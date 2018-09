Voz 0465 00:00 comenzamos esta entrega de viernes última de la Semana de nuestro Hoy por hoy y hoy tenemos con nosotros aquí a una invitada muy especial este fin de semana la Ruta del Vino de Yecla organiza la Feria del Vino y que incluye la turista dos mil dieciocho heleno Turista dos mil dieciocho de este de este año es pues una persona muy ligada a los medios de comunicación es periodista en Radio Nacional y a ir para que ustedes se hagan una idea

Voz 1 00:39 es como si en un

Voz 2 00:42 el fontanero que esté de baja y no puedo hacer un pues una obra en su casa tenga que llamar a otro está pensando todo el rato si lo hará o no mejor que yo y esa es la sensación que tengo ya hora de estar algo mejor valorada o no valorado por una profesional como la copa de un pino como es Noemí Martínez Gemini qué tal bienvenido

Voz 0818 01:02 hola Álvaro coger esto que has dicho pero que es pero si tus padres guías estaba ayer tensando al revés está pues han dado entrar digo pero Álvaro y mucho de lo que crack al micrófono al menos

Voz 2 01:11 mucho ni mucho menos ni mucho menos

Voz 0818 01:14 gracias al y nerviosismo muy nervioso

Voz 2 01:16 la entrevista porque entre compañeros yo sé que en esa situación debe estar poquitín como la de ser entrevistada cuando lo normal es al revés

Voz 0818 01:24 claro los periodistas estamos acostumbrados a estar ahí haciendo las preguntas Nos lo preparamos todo muy bien estamos al tanto los controlamos pero controlamos esa parte no la parte de responder entonces ahora que me pongo en el lugar de los entrevistados ya comprendo perfectamente cuando ellos me dicen hay provoquen vemos a primera hora de la verdad

Voz 2 01:44 imagino que habrán sido unos días de de muchas entrevistas no

Voz 0818 01:47 sí bueno desde que llegué de que ayer a Yecla y nada pues ahí estoy medio otro pero yo encantadísima además de estar en la SER que claro que sí que somos todos compañeros porque las radios Un mundo maravilloso así que mejor no que

Voz 2 02:02 y luego hablaremos de la radio que tengo tengo previsto que que charlemos un poquito al respecto pero antes no Turista dos mil dieciocho que supone para ti que la Ruta del Vino haya depositado esa confianza

Voz 0818 02:13 pues imagínate es mi ciudad es un orgullo para mí esto estar ahí además en una lista en la que están todos los que están que es que no los quiero nombrar porque como se me olvida alguno pero pero imagínate que empezó con Sole Giménez y el último el año pasado fue Francisco Ortuño Millán y estoy yo ahí pues eso es un orgullo tremendo y una responsabilidad muy grande en se que parece un tópico pues así pues muy selecto entiende muy selecto ocho somos de momento hay que difundir los valores de nuestra tierra de nuestra Ciudad de la Cultura de Cultura del vino partiendo de ahí pues de todo lo que lo que envuelve no pues mucho

Voz 2 02:53 porque consideras que desde la Ruta del Vino en confiado en ti para para encarnar este papel durante este

Voz 0818 02:59 ay pero eso preguntárselo a ellos no se me imagino que es porque estos años ha colaborado con ellos Si hemos sido un poquito de la mano no he tenido de también en honor de presentar tres galas la primera con la que arrancó esta Ruta del vino haciendo en turista sobre Jiménez las dos últimas cuando estuvo Sergio Sauca compañera de Radio Televisión Española y el año pasado con Francisco Ortuño entonces pues ahí hemos entablado una un contacto narración y bueno pues ha estado de presentadora premiadas fíjate qué cosas

Voz 2 03:30 claro eso te iba a preguntar en ese momento seguramente ni te imaginabas que la protagonista este en este caso en este año esta noche iba a ser tú

Voz 0818 03:37 nada nada es hasta ahí el importante es el que está al otro lado siempre al que el periodo esta entrevista esas la persona que tiene algo que contar y ahora me veo yo en ese lugar pues no nunca te lo puedes imaginar pero en una maravilla vamos contentísima estoy Noemí es como decir

Voz 2 03:52 es Yeclano pero está afincada muchos años en la capital en Madrid le hablas mucho a la gente con la que con la que te mueves con la que trabajas con la qué tal del vino de Yecla hombre por supuesta no sólo vale

