Voz 1 00:00 recibimos en los estudios de SER Ciudad Real a Rafael Gómez Arribas presidente de cría Ciudad Real International Airport buenos días

Voz 2 00:08 bueno lo primero decirle a nuestros oyentes

Voz 1 00:10 es que esta entrevista es grabada porque la estamos emitiendo precisamente justo en el momento en el que se debe estar llevando a cabo la firma de compra del aeropuerto

Voz 2 00:21 sí efectivamente se va a llevar a cabo dentro de unos instantes el momento de la firma del aeropuerto

Voz 1 00:27 es un día histórico para la provincia de Ciudad Real

Voz 2 00:31 hombre tanto como histórico yo creo que es demasiado pero es un día importante porque un activo que estaba en una situación muy difícil que es muy importante para el desarrollo de la región por fin se va a poner ese va a poder poner en funcionamiento en explotación para rendir utilidades una vez

Voz 1 00:51 dichas afirma que como ocurrió en unos instantes cuál es la nueva situación de la infraestructura

Voz 2 00:56 el aeropuerto como tal va a pertenecer a una sociedad que se llama Ciudad Real International Air por va a ser un aeropuerto privado de uso público en un par de meses eso tres se va a abrir al tráfico aéreo internacional se va a iniciar la explotación del mismo y es cuando podremos por fin decir que el aeropuerto vuelve otra vez deja de estar en concurso y vuelve otra vez a la explotación en ya la vida

Voz 1 01:24 en estos momentos hoy con la firma deja ya de estar en concurso

Voz 2 01:28 si dejan de estar en concurso realmente desde en cuanto afirmemos las responsabilidades y pasan a cría desde las desde el primer segundo del día de hoy

Voz 1 01:40 desde las cero cero es decir le vamos para atrás no unas horitas para firmar su escritura lo hace con algunas empresas ya interesadas au incluso con convenios de actividad para para el futuro aeropuerto cuál es esa actividad de estas empresas que ya se han interesado

Voz 2 01:55 fundamentalmente son empresas relacionadas con la actividad aeronáutica y mantenimiento de aviones recuperación de componentes aparcamiento de aviones y mitin de interiores etc también tenemos ya acuerdos o preacuerdos con empresas de de logística hay empresas industriales a las cuales les viene muy bien desarrollar su actividad en una zona muy próxima a un aeropuerto

Voz 1 02:25 a pesar de que han pasado dos años estas empresas interesadas no han perdido el interés a han mantenido la confianza

Voz 2 02:31 pues nos ha costado mucho lograr que mantengan la confianza porque efectivamente ha sido un proceso largo y penoso no lo que creemos que sí que se ha mantenido

Voz 1 02:42 bueno hoy firman como decimos dentro de quince días a esa vendrá a ver qué tal está no la infraestructura para poder decir si nos da unos da esa licencia de vuelo para el aeropuerto de Ciudad Real que tiene que ver la agencia para decir que sí que se puede volar

Voz 2 03:00 bueno en el en las actividades aeronáuticas lo que es fundamentales la seguridad del tráfico aéreo sino nadie se subiría a un avión y no abrirá tráfico aéreo entonces a esa como Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo único que garantiza es que el aeropuerto cumple con las condiciones técnicamente exigidas para abrirse al tráfico aéreo en todo lo relacionado con la seguridad es decir que si cumplimos esas condiciones esos requisitos previos podemos estar abiertos para que los el aeropuerto puede estar abierto para que los aviones aterricen y despeguen en nosotros y con el momento de la compra lo que es dispara es el procedimiento que está en estos momentos en suspenso de tramitación de la licencia se comunica esa ese ordena que no se incluya en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de cría de Ciudad Real internacional Aller por como gestor aeroportuario que se obtiene la calificación del aeropuerto de Ciudad Real como aeropuerto operado bajo condiciones AFIS que se pide a esa que haga la segunda y última visita de inspección técnica para comprobar que los procedimientos se ajustan a los a los estándares de garantías de seguridad que ella exige a los procedimientos aeronáutico pues hecha esta segunda visita que puede ser en el plazo de dos o tres meses a partir de entonces y del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado es lo único que quedaría es la publicación internacional de las características técnicas de la aeropuerto para que pueda ser operado por cualquiera a la nave procedente de cualquier lugar del mundo no estas publicaciones aeronáuticas tardan aproximadamente un par de meses entonces esto nos lleva que muy posiblemente éxito desarrolla con normalidad en el mes de enero o en el peor de los casos febrero el aeropuerto vuelva a estar abierto al tráfico aéreo internacional con autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

