Entre fogones con Bodegas Yuntero y una propuesta de sushi

Voz 2 00:00 entre fogones de viernes con un sin fin de propuestas gastronómicas que rechazar ya se lo voy adelantando con nosotros nuestros tertulianos nuestros cocineros nuestro sumilleres vamos nuestros referentes Fernando butrón desde el blog Belén Parra o qué tal buenos días bienvenido buenos días que han bien allá como siempre e Isabel Guadalupe escrita de mi mundo es actuales qué tal

Voz 3 00:31 hola Gemma buenas vías puedan aquí preparada

Voz 4 00:34 la como siempre también es en esta mesa tenemos que saludar también aunque nos detendremos en unos minutitos a Beatriz Caro Paula Rodríguez que no salgan ya les acompañan bienvenidas muy buenos días buenos días Gemma desde Itamar donde ahora mismo está sucediendo una batalla

Voz 5 00:51 no dejar nada nada nada

Voz 4 00:54 batalla jamón Susi a daremos más detalles porque antes Fernando Nos vamos a quedar con uno de los invitados de esta mañana en entre fogones estar al otro lado del teléfono vamos a hablar de vino de vinos premiados de la residencia vamos

Voz 0521 01:08 hablar de de los premios estar Cillo son unos premios que es tienen carácter internacional aunque bueno quizá el mayor peso pues se realiza dentro de España porque unos vinos que se organizan desde la Junta de Comunidades de Castilla León X inocente suelen hacer en ese suelo hacer en Burgos bueno pues eso realmente son los premios que tienen carácter internacional porque se presentan en pues en torno al tres mil vinos en así de todo el mundo no de esos pues ahora una serie de vinos premiados dónde tienes el partido de plata y bueno pues en esta ocasión pues entre otros muchos premios que sean consiguió dentro de Castilla La Mancha y dentro de la provincia de Ciudad Real para mí uno de los que han destacado han sido los de las bodegas entero y sobre todo han destacado porque yo creo que son la guinda que están poco cerrando el año en el sentido de que llevan un año con con muchísimos premios y que realmente están consiguiendo muchas cosas y esto yo creo que sí como es un culmen en el sentido de que bueno pues ellos unos premio bastante prestigiosos y no me confundo ahora nos comentará Ramón sugerente creo que no se mostró

Voz 4 02:06 ha sido una medalla de oro dos medallas de plata Ramoneda Carazo buenos días bienvenido

Voz 6 02:12 sí bueno tardes qué tal

Voz 4 02:14 esos premios exactamente como decía Fernando Ramón

Voz 6 02:18 pues sí efectivamente para nosotros es una satisfacción de que un certamen en tan importante como son martillos de Castilla y León pues nos hayan dado cuatro premios han sido en concreto tres de plata y uno de oro bueno para nosotros pues viene a respaldar no pues el trabajo bien hecho de los enólogos y técnicos que trabajen en esta bodega

Voz 0521 02:43 que han sido un tinte tres blancos en el tema

Voz 6 02:48 eres arcilla de oro ha sido para nuestra marca epílogo de la variedad de uva avioneta es una variedad que es muy escasa la mansa hay ahí nos han dado la medalla de oro y luego tres premiados que han sido en en mundo yo entero tinto este este es Un vino ecológico un joven del año y luego entero Macabeos que blancos y otro oyente lo tinto joven

Voz 0521 03:16 sí yo creo además que no es modo de aprovechar un poquillo la oportunidad de decir que a uno de los vinos el el mundo es un vino de carácter ecológico sino me confundo fue el primer ecológico que que tuvimos en Castilla La Mancha puede ser

Voz 6 03:29 pues sí efectivamente nosotros fuimos la bodega pionera en el año no veintidós qué apostamos por producir los primeros vinos ecológicos que la gente no tildaba un poquito de locos porque decían que bueno que qué era eso y al final pues hemos conseguido contrabajo porque al final al consumidor todavía le cuesta comprender esos productos ecológicos pero bueno manteniendo ya mucho éxito sobre sobretodo los mercados exteriores toda la parte de los países nórdicos salen manía Suiza Holanda y demás son gente que están muy sensibilizados con todo el tema Medio Ambiente y bueno ahí tenemos una gran aceptación en nuestro producto seguimos elaborando gran cantidad de ellas

