Voz 1 00:00 esta mañana unos queremos acercar a la asociación Autostrade que nos deja muy buenas noticias para los usuarios que forman parte pues de ese espectro autista que es el que tratan desde la asociación ya desde hace años y lo hacen en Ciudad Real con carácter regional porque Au Trade mira toda la región mira a toda Castilla La Mancha con nosotros en los estudios de Ciudad Real nos acompaña a Pilar Álvarez de Rebollo ya es la presidenta de la Asociación qué tal buenos días bienvenida

Voz 2 00:30 hola buenos días Autrán se trata ese trastorno del espectro autista lo hace como decíamos con ese carácter regional lo hacía con unas instalaciones que estaban conformadas por el Centro de Día el centro educativo el centro de tratamientos el centro de atención temprana tenía una vivienda dentro del propio centro y ahora podemos contar que amplía las instalaciones y lo hace con una mirada de futuro e integración para los usuarios

Voz 3 01:00 exacto de futuro porque vamos a tener más espacios para poder seguir ampliando plaza cuando nos vayan haciendo falta Yves inclusión porque va a estar en el centro de la ciudad en una vivienda como la que tenemos todos y bueno pues no tan cerca

Voz 4 01:17 a de de donde ellos son luego tienen

Voz 3 01:19 ese día porque si no salían de una puerta yo me tienen otra ahí no estaban tan incluidos en la ciudad cómo iban a estar ahora

Voz 2 01:26 entonces podemos decir que Autrán que va a disponer de una nueva vivienda

Voz 3 01:31 ha aumentado en una nueva a ver la que teníamos eran cinco plazas tres que son fijas usuarios fijos que tienen concertada la plaza con Bienestar Social ídolos que utilizábamos de respiro según nos van pidiendo pues los en asociación no pues se van repartiendo dotes al aumentar la necesidad

Voz 5 01:52 Hades este año pues con veníamos otra

Voz 3 01:54 has con con la Junta desde julio pues podríamos haber empezado a abrir porque sí que teníamos ya el concierto hecho el convenio pero ha habido problemas de espacios porque es un poco curioso de explicar pero no había sitio suficiente en autora de ETA hemos que sacar atención temprana para sacar atención temprana no encontrábamos local y buscando ese local aparecieron esta vivienda que nos parecieron estupenda y por eso decidimos sacar las viviendas en atención temprana entonces vamos a tener otras tres plazas más fijas y otras dos más de respiro es decir un total de seis fijas otro de respiro durante todo el año

Voz 2 02:35 para que los oyentes puedan entender el día a día la importancia de estas plazas Pilar cuéntanos cómo se utilizan como como son los usuarios de esas viviendas

Voz 3 02:45 pues los usuarios estas plazas están pedidas para usuarios gravemente afectados y los padres nos vamos haciendo mayores lo chicos empiezan a tener alguno ya treinta y tantos años y con muchas necesidades de apoyo con llevamos toda la vida pues eso con los cuidados de los padres hacia nuestros hijos ya la gente empieza a no poder con ello por eso es tan importante que tengamos está viviendas no sólo también por los padres sino por los propios chicos lo chicas porque ellos también van siendo mayores y es bueno que se acostumbren a tener una vida más independiente no siempre pegada a sus padres sino que puedan salir y entrar a hacer otras actividades hay vivir entre ello con gente más joven en tener más relación una vida creemos que mejor entonces la dificultad estriba en que necesitamos muchos cuidadores porque como son de grandes necesidades de apoyo claro no es lo mismo que una vivienda tutelada es un modelo con más necesidad de apoyo este que tenemos necesitamos por cada cinco chicos dos cuidadores en cada turno no con uno es imposible quedarse entonces encarece un poco el servicio Bienestar Social tiene que hacer un esfuerzo que de hecho ha hecho en comprender no si en en en dotarnos lo con un poco más aunque ahí andamos un poco escaso todavía pero bueno poco a poco lo vamos consiguiendo Pilar Ruiz

Voz 2 04:12 estábamos precisamente con con nuestra compañera Mónica Patón Macy's ser capaces hace y el año pasado visitábamos ese centro educativo veíamos a la cruda realidad de lo difícil no que puede llegar a ser gestionar al fin y al cabo a una persona que sufre alguna de las enfermedades que forman el espectro autista in lo difícil que puede ser llevarlo en el día a día por eso esa explicación que que nos decías que los padres os hacéis mayores es muy importante tenerlo en cuenta porque son usuarios gravemente afectados llevarlos eh

