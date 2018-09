Voz 1 00:00 en nuestro espacio Súmate hoy queremos conocer un poco más de cerca el pequeño comercio de la capital el pequeño comercio de Ciudad Real que tradicionalmente ha estado situado en esas calles más céntricas en las plazas de los locales más tradicionales el mercado Un pequeño comercio que en los últimos años ha alzado la voz para pedir el empuje la ayuda y la unión necesaria para seguir adelante frente a otras grandes superficies comerciales con nosotros en los

Voz 2 00:27 estos días de ser Ciudad Real recibimos a a Rafael Morales gerente del IPC buenos días bienvenido buenos días tenemos además Julián Ortega desde ve Cube depilación láser qué tal

Voz 1414 00:40 hola qué tal muy bien muchas gracias Adela

Voz 2 00:42 de es de la mina de ha de la chocolate en el mercado municipal la encontramos buenos días bienvenida hola buenos días Eusebio Palomo desde zapatería de qué tal buenos días

Voz 3 00:54 hola buenos días bueno tenemos

Voz 2 00:57 Rafa representados en esta mesa diferentes perfiles comerciales tienen una característica en común están situados en el centro de la capital en el centro de Ciudad Real pero sus sectores son tan opuestos y además su forma de trabajar quizás también no

Voz 0514 01:12 si realmente bueno nosotros a través de nuestra oficina no tenemos una pata importante que la promoción empresarial en este caso pues son distintos los profesionales que vienen cada día pues a pedirnos información de diverso tipo aquí tenemos una una buena muestra no pues es tradicionales de artesanía algo pues chocolates sectores textil de típico no de cazado de sector o nuevos profesionales con con tendencia no que que ahora que existen como puede ser la la depilación láser no tras ese tipo de de profesionales que ejercen una actividad específica nosotros lo que intentamos sobre todo ese desde diversos ángulos llegar a al máximo número de personas e intentar potenciar por los negocios y comercio en la ciudad en este caso pues tenemos distinta líneas como pueden ser subvenciones autónomos que aprovecho para decir que aún tenemos partida Hay a aquellas personas que hayan iniciado su actividad empresarial en en Ciudad Real como autónomos pueden optar a una ayuda de hasta seiscientos euros más otros tantos es si contratan otras a líneas es sobre todo de trabajo que apuestan por el comercio fuertemente como pueden ser acciones específicas como la Noche Blanca o el Black Friday que va a tener lugar pues en en noviembre y otras no pues que no van ocurriendo pues de no que no gana corriendo sino que a través de la mesa el pequeño comercio proponen no pues a acciones pues a través de FECYT Cámara de Comercio Asociación de Jóvenes Empresarios la Asociación Comercio Ciudad Real y la Asociación de Consumidores y Usuarios no que que en estas reuniones que mantenemos que precisamente tuvimos una a la semana pasada hora de in Nadal no ideas Si propone iniciativas para desarrollo oí mejora de del comercio no en la capital

Voz 2 03:13 bueno precisamente es a la mesa de comercios ese rehuir ni a la semana pasada en Keith que es lo que se ponía sobre la mesa porque además veníamos de una semana en la que se había intentado potenciar con diferentes actividad sobre todo que la gente estuviera en la calle para que se pudiera acercar no tuviera de la mano ese pequeño comercio

Voz 0514 03:28 eso es el nosotros apostamos en dos líneas no por un lado pues la acercarnos al comercio poco a poco pienso que lo vamos consiguiendo no con una campaña que es únete a a esta inmensa nueve comercio a este apartado no que que ponemos a disposición de todas las empresas locales de nuestra ciudad de aparecer en un directorio empresarial y accesible no a todo el mundo no por por sectores pues ya sean del sector calzado sector artesanal o distintas profesiones y y luego pues sí trazar una hoja de ruta no en en colaboración con distintos agentes en este caso pues nos proponían por ejemplo la Cámara Comercio unos talleres específicos de con manejo de las redes sociales en el ámbito del comercio como es esa atención en el punto de de venta no con cómo deben de trabajar no lo los profesionales del sector del comercio de una forma puesto que puede ser reciclaje del propio sector comercial o a esos nuevos trabajadores que van incorporando qué es lo que tienen que tener en cuenta no también a través de nuestra escuela de formación virtual tenemos un apartado específico de formación específica para para el comercio y bueno pues en en esta mesa tratamos estos temas trabajamos también en lo que va a ser otras acciones que afectan a hostelería como esta semana el vino sí bueno pues o se proponen por ejemplo esta campaña de del comercio que no se va a quedar solo en este fin de semana sino que va a estar abierta en el tiempo no pues para que a llegar más a a tanto los usuarios que conozcan las bondades de del comercio no que crea empleo que es un comercio sano en materia de Medio Ambiente que tiene una atención personalizada no que que nunca lo va a encontrar esos esos temas en en Internet no se hacen esas compras bueno pues es atención profesional y cercana hay ida puesta no ponerlo el crecimiento de lo que es nuestra economía

