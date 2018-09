Voz 1 00:00 al otro lado del teléfono unos acompaña precisamente una de las ponentes que que nos van a deleitar mañana con con la experiencia con las historias ella es Amelia digamos es activista feminista e integrante precisamente feminicidio punto net Amelia buenos días bienvenida gracias por acompañarnos bueno ya tras la experiencia te te ha llevado en los últimos meses en los últimos años de tu vida a poder transmitir un mensaje muy claro frente a la prostitución frente a la trata cuando ocupe ese esa mesa redonda que va a llevar el título de perfil del prostituir por cuál es el mensaje que que vas a lanzar a la sociedad en Ciudad Real

Voz 2 00:46 bueno yo creo que desde mi experiencia personal y partiendo desde el saber que que lo que significa ser prostituidas que eso que significa haber sido víctima de trata como como fue mi caso no porque a los a los diecisiete años y medio me me vendieron en Rumanía la tanga vendieron a un proxeneta español pasé por más de cuarenta prostíbulos durante unos cinco largos años

Voz 3 01:13 y en cuanto a que puedo

Voz 2 01:16 nombrar esa experiencia como una experiencia concentración áreas estamos hablando de auténticos campos de concentración veinte armamentos de internamiento e de mujeres no que están por todas nuestras carreteras sentí sostienen calle todo ello he creo que el mensaje que a transmitir es muy importante hablar de cuidadores porque son los grandes sensibilizados él cuando hablamos sobre prostitución no porque en el imaginario colectivo prostitución es sinónimo de prostituta cuando heredar eh la la figura de las mujeres en situación de prostitución es un digamos la que sí merecen mucha atención necesitamos profundizar y pensar qué es lo que nos hace llegar a esa situación pero en diciembre izados a los otros factores del sistema institucional porque hablamos de un sistema que no es prostituye a las mujeres mayoritariamente a las mujeres provenientes de países empobrecidos mujeres que hemos sufrido la violencia sexual desde edades muy tempranas mujeres que que hemos ido más avisadas excluidas de nuestras propias comunidades pues a ver una prostitución desde otro enfoque pensar en que vivimos en una sociedad civilizada que el Estado no puede permitir y no puede poner a disposición de los hombres lugares físicos donde donde donde ellos pueda seguir abusando bueno seguir ejerciendo esa masculinidad patriarcal porque es un Estado que se supone que pretende ser igualitario entonces esto es como bueno lo están no se están engañando a todas porque ese misma hacen si es un acto de discriminación hacia todas las mujeres y es muy difícil imaginar una sociedad igualitaria en en este contexto después estando dos proxenetas que te bueno en en un aquí en EE España y a pesar de ser legal dado gracias digamos entre comillas a esta situación ha dado lugar a que a que las carreteras estén plagadas de de de de prostíbulos que se llama en locales de alterne iba esto me tienen el nombre de empresarios de ocio o de locales de alterne mi son empresarios ni son locales de alterne son prostíbulos que son proxeneta después cómo no el papel que juegan los hombres los hombres que los Orodea los hombres que que que bueno que en el espacio prostitución al es el lugar donde se ponen de acuerdo porque da igual porque realmente no hay un perfil y da igual si son empresarios sindicalistas y son obreros médicos jueces fiscales periodistas S

Voz 3 04:02 el lugar donde donde entienden que que bueno que

Voz 2 04:05 eso se queda fuera a las mujeres están para eso para servir y cumplir con sus deseos iba imagen pero matizado comentaba Julio he antes Raimon Ángel pisadas que se tiene sobre la prostitución eh nos hace como sociedad no entender la magnitud y el impacto que tienen nuestras vidas a la vida de las mujeres prostituidas o de sus familias porque cuando hablamos

Voz 3 04:32 de de de de del dolor y del sufrimiento no sólo son las mujeres son nuestras familias son

Voz 2 04:39 por lo es es la propia sociedad no hay cómo no este lugar no sé si es hombre eh pues realmente desde mi experiencia puedo puedo afirmar que que que lo que tienen en común aparte de ser hombre es que que piensan que las mujeres valemos para únicamente ser culos de semen ahí bueno no es transformar en objetos de uso y abuso eh nos nos Groban la identidad realmente porque ser durante las veinticuatro horas debería ser alguien en que que que que tenía que actuar en base al a lo que el puntero quieres que tiene que dormir a la hora que se le permite comer cuando se le se le permite va a tener que dormir en los mismos espacios asfixiantes donde durante horas las prostitutas han conseguido convertir la penetración en un arma de tortura estar expuestas a ver pornografía dura las veinticuatro horas del día en todo es lo que tenemos que tener en cuenta es que no sé si si quieren llevar no nos podemos ir porque nos han anulado aunque esté

