Jesús Alajarín, concejal de Ciudadanos en Calasparra

Voz 1

00:00

durante once meses en ellos libremente deciden que no esta liberado dará una rueda de prensa para liberarse dice que el Tenicho estén colapso porque son dos cosas hay liberal no están trabajando no está liberado por culpa de una sentencia antigua de Partido Popular bar la cuestión es si tú dices públicamente como ha dicho que durante once meses no ha habido nadie trabajando el de de los concejales liberados en el Ayuntamiento de Calasparra cómo es posible que dos ya han cobrado los sueldos con carácter retroactivo quince mil euro uno doce mil euros el otro cuando la propias ex secretaria del Ayuntamiento de Calasparra hace unos meses de un juzgado que durante once meses no había ningún concejal liberan a ello no se pueden atender la solicitud de información de los partido de la oposición en resumen para que la gente lo entienda muy simple duras doce meses no hubo ningún concejal liberado trabajando pero dos de ellos han cobrado y eso desde la perspectiva de los partidos de oposición y respetando la justicia es el presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque les está pagando a dos personas por algo que no han hecho que les paga y es el alcalde por eso tanto los tres por prevaricación y malversación de fondos públicos que de ella están investigado porque el la persona que inicie el proceso de investigación en la Lajolo Si alguien me quiere pedir explicaciones y eso que pide a la justicia pero en cualquier caso está en proceso de investigación por delito de prevaricación y malversación de fondos públicos