Voz 3 04:51 porque lidiar con claros son chicos que pesan el doble que nosotros son el doble de grandes del doble de altos sí que presentan problemas a veces de conductas Si algo cualquier cosa que les pueda alterar porque ellos tienen mucha sensibilidad hacia ciertos ruido sonidos entonces pueden hoy una moto y ponerse muy nervioso pueden claro pues ya necesitan a alguien que les entienda bien que les anticipe todo muy bien suena autora de lo que se hace por eso nos hemos lanzado a decir tenemos que abrir las viviendas no podemos seguir así tienen también problemas de insomnio problemas graves que que te hacen que que en casa la vida se hace cada vez más difícil si es el mismo cuidador el que está siempre con ellos

Voz 2 05:41 cuántos usuarios de de esta línea más grave ha llenado otra vez

Voz 3 05:45 a ver pues en total somos sesenta socios en otra vez en el centro de día hay veinticinco veinticinco ya muy mayores el colegio hay otros veintisiete veintiocho que bueno os os están todavía en edad escolar los de atención temprana que son muy pequeñitos que ahí cómo se trata a otro tipo de no solamente te sino lo que otras del centro base no mandan todo lo que necesita atención temprana pues ahí tenemos a sesenta o setenta chicos sean tratados en en este servicio y claro afectados pues hay de todo el trastorno del espectro autista por esas un espectro porque los hay que están muy gravemente afectados los hay que menos entonces ahí hay variación no te puedo por qué número son más gravemente afectados son menos pero vamos la mayoría están gravemente afectados los que están poco son menos

Voz 2 06:42 quién necesita otra de así para los oyentes que nos esté escuchando a lo mejor alguien puede aportar a lo mejor alguien puede formar

Voz 3 06:49 pues hombre voluntarios nunca vienen mal porque para la salidas para ir a la piscina cuanto más refuerzos llevemos eso nos viene fenomenal necesitamos también aparte de cosas materiales que se las vamos sacando a la Junta con Podemos siempre pidiendo también yo creo que necesitaríamos comprensión para cuando salimos por la calle con ellos Si puedan ver pues eso que uno sea altera un poco porque todo el mundo sepa que no es que es un niño malcriado como te dice muchas veces obtiene una rabieta o que no ellos tienen problemas de entender el mundo y tienen una forma de ver el mundo completamente distinta de la nuestra no lo perciben igual su cerebro no percibe las cosas igual que ellos se fijan en en detalles mínimos que a lo mejor a nosotros no nos damos cuenta no hay algunos que se fijan en las hormigas y se van por la calle bien dormir así no ven otra cosa hoy se fijan en las rayas de los pantalones vaqueros o se fijan en entonces que les cambio es también que les cambios de sitio una cosa les puede alterar que alguien diga algo les puede alterar que oigan una música aquellos relacionan con algo que no les ha gustado en otra ocasión Ruff se pueden poner fatal dentro de una tienda entonces pues a algunas veces aunque no queremos se porque neutrales salen con ello vamos vamos por todas partes digo ya somos famosos pero cuando va aún con los padres solo si te retrae un poco y algunas veces pues no sales no vas a determinado sitio por no porque no se pongan nerviosos y porque la gente no lo vea entonces comprensión yo creo que si todo el mundo lo conociera porque cuando las familias incluso los hermanos pequeños ya los tratan y incluso en el colegio y ven lo que pasa que canta no que al ETEA no que hacen un ruidito qué tal la gente ya lo empieza a ver normal y nadie se asombra entonces y lo conociéramos bien probablemente no nos asusta haríamos tanto

Voz 2 08:39 pues aquí ese llamamiento a la comprensión acercarnos a conocer si bueno si alguien está dispuesta a ser voluntario es muy difícil eh que es sí pero los preparamos a los voluntarios se les hace un curso de sensibilización y ha eso siempre problema claro pues ya lo saben a otra vez que nos deja esa buena noticia una nueva vivienda

Voz 3 08:59 que prontito abrigado no tenemos fecha no tenemos fecha porque estamos pendientes de que nos pongan una silla elevadora por la escalera porque hasta que no esté puesto a la silla no te pueden dar el permiso y entonces ya llevarnos los muebles de la otra osea tenemos mucho trabajo por delante pero vamos no sabíamos puesto a ver si en octubre entonces aversión octubre conseguimos abrir los padres estamos deseando claro es el objetivo a ver si en octubre entonces siempre lo seguiremos pila