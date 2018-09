Hora 14 Madrid Oeste (04/09/2018)

Voz 2 00:00 hora catorce en Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 00:11 saludos buenas tardes continúa la polémica con respecto al festival amanecer bailando que se celebra este próximo sábado ocho de septiembre en Móstoles el alcalde de Alcorcón no hoy ha asegurado que va a llevar a la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración de este festival en el que según ha señalado David Pérez podrán concentrarse hasta quince mil personas este festival

Voz 1304 00:33 Ebrard en el parque Prado Ovejero que perdona

Voz 1463 00:36 decía Móstoles pero que linda con el municipio

Voz 1304 00:39 con Hero concretamente con la urbanización de Fuente Cisneros que pertenece Alcorcón David Pérez

Voz 0486 00:44 que como nosotros no estamos de acuerdo creemos que por responsabilidad por seguridad y por respeto ese concierto no se debe celebrar por tanto hoy vamos a recurrir a las Fiscalía de Medio Ambiente y vamos a recurrir a distintas instancias para intentar incluso cautelarmente que sólo se celebre porque creemos que va a ser un daño y creemos que además puede ocasionar problemas serios e que nadie ha ponderado no yo creo que como no se puede actuar de esa forma por muchas razones pues es es en eso consiste el conflicto en que nos hemos encontrado esta situación yo como alcalde Alcorcón tengo que defender a mis vecinos de Alcorcón

Voz 1463 01:20 Diez ha señalado también que ha enviado una carta a la alcaldesa de Móstoles a Noelia Posse protestando por la ubicación elegida pero señala que la regidora mostoleño no le ha respondido cientos de vecinos ecologistas y representantes de algunos partidos políticos incluso del propio Gobierno municipal como ganar Móstoles también Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes han mostrado su es su rechazo eso a que este festival se celebren este parque en Prado Ovejero ya anteriormente también protestaron por la ubicación del Parque del Soto ya se están montando los escenarios de este festival que está previsto que dure desde las cinco de la tarde del sábado y hasta las diez de la mañana del domingo también más cosas que les contamos en esta mañana porque el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha presidido hoy la reunión del Consejo de Gobierno en Alcorcón el primero que se celebra fuera de la sede del Gobierno regional Garrido ha anunciado nuevas medidas para Alcorcón hay Estados dramón

Voz 1304 02:11 bueno Ángel Garrido ha anunciado la creación de dolor de dos nuevos centros de salud en Alcorcón uno de ellos se ubicará en en Parque Oeste y otro en el Ensanche Sur la creación de estos dos nuevos centros de salud se realizará en distintas fases contará con una inversión de siete millones de euros las obras comenzarán en dos mil diecinueve Garrido ha destacado que la sanidad pública es la mejor en España segunda mejor de Europa según la Unión Europea le escucha

Voz 0177 02:37 somos la buena noticia es que el año dos mil diecinueve iban a empezar las obras de otros nuevos centros de salud en Alcorcón alcalde yo creo que es una muy buena noticia para todos los los vecinos la inversión que estimamos para esta construcción son siete millones de euros es la inversión que va a realizar la Comunidad de Madrid para poder todavía en mejorar incrementar la prestación de los servicios de salud en Alcorcón la sanidad pública madrileña es la mejor de España

Voz 1304 03:01 ha destacado que Alcorcón es uno de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid ya que cuenta con casi ciento setenta mil habitantes el presidente ha anunciado también la renovación del convenio Bescam hasta finales de dos mil diecinueve cuenta con noventa y seis agentes y con doce vehículos y con una inversión de dos con ocho millones de euros para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte se creará un nuevo colegio en el Ensanche Sur en dos mil diecinueve Se va a enviar una petición a la Casa Real porque quieren que se llame Reina Letizia

Voz 0177 03:28 a lanzar ya la petición la Casa Real para que el nombre de este colegio sea precisamente el de Reina Letizia yo creo que es una gran iniciativa alcaldes una inciativa que que nos gusta quedarnos sea en nuestra comunidad creo que es un honor poder detener un colegio con el nombre de la Reina en España la que yo creo que todos los españoles elevemos junto al Rey pues muchas de las cosas buenas que están pasando también la habitación de muchos problemas que podrían haber llegado a mayores

