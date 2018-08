Entrevista a Víctor Peñalver, historiador

Voz 1772 00:00 una de veinte minutos de la tarde arrancamos nuestro viaje de este jueves haciéndonos eco de una feliz rutina que estamos adquiriendo poquito a poquito en los diferentes municipios de la Región de Murcia sobre todo en la comarca del Noroeste ya ocurrió en Bullas ha ocurrido en Calasparra en Moratalla hay en Caravaca también en Águilas en Murcia en Santomera en Jumilla en Alhama la Alcantarilla y así hasta más de doce municipios de la región de

Voz 0230 00:37 Murcia pues el próximo viernes siete será el turno

Voz 1772 00:39 de Cehegín cuando la localidad rinda homenaje a sus fallecidos en el horror nazi en el campo de concentración de Mauthausen los hemos ido contando conforme los hemos ido viviendo en estos últimos meses últimos años toda iniciativa de un joven historiador que además es Cehegín es decir que por fin va a conseguir llevar a cabo su sueño profesional yo creo que también un poquito personal en su propio municipio Víctor Peñalver qué tal buenas tardes

Voz 1 01:08 hola buenas tardes es

Voz 0230 01:10 yo creo que a medias no compartido un sueño profesional yo creo que también un poco personal al tiene que haber algo de de de implicación personal en esto también sino no sería posible todo el trabajo que está realizando por todos estos fallecidos en Mauthausen

Voz 1 01:23 sí por supuesto que el mero hecho de celebrar este homenaje en mi pueblo tiene un componente simbólico añadido para mí fue el lugar donde por primera vez yo presenté una iniciativa que pedía hacer es esto estos homenajes parece que va a ser el último del año de Ramos ese círculo que inició en el año dos mil quince qué mejor manera que en mi pueblo en Sejima

Voz 0230 01:45 como decimos a a estos homenaje ya se han realizado en Bullas en Calasparra en Moratalla y así hasta doce municipios todos e iniciativa y tuya que los ha llevado a los ayuntamientos te has encontrado con ya lo lo contabas en otras ocasiones con a en algunos sitios con algunas trabas otros con menos otro directamente han recibido pero pues eh recuérdanos porque tenemos que hacerlo porque tenemos que recordar a nuestros vecinos desaparecidos

Voz 1 02:08 sobre todo por Historia sobretodo por conocimiento una de las de las tareas pendientes que tenemos en España a la hora de asumir nuestro pasado no es realmente sino realmente conocerlo en el caso de la Guerra Civil española la dictadura franquista el Holocausto nazi había mucho desconocimiento no podemos desconocer el legado de hombres que lucharon por la libertad y la democracia está respondido en un cajón en ese relato que vendió la dictadura durante tantos años que ahora por fin en democracia investigando en tiempos de democracia podemos sacar a la luz

Voz 0230 02:41 resulta curioso que en nos nos cueste tan poco bueno tampoco relativamente poco recordar a aquellos a aquellos vecinos que que senos fueron en en los campos de concentración nazi como tú has dicho en la guerra civil durante el franquismo está costando mili horrores

Voz 1 03:00 sí sí por desgracia y ahora con el debate del Valle de los Caídos correr ríos de tinta de opinión y hoy ocupa horas de televisión la verdad es que sí está costando mucho creo que el el éxito entre comillas que está teniendo esta homenaje para lo víctimas del nazismo es porque creo que todavía en España no relacionan franquismo con el nazismo como si fueran totalmente separaron cuando fueron Ali cuando fueron aliados y socios

Voz 0230 03:28 bueno pues vamos a hacernos eco no de esa cita del próximo viernes siete de septiembre en Cehegín donde trece géneros serán recordados a través de un acto como hacer

Voz 1 03:38 pues será no y media en el parque Juan Carlos I intervendrá la concejala de Cultura el el alcalde del municipio también tendrá voz una de las familiares de las víctimas te Giner a ir también tendré el punto uno de palabra que levantará un bono aquí pues los tres en nombre de las trece víctimas del nazismo para que quede para siempre en la memoria y que además con esto de publicitar los nombre en próximo año jugando en una clase de historia de los distintos institutos de Heene ya sea por iniciativa de profesor o de los propio alumno ese monolito dar vía que se hable de algo que no se hablaba o no se habla todavía en las escuelas

Voz 0230 04:19 eh son trece los que van a ser homenajeados pero no todos tuvieron la misma suerte que sabemos de ellos cuéntanos Víctor

Voz 1 04:26 pues conocemos que de los trece ocho fueron asesinados en los campos de concentración y cinco consiguieron salir con vida el relato general que podríamos analizar de los Giner también para los murciano serán soldado del ejército republicano de mil novecientos treinta y nueve ocupaban luchando en la frontera de Cataluña la conquista de Franco esta zona pasan a Francia donde en septiembre del treinta y nueve de ese mismo año estalló la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la contienda con acuerdos entre Madrid Berlín acabarían en los campos de concentración nazi de sobretodo y querría destacar la historia de uno de ellos pudo haber colas a miles de Martín del amor Hurtado y sobre todo es es la situación que vive mucha familia en España el relato o la historia que se contaba en las familias que Martín de la multado consiguió llegar a Francia pero se embarcó en un barco claros rumbo a Argentina pero la historia no es esa la historia real ha podido conocer esta familia gracias a esta iniciativa es que la historia de su abuelo no fue nunca llegó a América nunca llegó a Argentina no salir de Europa en el cuarenta y uno fue asesinado en baja o sea enterado setenta años después en más de setenta años después de lo que le ocurrió a su familia

Voz 0230 05:41 es increíble cómo cómo reacciona Víctor como reacción a una familia cuando se entera de esto

