Ignacio Martín Lerma: "La Cueva del Arco nos acerca a nuestros orígenes"

Voz 1

00:00

pues estos cuatro sábado tenemos la posibilidad de acercarse al mundo de la arqueología real no no a lo libro no a los documentales sino a lo que sentimos los arqueólogos cuando no metemos en a en una cueva Imaz en una cueva que muy especial que en El arco que tiene una serie de características muy diferentes al resto de cavidades no por un lado tenemos arte arte en las paredes pintadas por otro lado pues tenemos registro arqueológico no todo eso enmarcado dentro de un paraje natural que es el cañón Almadén es que realmente impresionante no determinados investigadores quizá no está muy a favor de la divulgación no en mi caso yo creo que los historiadores no debemos al público yo desde que me levanto hasta que me acuesto intento comprender nuestros orígenes Easy creo que lo hago no para los científicos sino para que el público general entienda de dónde venimos por eso creo que este tipo de actividades este tipo de de jornada de puertas abiertas pues son fundamentales porque no sólo estamos dando a conocer la disciplina a los que nos dedicamos los que pues eh trabajamos en el mundo de la arqueología sino que nos estamos acercando a nuestro pasado más remoto a nosotros a lo que fuimos no eso parte es realmente importante los planes para la cueva de El Arco pues son muchos tenemos muchos muchos objetivos porque quizás estamos simplemente en el prólogo de lo que va a ser esta este proyecto eh el conjunto de cavidades que están en la cueva del arco están la mayoría completa miente rellena de de seguimiento y estamos en la antesala de estas cavidades no por lo cual no estamos en un proyecto que que que tiene mucho recorrido sino que estamos en un proyecto que acaba de empezar estamos en un proyecto que tiene muchísimo más de lo que quizá la gente se piensa no la gente ya ve un agujero en el suelo llave e mucho trabajo durante estos tres fase de excavación pero todos los miembros del equipo sabemos que esto no ha hecho nada más que comenzar no que nos queda pues muchas incógnitas que resolver muchos interrogantes que contestar y eso quizá pues la el motor no tiene mueve para levantarnos temprano coger la mochila y no es adaptar el cañón de Almadén es a la cual el arco