Voz 1 05:10 la autorización para entonces la actividad también

Voz 2 05:13 sí claro incluye la actividad claro

Voz 1 05:15 es decir que lo tendrían todo preparado todos los convenios cerrados

Voz 2 05:17 claro claro todo lo que pudiera estar a ese momento no

Voz 1 05:21 la actividad como decíamos mercantil para aeronaves para el arreglo de aeronaves y exactamente cuáles son las primeras líneas en las que se va a empezar a trabajar desde este aeropuerto

Voz 2 05:32 en el plan de negocio que presentamos en el juzgado con ocasión de la oferta nosotros fuimos muy conservadores dijimos vamos primero a iniciar las actividades en aquellas zonas en aquellas actuaciones que nos exijan menos inversiones que sean más rápidas son más fácil de poner en en explotación que generen más circulante o más capacidad de ingresos y entonces se elegimos aquellas que tienen que ver con la lo lo fundamental que te está hecho de la infraestructura que es un aeropuerto y un terminal de carga hay un terminal de pasajeros en cuanto al al aeropuerto toda la zona de de estacionamiento se puede emplear para lo que ha hablado de aparcamiento de aviones el terminal de carga hay operaciones allí operadores logísticos que están interesados y que posiblemente confirmarán su presencia en el aeropuerto una vez que se abra y con esto tenemos prácticamente ha cubierto los primeros pasos hasta que ya tratemos de cerrar de conseguir contratos más sustanciosos que permitan inversiones más importantes que permitan la creación importante de puestos de trabajo es es un poco el planteamiento si empezamos por lo fácil después de lo inmediato y después continuaremos por lo que más esfuerzo inversor sí

Voz 1 06:56 con dice después continuaremos tienen plazo de tiempo establecido

Voz 2 06:59 el plan de negocio no estuviera diez años

Voz 1 07:02 Diez años podremos ver cómo ha cambiado esa actividad

Voz 2 07:04 creemos que sí que lo va a cambiar tenemos malos cuatro cinco años que yo siempre digo que iban a ser de sangre sudor y lágrimas pero no hay más remedio que pasar los que imponer

Voz 1 07:15 hemos

Voz 2 07:16 son diferentes porque estos son de creativos de de trabajo de dureza ahí de actividad y los otros era de un era un sinvivir porque no sabíamos íbamos a lograrlo no tener aeropuerto no

Voz 1 07:28 imagino que aquí su relación con el juez Carmelo Ordóñez le ha ayudado

Voz 2 07:33 bueno el juez siempre ha mirado por el primer lugar por el concurso segundo por la región y después por nosotros en el sentido cada vez que hace que hacía hecho una resolución lo cual es lógico pues ha sido para exigir dinero más garantías y más tal pero es lógico buena

Voz 1 07:51 bueno volveremos a ver volar a algún avión con pasajeros desde el aeropuerto de Ciudad Real no sé si iban a entrar en contacto con esas líneas comerciales que ya hubo en su momento

Voz 2 08:01 sí pero los pasajeros que vuelen aquí van a ser sin necesidad de ser subvencionados es decir si alguien considera que es nosotros vamos a tratar de promocionarlo que tiene para él ventajas el volar o el despegar o aterrizar del puerto de Ciudad Real no cabe duda que como aeropuerto de servicio público va a estar abierto al tráfico aéreo internacional encantados de que vengan es más los vamos a buscar pero no es probable que salvo aviación general de aviación ejecutiva que aquí se desarrolle en tráfico de pasajeros en aviones grandes antes de cuatro cinco años no es previsible