Voz 0818 04:05 hablo del vino de Yecla les doy a probar el vino de Yecla te voy a contar hacia un secretismo nosotros yo estoy en el área de Cultura de Informativos de Radio Nacional y cada cierto tiempo nos llevamos estupendamente y hacemos lo que nosotros vamos un pic nic los viernes pues en vez de comer cada uno sólo tape lo que sea pues cada uno lleva algo hay compartimos la comida y charlamos de pasamos un rato agradable y que llevo yo que llevo yo tú crees que crees que llevó pues vino de Yecla imagino que sea así que estamos totalmente familiarizados tanto ellos como mis amigos con mi familia allí siempre que que tenemos un encuentro hay planto yo la botella de vino de Yecla para que la conozcan

Voz 2 04:45 pues para imagino que que para tener esa es esa esos vinos en en tu en tu despensa preparados para eso las visitas a Yecla serán con serán continuas

Voz 0818 04:55 sí claro claro nosotros intentamos venir ten yo tengo a toda mi familia aquí ha declarado pues intentamos venir todo lo que podemos ojalá pudiéramos venido más pero mes cada mes cada dos meses venimos seguro así que claro que vengo muchísimo me encanta venir y no sólo a mi familia a mis hijos a todos

Voz 2 05:15 bueno pues como decimos íbamos a hablar también un poquito de radio Noemí Martínez como decimos lo ha dicho ella es la responsable del área de Cultura en informativos

Voz 0818 05:24 el responsable no es una más una vez

Voz 2 05:27 de la reacción de del área de Cultura de de los Informativos de Radio Nacional de este cuantos desde que cuántos años llevas trabajando allí

Voz 0818 05:37 en Radio Nacional llevo desde buf pues dice el máster de Radio Nacional en dos mil tres impuesto contrataron en dos mil cuatro pues desde mediados de dos mil cuatro hasta ahora y en ese tiempo pues he pasado por un programa de viajes maravilloso con el que recorrió toda España España viajera se llamaba incluida Yecla estuvimos aquí haciendo dos programas un fin de semana y luego en un programa diario magacín llamado España directo de actualidad después estuve ella pasea al área de Cultura donde me empecé siendo subdirectora de El ojo crítico el programa Cultura el decano de la radio española ahora estoy de informadora pues desde hace cinco añitos más o menos cuatro cinco añitos no recuerda siempre la radio siempre la radio sigo han hecho infinito hay unos pinitos en la tele en Televisión Española con la cabalgata de Reyes se fueran tres años sé que estuve de reportera hay entrevistando a Sus Majestades Majestades Melchor Gaspar y Baltasar crece fue vamos no creo que haya llegado a entrevistar a las más altas esferas Reyes Magos fueron tres años muy bien pero me encanta la radio eso te iba a preguntar porqué que tiene la radio en la radio que tiene que tú lo sabes bien no

Voz 2 06:46 sí pero no me tengo que responder a mí

Voz 0818 06:48 a juicio tiene una magia especial la televisión es muy bonita también la prensa por supuesto cada medio tiene su ritmo no pero la radio es el más inmediato es el que de repente algo ocurre tú coges un micrófono y te plantas y lo cuentas no necesitas en una cámara que lo grave que hay venga que no que no nos da tiempo ni una imprenta que lo lleve es verdad que ahora tenemos las redes pero aún así las redes también las redes no perdona Internet aún así Internet también llevan más tiempo en la radio de te digo que es algo que teléfono eso sí se puede hacer mejor cómo estamos aquí tuyo delante de nosotros fueron que suena mucho mejor pero si no teléfonos de momento ahí es muy rápido y luego es muy cercana a hablarle a la gente tú estás aquí hablando tú y yo estamos hablando delante de un micrófono en esta sala pero yo estoy en este momento no están escuchando quiénes estarán escucha sabes es tan cálido mucho más cálido que otros medios yo creo pero quiero a todos los medios por igual en ese caso se secas

Voz 1 07:48 a y cultura son

Voz 2 07:52 no sé si si buenos malos tiempos para la cultura los sabido mejores esperamos que vuelvan estamos en una buena época cuál es la opinión de una de las redactoras de del área de Cultura de Radio Nacional de España