Voz 0521 04:12 yo creo que también pues exactamente lo también de felicitar a a la bodega en el sentido en que su proyección exterior el equipo de gente que está trabajando para exportación exterior pues creo que lo están haciendo afanosamente porque creo que tenéis una imagen en el exterior bastante consolidada estáis poniendo mucho producto tanto en Asia como como en en Sudamérica como el continente americano general no

Voz 6 04:32 claro que sí porque también desde hace bastantes años el entendimos que bueno es una bodega que elaboramos pues más de cien millones de kilos de uva y que lógicamente puede la comercialización sin descuidar nuestro país pero tenemos que saltar las fronteras no llegar pues a todas las partes del mundo básicamente estamos en los principales países de la Unión Europea pero ya también pues estamos haciendo cosas en China Japón ha estamos abriendo las también hay ser una delegación en Estados Unidos en fin con una proyección internacional que es donde tenemos que la estrategia de la empresa para los próximos años pues si será seguir creciendo el hombre mercados exteriores

Voz 0521 05:13 sí porque fijaros que en un momento determinado lo las curiosidades que tiene el mundo del vino que un vino elaborado con Beyoncé que es una una característica de Francia pero cultivado en en Ciudad Real en la provincia ha elaborado en la provincia central ganar medallas de oro por ejemplo en Castilla León que dediqué en un momento determinado de estamos haciendo una mezcla exactamente y aparte de eso es que luego lo curioso es que ahora mismo se está haciendo un vino pues como en este caso que es un avión ni el epílogo que es un estamos hablando de una gama alta de la de la bodega que perfectamente puede competir en calidad pues con con cualquier vino francés de billón ni en cualquier parte del mundo entonces yo creo que es es momento Un poco de felicitarnos de como están haciendo los la el trabajo en la provincia de cerrar en Castilla La Mancha a nivel a nivel de vinos bueno como comentaba principio ya no solamente son los premien yo creo que este es teniendo una trayectoria bastante interesantes a nivel de de premios no también tenéis Baco tener que tener a veces colisionando premios en la bodega

Voz 6 06:08 sí la verdad que ya padecemos un poco la la memoria de ello porque bueno en lo últimos pues cuatro-cinco año pues tendremos más de cien premiando no presentamos a todos los concursos donde se pueden presentar los vinos e ida verdad porque estamos satisfechos porque el éxito en la mayoría de ellos pues está asegurada y eso como he dicho pues el primer para el consumidor puede que conozca que los vinos que elaboramos en Manzanares son de la máxima calidad y luego también de motivación del equipo humano que son lo que al final puedes elaboran con el máximo esmero oí con todos los cuidados pues eso productos para qué tener pues la imagen y la calidad que que debe tener pues es la gran región vitivinícola de España que La Mancha y de una vez pues tenemos que dar a conocer al mundo y al consumidor que se aunque sea una región de mucha cantidad no quiere no quiere decir que está reñido con la calidad se pueden hacer grandes cantidades de producto y luego también elaborar los adecuadamente pues para poderlos sacar al mercado pues con la máxima calidad posible

Voz 4 07:20 pues con ese mensaje Nos vamos a quedar Ramón al Carazo gerente de Bodegas y entero enhorabuena muchísimas gracias por acompañarnos en entre fogones esta mañana

Voz 6 07:30 muy bien muchas gracias a vosotros

Voz 4 07:32 ver nos vamos a quedar cocina anda Isabel porque como preámbulo a nuestra siguientes invitada eh bueno pues nos hemos puesto manos a la obra bueno no te has puesto manos a la obra no voy a hablar

