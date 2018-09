Entrevista Amelia Tiganus

Voz 1 00:00 conocen las primeras jornadas sobre trata prostitución se celebran en Ciudad Real quizás si miran a su alrededor no se ha amparado a ver la realidad imperante que incluso en muchas plazas en lugares públicos en edificios que pueden estar al lado de nuestro propio hogar se vive por cientos de mujeres en la capital en los pueblos Ciudad Real también está dentro de esta red también hay que llamar la atención decir muy claro que sin tique sin ustedes no hay trata con nosotros en los estudios de SER Ciudad Real se encuentra Julio De la Cruz Sánchez el ex coordinador del Centro de la Mujer de Ciudad Real ese una de las patas organizadoras de estas primeras jornadas Julio buenos días bienvenido buenos días quema las primeras jornadas sobre trata prostitución quizás como como arranque llegan tarde Ciudad Real quizás es necesario trabajar mucho más a menudo para que la conciencia Se se pueda plantear no a lo largo del tiempo

Voz 2 01:04 si nosotros es es de hecho es la primera vez que el Centro de la Mujer el Ayuntamiento de Ciudad Real y acomete este objetivo aunque llevamos tiempo queriendo hacer pero es este año lo hemos hecho por primera vez hemos hecho una serie de actividades y el colofón de ellas es precisamente esta jornadas

Voz 1 01:22 unas jornadas que van a tener lugar en el Aula Magna de la Universidad de Castilla La Mancha mañana viernes veintiuno de septiembre en el edificio a la biblioteca general y que se van a llevar a cabo desde primera hora de la mañana desde la nueve desde las nueve y media con diferentes ponencias con diferentes protagonistas que nos van a hablar crudamente de lo que es el día a día de la prostitución de la trata

Voz 2 01:45 sí estamos muy satisfechos porque hemos tenido la suerte de contar con con cinco ponencias que seis contando a Vanessa pero bueno Vanesa es la persona que aprovechando practicas del módulo de igualdad de género la primera promoción de igualdad de género pues ha colaborado en la organización de todas estas actividades las cinco ponentes como digo tienen un mensaje muy muy muy potente con muchísima experiencia en en contra de la prostitución y la trata es decir la postura de la jornada ases abolicionista estamos convencidos de que la prostitución lleva a la trata y ambas son violencia de género es una de las expresiones más graves de de violencia de género ir hay muchísimos errores en la sociedad a muchísimos conceptos equivocados basados en películas completamente falsa completamente imaginarias donde se transmite una idea de la prostitución y por supuesto de la trata ya un desconocimiento absoluto pues como decía hace transmite una una imagen completamente errónea completamente falsa que hace que muchísima gente piense qué habría que regularlo gente que piensa que hay una voluntariedad que en realidad no existen

Voz 1 02:59 es un ámbito el de la prostitución quién no está regulado esa legal no hay una ley ni en contra ni a favor es un ámbito que necesita quizás el primer movimiento salga de de un nivel legal esta tan

Voz 2 03:12 efectivamente en España es alegal hay otros modelos en Europa que son los que nosotros pensamos que deberían ser que son los los modelos abolicionistas de Suecia porque es porque se ve que está funcionando sin embargo otros modelos donde está regulada como el caso de Alemania ideó Landa se ha demostrado que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia de género que siga siendo explotadas que siga siendo víctima de trata Iker siguen siendo tratadas como si fuera una un producto comercial no como personas al otro lado

Voz 1 03:47 el teléfono nos acompaña precisamente una de las ponentes que que nos van a deleitar mañana con con la experiencia con las historias ella es Amelia es activista feminista e integrante precisamente de feminicidio punto net Amelia buenos días bienvenida gracias por acompañarnos

Voz 3 04:06 buenos días gracias a vosotras

Voz 1 04:08 la experiencia te te ha llevado en los últimos meses en los últimos años de tu vida a poder transmitir un mensaje muy claro frente a la prostitución frente a la trata cuando ocúpese esa mesa redonda que va a llevar el título de perfil del prostituir por cuál es el mensaje que que vas a lanzar a la sociedad en Ciudad Real