Voz 0818 08:04 tampoco maltratada y lo veo tanto en los medios como en general en el eso en el trato en en quienes mueven los hilos para para la cultura no yo creo que está un poquito maltratada poco a poco pues sí la verdad es que por ejemplo en Radio Nacional tenemos la suerte de que tenemos muchos espacios para la cultura ir y hay muchísimo contenido cultural no te puedes imaginar en toda España tiene en el mundo por supuesto pero se hablamos de información a nivel nacional hay tan por tanto pero hay tantos teatros tantas obras de teatro tantos libros se publican tantos libros amaño hay tantas actividades culturales el problema es el espacio que se dedica a la cultura está comido por otros temas los temas del día a día desde la política pasando por la economía pero bueno el deporte en sí haber el deporte también es cultura eh pero es verdad que está un poquito maltratadas los medios reconozco que como te digo en Radio Nacional tenemos la suerte de tener mínimo un programa diario de una hora cultural todos los días y luego a través de Radio cinco de Radio tres y muchas emisoras que cuida muchísimo la cultura con lo cual si tenemos esa suerte pero es verdad que los medios la cultura acaba siendo pues si la la que cierra la que sirve para rellenar a veces me dice y eso es un poco feo porque la cultura es esencial fundamentales

Voz 2 09:22 las cultura una de las grandes víctimas de ese dicho de que lo lo urgente es en termina comiendo lo importante no es en este sentido

Voz 0818 09:30 seis ese y lo urgente y tantas otras cosas no hubo lo banal muchas ocasiones lo que llama la atención lo mediático amoroso

Voz 2 09:38 hablamos en Radio ya en Tele Gianni

Voz 3 09:41 Nin lo lo pasamos por encima

Voz 0818 09:43 el del en televisión nacionales lo bonito no la cita la guinda ya pero es que no se trata de hacer sólo algo bonito una guinda es que tú habla con Eduardo Mendoza escucha le pues es mucho más interesante escuchará Eduardo Mendoza que a muchas otras personas que aparecen vuelven a aparecer en televisión no todos los días te pongo Eduardo Mendoza como ejemplo pero hay tantos

Voz 2 10:07 tantos y tantos y tan buenos en Noemí donde te ves en el en el futuro que te gustaría yo imagino que estás muy contenta y muy cómoda en tu en tu situación pero qué te gustaría hacer el día de mañana

Voz 0818 10:19 yo ahora mismo estoy muy tranquila yo he pasado por sub dirigir un programa diario a nivel nacional de una hora diario eh y eso es muy estresante estuve siete años ahí y la verdad es que será maravilloso porque hacías de todo hay porque aunque pensemos que estas allí haya hacemos de todo el reactor hace también de todo cómo estás tú aquí pero pero ahora estoy una etapa más tranquila en un momento más tranquilo con mis niños a los que quiero ver crecer quiere disfrutar de ellos estoy muy bien haciendo esa información cultural en un futuro pues no sé ya se verá pero ya te digo que yo estoy muy tranquila muy contenta porque hago cosas que me gustan reportajes bonitos que se presta a la cultura hacer reportajes bonitos con en Chemnitz relativa tranquilidad emplea al periodista que ya sabes que bueno estén pero menos ya me entiendes los segundos valen horas a nosotros es ese y la verdad es que estemos donde el futuro pues ya veremos poco a poco si algo tiene el futuro es que da Guimerá si no que eso es lo bueno así poco a poco hay que disfrutar del presente porque si no es lo único que tenemos el día a día y el presente

Voz 2 11:26 bueno a mí me pegaría a todo el programa contigo pero hay graciosamente tenemos tenemos que decirte que decir carburar

Voz 0818 11:33 David Domínguez hay que lo he visto es sí sí porque

Voz 2 11:35 además lo luego vendrá luego vendrá que tenemos que hablar también con él porque va va a formar parte también de esa cala en una turista de esta noche en el Teatro Concha asegura va a ser el encargado de vocal de la hacer la evocación al vino que luego luego le preguntaremos a él

Voz 0818 11:49 levanto la manita Si me dejas que dio una cosa aquí claro puedo saludar pues de Bengasi tú no me voy o no voy a saludar se lo voy a decir a la que hemos echara de la gala de esta noche con David Domínguez con madera en en el Teatro Concha asegura a las ocho y media invito a toda la gente que quiera ir a que pase por la oficina de turismo a recoger su entrada gratuita que son invitaciones son gratuitas pero hay que recogerlas en la oficina de turismo hasta las tres de la tarde tienen un abrazo

Voz 2 12:15 un ahorita una horita raspado tienen nueve Martínez es la turista del año dos mil dieciocho que entrega en este caso otorga la Ruta del Vino de Yecla en esta Feria del Vino no lo vamos a pasar bien este fin de semana por eso por lo menos

Voz 0818 12:30 euro porque mañana además es el festival de Folclore te daremos catalán del primer mosto también en el parque

Voz 2 12:36 Noemí Martínez compañera muchísimas gracias por desgracia