Voz 3 07:43 yo me voy a incluir porque yo no he cocinado a hacer Moon salmón ahumado en el dos mil dos bueno ya está ya muy socorrido muy conocido pero como venía Beatriz y Paula digo yo voy a hacer yo algo también de pescado crudo o bien cuidado digo para no voy a competir ni puedo con ellas son cosas diferentes aunque el producto sea base estoy muy clásico muy recurrente y hay que tener paciencia pero bueno vamos a ello un salmón grande sobre gordo gordo cuanto más cortito Major pero compramos y compramos el comprar el salmón va a salir más vale vale de unos dos kilos luego vamos a usar dos kilos de sal gruesa un kilo de azúcar una copita de ginebra en él do que lo venden en cualquier Boris sería una gasas esterilizada unas pinzas de de Pilar pero no las muestras propia

Voz 8 08:42 las sin una que vamos a comprar sólo para la Ayna cosas aquí que no era nace ingredientes hay cosas que esto parece una operación vamos a decir al pescadero que no sabrá lomo

Voz 3 08:57 nos nos quita la raspa la cabeza que la tire no recomiendo yo usando esa cabeza porque no lo podemos usar en caldos es un sabor muy muy fuerte muy fuerte y ahora vamos a yo lo voy a hacer de una forma de que probado muchísimos pero todos están como medio crudos Yeste no está yo creo que está muy bueno mira vamos a poner en un cuenco vamos a juntar la sal con el azúcar con unas gotitas de agua que haga o incluso con una clara de huevo que es lo que va a hacer como el pegamento lo vamos a poner del fondo con la sal y el azúcar ponemos el lomo los lomos abiertos abiertos aquí lo vamos a cubrir de sal entonces lo vamos a guardar en el frigorífico pongo yo ojo cuarenta y ocho horas no es que parezca mucho es que si no se queda luego pasado este tiempo no vamos a poner al lado del fregadero con unos guantes como yo siempre digo de usar y tirar himnos nos vamos a poner con la mano no debajo del chorro el salmón pero quitando todo todo todo todo todo la sal y todo para que no se nos quede en nada entonces vamos a abrir sigue el salmón abierto Ia íbamos a poner

Voz 7 10:17 las casas estabilizadas

Voz 3 10:20 si las vamos a cubrir de Enel dado por qué digo esto pues porque a miren el lo concretamente no me gusta yo dejo Lendl encima del salmón pues va a estar lleno de esta forma pues va a tener todo el sabor pero no va a tener nada no te gustan

Voz 0521 10:37 entrarte los metalizado

Voz 3 10:40 entonces vamos a doblar lo vamos a doblar íbamos a poner otra fuente más pequeñita y luego vamos a poner pues unos botes con kilos para pensarlo iba a estar otras cuarenta y ocho horas habrá gente que diga mucho es pero yo pienso que no he que es que queda perfecto y luego pues ya cuando han pasado estas cuarenta y ocho horas ya nos ponemos con un cuchillo jamonero empiezas pour la cola del pescado pasarle la mano así a contrapelo que decimos es cuando empiezas con las pinzas a quitar de una en una pues todas las raspa que hay porque son muy grande si nos puede hacer algo y luego nada lo clásico te lo tomas con mantequilla con huevo duro capaz cebolleta has gone cebolleta bolitas en vinagre

Voz 8 11:33 gracias lo has dicho lo clásico no ha sido muy que como ahora basal a los supermercados y tirar Wall cita ya lo tienes hecho pero la verdad es que está muy bueno que hago como el salmón ahumado en una Fontaine Atos tácita con mano

Voz 3 11:49 aquí ya ni siquiera así o puede deshacer bolitas de mantequilla en las pones en la mesa pones una fuente bonita del salmón que va a quedar perfecto Si muy finito que luego en bandeja quita yo las voy congelando de doscientos en doscientos gramos

Voz 8 12:05 lo más en congelaciones aceite

Voz 3 12:08 sí una gotita de aceite lo dejas en el congelador y te dura el tiempo que quieras luego si quieres hacer bolitas de de mantequilla pues pasa con la cuchara es como un redondel y Taylor dejas en cuencos con con hielo muy bien se queda perfecta porque no se te va derritiendo pero como hay aquí unas expertas que lo mima me están oyendo madre mía lo estoy haciendo

