Aprendiendo, con Sole Puche 2X01

Voz 3 00:21 de madre bien menudo hola hola hola muchas gracias hasta el verano cómo ha ido muy bien muy corto como siempre como siempre no es la la la queja común yo creo que todos los

Voz 4 00:32 los terrícolas sí pero bueno este año no me puedo quejar que me han tratado muy

Voz 5 00:36 muy bien ha visto muchas cosas no si has tomado muchas ideas si se has hecho deberes hecho deberes con los cuadernos Santillana

Voz 4 00:45 lo contó con todos los cuadros que me he ido encontrando por ahí

Voz 1373 00:48 el pueblo sabe la alegría que me da mucha ganas de volver a escuchar y seguro que nuestros oyentes también

Voz 5 00:54 me gusta mucho

Voz 1373 00:56 mucho el tema que has elegido para empezar esta nueva temporada aquí en Hoy por hoy Arco Norte porque he te veo yo mucho también en ese papel yo trotamundos toca además lo que conozco detalles que te gusta también viajar más que vamos a ver si lo punto

Voz 6 01:10 sí la que si no me hago más mujeres viajeras que darle la vuelta al mundo si las hay a patadas si hay muchísima de hecho de hecho la selección esta así un poco hoja venga ve acogerá este ya estas

Voz 4 01:24 yo he cogido ahí un poco porque como eran mujeres aventurera y esto para mí es una aventura digo bueno que mejor que empezar la segunda temporada que yo no sabía que esto iba a pasar

Voz 6 01:33 hombre por supuesto a la tercera entrega yo sabía que para siempre vamos vamos dijo bueno pues venga va paralelismo hay entre la vida y mujeres aventurera sí que tenemos que saber quiénes son esas mujeres

Voz 4 01:45 pues mira elegido a A tres y la primera es Annie Cohen que luego pasó a llamarse Annie Londonderry que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo en bicicleta en bicicleta bueno mira te cuento esta mujer eh nació en Letonia en mil ochocientos setenta pero bueno se casó con un vendedor ambulante bueno pues tú puedes decir bueno luego se fue ha estado unido a vivir tú puedes decir bueno y está mujer ex bueno se casó tuvo cuatro hijos pero en el momento en que hizo esta esta aventura tenía tres hijos no podemos pensar que le lleva una mujer una ama de casa en aquella época una bici a coger una bici echar p'alante pues una apuesta

Voz 7 02:26 una apuesta una ha pues el típico no hay

Voz 4 02:29 si no hay bemoles mejor aún porque mira esta apuesta es la propusieron a Dani dos dos empresarios la la puesta a recorrer el mundo en bicicleta en quince meses a cambio de diez mil dólares y claro teniendo en cuenta que en aquella época el salario anual era de mí ah porque está muy claro y entonces claro ella estamos bien claro claro mí aceptó claro ellos pensaron que han perdido el desconoce han claro seguro que esta lo lo hace no hice la puesta cuando me cuál era una la condición que si os se tiene que cumplir pues que ese día tenía que salir sin un duro con cero euros con cero Ureta tres cero dólares me siento sentado bien vale entonces ella dijo sí claro qué qué problema ibamos esta mujer era de todo menos tonta entonces bueno pues ella buscó la manera de ese dinero antes de dejar esto

Voz 8 03:23 ha unido bueno de donde le

Voz 4 03:26 como Fritz financió esta mujer bueno llegó una oferta de una compañía

Voz 9 03:30 de agua la New Hampshire

Voz 4 03:32 le curioso no

Voz 7 03:35 como una compañía de agua quedó Londonderry estaba

Voz 4 03:40 dentro de del nombre tan largo este que dicho o ese dicho intentado decir bueno la compañía La Spezia cien dólares si prometía

Voz 6 03:47 de poder hacerle publicidad en en los lo subió Lalo

Voz 4 03:51 llevan la vid ahí en la parte de atrás típico sponsor exactamente ir la condición también era que se cambiará su apellido de Cohen a donde brilla puntos vale pues me voy bueno en noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro salió en cada país que fue

Voz 8 04:06 eh dando la vuelta bueno pues ahí fue en bici

Voz 4 04:10 pedaleando también hizo algún viaje

Voz 1373 04:15 claro nada

Voz 4 04:17 el sentir de mayor era que esta mujer fuera capaz de hacerlo en quince meses lo que claro como no daba un duro por ella era como se bueno pues se quiere montar barcos

Voz 6 04:25 qué te vas a reír de mí no claro

Voz 4 04:28 hizo bueno el durante el trayecto cambios su bicicleta de mujer por una de hombre porque la mujer era mucho más pesada it también se cambio la falda unos pantalones tú imagínate en aquella época fue todo un escaño

Voz 6 04:40 sigue sirviendo eso de una bicicleta de hombre yo me bicicleta de mujeres se chirría pero yo luego sale a la calle patadas si sigue habiendo pero bueno

Voz 4 04:49 el tema era ellas ese cambio por eso porque pesaba mucho ir se cambió los pantalones porque la faldas el enganchaba en la falda ahí era un incordio tú imagínate ahí con los faldones estos que si se llega a los volantes por todas partes fíjate cómo fue la cosa que la denunciaron por inmoral procuro ser los pantalones por favor bueno ahora no denunciamos pero a lo mejor X esa esa es una tal bueno sigo total que la mujer está consiguió consigue

