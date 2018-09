Marina Marroquí: "La Educación afectiva-sexual debería ser una asignatura obligatoria para trabajar la Igualdad"

Voz 0394 00:00 un cuarenta y cinco minutos vamos a cambiar radicalmente de de tema y tengo una una invitada muy especial Marina Marroquí hola muy buenas qué tal Marina hola buenos días hoy vamos a hablar de varias cosas contigo porque bueno aparte de que tú has escrito un libro precisamente que yo creo que va a ayudaran a mucha gente y vamos a hablar de de de la violencia de género verdad Marina Marroquí yo yo prefiero que tú te presentes pero bueno para que la gente le pongamos en contexto tú has sufrido precisamente verdad bueno pues esta violencia no sé si desde los quince años tengo entendido no

Voz 0525 00:38 sobre violencia de género desde los quince a los diecinueve años durante toda la adolescencia bueno luego estudié Educación Social me especialista en violencia de género pero por desgracia apremiantes la práctica que que la teoría este libro recoge un poco ambas cosas no creo que necesitamos herramientas de detección precoz salir de la violencia de género cuando ya estamos destrozadas como mujeres y como personas pero que lo estamos haciendo la sociedad bastante mal y sobre todo muy tarde

Voz 0394 01:07 tu libro se llama eso no es amor que lo que yo me figuro que tratará ases de de de enseñar chavales herramientas a las chavalas pues no sé si desde los doce años no ha partido a lo mejor lo que realmente no es amor del que te vigile tu móvil el que constantemente te diga que tienes casi lo que no que tienes que hacer no eso no es amor

Voz 0525 01:26 bueno no es un libro para chicas es un libro para

Voz 0394 01:29 era de excedentes de está muy enfocado

Voz 0525 01:32 a lo que intenta el libro tiene ocho capítulos y lo que es violencia de género es son los dos últimos lo que intenta es despertar una mentalidad crítica sobre todo desmontar el machismo que nos rodea no yo creo que que este machismo a todas las mujeres no se educa para predispone irnos para la violencia de género no yo creo que cree una trampa se dice que somos muy tontas y muy débiles por haber caído en ella entonces este libro lo que intenta es construir esa esa autoestima ya esa mentalidad critica que ahora mismo el machismo no nos construye y sobre todo hacer ese recorrido porque no no nos enseñan a conocer no nos enseñan a querer no no no nos enseñan a a ver de dónde venimos no hay un capítulo que es yo creo que de lo más especiales para mí que es la mujer en la historia de dónde cómo hemos llegado hasta esto y un poco recoger todo ese camino desde las películas música televisión que no se educa a a los hombres a tener un poder absoluto ya ya querer yacer los los machos alfa los príncipes azules lo más peligroso a las mujeres a amar a cambio de nada darlo todo por amor y construir te para para necesitar tener tener un hombre entonces yo creo que es importante desmontar primeros a trampa por último dar herramientas de detección precoz reales como detecto Si estoy con maltratador en tres meses y no cuando estoy cuatro años ya posiblemente me acompaña las pesadillas y el miedo de por vida

Voz 0394 03:00 porque realmente sólo que te ha pasado latino fueron unos años me figuro que horribles yo no sé si esto también te sirve de alguna forma la ayuda porque tú dijiste tengo que ayudar a la gente no por eso te hiciste educadora social no tengo que que que desde desde mi punto de vista no también ayudar a otras personas no sé si esto te sirve también de teta de terapia anti de de sacar no a todo aquello

Voz 0525 03:21 bueno yo soy el ejemplar no seguir yo hice todo lo que no hay que hacer lo que después cuando trabajas en la violencia de género te das cuenta que hace el noventa por cien de las mujeres yo no denuncié yo no se lo dije a nadie yo volvía a hacer nuevos amigos que jamás lo supieron me cambié

Voz 0394 03:34 pasaban lo sabían entonces de mi casa sí

Voz 0525 03:37 bueno mi casa supieron lo que vieron que es mucho menos de lo que en realidad paso pero por supuesto que veían que veía cómo me trataba como me humillaba como me separó del país lo del mundo además sino fuera por mi familia estoy segura que no hubiera salido viva pero bueno luego la familias tampoco tiene herramientas para afrontar para afrontar esto yo mi padre dijo muerto el perro se acabó la rabia y ese nombre jamás volvió a pronunciarse Ivonne hoy después eso hizo toda una nueva vida renegando lleno de de eso hubo un momento que que tenía cinco trabajos diferentes para no darme ni siquiera tiempo a pensar llegar tan cansada que practicamente me desmaya hace no luego estudié educación social menos mal porque a lo mejor se hubiera subiera estudió ingeniería jamás me hubiera enfrentado a esto pero es una profesión en la que ves esa esa problemática de cerca cuando o y ahí es cuando dije que que que no había superado nada que habían pasado un montón de años de puertas para afuera ya había construido una vida maravillosa había vuelto a estudiar había gol tenía amigos tenía pareja pero de puertas para dentro

Voz 0394 04:41 el mundo interior que es muy complicado verdad

Voz 0525 04:43 das que que no se cerrado habían secado posiblemente pero cada vez que volvía volvía está callar decidí que no que el dolor si te lo que eras dentro te que no sirve para nada ideal civil y eso primero me especializada nunca pensé que para dedicarme a esto simplemente para entender por qué porque a mí porque yo como las preguntas que te haces cuando estás dentro

