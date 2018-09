Voz 1

00:00

alguien que sepa coser una hora de un curso de coser a la gente lo paga es ahora con tiempo luego ese tiempo pues diez lo tienen que devolver de otra manera otra persona entonces se generar con una red de intercambios de economía de solidaridad una red vecinal yo puedo pedir que alguien me cuelgue un cuadro son en una inútil total paraíso de verdad entonces yo puedo solicitar por ser usuaria del Banco del Tiempo y solicitar que alguien pueda venir a mi casa colgar un cuadro y entonces bueno pues quiere alguien y me lo cuelga en yo no tengo porqué devolver el servicios a persona yo se lo debo me lo devuelve el banco con la selección yo necesite no sé tú puedes y no sé pues te marchas fuera y necesitas que alguien pueda supervisar a tu perro sacarlo a pasear una tarde o lo que tú quieras bueno pues a lo mejor yo puedo ir a tu casa hacer ese servicio