Voz 3 04:33 bueno yo creo que desde mi experiencia personal siendo dice él sabe lo que significa ser prostituidas que eso que significa haber sido víctima de trata como como fue mi caso no porque a los a los diecisiete años Medio me me vendieron en Rumanía la matarme vendieron aún proxeneta español y pasé por más de cuarenta prostíbulos durante unos cinco largos años

Voz 4 04:59 y en cuanto a si puedo

Voz 3 05:02 nombrar esa experiencia como una experiencia concentración áreas estamos hablando de auténticos campos de concentración veinte armamentos de internamiento e de mujeres no que están por todas nuestras carreteras sentí sostienen calle todo ello creo que el mensaje que voy a transmitir y es muy importante hablar de los cuidadores porque son los grandes civilizados él cuando hablamos sobre prostitución no porque en el imaginario colectivo prostitución es sinónimo de prostituta cuando era era era la figura de las mujeres en situación de prostitución es un digamos la que sí merecen mucha atención necesitamos profundizar y pensar qué es lo que nos hace llegar a esa situación pero Valgrande en y civilizado son los otros factores del sistema institucional porque hablamos de un sistema que no es prostituye las mujeres mayoritariamente a las mujeres provenientes de países empobrecidos mujeres que hemos sufrido la violencia sexual desde edades muy tempranas mujeres que hemos ido margina avisadas excluidas de nuestras propias comunidades tú ver la prostitución desde otro enfoque pensar en que vivimos en una sociedad civilizada que el Estado no puede permitir y no puede poner a disposición de los hombres lugares físicos donde donde donde ellos pueda seguir abusando puedan seguir ejerciendo esa masculinidad patriarcal porque es un Estado que se supone que pretende ser igualitario entonces esto es como bueno has están nos están engañando a todas las orquesta ese misma hacen si es un acto de discriminación hacia todas las mujeres y es muy difícil imaginar una sociedad igualitaria en en este contexto después estando los proxenetas que te bueno en en un aquí en España y a pesar de ser legal dado gracias digamos comillas a esta situación ha dado lugar a que a que las carreteras estén plaga de de de de prostíbulos que se llama en locales de alterne vivido esto sí metas tienen el nombre de empresarios de ocio de locales de mi son empresarios y son locales de alterne son prostíbulos son proxeneta después cómo no el papel que juegan los hombre los hombres que lo Orodea los simples que que que bueno que en el espacio e institucional es el lugar donde se ponen de acuerdo porque da igual porque realmente no hay un perfil y da igual si son el empresario si son sindicalistas y son obreros médicos jueces fiscales periodistas ese es el lugar donde donde entienden que que bueno que sus diferencias se queda fuera ir a las mujeres están para eso para servir y cumplir con sus deseos iba imagen pero matizado comentaba Julio eh antes Raimon Ángel pisadas que se tiene sobre la prostitución eh nos hace como sociedad no entender la magia estudia el impacto que tienen nuestras vidas cosa en la vida de las mujeres prostituidas o de sus familias porque cuando hablamos de de de de del dolor y del sufrimiento no sólo son las mujeres son nuestras familias son el entorno es es la propia sociedad no hay cómo no este lugar nos ofrece si estos hombre es pues realmente desde mi experiencia puedo puedo afirmar que que que lo que tienen en común aparte es el hombre es que piensan que las mujeres valemos para únicamente ser culos de semen ahí bueno es transformar en objetos de uso y abuso eh nos hemos nosotros van la identidad realmente porque ser durante las veinticuatro horas debería ser alguien que que que que tenía que actuar en base al al a lo que el puchero quieres que tiene que dormir a la hora que se le permite comer cuando se le se le permite tener que dormir en los mismos espacios asfixiantes donde durante horas el ex prostituta peores han conseguido convertir la penetración en un arma de tortura estar expuestas a ver pornografía dura las veinticuatro horas del día en todo es lo que tenemos que tener en cuenta es que dicen no sé si se queden cebada no no nos podemos ir porque nos han anulado aunque esté la puerta abierta