Voz 1 08:41 ese entorno empresarial del que ya nos hablaba no que que también quiere ponerlo en marcha con empresas de logística que están interesadas no sé si si tenemos entrar dentro de esos primeros cuatro años complicados el desarrollo empresarial del entorno del aeropuerto

Voz 2 08:53 yo creo que al final de esos cuatro primeros años es cuando ya veremos los primeros frutos cuando yo estudié hace cuatro años el el proyecto de del aeropuerto me di cuenta de que era excepcional es decir se habían adelantado en el tiempo a en casi cinco diez años a la al futuro que luego ha sucedido se habían hecho previsiones en cuanto a conectividad de de oleoductos gaseoductos de redes ferroviarias de carguero así de alta velocidad nacionales con las europeas todo eso ya se ha cumplido y el aeropuerto se diseñó ese localizó a mi entender como ingeniero aeronáutico en uno de los mejores sitios posibles que hay un para hacer un aeropuerto de estas características en España no

Voz 1 09:44 ese aeropuerto que se diseño en aquel momento llevaba un diseño a futuro de unión con la estación de de Renfe con la estación de tren de Ciudad Real lo cree necesario para el futuro también de este actual aeropuerto

Voz 2 09:55 yo creo que es muy necesario eso supondría que el aeropuerto estaría a una hora del centro de Madrid estar a una hora del centro de Madrid es ser por tanto una empresa sometida al área de influencia económica importante de de Madrid que es tanto como decir que es ponerle otra vez en el mapa económicamente a la región de de Castilla La Mancha y desde ese punto de vista todo lo que se haga por adelantar esa fecha es importa luego desde entonces desde que en el aeropuerto se proyectó ahora han sucedido acontecimientos que estaban previstos pero que no esperaba la fecha como es la alta velocidad carrera es un proyecto europeo que tiene un par de años de antigüedad está ya en pruebas en dos capitales europeas importantes que se trata de que los propios vagones de alta velocidad Se va a cien por dentro se pongan unos rodillos que permiten mover por dentro las mercancías se cierran las ventanas se abre una puerta más grandes en meter en unos contenedores estandarizados que permiten llevar mercancías por la noche que es cuando no hay tráfico de pasajeros a doscientos o trescientos kilómetros por hora mejorando muchísimo en el tiempo en que ser mercancía eso esos bienes están es tocados y por tanto reduciendo los niveles de coste financiero y los niveles de inversión de las empresas ese proyecto para mí va a ser significativo y es estará en pleno funcionamiento en mi opinión antes de de entre cinco y diez años vamos a incluir al aeropuerto de Ciudad Real que es el único que hay en España que en estos momentos permiten incluir como aeropuerto como aeropuerto intermodal los tres modos de transporte carretera al ciudad de ferrocarril ahí aeronáutica y creemos que va a ser una de las piedras angulares del desarrollo dentro de unos cinco años

Voz 1 11:59 bueno sin duda suena muy bien a futuro prestaban diciendo a los ciudadanos de Ciudad Real nosotros llevamos diez años esperando a que el aeropuerto se compra que usted ha estado los dos últimos a los vecinos a los ciudadanos que ya están incrédulos que les cuesta incluso oir hablar del aeropuerto de Ciudad Real qué podríamos decirles cuál es la esperanza cuál es el leitmotiv que se le puede dar para que vuelvan a confiar y puedan volver a ir de la mano una infraestructura de este tipo

Voz 2 12:23 pues que lo ha adquirido una empresa joven con un equipo joven que se ha dejado la piel y las horas de trabajo y de sueño en lograr conseguir hacerse con la propiedad que no les vamos a defraudar es decir nuestra ilusión es que el aeropuerto sea una fuente de riqueza para todos por supuesto para que sus accionistas cosas

