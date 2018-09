Hora 14 Madrid Oeste (03/09/2018)

saludos buenas tardes el concejal de Seguridad de Móstoles Roberto Sánchez asegura que ya propuso al inicio de mandato la regulación por reglamento de la rotación de turnos de la policía y es que hay quejas de parte de la plaza de la plantilla de Policía del turno de tarde Roberto Sánchez recuerda que el Reglamento podría regular tanto esta cuestión como la segunda actividad y muchas otras pero que no se ha presentado propuesta alguna hasta el momento por parte de las secciones sindicales el edil de Seguridad asegura que ha planteado desde el inicio de la legislatura una serie de media las que favorezcan la conciliación laboral del turno de tarde de la Policía Local problema que data dice de años atrás además de la reducción a treinta y cinco horas que sea implantado para toda la plantilla municipal y que se hizo efectiva el pasado año dos mil diecisiete se llegó un acuerdo con todas las secciones sindicales les en diciembre de dos mil diecisiete para la implementación de una serie de medidas que son las que están llevando a cabo como establecer ciclos de trabajo de tres semanas cuya disposición supone dos semanas de trabajo y una semana completa de libranza de modo que de cada ciclo de tres semanas doce días son de trabajo hoy nueve de libranza de los que cuatro días corresponden a fin de semana también libran seis días adicionales al año asegura el edil que en base al acuerdo alcanzado el turno de tarde de Policía Municipal de Móstoles no trabajan más de ciento setenta y cuatro días al año afirma que ni por parte del concejal de Seguridad Ciudadana ni desde la Jefatura de Policía Municipal o sea puesto impedimento alguno a que el turno de tarde cuente con medidas de conciliación de la vida laboral y familiar teniendo en cuenta que la Policía Municipal se organicen turnos fijos por acuerdo entre las secciones sindicales que es precisamente y asegura dónde radica el problema Roberto Sánchez

Voz 3

01:52

no tengo ningún inconveniente suele trasladar ellos que desde el departamento de Personal sin negocian con la parte sindical otro tipo de acuerdo a mí me lo dan hecho no tengo ningún inconveniente en que les reduzcan el número de horas si esto viene en detrimento luego de los servicios pues ya se verá pero los un insisto tiene que quedar claro una cosa nosotros no vamos a actuar de por libre sin que haya un acuerdo por parte de todas las representaciones sindicales si todas las representaciones sindicales están de acuerdo en que los alumnos tienen que ser de otra forma que lo manifieste yo estoy esperando que me traigan una propuesta en esas características a día de hoy a mi mesa no ha llegado ninguna propuesta en donde todas repito todas las secciones sindicales que conforman la parte social del Ayuntamiento de Móstoles hayan puesto de manifiesto alguna alternativa al que los alumnos sean rotativos