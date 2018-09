Jordi Arce, edil de Calasparra

Voz 1

pues una más una de de tanta llevamos ya cuatro años más de cincuenta denuncias de todo tipo si sin que haya nada de nada sigue pues intentando ya hacer daño político porque no no lo consiguen todo lo contrario el año es el ascenso en ello pero es ir año daño personal que nosotros hemos hecho las cosas como no han dicho queremos que se han hecho las cosas mal pie yo no he dejado en ningún momento lo digo claro de trabajar en Ayuntamiento eso sí sin cobrar estuve diez meses sin cobrar un céntimo perseguir trabajando ya hay cerca de siete mil testigos que lo pueden que lo pueden asegurar lo pueden atestiguar que el pueblo de Calasparra entonces la verdad es que manipular la la información con el único fin pues de de intentar engañar después de que haya una sentencia del TSJ donde nos da la razón ellos recurren al Supremo desestima en ese recurso quieren que este tema pues vivo alargarlo lo máximo posible e una pena que en Calasparra tengamos que que viví estas situaciones políticas es una pena que mira comunicación sea Greco Event pues la información sesgada en el mismo medio que que que salíamos este este pasado domingo pues decía que que no habían condenado a devolver ciento sesenta mil euros en una primera condena que es totalmente falso yo no recibió ninguna notificación en un tipo de para devolver el dinero jamás pero es que a día de hoy a día de hoy la la querella la conozco por la prensa y nadie me ha comunicado nipón ninguna habían comunicado esta esta agredía a lo que decirte lo que demuestra una vez más puede que las filtraciones interesadas lo único que pretenden hacer daño