Voz 1509 00:00 pues la verdad es que más que ya teníamos ganas de dar paso a esta sintonía por qué vuelve y lo hace ya por quinta temporada postales a Esther Almarcha e Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla La Mancha nos acompañan de nuevo esta temporada en postales manchegas ya en esta recta final del Hoy por hoy qué tal cómo estáis Esteve Isidro bienvenidos o ya casi os podemos decir bien hallados no porque forma parte de esta casa

Voz 2 00:27 así viene viene has llegado a tu pero nosotros tú no da la bienvenida Nosotros decimos que viene allá de Nos alegramos de estar aquí cinco temporadas es decir los años que yo estoy jubilado y empecé empecé a aparecer por la por la por la SER aunque había estado en otra en otra época muy bien muy bien ella con un verano más benigno que en otras ocasiones estupendamente no Esther

Voz 3 00:55 bueno yo ya tenían pues buenos días ya ya tenía un poquito mono de radio te gana así y sobre todo oír tu voz y tan encanta que además pues parece que todos de vacaciones ahora hace mes y medio no si ya teníamos ganas de reengancharse porque sobre todo esa sensación de mano es que compartir cosas como las que compartimos entre los tres pues es muy gratificante está pequeños diez minutos que nos dedicamos toda la semana cuando como gratis

Voz 1509 01:20 picante queremos que resulte para todos los oyentes este espacio de postales manchegas decía Isidro cinco temporadas ya madre mía las postales los temas y los pueblos y puntos de la provincia de Ciudad Real que habremos repasado incluso nos hemos salido de nuestras fronteras eh

Voz 2 01:36 en alguna ocasión si hacemos caso a lo que nos dicen es verdad que la mayoría los comentarios de amigos y amigas sí que están contentos a nuestros oyentes con estas cositas que decimos por aquí que comentamos ir que además desde hace algún tiempo ponemos también en la página de la Cadena SER la página de internet de la Cadena SER entonces vamos a pensar que estamos haciendo una buena labor divulgativa que como hemos dicho en otras ocasiones es una de las labores del universitario el universitario tiene que impartir docencia el universitario tiene que investigar por supuesto lo digo como está tan de moda el temor universitarios mires ya peor universitario nosotros estéril yo lo pensamos y además lo hemos dicho lo hemos verbalizado en más de una ocasión también tenemos que hacer

Voz 4 02:32 es una labor divulgativa modesta o no ir en ello

Voz 2 02:37 estamos gracias a los micrófonos que nos presta insta generosamente en la Cadena Ser

Voz 3 02:43 yo creo quiero abundar en el sentido de lo que dice Isidro de la divulgación la importancia en estos días yo ha habido momentos que me ha enfadado mucho porque lo mismo que yo no me pongo a hablar de la liga de béisbol americana porque no sé ahora mismo todo el mundo habla de lo que es la universidad

Voz 2 02:58 grandes ir

Voz 3 03:00 entonces pues los que participan los que hemos por ejemplo Isidro ha sido durante mucho tiempo yo todavía sigo nos hemos sentido verdaderamente algunas veces dolidos por los comentarios que se están haciendo muy a la ligera no todos igual hay que matizar mucho las cosas cambian ICF yo creo que hay poca pedagogía en general y en ese sentido de la piedad cogía yo creo que la sociedad no no se encuentra reflejada en la universidad porque la universidad no sale a la calle es que nosotros estemos aquí es una parte que yo creo que hay que agradecer a otros que nos da la posibilidad de divulgar o dar a conocer cosas que nosotros es nuestro día a día de investigar y que sino los a la en estos micrófonos en un cajón

Voz 5 03:42 la siempre se dice no que de lo que no se habla pues va de que existe en tercero

Voz 2 03:47 es decir es cierto que la universidad no sale pero la sociedad a veces tampoco presta demasiado atención a la universidad y hay un desconocimiento tremendo de la vida universitaria cosa que sin decir sinceramente no ocurre en otros países porque

Voz 6 04:04 que aquí

Voz 2 04:06 mucha gente no voy a decir toda la gente sabe mucho de fútbol de deporte Ésta es la dedicación principal sin embargo la ciencia y la sabiduría ayer veía una noticia que una serie de científicos está haciendo una vuelta ciclista en

Voz 4 04:23 en Galicia para A

Voz 2 04:26 a llamar la atención sobre la investigación y es que no se dedica toda la atención económica

Voz 5 04:33 sí eh usted dinero dinero a fondo sí sí

Voz 4 04:36 aparte de eso la la la sociedad tiene que balón

Voz 2 04:39 la universidad es cierto Esther tiene que salir a la sociedad mediante varias líneas una de ellas la divulgación de lo que se está cociendo en la universidad pero a la vez la Universidad en la sociedad tiene que estar más pendiente de la de la universidad es es bidireccional hay zonas donde esas relaciones más intensas zonas de nuestro país esa relación más intensa aquí lo fue en algún momento sobre todos los años de creación pero hoy parece que esas líneas bidireccional es Universidad

Voz 3 05:12 la derrota pero bueno yo me gustaría decir que nos hemos puesto muy serios que no apreciaba decía

Voz 1509 05:18 postales manchegas que además de divulgar

Voz 5 05:21 todo el trabajo que se hace en este caso del Centro de Estudios de Castilla La Mancha sirve también de reflexión y reivindica no

Voz 3 05:28 de reflexión y reivindicación pero yo voy a hacer ahora una cosa un poco más de de que cuando hablábamos de la percepción de estos minutos que dedicamos todas las semanas hay gente que dice yo alguna veces no sé exactamente de lo que estoy hablando pero lo pasa