Voz 0394 05:06 lo que he hecho no me figuro que luego hay mucho de de autoflagelación no de que he hecho no es así

Voz 0525 05:12 exacto como podía ser tan tonta como pude perdonar como pude volver y me di cuenta eso que todas las preguntas que me perseguían tenía la misma respuesta que la culpa era mía es cuando empecé a darme cuenta de que sociedad no sé educado como como manipulen maltrato a un maltratador que yo creo que hay muchos estudios centrados en en por qué una víctima una mujer es víctima de violencia de género por su entorno autoestima etcétera no tiene nada que ver da igual yo ahora ayuda a otras mujeres hasta ahora ayudado a más de ciento setenta ida igual clase social estudios es que es independiente sólo tienen una cosa en común todas las mujeres que me he encontrado que son buenas personas parece requisito indispensable para para ser víctima de violencia de género y que un maltratador pueda manipular sobre todo me centro en esto en común maltratador manipula como un maltratador que modus operandi tiene porque al final cuando comparo historias y cuánto a la mía para que otra persona se identifique la respuesta siempre la misma es que parece que no se haya maltratado el mismo

Voz 0394 06:11 el mismo y entonces dijimos pues vamos

Voz 0525 06:13 saber cómo maltrata porque así vamos a poder identificar en las primeras etapas de la

Voz 0394 06:18 porque tu libro mal eso no es amor de alguna manera es como una guía para trabajar la igualdad precisamente no

Voz 0525 06:26 sí es una guía con reto yo no quiero dar no quiero dar lecciones magistrales porque ni siquiera osea yo como digo digo todo lo que había que hacer mal no no creo que sea un ejemplar seguir pero pero sí lanzo muchísimas preguntas que creo que la gente tiene que hacerse tiene que responderse para construirse asimismo para de verdad

Voz 0394 06:43 una de ellas cuáles son haber pues bueno es que

Voz 0525 06:46 en este libro lo que son muchas pero algún

Voz 0394 06:48 que tú dirías básica no hoy en día hay por ejemplo sobre todo dedicadas a los adolescentes no cuál sería esa pregunta principal para ellos

Voz 0525 06:56 bueno la verdad es yo creo que que quién soy no porque ahora mismo nos construyen queriendo parecernos a otras personas Éste es el libro del resultado de de un taller de prevención de violencia dejan adolescentes que que hasta la fecha daba más de cuarenta y cinco mil chavales iré al final recoge todos los problemas con los que con los que yo me he encontrado con ellos yo trabajo la violencia de género pero luego me encontró los abusos sexuales me encuentro el bullying la diversidad sexual la falta autoestima me encuentro muchísimos problemas que querido recoger en este libro entonces en este libro hay un capítulo para cada uno de ellos desde la autoestima que yo creo que es en principio no quién soy que que tiene que tengo de buena no no por lo que dicen los demás sino por lo que yo por lo que yo soy luego el bullying la diversidad sexual no recoge un poco todo todos estos temas y sobre todo eso al final el precio que yo pague por por creerme el cuento que que a lo mejor Disney me contaba

Voz 0394 07:54 menos mal que va cambiando cosas no que se van cambiando esos argumentos de alguna forma los niños y niñas empiezan a tener otras herramientas ya se empieza a también verdad en los colegios a tratar de otra manera esa igualdad no esos temas de género hay esperanza yo creo verdad

Voz 0525 08:12 yo creo que hay muchísima esperanza porque es es la la generación con más con más ganas de aprender que que yo creo que esté que esta sociedad tenido no tiene unas herramientas y unos recursos que eran inimaginables para generaciones anteriores el problema es que yo aquí creo que la sociedad y el sistema educativo ha fallado porque no ha sabido avanzar al mismo ritmo entonces ya hay un tema que trabajo muchísimo aquí trabajó mucho los talleres que es la educación afectivo sexual y creo que ese es uno de los grandes el gran precio que estamos pagando mientras a las mujeres en los está educando en A tres metros sobre el cielo cincuenta sombras de Grey los los chicos a partir de las diez años tienen acceso a pornografía y a partir de los trece tienen relaciones sexuales imagínate chicos educado en la pornografía más violenta hay chicas educadas en Cincuenta sombras de Grey estos una una bomba de relojería que ahora mismo nos está estallando entonces creo que es muy importante incluir de verdad una una educación afectivo-sexual a al a los tiempos que corren igual que una prevención de la violencia de género y una igualdad real que ahora mismo yo estoy con ellos tres horas por mucho que trabajes muy impactante que sea mi taller yo soy tres horas en sus vidas

Voz 0394 09:23 qué debería ser más continuo y un trabajo no de de de Diario no de de todas las semanas vamos a decir así que a lo mejor si no quieres hacerlo a diario pero sí un taller no que tendría que ser durante todo el curso

Voz 0525 09:35 que esto merece una asignatura que sí que les enseñe una a una asignatura Educación Social que les enseñen los valores que necesitan para sociedad que van a tener que enfrentarse

Voz 0394 09:45 eh oye pues hasta aquí nuestro tiempo Marina yo te invito a que venga otro día que Nosa que hablaremos precisamente que creo es muy importante para dar ideas y sobre todo de hablar de esos retos para trabajar la igualdad Marina Marroquí que así es como se llama aquí en está escuchando que si quieren leer su libro eso no es amor precisamente es una buena herramienta si ustedes tienen también adolescentes en casa para trabajar ese igualdad Marina muchísimas Grace