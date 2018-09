En Solo Tu te damos las claves para mejorar tu sexualidad

Voz 1 00:00 ser el Ciudad Real cien punto cuatro FM cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 3 00:12 sólo tú en este jueves recibimos Ciudad Real Ana Rodríguez psicóloga sexóloga que encuentran en el centro se es que esta mañana unos nos va a Blair sobre todo desde súper Phil

Voz 1 00:26 más sexual como hasta hacer

Voz 4 00:31 no ha porque es verdad me decías que hemos de mucho tiempo que no hablamos de pena referente bueno pues a esos problemas que que mezclan psicología sexualidad y que pueden derivar en ciertas bueno pues dificultades consultas Norwich que te llegan en el día a día lo que son más habituales de lo que pensábamos si fíjate que que siempre para mí como profesional en el mes de septiembre octubre bueno generalmente en los inicios de después de vacaciones pues para mí es un suponen un alto volumen de consultas y trabajo entonces planteado pues en este septiembre una de las consultas más habituales que que he tenido que es el dolor en el coito si femenino es el dolor que experimentan las mujeres cuando mantienen relaciones sexuales con penetración claro aquí y como se no sé cómo se define dentro de la sexualidad de dolor bueno mira a mi yo te digo que generalmente que no me gusta tampoco etiquetar las dificultad no no aunque tiene su nombre y lo vamos a decir que la gente también son las mujeres acuden a consulta como sintiéndose raras de hecho lo dicen así utilizan esa palabra me siento rara es como es como si si si si esto me pasa fuera algo inusual claro porque piensa que dentro de la sociedad la concepción que tenemos de la sexualidad de la mujer mujeres pues básicamente bueno ahora ya afortunadamente no solamente pero es verdad que durante mucho tiempo la sexualidad femenina sea focalizados ha orientado en el sentido de para tener hijos claro mal ser fecundada es las faldas tú maternidad exactamente afortunadamente eso ha cambiado un poco un poco Vigo eh yo creía que que antes de de ser sexo lamentó eso pensaba que había cambiado más pero me di cuenta de que de que faltan mucho mucho mucho calabozo educación sexual no pero bueno si tú como mujer estás educada en una sociedad orientada en la que básicamente tú finalidad es tener hijos

Voz 4 02:43 tener la penetración o si puedes hacerlo tienes dolor pues es como que te sientes extraña como si no hubiera finalidad en tu vivencia sexual obviamente en consulta ya luego te diría un poco como lo trabajo nos trabajo un poco que que somos más que coito en la práctica hay que afortunadamente las mujeres podemos experimentar placer de otras formas pero bueno generalmente el sentimiento que que se produce en las mujeres están consulta Juan tienen dolor durante el coito bueno durante el coito puede ser antes del coito durante y después a veces antes los bancos para dando para el dolor exactamente si es como una predisposición una anticipación bueno decíamos cómo se llama exactamente dispare una ese es el hombre si eso allá por eso te decía que a mí no me gusta el generalmente etiquetar pero sí que las mujeres jo generalmente cualquier persona que viene a mi consulta tampoco quiere entender las personas somos muchos de categorizar no vale esto es lo que eso he visto nunca me pasa una vez que ya lo tengo categorizar localizaba a partir de ahí puedo cambiar no puedo aceptarlo o puedo trabajar entonces como la gente generalmente le hace falta pues yo realmente lo lo Diego sea en lo que te pasa ese es total pero siempre enfatizan que realmente no es tan importante el nombre de de de lo que pasa no es sino en cómo estoy cómo me siento con mi influye a partir de ahora cómo podemos hacer para mejorar pero bueno se llama así el olor durante bueno durante el coito o antes o después se llama dispararon en las causas de Ana imagino que que son dispares que son difieren antes que la motivación puede variar que abra una rama que sea física real la rama que sea psicológica también real pero obviamente cada pues exactamente hay que lo has dicho muy bien Gemma porque obviamente en los dos tipos de dolor son reales que porque hablemos que ha hay un origen psicológico no significa que esa mujer ese dolor no significa podríamos decir que que cuando hay una base física por ejemplo pues cuando así hay una contractura del suelo pélvico un lapso uterino pues obviamente los médicos los ginecólogos encargan de esa parte o incluso la fisioterapeuta se encargan de esa parte física pero hay que olvidar muchas veces cuando las mujeres gana obtención primarias médico de cabecera con esta situación pues obviamente es la edad el enfoque médico pero hay que recordar que también puede haber un enfoque psicológico barras sexo lógico de cómo vive a esa mujer sus relaciones sexuales y el miedo que quizás o la anticipación como hablábamos que le ha originado eso es importante es decir que el dolor COI tal podríamos decir que es un síntoma de de es tu de su miedo temor barra temor llamemos lo así no que puede ser vigilado por muchas causas como como tú decías por eso las más habituales de de de ese dolor psicológico males pueden ser generalmente en sexualidad en unos y hay pocas veces que solamente algún motivo aunque hay veces que para persona lo tienen focalizado dicen pues a partir de este momento todo fue un poco a peor pero esa suele ser algo progresivo vale dentro de las razones por pueden ser varias o incluso como te digo una mezcla de varias por ejemplo mujeres que han tenido abusos sexuales a la entendido malas Experience es más eh pues por ejemplo una violación e pues anticipan obviamente eh en sus sucesivas relaciones sexuales esa esa no esa mala experiencia tampoco cuando llegó había o de mala experiencia puede ser también dentro de de la ámbito con sentido de las relaciones sexuales es decir mujeres que tiene una relación sexual puntual con su pareja o con otra persona que sienten una molestia un dolor que claro la molestia el dolor que las mujeres suelen el comentar no es algo fácil de definir tampoco es como un ellas modelos suelen explicar como un dolor agudo