Voz 2 05:26 bueno dentro de de esos perfiles me gustaría arrancar con Adela estás en uno de los lugares que más vida debería tener cada día en una capital como es el mercado municipal que hemos visto como en otras ciudades en otras capitales sean reutilizados no y reavivado dando un uso que mezcla un poco pues la venta de productos con el propio consumo en los lugares vemos en el mercado de Ciudad Real que quién le cuesta un poco mantener ese día a día cómo cómo se vive desde desde ser productora de tus propios chocolates artesana completamente artesana están en un mercado municipal como es éste

Voz 4 06:04 bueno en principio en principio la verdad es que cuando yo empecé iba muy bien pero sí que se nota poco a poco cómo va disminuyendo pues porque hay muchas más grandes superficies que es la competencia atroz sí que es verdad que hay que emplea un poco en ese sentido para rejuvenecer el mercado se está quedando obsoletos de pequeño también incluso pues porque no hay un buen Parking en fin no se hicieron bien las previsiones cuando Se reformó en su momento y ahora habría que ver cómo se soluciona ese problema el tema del aparcamiento es fundamental porque no hay aparcamientos no tenemos aparcamiento ni siquiera los los que tenemos allí puesto pues para la clientela fatal y y y luego pues a ver si el Ayuntamiento también colaborase un poquito en el sentido de poder modernizarlo es que el el edificio en sí tiene alguna problemas que impiden pues que se ponga a salida de humos au otra que se adecue a las necesidades técnicas y entonces habría que hacer una reforma bastante importante en ese sentido yo creo que más en plan de personal que de infraestructura pero bueno vamos a dejar así que se pudiera reformar un poco y modernizar adaptar a los tiempos anotadas dado tiempo

Voz 2 07:46 es que el pequeño comercio lleva mucho tiempo tocando y que creo que no llega a encontrar una solución y es el tema del aparcamiento sí no sea moneda hace tiempo que nunca más se supo esa moneda que se lanzó al mercado el aparcamiento a hace que mucha gente diga bueno pues es que me voy a las afueras porque pueda aparcar y aquí hago todas las compras y no bajo al centro Eusebio no sé si esto en un lugar como zapatería donde se nota

Voz 3 08:11 bueno yo también quiero decir que aparte a título personal o en representación de cerca de una veintena de comercios de la asociación comercial de Ciudad Real no quiero ser conectó monopolizado es de la postura de duende no en principio pues si el tema de aparcamiento pues venimos viendo en un tiempo a esta parte que Ciudad Real siendo siempre un foro de unión de las poblaciones de alrededor es está como de una ciudad arisca a la visita de el de el de los pueblos de alrededor de los que no dan la vida no olviden nunca hacer el comercio Ciudad Real pues ya se nota que es una ciudad de setenta y cuatro mil habitantes con lo cual es una ciudad no suficientemente grande para el comercio que existe prueba evidente es pues por ejemplo puede dar una vuelta por el centro Ciudad Real la tristeza que da haber cerca de sesenta y dos locales actualmente cerrados en régimen de alquiler eso es dado también por la falta de asistencia la franja de afluencia de público que Ciudad Real en su conjunto yo no ha sabido atraer lo digo porque es una dificultad evidente tanto para los propios paisanos porque aunque haya zona azul con la filosofía de que haya una rotación en el aparcamiento es muy mal porque no hay tampoco hay al cierto solar que había antiguamente hace tiempo para este tipo de aparcamiento disuasorio por circunstancias las que sean han desaparecido entonces te encuentras con que no tienes zonas y encima te castigan con qué poco multas o con una multas enseguida lo ha pasado la zona azul te castigan y entonces eso pues te hace mira me voy al extrarradio no pues tengo zonas de aparcamiento totalmente gratuitas tengo fama de compras de diversas siempre claro ayudando a unas grandes marcas la escuela juegan con la ventaja de la potencia económica que ya por sí solo ya generan y eso merma mucho al pequeño comercio añadido a esto la poca afluencia de gente pues tenemos la competencia que además brutal de la grandes firmas a través de las de Internet tenemos la competencia de las grandes firmas en la liberación de las rebajas que ya es promover actualmente Mis sí son una palabra muy grandilocuente moderna que ciclista de la sesión sea que no estamos en otoño ya tenemos el cincuenta por ciento de cuento al cual el comencé encima se introduce se mete en una tierra en la vamos a perder porque nosotros no compramos para ese

Voz 5 10:53 de ahí a algo hay algo que que decir Ciudad Real una tarde de viernes de centro está lleno está lleno hay hay gente en todas las plantas hay actividades hay vida

