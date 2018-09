ArCorea del Norte, con David Dominguez y Toni Verdú 14-09-2018

Voz 1704 00:00 adiós me ha costado tres semanas pero ya ha acertado con las sintonías nueva Juanito David Domínguez arquero del Norte líder líder supremo de Corea del Norte que tal cómo estás muy buen actor de radio yo estoy escucha está poniendo voz de ir oye dictador anarquista quizá no escuche antes de ser reconoce de Otto viendo otros como está bueno tiene su fiel escudero tory Verdú qué tal muy buenas lo que pasa es que como siempre ha sido mi amo por Giotto estoy acostumbrado ya también de verdad siempre acertado así no deja de te te falta la semana pasada cincuenta Cuéntame estaban hoy contaba contábamos no hay viendo el salió que hay Kolo Touré y no lo digas no me lo diga

Voz 2 01:01 entonces yo lo que hice fue para que no me quitaran va aquí poco ahora mismo tan echaba todo el mundo porque es un mundo se copia trabaja yo me fui a mi casa y perdí el viernes en breve que mi trabajo de deprime haría del libro Mi dicho y no me había copiado de las series

Voz 1704 01:16 que cuando tengo acuerdos acuerdo bueno es seguro que sí

Voz 2 01:21 todos tu trabajo es me acuerdo con el séptimo me dijo no te voy a probar teatro porque aunque no aprobar el examen pero lo ha hecho bien y digo ya no sé si en su favor no pero escúchame eso puede ser prevaricación es no lo sé aquí quién te ha contratado yo tengo anotado yo yo pues quiero decir un currículo en yo a quién quieren hacerme de Pepa Bueno tú no quiero tiene pensado emitir no

Voz 3 01:42 a pensar cómo se dice eso

Voz 2 01:45 ah vale pues sí bueno se lo perdonamos pero perdonamos Sufi tú has been con unas encontrar algo extraño en tu en tus apuntes que no sé cómo llegué al bachillerato pues pero no sabemos si tu currículum da pero no no no hay no se puede quitar nada

Voz 1704 02:00 pero no voy a decir que nunca es tarde pero ahora

Voz 2 02:04 la intentase mejor que es hoy el líder supremo porque Supremo sabéis porqué porque no tengo estudios yo no te no diera o no no acabe la Gd vale ya dije ya está página para quemar reconozco reconozco en el examen de Matemáticas de séptimo espera espera espera no pero esto es una anécdota real la segunda pregunta Se la copia de amiga Lidia lo tengo

Voz 1704 02:27 es que si acaso se

Voz 4 02:30 pero bueno sería

Voz 1704 02:33 eso sí reconoce pero venga vamos y lo que vamos que de verdad ha hecho a las dos de la tarde encima el quemado de noche como llegamos ha dicho hemos hecho un trabajo de investigación o metió en nuestra querida patria a ras del norte bien en Google eh bueno que hemos hecho de nuestro

Voz 2 02:55 ah perdón de nuestra querida patria y hemos encontrado que tenemos gente pues la que tenemos que estar Joost hombre por supuesto gente que que que que que lleva nuestro con El Norte más allá de nuestras fronteras más allá de la Fontana de Murcia más allá de las fronteras de múltiples lo de pliego de Diego no hoy

Voz 1704 03:14 pues vamos a ver por ejemplo fijaros

Voz 2 03:17 en nuestra crías dieta pero del Segura e nuestra querida diez pieza tierra claro que ella no tiene una pero ya veremos lo que tiene bueno el caso que no que mañana se celebra en Cabezo de Torres concursos de Torres que a tener una chirigota también muy bueno la chirigota

Voz 1704 03:39 el experto en exportar cosa es verdad no que es un cosa digo de Burbia lo copia todo oye a perdió monta la industria haya llegado montamos a veces que Torres es el futuro Cabezo de Torres es el futuro atención compatriota hay que Torres te pillan frontera o tenemos

Voz 2 04:07 José Castro tiene mucha cabeza de siete Baeza cuidaba para invadir porque tiene mucho y bueno venga vamos a lo que el gol de España en la Eurocopa dos mil ocho que fue de Torre esto es lo encabeza pues mira hablando de eso o no uno de ellos sí

Voz 1704 04:22 hablando de eso hablando de estos venga por favor que estamos hablando de que tenemos tenemos

Voz 2 04:28 qué nombre empiece empieza hay un montón de gente hablando de fútbol el más ilustres vetó el hombre no hombre que no lo hace falta ante porque ese gusto acuda en esta ciudad que es la idea del Camacho Camacho los José Antonio Camacho se Antonio Camacho