Voz 3 12:45 sí de empleo no porque ya ha anunciado que hay riqueza y empleo

Voz 1 12:50 bueno donde puede echar gente el currículum así ir empezando porque Alamo

Voz 3 12:53 hay algún joven interesada está haciendo ya arranca al aeropuerto por parte de los primeros por

Voz 2 12:59 Puerto lo que va a hacer es periódicamente tiene subdirección de Relaciones Institucionales iba a ir cuando crea que tiene necesidad va a ir anunciando esas necesidades a corto plazo la necesidad que vamos a tener en el plazo de un año a año y medio es de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico pues porque sino iniciar una actividad de mantenimiento por muchos lugares que haga si no tienes los Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico que lo perennes como el que monta un restaurante chino tiene camareros pues al final se tiene que comer los platos entonces para resolver el problema de la necesidad de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico contactamos con las autoridades de Ciudad Real y provinciales Industria Dirección de Relaciones Institucionales es y con la Fundación Virtus y bueno ahí estamos intentando paliar los no

Voz 1 13:56 bueno decía usted que que la empresa crían no va a defraudar a la sociedad de Ciudad Real va a defraudar el Gobierno balear a la sociedad de Ciudad Real

Voz 2 14:05 no el Gobierno balear nunca va a defraudar a la sociedad de Ciudad Real no defraudará a nosotros que es aquí unos al dinero el aeropuerto lo va a pagar exclusivamente Ciudad Real International Airport de hecho lo pagará en cuanto firme y lo paga con un dinero que a su vez nos debe la administración para mí la administración es igual que sea balear que central leonés no me lo debe el Estado entonces cuando nos lo pague nosotros inmediatamente ese dinero es ya se lo hemos pedido a la al juzgado el aeropuerto se habrá vendido aquí nosotros hemos dueños y lo poco que nos quede después de pagar nuestras deudas señoras cosas que es bastante se dedicará a potenciar al aeropuerto y a acelerar ese proceso de desarrollo del mismo

Voz 1 14:52 dicen que pueden haber pagado para noviembre para principios de noviembre cree en esta fecha

Voz 2 14:58 la Comunidad balear que repito es de las en mi opinión y sin entrar en connotaciones políticas de las mejores administradas y gobernadas que además es de las más prósperas que además tienen una calificación crediticia internacional de primera categoría va a cumplir con lo que le ha dicho al juez en su contestación al requerimiento del juzgado de que tienen provisionado el pago de este crédito y de otros similares con cargo un fondo de contingencias y que su intención es pagarlo antes de fin de año de este año en mi opinión yo creo que lo van a pagar antes de primeros de noviembre porque en esa fecha se les cumple los tres meses que en la ejecución se le da cuando la administración es condenada a una pena de de pagar dinero por qué porque sino nosotros actuaríamos la ejecución forzosa y a partir de ese momento tendríamos dos puntos más de intereses que los intereses que actualmente está pagando la sentencia son siete mil euros y pasarían a ser diez mil euros diarios

Voz 1 16:10 Ciudad Real International Airport es Rafael Gómez Arribas como presidente Iker más para que la sociedad vaya conociendo quién hay detrás

Voz 2 16:18 pues hay más gente a otra sociedad y se pueden incorporar a otras personas yo he sido el que ha nucleados la actividad pues ingeniero aeronáutico no por otra cosa

Voz 1 16:27 un ingeniero aeronáutico se imaginaba usted alguna vez con un aeropuerto en su poder

Voz 2 16:31 pues no yo he trabajado en aeropuertos se trabajó veintitantos años en aviación soy además de la especialidad de aeropuertos ayudas a la navegación y transporte aéreo tampoco era previsible cuando yo estudié aeronáuticos que hubiera aeropuertos privados porque les había pero eran como eran aeródromos más que aeropuerto es realmente es una oportunidad

Voz 1 16:53 Rafael Gómez Arribas presidente cría muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy por hoy