Voz 1 05:47 pues la verdad es que en el fondo es tristeza pero también alegría porque durante mucho tiempo se estaban preguntando en la familia que fue de Martín de la mortal Inuncat llegaban a entender cómo había ido Argentina no había dado señales de vida incluso esas esos rumores que siempre se contaban en la guerra que la gente se decidió Illa rehizo su vida se olvidó de su familia en España pero con esta con este descubrimiento han podido saber que el destino de su abuelo fuese en el fondo también hay una parte de tranquilidad por fin han podido cerrar un círculo por fin han podido cerrar esa búsqueda que le ha llevado más de setenta años

Voz 0230 06:28 Víctor está seguramente sea una historia de otras tantas que te hayan podido ocurrir durante estos ya tres años desde el año dos mil quince sobre todo con las con el con los familiares de estos homenajeados cuál es la más la más y no sé qué curiosa emotiva cuál es la historia más llamativa que te llevas de todo este trayecto

Voz 1 06:47 bueno esta que acabo de contra es una de ellas pero si tuviera que destacar algo que trayecto por supuesto ha sido poder conversar con dos supervivientes murciano de los campos de concentración nazis en su discurso no había rencor no había odio pero lo que no quería que pasará que hubiera un olvido Ivi lo hemos hemos podido evitar que eso se olvidaran sobre todo la situación que tras ser liberado del campo de Hausen en el cuarenta y cinco vieron cómo muchos de esos compañeros holandeses franceses pudieron regresar a sus países pero los españoles se queda un mes más en el campo de baja y no tenía donde ir en la España de con eran bienvenidos entonces ese relato de cómo pasarán un mes hasta que Francia los acogió esta vez sí con honores y hay pudieron rehace su vida la verdad es que las historias que me encontrado a lo largo de este proceso son como tú dices apasionantes

Voz 0230 07:38 una de ellas uno de esos supervivientes además tuvimos la oportunidad de tenerla hace muy poquito en su tierra en Caravaca eh creo que tuviste la oportunidad de hablar con él como fue ese momento

Voz 1 07:48 pues la verdad es que fue muy emotivo el Juan que cumplía cien años que era julio correcto y la verdad es que tuvo la oportunidad de dar una de dar unas palabras en en el Ayuntamiento y la verdad es que su discurso fue realmente lleno de de pasión y de agradecimiento un pueblo que lo homenajeó el nunca pensaba que en España hay en su tierra natal en Caravaca esa Caravaca que abandonó el vino a ciento treinta y seis para luchar contra Franco setenta y tantos años después ligera un homenaje a la verdad que fue realmente emotivo

Voz 0230 08:22 terminado ese periplo de de homenajes vas a seguir trabajando por recuperar la memoria en otros municipios

Voz 1 08:28 sí por supuesto cuando cerremos las iniciativas que ya están casi cerrando se queremos ampliar a más municipios porque de los cuarenta y cinco municipios excepto dos o tres que no tienen víctimas del nazismo todos los demás y la tiene por tanto el siguiente paso es seguir ampliando ir ampliando y sobre todo como meta final creo que la Asamblea regional en Cartagena ya que hacer un homenaje a las cuatrocientas veinte víctima del nazismo de de mujer yo creo que será el colofón el broche de oro a esta iniciativa cientos veinte murciana

Voz 0230 09:01 perdieron la vida en Mauthausen sí señor cuánto horror eh Víctor como decimos esta esta investigación y esta serie de pues de de estudios que está llevando a cabo sobre los los españoles los murcianos en en los campos de concentración nazis creo que ya te lo he preguntado alguna vez pero te voy a volver a preguntar por qué surge porque empiezas este camino que es lo que te hace el levantar la primera piedra en este sentido porque lo que lo que tengo que reconocer es que has hecho en camino increíblemente efectivo y bueno por por la memoria de estas personas

Voz 1 09:37 muchas gracias pues en la gota que colmó el vaso para empezar esta investigación pues año dos mil quince en el que se cumplía la fecha simbólica el setenta aniversario de la liberación del campo Hausen conocido como el campo de los españoles con la principal presencia de este colectivo allí y claro me di cuenta que se recitaron nuevo libro surgieron otros pero todavía en España no se conocía el tema la gente no relacionaba España españoles Segunda República Segunda Guerra Mundial

Voz 0230 10:05 a mí me sorprendió como cuatrocientas bien

Voz 1 10:08 víctimas de los campos nazis en la región de Murcia no tiene ni un hueco en los distintos libro de historia local que sacan los distintos ayuntamientos de la región una etapa esa gente no existía no claro me dije que algo había que hacer había que darle nombre ya Areal de voz a los familiares y recordar el nombre de las víctimas ahí fue cuando empecé todo porque tampoco se habla de la de los deportados españoles de la educación pública

Voz 0230 10:34 por tanto ante esa ignominia

Voz 1 10:35 sí cómicos Egido pues hay pensamiento Ayuntamiento pues el nombre con nombre pues intentar que esto se conocía

Voz 0230 10:44 José González puerta Leandro Guillén Pascual Francisco López Pérez Santos Matallana bienvenido chico a la Haring todos ellos fueron los que sobrevivieron a este campo Martín del amor Hurtado del que ya hemos hablado Santos Hernández Piñero Juan García Caballero Cristóbal Soriano Moreno Juan Ortega De Gea Cristóbal Piñero Matallana Tomás puerta valer ahí Pedro Sánchez Morales son los que se quedaron en aquellas terribles puertas de Mauthausen durante la Segunda Guerra mundial durante el horror nazi el próximo viernes todo recibirán su próximo su merecido homenaje y con ese monolito en Cehegín en su tierra natal Víctor Peñalver es el impulsor de esta iniciativa que ya ha recorrido más de doce municipios de la Región de Murcia Víctor amigo muchas gracias y un abrazo muy fuerte