Voz 5 09:40 la sociedad está preparada para

Voz 3 09:42 a ver si bien no es porque no entiende en el en el impacto emocional y físico que tiene porque vivimos constantemente con

Voz 5 09:51 miedo miedo a sufrir daños probadas miedo a enfermar por alguna

Voz 3 10:00 enfermedad de transmisión sexual y bueno la cocaína y el alcohol están todos los días es un arma de destrucción masiva la prostitución destruya las mujeres no es aniquila darnos explotarlas Esther termina los desaparece porque hay muchísimas mujeres que desaparecen y no sabe nada de ella

Voz 1 10:19 me han llamado esto creo que se merece

Voz 3 10:21 lo que se merece un trato especial y no frivolizar con con toda esta situación

Voz 1 10:27 sin duda el mensaje no puede estar más claro no puede ser más aplastante no puede ser más real Amelia consiste en salir cinco años después de esa situación

Voz 3 10:37 sí sí conseguí salir quizás porque porque me colapse porque habían pues había sacado todo lo que habían podido sacar de mí por simplemente que no daba más de mí no en esa situación yo creo le sirva

Voz 5 10:53 está no aguanto más eh entendí

Voz 3 10:56 que que bueno que me habían engañado y que nada a nadie ni nada me voy a llevar porque me habían prometido que en un par de años iba a tener la vida solucionada que todo era muy fácil muy bonito y caí caí en esa en esa trampa como podía caer cualquier nave o joven mujer de dieciocho años de los diecisiete años porque somos cuyas en manos de gente manipuladora y gente que que bueno es que tiene una edad y que sabe lo que va conseguí salir y me encontré con una sociedad como decía antes que no estaba preparada para decidirme porque por un lado había quien me juzgaba señalaba diciendo que que bueno que me lo había buscado que quiere donde hay ya además que que bueno que era una mala mujer de todos los prejuicios y el estigma no que hay que cae sobre nuestros hombros y también por otra parte se encontraba con otra parte de la sociedad que decía que yo he había elegido libremente que no pasa nada malo que es un gran mente me encontré con con napa así puede construir mi vida cuando encontré ese mismo descubrí la existencia de patriarcado entendí que mi historia personal no era sólo me he visto había persona sino a la historia de de de miles millones de mujeres y niñas cada vez más niños que son empujados a hacer a esclavas sexuales y bueno a partir de ahí puede puede reconstruir me puede luchar contra el estigma que señalando este sistema no porque no se puede apelar a la individualidad la voluntariedad de eso sales Sigma ir más allá de eso me doy cuenta que hay mucha gente que no que no quiere escuchar incluso esa gente que dice no que hable ellas que cuente en ellas eso realmente justo pretender se nos pongamos en fila las que hemos sufrido si mal tengamos que dar la cara y contarlo pero aún así y aún y todo una están dispuesto a dispuestos a escuchar es lo que yo tengo que cortar porque tengo muchas cosas que contar ver lo que es la prostitución ir y al final creo que es lo que tenemos que entender es que a lo que yo me enfrento hoy a lo que se enfrenta a cualquier mujer que ha pasado por todo esto dar la cara no nos enfrentamos sólo estigma no nos enfrentamos a al al crimen organizado yo intentamos a hombres machistas que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios Nos enfrentamos por eso mismo nuestro testimonio tiene que tener valor añadido desde luego lo que no ayuda mucho es que no estamos solas y cada vez cada día más hay más gente que nos apoya que nos acompaña que se implica que que hace de esta denuncia de de la mano no

Voz 1 13:48 pues a todos los oyentes les invitamos a esas primeras jornadas sobre trata prostitución organizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real el Centro de la Mujer de Ciudad Real mañana viernes a partir de las nueve y media podemos escuchar las historias de Amelia entre otras ponentes hasta las dos del mediodía como decíamos en ese Aula Magna de la Universidad de Castilla La Mancha Amelia muchísimas gracias

Voz 3 14:13 muchísimas gracias