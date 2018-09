A pie de calle Madrid Oeste 03-09-2018 – ¿Le gustaría no cambiar el horario?

Voz 1490 00:00 Belén por cierto a titulares de estas que te gustaban el el sistema ahora horario que tenemos en el huso horario o tú lo cambiaría no lo cambiaría es como ahora hay tanta polémica ver si ahora mismo como está ahora el mismo que el horario que tenemos ahora mismo no lo cambiaría Senín bien no suele dejaría a esta hora no porque me da mucha tristeza no hacer noche a las cinco adelantado tarde pues en esos está está viendo no la Unión Europea pues está viendo si ese cambio de horario de verano e invierno invierno verano y en ello estamos a ver qué opina la gente Sandra Moreno qué tal muy buenos días o muy buenos días de septiembre ya hemos vuelto bueno pues si como ya sabéis se ha propuesto cambiar la hora bueno no que no se cambie la hora mejor dicho exactamente es vamos a ver qué opinan para kilos mostoleño qué tal está usted qué opina sobre él no cambio de hora que se va a producir bueno pues no nos quieren habla vamos que le da igual podemos decir que él sí que le da un poco igual y bueno yo creo que Brown bueno de habrá de todo no gana nada o qué tal está usted qué opina sobre bueno pues tampoco oye pero bueno qué te pasado ya Sandra Moreno que has puesto algo especial Sandra no saben huyendo hoy de blanco sea que se mueve que además todos los días contigo Santo también bajaremos seguiremos bajando la calle preguntando a la gente cada día intentaremos estar en diferentes municipios hoy estamos en Móstoles preguntando que la cumbre de momento no quiere contento contestarnos donada pero a lo mejor mañana nos podemos ir hasta Alcorcón por ejemplo no pasa nada estaremos en Alcorcón a ver Sandra escogido alguien no se me han vuelto pero no oye pero qué le pasa hoy a la gente no sé qué están de septiembre acaban de volver a lo mejor es el primer día de trabajo para muchos intentarlo todo eso no hola qué opinas sobre el no cambio de hora qué opina sobre el no cambio de hora o que tienen prisa la coletilla el pie ya a esa hora

Voz 1 02:09 siempre os habéis dado cuenta que siempre nos pasa lo mismo cuando intentamos a la gente que hable con nosotros siempre nos dicen que que tienen prisa no se les

Voz 1490 02:17 ponen mucho no los micrófonos y todo eso y bueno yo lo sigo intentando eh hombre me parece fenomenal sobre el no cambio de hora no no hubo luego qué opina sobre el no cambio de hora qué opinan por aquí

Voz 2 02:34 pues que ve bien que no haya te da si no no tenemos que preocupar en ponerle a la la hora cuando era

Voz 1490 02:43 octubre Colombia si pierde cambiado en octubre no tiene que cambiar el relato no yo que sé cómo hago

Voz 2 02:48 bueno antiguamente

Voz 1490 02:50 a qué opinan de que pueda anochecer más tarde a mí me parece bien Le gusta la luz Storari yo no no tiene me cambian el reloj la luz no me figuro que le gustará la luz estruendo se frotan disfruta más de la luz quieran disfrutar más de la luz

Voz 2 03:16 puedes comprender lo poco que tampoco tendrá horario eso será la empresa los comercio quiero sea no pero lo que queremos a nivel particular de una caso alguno lo tenemos problema ahora el que tenga establecimiento de eso sí que lo sabrán

Voz 1490 03:31 es de interés interesa bueno pero esta es que está aquí ahora en el Pradillo puede pasear más no si hay más luz

Voz 2 03:37 me da la la la es la misma los mismos isla aprovechan la tarde o la aprovecha por la mañana la Doñana alarga ISNA tardes cortas tenemos lo dijo por la tarde aunque te la alarguen por la mañana al fin y al cabo