Voz 1304 03:51 también se ha hablado sobre las obras de Metrosur que finalizarán el catorce de octubre se ha aprobado un Programa de Inversión Regional con once millones de euros para planes de infraestructuras ir remodelación de calles

Voz 1463 05:15 casi veinticuatro minutos pasan de las dos de la tarde Ciudadanos en Villanueva de la Cañada solicita la adecuación de los reductores de velocidad viales a las normativas técnicas

Voz 1304 05:25 esa iniciativa insta al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada de la Cañada a que establezca unos criterios de implantación de diseño de señalización e iluminación en los reductores de velocidad Carlos López es el portavoz de Ciudadanos en Villanueva de la Cañada

Voz 4 05:39 la bien cumplir tanto una función de seguridad como de accesibilidad para los peatones esto nuestro municipio no se cumplen muchos de ellos desde las instituciones debemos compaginar la seguridad y la accesibilidad de los viandantes con la de los automovilistas motoristas y ciclistas debemos ser conscientes de nuestra obligación de establecer instrumentos de calmado del tráfico pero consideramos necesario que nuestro Ayuntamiento de hacerlo con las necesarias garantías para que su instalación no genere un impacto negativo en las personas y los vehículos y se atengan a la normativa estatal si no hay ninguna ordenanza que regulará los mismos

Voz 1304 06:19 respeto a los pasos de peatones elevados señala deben cumplir tanto una función de seguridad como de accesibilidad para los peatones y esto señala que en Villanueva de la Cañada no se cumple muchos de ellos desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada las explicaciones las las da el alcalde Luis Partida

Voz 1056 06:36 no muy bien la moción de Ciudadanos cuando lo ha preguntado en pleno lo ha preguntado eh a los propios concejales de lo han preguntado a mí no entiendo porque ha dado con una una moción cuando ya les hemos dicho que esos está haciendo se está aplicando y lo estamos haciendo en función primero de las disponibilidades presupuestarias en función de cuándo a saltamos la nuevas calles para adaptarlas e incluso en lo que hacemos es adelantar atrasa ese sol Vadenes donde haya pasado de cebras para que no haya problemas de cuando hay grandes lluvias que no haya pues charco en inundaciones que puedan perjudicar tanto a los viandantes como las propias viviendas

Voz 1304 07:19 más cosas el Ayuntamiento de Móstoles abre el plazo de solicitud de ayudas para la compra de libros de texto se presentarán del cinco al veinte de septiembre en las juntas municipales de distrito en la Oficina de Atención al Ciudadano del pop cuatro el Ayuntamiento destinará un total de cuatrocientos veinticinco mil euros a este capítulo en este cursos podrán participar para aquellas familias cuya renta anual no supere los tres treinta y tres mil ochocientos treinta y ocho euros el curso pasado el un el umbral era de veintinueve mil ochocientos veinte euros Isabel cruceta es la concejal de Educación

Voz 5 07:53 es importante que este año se sepa que hemos incrementado el nivel de renta pasando de veintinueve mil ochocientos veinte euros en el curso pasado a casi treinta años Elías animamos también a utilizar los bancos de libros en nuestros centros educativos porque con ello vamos a concienciar a nuestros hijos e hijas del cuidado del medio ambiente del cuidado de los libros y del material escolar vamos a fomentar valores de generosidad íbamos a ir educando en esa racionalización del gasto público

Voz 1304 08:30 las ayudas van dirigidas a alumnos empadronados en Móstoles y escolarizados en colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica destaca también como novedad para este curso que los ven beneficiarios del programa ayudas han de entregar en el centro escolar donde está matriculado el alumno tres libros que el centro determine y que hayan sido adquiridos con las ayudas recibidas en cursos anteriores el objetivo es incrementar el banco de libros que los centros docentes destinan al préstamo de libros de texto de manera que cada uno que cada nuevo curso sean más las familias beneficiarias concienciar al alumnado de la importancia del cuidado de los libros y material escolar para un mejor aprovechamiento de los recursos tanto materiales como económicos y finalmente racionalizar el gasto público