Voz 8 12:36 para nada para nada pero también tenemos pinza pasa es que no son de Pilar son de pescadores y te gustan su si pues el harán vamos a ir había a Paul

Voz 3 12:49 me tienen que convencer por qué me tiene que gustar porque es lo voy a ir a aprobar esta tarde genes es un gran déficit Vesta tarde que lo hacemos verás cómo te va a convencer

Voz 4 13:01 Beatriz Caro Paula Rodríguez desde y que además estáis aquí muy cerquita

Voz 7 13:06 de la radio muy muy cerquita vamos en la calle a la Xavi Rey ubicados y sin hemos cogido un poquito más grande vale ahora tenemos sala tenemos te Rafa tenemos una buena Ibarra bastante más grande porque los japoneses Soledad muchísima importancia en la zona de barra ya que una parte de nuestro productos elabora fuera Sasa inauguraba el cliente hay bueno y la verdad es que hace muy poquito que hemos empezado hace unos diez días todavía estamos estamos de estreno total

Voz 4 13:37 con grandes eventos yo sé que estáis deseando ir es porque ahora mis

Voz 8 13:40 una lucha encarnizada allí

Voz 4 13:43 estoy segura de que además tanto Isabel como Fernando van a ir con vosotros porque es donde sólo hay

Voz 7 13:48 hay eso sí sino que además ha hija hoy hay que te hoy hemos traído un cortador profesional vale es un chico de bueno de aquí que tiene muchísimo premios y la verdad es que es un espectáculo verlo entonces pues en ha ocurrido a un duelo de estaba lo hemos lo hemos bautizado con el consiste en que bueno están ahora mismo en la calle en la te la propia te Rafa hemos puesto dos mesitas una para el cortador de jamón y otro para para sus originales y mientras tanto pues está cortado es así Mis está cortado no buen pues está elaborando y allí en directo y se está acortando lo que os decía mucho su Whoopi y nosotros aquí Fernando

Voz 5 14:27 pese deseando

Voz 4 14:29 yo siempre les digo lo mismo todos los viernes a mí me quedan ahorita más

Voz 8 14:32 sí pero te esperamos te guardamos salgo es que Beatriz digo vaya japonesa cordobesas verdad

Voz 0521 14:42 tal total que al final termina aquí pero bueno hasta niveles de fino lo primero comentar que fuisteis me estás comentando la primera el primer local en Ciudad Real que empezasteis a servir su si no exactamente otro sitio

Voz 7 14:57 es verdad yo venía de Córdoba yo vivía en Córdoba una tarde pero además que fue así una tarde de verano se me ocurrió ir a comprar su si me dijeron que no había y entonces pues unos meses más tarde nació este proyecto y bueno llevamos dos años y medio largo y la verdad es que muy bien muy muy bien empezamos con una tienda muy pequeñitas sin pretensiones etc etcétera como se empieza vamos se nace bueno pues nos dimos cuenta de que eso de que la gente ya en otro lado pues a nuestro cliente en realidad pues no requería de una sala para poder sentarse poder escuchar es a sus que ahí porque bueno tenemos nada más par de mesa alta el reto era que se lo llevaran a casa bien lo llevábamos nosotros seguimos manteniendo ese servicio vale porque también resulta muy cómodos una comida muy cómodo para para estar en casa con los amigos y demás pero hemos ampliado en ese sentido

Voz 0521 15:48 sí a mi me gustaría aprovechar para mandar un mensaje no se extras estaréis de acuerdo con conmigo pero yo creo que un poco en la línea de apoyar la idea de intentar convencer a Isabel de que previa

Voz 8 15:57 sí eso sí

Voz 0521 15:59 es que bueno en general la la el sushi la cocina muchas veces japonesas ello me gusta decir que sea prostituidas de alguna manera porque realmente muchas veces hemos comido hemos hemos comido comida japonesa ir realmente no la hemos valorado porque realmente o no es realmente su o no está realmente bien hecho mucho de estamos acostumbrados a comer sushi de algunos bufetes lo de algún o de otros sitios que ya viene preparado por ejemplo pues en la línea de un supermercado lo probamos y realmente decimos pues esto no esto es tan especial cuando realmente pruebas en su si de verdad es cuando te das cuenta que dices pues si algo realmente tan especial justifica es porque está tan valorado a nivel mundial qué diferencias hay que realmente me porque alguien que normalmente haya aprobado en su y más industrial con sus y en otro sitio donde realmente no sepan hacer un gran sushi sí tenemos que decir no prueba nuestro sushi como que va a saber cómo realmente si es algo exquisito