Voz 5 05:41 ah muy bien sé que también tenemos que hacer ese ejercicio no para certero

Voz 3 05:47 muchas dice Isidro y tubos mete mucho mire ya tienen que poner eso

Voz 5 05:52 no eso de pagar el árbitro en el en el catering

Voz 1509 05:56 oye que me decías de de uno de los acontecimientos culturales del verano esa inauguración del Museo Cristina García Rodero en Puertollano

Voz 2 06:05 pues yo afortunadamente estuve en la inauguración porque la directora del Centro de Estudios de Castilla La Mancha no podía asistir ida por mí

Voz 7 06:16 claro eso está jubilado pero es que me represente yo en bueno no hubo algunos problemas de organización

Voz 2 06:22 no se quede se quedó pequeño porque hubo muchísimas muchísimas personas no de Puertollano sólo de toda la provincia de toda la región

Voz 5 06:30 si no desconocidos eso

Voz 2 06:32 también vinieron personas de fuera de la comunidad autónoma por ejemplo por allí pude ver a un actor que por lo visto tiene una colección de Finca interesante ir otras personas políticos personas de la cultura etcétera etcétera fue un acto interesante Cristina estuvo encantadora como como casi siempre fue la única que no perdió los papeles

Voz 7 07:01 nos llevaba porque los personas no pudieron tal recién

Voz 2 07:08 a la alcaldesa illa illa al presidente de la comunidad autónoma en señor Page bien el señor Page su línea yo ya lo he dicho aquí cuando anunció bueno Cristina la la la la exposición merece mucho la pena nosotros la pudimos ver hace muchos años trajimos a Cristina en la facultad de verdad Esther estuvimos tres horas y pico escuchar de la escena sí pero en esa en esa ocasión no mostró lo de reto jalear radicales

Voz 3 07:35 el Haití tú vales de Haití que es lo que está

Voz 2 07:37 en el museo la esposa a yo de verdad los oyentes les digo a los de pronto ya no ya los restos de la provincia que se dio una vueltecita por esta este nuevo espacio ir les va a gustar esta exposición pero digo que Cristina encantadora la exposición estupenda muy bien todo pero el presidente en su línea de potenciar dice la cultura cuando la cultura es una hermana muy pequeña muy pequeña dentro de otras cuestiones en la comunidad autónoma en su línea de volver a anunciar cuándo lo que tiene que hacer según mi modesto entender es un plan un plan para los centros culturales no pueda anunciar hace unos meses el centro del folclore para poner en Ciudad Real ir allí el otro día la semana pasada en Puertollano anunció el centro de la fotografía eso sí todavía sin lugar no se pueden hacer las cosas así llevamos muchos años de retraso respecto a Andalucía por ejemplo no Catalunya País Vasco otras comunidades Andalucía tiene ocho nueve centros repartidos por todas las provincias

Voz 3 08:49 la una planificación desde el principio que hay que hacer

Voz 2 08:52 es una planificación queremos tener cinco centro nosotros no podemos tener más por nuestras características a una pólvora venzan seis siete vamos a hacerlo en diez años íbamos a hacer un centro de documentación un centro define un centro de fotografía un centro de folclore los centros que sean pero no podemos estar cada dos por tres anunciando centros porque es que entramos en unas dinámicas provincia listas provincianismo que no son buenas me parece a mí

Voz 3 09:21 sobre todo que hay un tema muy importante que no tienen en cuenta que antes no existían que son las hemerotecas digitales y si tiramos de prensa antiguas de ADN otra vez anunciado otra vez anunció no se ha concretado llueve lo único que me gustaría porque ya estamos en tiempo de descuento indicar que en España hay pocos museos dedicados a artistas que en la provincia de Ciudad Real tenemos algunos artistas contemporáneos como puede ser el de Tomelloso

Voz 5 09:47 el de Gregorio Prieto

Voz 3 09:50 en Valdepeñas que aquí suma uno más pero lo que me puedes

Voz 2 09:54 el diseñador alemán venga

Voz 3 09:56 pero el Viña pero sobre todo me gustaría poner en valor que es el primero que se dedica una fotógrafa en España y en muchos sitios del mundo y si hay alguno que se dedica a algún fotógrafo son los del XIX no Laure del XX

Voz 2 10:09 dice al primero a una mujer sí sí sí yo no

Voz 5 10:12 sí sí es la la primera mujer que pertenece a la a la sociedad

Voz 3 10:16 no no sea que esto no lo primera mujer no habla española

Voz 2 10:22 yo porque no hay otro haya entrado otra no

Voz 3 10:25 ganaba entre el otra mujer está hay un hay un tiempo para que la van probando está otra parte Cristina García Rodero

Voz 1509 10:33 también pendiente hasta ese acto de investidura no como doctora que también será la primera doctora Honoris Causa de la Universidad de Castilla La Mancha también lo lo iremos abordando bueno esté de Isidro se nos acaba el tiempo de estas primeras postales manchegas mecenas y con las manos haciendo pero ya pues si llevamos así como cosa de diez minutos así que llegamos ya al final de este programa que sirva de presentación de bienvenida de saludos a este Isidro que también este verano han dedicado parte de su tiempo a recopilar algunas postales que van a ir formando cueste también el esta temporada de postales manchegas que ya arrancará digamos de forma oficial la próxima semana el próximo jueves con la primera postal de la que hablaremos en esta quinta temporada ya pues todo un lujo todo un placer de nuevo compartir estos micrófonos este ratito con vosotros muchísimas gracias