acreedores con créditos contra la masa pero sí que hay un hay que aplicación de interés es etcétera yo creo ese proceso podría durar un mes es decir desde que el dinero está en la cuenta del juzgado pues a lo mejor ya ha transcurrido un mes o dos meses hasta que ese definiera cuál es el importe total de los créditos contra la masa posteriormente si eso sea un poquito más complejo habría que hacer es una pieza separada que el propio el propio juez para determinar los créditos ordinarios hay muchísimos acreedora concretos ordinarios el importe podría estar en torno a un diez a quince por ciento donde el de cada uno de esos créditos por tanto sea un proceso un poquito más complicado pero bueno estamos hablando que a lo mejor entre unas cosas y otras la gente puede tener en el bolsillo en cuestión de cinco meses que el pago se realizado

Voz 1 05:37 no como abogado de la concursada Jesús Barroso cómo valora el resto de patas que han formado parte y que todavía forman parte de este proceso de venta del aeropuerto

Voz 2 05:46 pues si se concluye satisfactoriamente como esperamos pues evidentemente creo que sea un ejemplo en va a pesar de todo esto será un ejemplo de verdad de manejo al final al final en la fase más más más compleja de resolver un proceso de esta forma y que puedan cobrar los acreedores la mayor parte de los concursos por desgracia en España terminan de una forma absolutamente es horrorosa Si con ventas de activos que valen muchísimo dinero y que caen en manos de especuladores es decir es la cuestión yo creo que el aeropuerto una vez que saque el concurso una vez que sea una entidad privada una vez que tenga todas las licencias podría ser una un motor de riqueza Miami verdaderamente es la valoración que yo quiero esto es decir cuestión distinta es que los que van a manejar los destinos de del aeropuerto tenga mayor o menor capacidad ya lo ya lo demuestran pero en cualquier caso yo hablé muchas veces con Rafael Rafael es una persona muy inteligente Hay no da puntada sin hilo entonces está ilusionado yo sí pero realmente ilusionado porque esta ciudad necesita algo algo para generar riqueza extractiva de momento está está en una situación económica que no es deseable para nuestros hijos ni para nosotros