Voz 7 16:49 calidad del Sol da es lo que prima en otro jarro es japonés pero dentro de de la roja a poner tienen mucha categoría sobre los utilizamos una categoría Premium que al final eso se nota vale en salga completamente japonesa también de categoría Premium después el pescado pues utilizamos pescados obviamente no siempre utilizamos eh atún de almadraba porque no siempre lo está disponible gracias a los propios a veces claro claro que vienen aquí a llevárselo sí pero sí que compramos el atún en la zona de Cádiz en Barbate que viene de Zahara de los Atunes vale y además compramos piezas muy específicas de la tú que son las únicas que no sirvió a nosotros no podemos comprar un atún completo porque hay zonas que tienen mucha grasa hizo zonas que en muchas ocasiones sobre lo que ocurre sale mucho más barato comprar el álbum completo como antes eh quería que comprobásemos El salmón que en el caso Salmón se que no sirven nosotros compramos el salmón completo y después vamos dándole nuestra forma pero no en el atún no porque el atún tiene muchísimas partes entonces en muchísimos sitios pues compran los apenas completos al muchísimo más barato Se de piezas y después esa utiliza que ocurre bueno pues nada con el tema del pescado también creo que sabe que hay un debate bastante importante se usa mucho aleta amarilla de te dicen quejando de rojo ETT desde este entonces bueno pues pues sobre todo después la elaboración la elaboración es esencial Itamar es significa eh maestro que está detrás de la barra vale detrás de la tabla más bien si la tabla cocineros al final nuestro nuestro chicos que llevaran sushi siempre donde las cosas están elaborando en sus si encima una tabla de hecho tienen multitud de tabla porque las van cambiando continuamente a lo largo del día

Voz 9 18:29 de la noche hay bueno y

Voz 7 18:33 esta persona puedes tardar unos cinco años es Japón en poder tocar el arroz sea la persona que está preparando no les faltó a las hasta cinco años después de haberse preparado y haber conseguido una serie de de objetivo una vez que que estos objetivos se cumplen y demás para ser realmente maestro bueno pues un maestro de la parte más pasan muchísimos años más e incluso se miden la temperatura corporal sí sí sí

Voz 0521 19:00 yo yo sé que está muy valorado incluso más a pasar unas pruebas durísimas si sigo tiene está bueno lo lo que todo el mundo conoce con el famoso pez globo el corto el famoso pez globo que creo que que te tiras muchísimos años para poder que te permitan aquellos que pasaron estos exámenes para hacer que te permitan servir el pez globo no entonces hay hay una cultura de profesionalización detrás de la figura del cortador grita Mae que es impresionante que es impresionante es bueno yo creo que todo eso suma ya hace que el producto final que nos llevamos a la boca sea algo especial

Voz 7 19:28 hecho nuestra agita Ammán Si yo pasa ahí pues la tienda buenos y más ahí ya no es una tienda no

Voz 8 19:32 por este concepto

Voz 7 19:36 qué pasa ahí fuera allí ellos están en lo estás viendo la obra del producto pues resulta que le hablas no te escuchan estén tan sumamente complicado así que lo prometo sea es alucinante es tan tan sumamente concentrado en lo que están haciendo que no te escuchan y eso es un buen maestro de su si entiende