Voz 4 05:53 es cierta la sociedad está preparada para recibirlos

Voz 2 05:57 que no entiende el el el impacto emocional y físico que tiene porque vivimos constantemente con miedo

Voz 4 06:04 por miedo a sufrir daños a robar miedo a enfermar por alguna

Voz 2 06:14 enfermedad de transmisión sexual y bueno la cocaína y el alcohol están todo el día es un arma de destrucción masiva la prostitución destruya las mujeres no Stanic y darnos explotando seis termina las desaparece porque hay muchísimas mujeres que desaparece de no saber nada de ella

Voz 1 06:32 a nada esto creo que te mereces

Voz 2 06:35 lo que se merece un trato especial y no frivolizar con con toda esta situación

Voz 1 06:40 sin duda el mensaje no puede estar más claro no puede ser más aplastante y no puede ser más real Amelia consiste salir cinco años después de esa situación

Voz 2 06:51 sí sí conseguí salir quizás porque porque me colapse porque habían pues había sacado todo lo que habían podido sacar de mí por simplemente que no daba más de mí no

Voz 4 07:05 en ellas así traición yo creo es decir basta no aguanto más

Voz 2 07:08 he entendí que que bueno que me habían engañado y que nada a nadie ni nada me voy a llevar porque me habían prometido que en un par de años iba a tener la vida solucionada que todo era muy fácil muy bonito caí caí en esa en esa trampa como podía caer cualquier nave o joven mujer de dieciocho años au de diecisiete años porque somos cuyas en manos gente manipuladora Hay gente que que bueno es que tiene una edad y que saber lo que va conseguí salir y me encontré con una sociedad como decía antes que no estaba preparada para recibir me porque por un lado había quien me juzgaba señalaba diciendo que que bueno que me lo había buscado que tiene dos Illa además eh que yo conocía era una mala mujer de todos los prejuicios y el estigma no que hay en que cae sobre nuestros hombros y también por otra parte se encontraba con otra parte de la sociedad que decía yo he había elegido libremente que no pasa nada malo que es un gran mente me encontré con con napa así puede construir mi vida cuando encontré ese mismo descubrí la existencia de patriarcado entendí que mi historia personal no pasó lo visto había personas sino a la historia de de de miles millones de mujeres así cada vez más niños que son empujados a hacer y esclavas sexuales y bueno a partir de ahí puede puede reconstruir me puede luchar contra el estigma que señalando este sistema no porque no se puede apelar a la individualidad la voluntariedad y todo eso sin ir más allá de eso me doy cuenta que hay mucha gente que no que no quiere escuchar incluso es la gente que dice no que hable meigas que cuente en ellas es realmente injusto pretender se nos pongamos en fila las que hemos sufrido si mal tengamos que dar la cara y contarlo pero aún así y aún y todo una están dispuesto a dispuestos a escuchar es lo que yo tengo que cortar porque tengo muchas cosas que contar ver lo que es la prostitución y al final creo que es lo que tenemos que entender es que a lo que yo me enfrento hoy a lo que se enfrenta a cualquier mujer que ha pasado por todo esto dice dar la cara no nos enfrentamos sólo estigma no nos enfrentamos a al al crimen organizado yo intentamos a hombres machistas que no están dispuestos a renunciar a sus privilegios Nos enfrentamos por eso mismo nuestro testimonio tiene que tener un valor añadido

Voz 3 09:48 desde luego lo que nos ayuda mucho

Voz 2 09:50 es que no estamos solas y cada vez cada día más hay más gente que nos apoya que nos acompaña que se implica que que hace esta denuncia de de la mano no

Voz 1 10:01 pues a todos los oyentes les invitamos a esas primeras jornadas sobre trata prostitución organizadas por el allí el Ciudad Real el Centro de la Mujer de Ciudad Real mañana viernes a partir de las nueve y media podemos escuchar las historias de Amelia y entre otras ponentes hasta las dos del mediodía como decíamos en ese Aula Magna de la Universidad de Castilla La Mancha Amelia muchísimas gracias

Voz 2 10:27 muchísimas gracias