Voz 4 06:50 le el primer tercio de la vagina es decir en la entrada vagina vale entonces eso puede pasar si como te digo ascenderá un encuentro sexual con alguien en ese momento pues no estaba hasta entrado del todo no está centrada el te preocupas mucho más del placer de la otra persona incluso ideas que pueden pasar en la cabeza cómo voy a estar a la altura y estoy nerviosa no sé cómo actuar con esta persona en es la serie de ideas o miedo a quedarse embarazado también te puede hacer obviamente no estar centraran disfrutar está con un poco de tensión vale entonces es verdad que la disparar una va unida muchas veces salvaje mismo que es la contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico que rodean la entrada vaginal que hace que mi malestar contraiga sin querer sin darme cuenta esos músculos ya que la penetración sean es difícil es más difícil pues me provoque un mal está vale entonces como razones psicológicas hay varias en este sentido mi educación sexual muy importante como siempre siempre hablamos de eso las ideas a las creencias de lo que yo creo de cómo deben de estar muy relaciones sexuales muchas mujeres dicen pues yo creo que sí yo tengo que que que tener penetración sino mis relaciones sexuales son incompletas pues ya esa misma autoexigencia así o si en realidad por lo que sea te cuesta relajarte pues va a ser algo como general mayor ansiedad sentí en tu cuerpo ir Sebas matizar podríamos decir como tú bien articulado ante no entonces esa educación sexual la autoestima que Yoko mujer tenga en mi en mi a mis habilidades sexuales y en mi aspecto corporal también me puede iba a no estar del todo tranquila tener dificultades y dolor COI tal y también las de algún problema dificultan pareja que tengamos algún el actual pareja nos pues va a generar no sé si de dolor sigue así razones varias tiene solución sí claro por supuesto obviamente yo hablo de la parte cuando la dificultades de origen Xicola en la parte física y el aparto porque no es mi competencia si están los profesionales maravilloso que se encarga pero obviamente sí que sí que tiene solución lo que ellos sólo hacer en terapia es abordar varias cosas sobre todo de trabajar esa anticipación ese miedo es anticipación como lo solemos hacer pues trabajando un numerosas herramientas como puede ejemplar técnicas de relajación vale muy importante a la atónita de relajación son muy importantes también trabajar el suelo pélvico es decir que si yo mi dificultad en la penetraciones porque contrae algo sin querer no de forma inconsciente en mí suelo pélvico enseñamos a las mujeres a contraer los de forma consciente para que sean conscientes de su tensión sumó la duración física vale entonces eso y por otro lado también trabajamos en pareja con ejercicios las mujeres que tengan pareja con ejercicios individuales para la mujer Ingeniería sin duda el hombre como entender la sexualidad de una forma más amplia no solamente haciendo están llamados a precio exacto no no centrándonos solamente la presentación sino entendiendo la vivencia sexual la practicase como un concepto más amplio para que progresivamente se pueden introducir la finalidad que persiguen los clientes que es el poder tener una penetración pero de forma muy progresiva ir aumentando un poco esa educación sexual y esas ideas con pautas sexual lógicas de ejercicios personalizados que se ofrecen a mujeres y a su pareja sobre toda la también a las mujeres que sufren este tipo de problema que no se callen no que no aguante no que no que no practiquen el coito si están sufriendo claro muchas veces es como que vienen ni idea asumen que cierta molestia temen que sentí hora tienen que sufrir cuando así tú tienes dolor de Clinton tienes que pasarán no tienes por qué hacerlo pero bueno ahí van esas ideas pensamientos negativos que también hay que trabajar en terapia que es de lo que tú crees que debes hacer y en realidad no es así trabajar eso pensamientos negativos con ellos atendiendo a su educación sexual es muy importante también por qué no deben de practicar el coito si sienten dolor es fundamental de hecho la primera pauta que se le da a las parejas que vienen es temporalmente no tener relaciones sexuales quitarle no intentarlo se lo vamos a dejar con la Eloy hacer exactamente para nuestros oyentes que se encuentra en esta situación obviamente que busquen asesoramiento es Ab7 más profesional pero como pauta que intenten no focalizar son esas prácticas y no intentar otras que favorezcan mayores situación mayor relajación y más es centrarse en el momento en dice fruta

Voz 3 11:52 Ana Rodríguez psicóloga sexóloga de desde el centro se es muchísimas gracias gracias antisemitas