Voz 8 05:16 ya es más y le dejó ser convertirse en periodista

Voz 4 05:23 está bueno y o qué sorpresa que fue todo una hazaña pero se diluyó en el tiempo no

Voz 6 05:31 a nadie se acuerda nadie se acuerda ni se acordó

Voz 4 05:33 de que ella dijo que cuando lo consigue dijo soy una periodista hay una una nueva mujer término que significa que creo que puedo hacer cualquier cosa que un hombre pueda hacer esto lo dijo en una entrevista que Le que le hicieron nada luego así como anécdota en dos mil diez el dos mil siete pues un un descendiente de esta mujer y escribió escribió un libro que se llama La vuelta al mundo en dos pedales recopilando un poco en la historia de Cultura Berni ajeno

Voz 8 06:05 pues a mí lo donde el nuevo te voy a hablar de dos mujeres eh nene Blair Elizabeth Byrs la vale

Voz 4 06:16 bueno pues es la relación y la vuelta al mundo en setenta y dos días vale no que te Don Elizabeth vez Lahm voy a empezar primero por Nelly ahora lo entenderán que venga bueno esta mujer nació en mil ochocientos sesenta y cuatro vale fue la primera mujer dedicada al periodismo de investigación

Voz 8 06:34 sí fue la precursora de la

Voz 4 06:36 tracción en encubierta para para acceder a información sí vale pero esto me lo dejó todavía más porque si no si esa mujer también fue una crack vale lo porque sólo para echarlo

Voz 9 06:49 a reducirla voy voy

Voz 4 06:52 bueno pues esta mujer fue la la primera mujer en viajar al mundo sin compañía masculina iba eh consiguió hacerlo

Voz 8 06:58 setenta y dos días de donde salió esta idea tan disparatada

Voz 4 07:00 dar la vuelta en setenta y dos días donde de donde puede Julio Verne de del libro

Voz 6 07:05 el ochenta días le había escrito quince años antes

Voz 4 07:08 esta mujer dijo bueno pues esta voy a ser yo bares bueno puede esta mujer que ya ha dicho que era periodista trabajaron periódico trabajaba en un periódico que era propiedad de Joseph Pulitzer el Congreso publicidad van bueno cuando se cuando se lo propuso pues este hombre que cómo podemos imaginar era un crack para al haber negocios legales bueno pues dijo buah lo veo te lo compró vale

Voz 8 07:32 IU que hizo ella eh

Voz 4 07:34 bueno bueno él lo lo publicó en el periódico

Voz 8 07:37 aquí me imagínate la lo lo la repercusión que tuvo madre mía

Voz 4 07:44 que se cree que es un hombre que la proteja o no con el equipaje que llevan las mujeres tal bueno pues ella partió un catorce de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve se coló con lo puesto un abrigo maletín con la ropa interior hay material para escribir los artículos bueno doscientas libras vale bueno pues cuando iba a partir el mismo día que iba a partir el director de la revista Cosmopolitan la que hay actualmente también dijo como que el Pulitzer éste va a mandar aquí no no no esto no puede se yo aquí voy a mandar a mi propia enviado expresión ha vuelto a algunos claro está fue Elizabeth Byrs Lahm vale

Voz 8 08:27 claro que a Anneli Blair

Voz 4 08:30 no le podemos reconocer el mérito de Guás Se fue pero claro estamos mujer tuvo tiempo para pensar que quiero llevarme que no estamos en el Isabel la siguiente se la tuvo que hacer la maleta en seis horas en seis horas seis horas vale la todo eran jóvenes no tenían sale pero bueno algo así en seis horas cada una partió en en direcciones contrarias dio la vuelta en dirección contraria y bueno pues los periódicos para asegurarse de que cae a cada periodista suya llegaba la primera pues tenía sus técnicas particulares no desaparecía misteriosamente un horario de tres eh o de repente haya un barco que sufría alguna alguna avería hizo nada bueno es una anécdota que cuando llego a a Francia puede hizo aún se desvió unos cuantos kilómetros para ir a Amiens sabes para que no se estamos va corriendo para que se desvía pues para viajar a ver a Julio Verne y comentarle la vivienda miedo no iba iba joyas que le hola que sabe que estoy haciendo es pero me ha dicho que que sepas que me estoy yo me estoy Burgos recurriendo y lo estoy haciendo saber y nada bueno el veinticinco de enero de mil ochocientos noventa a las quince cincuenta y uno en él y Blair llegó a la redacción del periódico en setenta y dos horas seis días once minuto y catorce segundos después de haber salido de Nueva York

Voz 8 09:53 bueno Isabel Beslan eh llegó

Voz 4 09:55 los tres días más tarde vale pero bueno fueron la las dos primeras mujeres como anécdota ya final porque

Voz 8 10:03 es decir que en el y murió de una neumonía y el saber Wisla murió también de una neumonía

Voz 4 10:10 siete años más tarde y están enterradas en el mismo cementerios como Vidas paralelas