Voz 0521 19:55 y además creo que incluso en este nuevo proyecto que tenéis

Voz 7 19:58 que por lo que estáis contando hoy por lo que ver contra hacemos

Voz 0521 20:01 Tito estáis dando un salto un poquito más allá el concepto de cocina fusión no estáis hablando si nacido a partir del la cocina más tradicional japonesa sushi los sea así mi demás ahora lo que pasa es que en te entiendo que con la manteniendo la misma línea de calidad que muchas veces a lo mejor no está suficientemente valorada pero que realmente el el consumidor que la está buscando si la valora pues es estáis metiendo pues otros productos como el jamón jamón ibérico de calidad de bellota cortado que por ejemplo yo creo que es una de las cosas que que muchas veces echa en falta porque realmente hay jamón en muchos sitios pero de calidad bien cortado pues no tanto y otra serie de productos no contarnos un poquillo cuál es vuestra orientación

Voz 10 20:38 bueno pues hace tenemos gran variedad de cosas españolas típicas pero elaboradas con las salsas y con un tratado pues quizás que poco peculiar en este caso pues tenemos como una una salsa de judías negras que le acompaña con una con claro que como llamamos porque vamos Kobe sabemos que no que no vende dicen que se quiere ir a lo que no existan tantos como como para venderlos en los sitios que entonces buenos snacks alzada de judía negra que que se mezcla con la parte de de la miel que también tenemos otra salsa de miel la fusión de de la judía negra con la miel pues es chocante chocante y explosiva la Bocos está buenísima bien pues tenemos en la carta unas albóndigas que le acompañamos con con arroz así como llame tiene también un poco el sucios a seguir a la función de de entrañas que también están están de lo que

Voz 7 21:40 hora y además acompañado con una salsa de tomate que se que llevan muchas especias japonesa no de verdad que es otra locura o en este caso es que eso de locura y también bueno pues tenemos cosas más normales valemos intentado siempre puede fusionando un poco hacia lo andaluz en tal vale ir pues por ejemplo cosa muy típica como muy típicas de aquí de allí obviamente las berenjenas en vez de rebozado usa sin que te empujan la temporada la harina que utilizan los japoneses

Voz 9 22:10 y bueno ahí tienen tenemos me

Voz 7 22:13 él para acompañar las berenjenas pero también está salsa de judías que estaba diciendo Paula

Voz 11 22:17 vale que realmente mezcla me vuelve loco al cabreo que yo creo que es la judía no me gusta a mí me pasó el plato en Kansas son judía bueno me las como pero es que aquí sí

Voz 3 22:29 hoy hay una cosa que os iba decir con el anisakis y todo eso no hay ningún problema

Voz 7 22:35 no hay ninguno pero no hemos convencido todo

Voz 8 22:38 bien si ya sí vamos a ver lo que ella

Voz 7 22:42 siempre

Voz 9 22:43 ver si nosotros o sea hace

Voz 7 22:45 en algún momento en nuestro reciente hubiese entrado anisakis Lo primero que hubiesen cogido esa lo primero que hubiese hubiesen contagiado habrían sido los propios y no por qué pues porque ello choca el producto antes de congelarse vale ellos están manipulando el producto lo que decía hace los cortes exacto que ellos necesitan para después elaborar las diferentes tipos de pieza después en bueno lo lo lo envuelve son hilo guardan lo congelan que ocurre por ejemplo el atún no tiene porque contener ningún pescado si es de calidad tiene que contener anisakis y además el anisakis se ve si es decir como nosotros lo hacemos tantísimos Cortés lo manipulando Santísimo al final se terminaría viendo jamás enojada dado en este caso pero al margen por Sanidad sí que es cierto que tenemos que tener los tres días congelado vale bueno lo dicen cuarenta y ocho era nosotros hemos tenido hasta setenta y dos pero el otro día vimos un artículo y ahora es que este Camps que os haga que el tema del anisakis porque estaba un poquito más así tal eh hemos decidido con la nueva apertura tener unos cinco días congelados mínimo

Voz 8 23:47 todas las ubicada en un lugar profesional convencida buena sí

Voz 10 23:55 ha concitado antes de determinar os animo a todas las embarazadas también a que

Voz 7 24:01 sí

Voz 8 24:04 yo de calidad

Voz 10 24:06 ya no hay ningún problema todo está previamente congelado y os esperamos

Voz 7 24:10 allí Henri de Arellano

Voz 4 24:12 estamos nosotros nosotros no embarazado iré