Voz 1704 04:45 el hombre que ve algunos detalles que nadie los partido que tiene también que además creo que es noticias que yo quiero contar una noticia Camacho esto resulta que taller echaba o de Gabón estaba el tío ICADE Aldo entrenando en África Google has echado porque como sabes sintió su lado dan Rusia imagínate otro vamos a ser desafía en sabes quién todavía desodorantes suficiente

Voz 2 05:13 venga Gabón no hay gamba a Bou ha

Voz 1704 05:17 arresto arquero segundo Strike que es la selección de Gales

Voz 5 05:24 como

Voz 1704 05:28 es lo visto venir vale bueno quemar quemar previsto que excluía vale Urdangarin y a una

Voz 6 05:38 no no no

Voz 2 05:41 el secretario general del PP que es otro ilustre amantes Gospedal onubense Jose Joaquín

Voz 1704 05:47 sin roja hizo un hombre gran ciclista del Movistar se hermano hermano que lo perdió nada más

Voz 2 05:52 Diana Mariano mano Lina que sabe quiénes Molina Juanma Molina Juanma Molina Adelina atleta olímpico no hombre

Voz 1704 06:01 ojos le iba la marcha y la límite de Santomera me encontré muchas veces María ocurriendo corriendo por Paqui corregirlo

Voz 2 06:09 Paco Marín actor afecta a toda lazo autor de periodistas actor de periodistas hasta nada tiene que ver pero bueno lo hizo tan bien que parecía verdad

Voz 1704 06:17 es que me parecía verdad decían no era una mujer que me me me apetecía nombrarla Manuela no me apetece a mí bueno era burlón Moreno Verneda burló a Moreno que una amiga del programa de además muy mal

Voz 2 06:29 Jaime simpatía directora de cine directora de ahí pero es dieta pero dieta pero sin hay gente hay gente hombre

Voz 1704 06:36 cada hombre algún día quiera hacer un documental sobre el nacimiento de ordenación Corea del Norte guasa ya la porque nosotros ya no tenemos cobertura que yo por el territorio

Voz 2 06:51 la guinda venga

Voz 1704 06:53 quién que tenemos a es decir que tenemos arriba sacó una rueda como te diré sí

Voz 7 06:57 el dijo

Voz 1704 07:00 adelante no

Voz 2 07:01 así que no les molesta al paquete cuando se montó en la moto no chicas no por qué lo digo porque hay gente motorista mochica que pasa que pasa lo chico en la carrera tiene más que con esta Márquez pudo conectar a otro virado hablando de paz

Voz 1704 07:17 que te Pepín Liria tres diré paquete me di di todo maestro que se alcance tiene ahí exactamente

Voz 2 07:27 veinticinco años que hizo que tomó la alternativa que escuchamos bien

Voz 1704 07:31 Julia que tiene una Taurina maravilloso que tiene

Voz 2 07:34 yo siempre he pensado que era Pepín Liria tiene toreaba como mira la verdad que Libia Azedín Lidia sí sí sí

Voz 1704 07:41 está muy fino bien

Voz 2 07:44 a punto para el Sophie y Javier Miñano que es

Voz 1704 07:47 eh es un ilustre porque es vosotros diríais si Heim mi hija mía no

Voz 2 07:50 ah vale para el público José pero pero es campeón del mundo de fútbol toma que era como ya si cree que tuviera campeón del Mundo de fútbol absoluto comedia en Sudáfrica como Güiza que tampoco jugó queda pues no peletera técnicos la selección era del equipo técnico con Vicente del Bosque venga seguimos seguimos que tenía la patada ahí

Voz 1704 08:13 no no me del mundo del mundo del Llano debates patata claro porque me apuntaba campeonato petanca Corea del Norte

Voz 2 08:25 Javi de mi academia no habló otro día mira otro día voy a apuntar como como como posibilidad para otro tal deportes que se practican en el Arco Norte porque hay un deporte que este lanzamiento anillo ya azada bueno bueno eso no esto tiene una cosa no tiene una cosa que te tanto de los nuestra fuente porqué hay que se transparente que estamos en una época de transparencia exactamente nuestra fuente Wikipedia es decir que si alguien quiere que lo nombramos que seis

Voz 1704 08:50 bueno lo diga que sí exactamente como Nortel arroba Cadena

Voz 2 08:53 SER punto com o que se derriten él mismo en Wikipedia ya nosotros nombrados investigación bueno pues dominamos Jumilla

Voz 1704 09:00 por Jumilla amigo mudarnos hombre a mí me me bien unos rápidamente a la cabeza quién Roque Baños y si yo qué le vamos a pedir a a Roque Baños que no salga el himno de de Corea a ver no no lo que te digo porque es difícil