Voz 2 11:05 cómo se atrae a esa gente porque quizás hay diferentes patas poblado está la accesibilidad está el modernizar las instalaciones que ya están creadas por otro lado nosotros mismos no como comerciante

Voz 3 11:17 la gente está de ocio no

Voz 5 11:19 él no el once de pequeño

Voz 2 11:22 marcianos no se no se mezcla no llega

Voz 3 11:25 ya pero eso por ejemplo que nosotros no tuvimos de gente del exterior obviamente local pues tiene suficiente horario en la semana para poder a sus compras no estamos diciendo de atraer lo que siempre se ha nutrido el pequeño comercio Ciudad Real seré el foro de Unió poco bueno también lo pita al centro los jugados en el centro la iniciativa en el centro comerse veinte ayudas no evidentemente a que se caiga por su propio peso ese público al centro de la de la ciudad no evidentemente sea pues ha habido por motivo de la modernización lógica de la ciudad una diáspora de los centros oficiales a las salidas de la ciudad no entonces eso también quieras que no dificulta un poquito pero no hemos sabido conjugar el centro conjugar lo para que sea atractivo porque en principio donde dejó el vehículo es un problemón esto De Juana cogemos el transporte bucólico muy bonito en otras ciudades de pero en Ciudad Real que en una zancada lateral recorrido no tiene también tenemos la filosofía de meter el coche casi en el sitio claro porque está muy bien vamos a ver cliente clientela aforada ahí es que el estrés a mí vamos a ver dónde yo no dejas el coche en un vado permanente con haber estado estamos de acuerdo no la quieren ver un poquito esa filosofía obliga al más el parque una pero es evidente que hay que buscar algo no tenemos una varita mágica yo creo que estas reuniones y luego una Unión más interna entre todas las partes involucradas fuerzas políticas Ayuntamiento comercios

Voz 2 13:00 el comercio escapa de este tipo de cosas no

Voz 5 13:03 no se involucra ninguna tormenta de ideas para buscar alguna solución si me gustaría detenernos con Julián porque Cube depilación láser aterrizaba en Ciudad Real hace cuanto a dos años se año medio año contra decisiones pues me habéis llegado con una marca sabéis instalada en el centro además en una vivienda

Voz 2 13:23 piso no se acaba con coches no calle que eso es peatonal yo os movéis os movéis a través de redes sociales y os movéis a través de bueno pues de de la publicidad estática del propio edificio como desembarcó una marca de este tipo que tiene una alta competencia

Voz 1414 13:39 bueno pues la verdad es que ha sido poco fruto de la ilusión y el trabajo y la necesidad que teníamos de montar un negocio como realmente queríamos hacerle que cómo pensábamos que debíamos hacerlo Is saliendo un poco precisamente del sector en el que estábamos esos sector de estética de belleza en el que si nos fijamos en nuestro alrededor todo son imágenes de mujeres mujer es muy buenos cuerpos muy bellas muy peinada toda esa excelente es una publicidad por ejemplo que a nosotros no nos gusta entonces lo que hemos tratado desde crear una marca pegado a la ciudad en la gente de verdad a la gente de del día a día ahí para eso no hace falta este tipo de imágenes este tipo de mensajes que estamos todas cansada de escuchar y que como decía a mis compañeros nace fruto de la fuerza de estas grandes marcas que para ellos les viene muy bien pero creo que podemos hacerlo de otra manera entonces nuestra idea fue crear una marca nueva de una marca de Ciudad Real con gente de aquí ir a hacerlo a nuestro gusto apostando como decías por las tecnologías por la no sólo las tecnologías en las redes sociales y plataformas de internet imaginaria de una tecnología que nos ayuda a todos a hacer nuestro trabajo muy bien pero partiendo de de un punto muy importante y que es como un alcohol al pequeño comercio que es el el trato con el cliente la personalización en nuestro caso de los tratamientos seguir a que sean efectivos a que funcionen de verdad no como otras grandes marcas que lo que tratan es de generar dinero ingresos Si sin tener muchas veces cuidado de la piel de los clientes eso de si los resultados son los óptimos entonces nosotros tenemos una relación muy cercana para dar de que nuestros clientes salgan contentos y sean ellos los que nos recomiendan que al final es el pequeño comercio de lo que se nutre en gran medida de Boca Boca en ellas

Voz 2 15:28 la conciencia a conciencia no de los ciudadanos de decir voy voy a consumir a mi vecino sea cual sea el producto no sé si si Julian que llevan un año y medio formando parte del pequeño comercio Ciudad Real tienes una visión como la que tienen en Adela o Eusebio de esas cadencias esas necesidades no sé si tu visión dista mucho

Voz 1414 15:51 a ver qué diste pero sí que creo que hay que hacer muchas cosas y muchas veces se hablaba es muy común en las Cámaras de Comercio de hacer excursiones excursiones don