Voz 2 09:19 Corea del Norte bueno pues tenemos a otro otro villano sí que volvió a hablar ya la está cada vez subiendo y escalando más sí señor bolitas Sergi Guardiola sí bueno delantero del Getafe tuvo ya en primera división debutó este pasado fin de semana tomar el anterior no lo hizo mal mi sueño caña yo creo que le dieron cuatro puntos si si seguimos

Voz 1704 09:40 técnico con Caravaca de falta de Jumilla vuelta una ronca lo que ojalá gente el hombre casi decimos considerado el creador del SIMO famoso en el mundo entero sí ahí tenemos que exporta Jumilla todo el mundo eh no es verdad por lo de Caravaca de la Cruz Caravaca de la Cruz que tenemos a mucha gente no lo hemos encontrado pero bueno así que la llamamiento en dirección a Conor te arroba Cadena Ser punto com que no escriba árabe aquello arquero del Norte del Valle

Voz 2 10:10 se ganaba Keynes quien se quedaba diré quiénes eh

Voz 1704 10:16 mira que entonces yo digo Mista hombre el de la cerveza no que es que fue pichichi de dos mil tres

Voz 2 10:27 se rebate lo macro que veinticuatro goles veinticuatro rebate lo remate lo que alguien que llame

Voz 1704 10:33 a mí que diga que no ha sido objeto egipcio de la Primera División

Voz 2 10:36 bueno no la selección de fútbol coreaban a cenar pichichi pues tenemos Pesci está un poco mayor ya pero tenemos trabajando a mí que no venga digo de momento pero aún así Abuya pregunta que allí después siguió periodo pregunta ahí ven aquí me han contado dicho templo de uno y otro día te diré otros andar para crear a os voy a hablar de Juan López Sánchez de bulla López Juan López es un personaje histórico hombre danzando con la victoria

Voz 1704 11:05 no que sí buscando un lo sabías cuando lo contratase un ministro anarquista durante la Guerra Civil hubo sale bien para que mire entrar yo está claro todo tiene sentido no pude ser ministro de bulla de la paz no tengo noventa años después tiene sentido exactamente fue ministro de de Comercio que comer anarquista que dio cuanto gente dice para no me lo que quiera porque quita claro verdad yo es que soy de llevar es la de las menos mal tiempo señor termina con un donde estamos donde estamos estamos está la sede no estamos aquí somos el Winter de la gente de Yecla ha vendido pero Corea del Norte tenemos en Yecla en Yecla no sé no sé

Voz 2 11:58 montón ya tenemos a Castillo Puche que fue un escritor famoso hombre famoso por su libro pero sobre todo por su pelo blanco y su barba si tenemos a Paco Azorín Rice dramaturgo dramaturgo lo suelto y vosotros decía escenógrafo venga atención suma el hilo

Voz 1704 12:14 vendremos a de los como hombre

Voz 8 12:20 todo iba ley sí de del presidente el trigo

Voz 2 12:22 en el contexto constitucional y su hermano que fue el que mandó a los policías nacionales a Barcelona

Voz 8 12:27 te digo yo que

Voz 1704 12:30 yo sé que el gente de color

Voz 2 12:35 esta del Estado las tenemos lo tenemos bien afilado que más ya está la presunto implicado añadió

Voz 1704 12:42 ya lo ha dejado claro mucho dolor me encanta suelen venga

Voz 2 12:47 hasta me encanta me encanta Chumillas hay muchos porque sea tenga tenga Chumillas que participó en Seúl ochenta y ocho de boxeador

Voz 1704 12:55 daba veíamos como pianos a Barriola noventa dos sí sí fue ven XXII

Voz 2 13:01 boxeador experta eso pesa la tenista Maria José María

Voz 1704 13:04 tiene que la incombustible María José Martínez jugándose de doble ahí tengo que ahí a tope no Serena Williams

Voz 2 13:13 con coco a jugando al pimpón quién más bueno bueno está muy en boga ahora Evans

Voz 8 13:18 a y estaba Navarro veloz

Voz 1704 13:22 se lo ha ganado ya este verano duro

Voz 8 13:24 sólo llevaba Borox

Voz 2 13:27 no quiero acaba con lo últimos tres quiénes son lo más grande que hay de todo

Voz 5 13:31 claro a ver al el humorista David Domínguez

Voz 1704 13:35 tenemos al locutor Valhalla a la que está Pepa Bueno Toni Garrido yo era

Voz 2 13:41 ese orden Tito Verdú que no es famoso