Voz 6 16:02 salida al expediciones comerciales comerciales al exterior no sé que antes durante

Voz 1414 16:07 desde la capital se podría hacer lo mismo a nivel por la provincia estoy seguro que muchas de las actividades decías antes que los viernes por la tarde están llenos de actividad pedido que los que consumimos es actividad la mayoría de las veces es porque no la encontramos no porque vayamos allí es decía hace poco ha habido una concentración de motos Gucci y la gente que visto en la mayoría

Voz 6 16:27 por qué ha pasado y ha dicho que la gente no poca en cortar la calle cada dos así

Voz 1414 16:32 las estas cosas se centralizan se hace aún será un mensaje hacia el exterior la gente puede empezaba a venir a Ciudad Real a ciertas actividades is y los comerciales los comerciantes nos unimos lo publicidad vamos ignoramos saber al final de esos eventos cada vez sea mellor tendrán mayor importe económico podemos hacer cosas diferentes que ha tenga realmente la gente la gente eh consumimos tenemos tantas opciones de consumir el final si es algo no es novedoso o es lo mismo de siempre pues ni bajas te vas a bajar al centro donde no puedes aparcar para ver lo mismo de siempre entonces eso no vais hacen cosas chulas y eso se consigue con con sinergias de de comercios simetrías que puede sector o no

Voz 3 17:15 lo con faltas y mucho la razón es ver al comercio como es un punto de apoyo a tu comercio no como tu enemigo y eso siempre es una pasaba muchas de estar de espaldas unos con otros porque confundimos competencia con enemistad no es complementario porque si una calle hay cinco comercios habrá más tránsito que tú solo tuvo un puesto de helados en el desierto que al final te van a quedar sólo eso mentalidad esa mentalidad hay que cambiarla a poco decir bueno vamos a ver todos unidos es donde estará fuerza evidentemente íbamos a traer un perfil otro perfil de cliente ella a otro perfil de cliente el cual no vamos a suministrar vamos a enriquecer todos de ese tránsito que tiene la ciudad esa viveza que hoy carece Ciudad Real o estar empezando a carecer del tránsito de diferente tipo de gente y entonces cuando cambiamos la mentalidad yo creo que empezaremos a ver un poquito la luz

Voz 2 18:16 bueno los vecinos yo espero que en tu casa están recogiendo estos mensajes que estamos avanzando que Rafa como gerente del IMFE también lo haga

Voz 0514 18:25 sí yo como como decía antes la Mesa del Comercio es el espacio muchas veces la falta de iniciativas por parte de del pequeño comercio que ponga su grano de arena en este sentido decir pues mira vamos a hacer esta acción comercial y es interesante como decía él a hacer esa expedición comercial no pues pues vamos a a poner de manifiesto un sector en concreto esta esta semana o vamos a unir sinergias que al fin y al cabo es lo lo importante no la Unión pues en este caso hace la fuerza Easy bueno cosa ahí por nuestra parte desde luego total apoyo y total disposición entonces evidentemente yo cojo mi mi parte no muy cartelista impongo eso no de manifiesto es que cualquier cuestión pues sin duda es un buen foro un buen espacio para tratar Hay para mejorar

Voz 3 19:29 tienes que vender también vosotros salir a vender a nosotros el IPF esas inquietudes porque sé que cierro también muchas veces en la pérdida de nuestros cuarteles el autónomo como todo pues nosotros los autónomos no faltan horas al día estamos agobiado esto de no pensamos en que hay que relaja es decir hay que salir a vender aparte de nuestra mercancías no la ciudad ahí siguen no puedes ayudar un poquito en sacarnos de nuestro letargo o simplemente muchas veces en nuestra retirada estamos hablando de nuestra mala suerte nos quedamos encerrado pues venga a azotar no son un poquito en sentido venga estéis estáis apoyando la institución vamos a intentar entre todos escuchar no salir un poquito en otro hallan a espabilar no es en definitiva

Voz 0514 20:21 la campaña precisamente que hemos puesto en marcha la semana pasada pues pido diez personas visitando comercios de la localidad si no se ahora adoro los galos son muchos comercios en el Black Friday desde hace dos años se tomamos esta determinación de ir a a visitar al comercio no espera que el comercio nos visita a nosotros para proponerle la iniciativas que que tenemos Si bueno pues de hecho es como mejor estamos funcionando igualmente pues bueno pues a vuestra disposición muchas gracias

Voz 2 20:56 pues aquí esta confluencia como nos decía

Voz 5 20:58 sí a Rafael el Black Friday en noviembre espero espero volver a encontrar en esta mesa por favor

Voz 2 21:07 bueno pues para ver cómo hemos de citas tenemos un poco de trabajo en esta mesa del comercio que hemos creado aquí también en su mate muchísimas gracias a Rafael Morales Julián Ortega Adela Mena ahí