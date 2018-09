Ganando salud (04-09-2018) – Inicio programación Escuela de Salud de Móstoles

Voz 2 00:00 yo hoy tengo además es que es él

Voz 1365 00:22 primer programa de esta fase de esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve por lo tanto tengo aquí sentada que va a va a ser la apertura a la concejala de Igualdad Sanidad hay mayor desde el Ayuntamiento Móstoles Ana María Rodrigo qué tal muy buenos días buenos días porque ya claro a ver todos comenzamos ya el curso escolar eh yo yo me lo tomo me lo planteo así ello también para mí es empezar temporales empezar curso escolar nuevas ilusiones todo renovado nuevos retos verdad de alguna manera vosotros también comensales con con todas las actividades de la Escuela de Salud verdad de del Ayuntamiento de Móstoles y aquí tenía un montón de actividades

Voz 3 00:59 bueno como todos los años es decir como bien ha dicho el comienzo del curso dónde van nuestros niños la monotonía la ruta la rutina que empieza y además nosotros venimos a pedirles a la a la mayoría de la gente al todos los que le interese que venga a nuestras escuelas porque lo que se intenta es que desde la Concejalía de Sanidad cumplir con la legislación española lo que se refiere al derecho a la protección de la salud y el fomento de la educación para la salud esto también además todas las actividades que hacemos se ajustan a la legislación que la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud en su programa veinte veinte ha establecido como objetivo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades estas dos actividad de los sitúan como estrategias de actuación esenciales y al mismo nivel que el tratamiento la rehabilitación es decir le da una importancia máxima por qué esta esta organización la ONCE entre sus objetivos se propone mejorar de manera significativa la salud y el bienestar de la población de una cosa importante en el día de hoy que habría que decir por las situaciones de de los diferentes países reducir las desigualdades en salud también reforzar la salud pública ya seguras sistemas de salud centrados en las personas Ike sean universales igualitario sostenibles de alta calidad cuáles son los objetivos

Voz 1365 02:24 tenemos que tener en cuenta que la salud en nuestro entorno es muy importante nuestra propia salud eh que muchas veces no tenemos en cuenta parece que no no yo que sé no vacunar en cada uno tiene pero es verdad que luego llega un momento que la salud de tu entorno es importante para ti mismo hizo una salud igual igualitaria y universal estoy contigo eh Ana María también me parece esencial hoy la concejala como se cumplen estos objetivos

Voz 3 02:50 bueno pues desde el área de Sanidad de la Concejalía de igualdad sanidad mayores la Escuela Municipal de Salud ofrece una amplia y variada oferta de muchas actividades todas interesantes cuyo objetivo fundamental es aprender hábitos de vida saludables que como bien ha dicho nuestra amiga Ana verdad van a ayudarnos a mejorar nuestro nivel en nuestro Estado de bienestar nuestra salud además la educación para la salud intentamos que sea una herramienta clave para actuar sobre aquellos determinantes de salud de las personas es decir para que sea pueda actuar sobre aquellos factores ya sea personales sociales del entorno económico aquellos factores por supuesto que nosotros podamos controlar y que tengan que ver con nuestra salud si conocemos eso sabremos la manera de intervenir para poder mejorar nuestra salud las herramientas que desde la Escuela de Salud se dan han demostrado a lo largo de los años que ya viene funcionando que de verdad sirven para mejorar la salud mediante la modificación de aquellos conocimientos actitudes comportamientos de la ciudadanía sobre los que como he dicho antes podemos actuar lógicamente

Voz 1365 04:05 o sea no a lo largo de todo el año siempre hablamos de de muchísimas de esas promociones de la salud de todo he aquí no como dicen coloquialmente aquí no hay pelos en la lengua verdad hablamos de todo desde desde casualidad todo realmente no oye y también cuáles son las prioridades en la programación de este curso porque me figuro que siempre os fijáis unas prioridades no en cada curso

Voz 3 04:26 digamos que mi proyecto el proyecto de de la Escuela de Salud de Móstoles para el curso establece bueno además de lo que pretende que es ofrecer herramientas para que los ciudadanos y ciudadanas se puedan se puedan implicar en la transformación de aquellos factores a los que antes hemos aludido que llevan a incidir en su salud también fomentar el autocuidado de las personas asumiendo la responsabilidad sobre aquellas decisiones que podemos tomar en cuanto a la protección del cuidado de la salud desde la Escuela de Salud se pretende fomentar que la población en general tenga un papel protagonista en el cuidado de la salud lo que implica disponer de capacidad para valorar los problemas mantener una postura crítica y constructiva ante ellos asociarse y organizarse para buscar soluciones recursos pero para todo esto se necesita que las instituciones favorezcan la coordinación y colaboración entre las distintas entidades Munilla sea municipales e instigó de otro tipo el campo local como autonómico también que propone el conocimiento de aquellos factores aquellos factores que influyen en la salud para poder trabajar sobre ellos favorecer el conocimiento de los recursos sociales culturales e institucionales necesarios eh también favorecer la equidad promoviendo facilitando participación de aquellos colectivos especiales que necesitan más intervención si queremos que la salud sea igual para todos y todas es decir que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la igualdad en condiciones en igualdad de condiciones perdón que tengan acceso en igualdad de condiciones a todos los médicos las medicinas a los tratamientos es decir igualdad a la hora de acceder a la sanidad se conseguirá con una formación orientación y conocimiento de los recursos existentes de los derechos que asisten a todos los ciudadanos y ciudadanas este es un objetivo claro de la Escuela Municipal de Salud todo está enfocado a eso lo solitario es que haya que los ciudadanos y ciudadanas tengan el conocimiento suficiente para saber en qué en qué aspectos pueden incidir modificando algo a lo mejor situaciones de comportamientos

Voz 1365 06:37 sí lo pasean por ejemplo que me figuro que vosotros estéis abiertos también que según vaya viendo la actualidad Si hay algún tipo de de lo que se ha a que saliera a la salud a la opinión pública un problema de salud vosotros también de alguna manera desde la Concejalía vosotros no perdona ustedes yo yo ya hoy hoy vengo en el segundo día ya tutear a todo el mundo se por su puesto no hay problema pedía sabes lo que hacen eso eso también no organizar charlas coloquios y sobre sobre todo lo que nos va preocupando no lo largo del año saques también está un poco hábil

Voz 3 07:10 Berto no es fíjate si no sé si viene mucho pero vamos voy a decir hace poco está este verano estaba leyendo unas estadísticas en las que dicen algo que parece contradictorio no aquellas personas familias que tienen más de son más vulnerables más problemas económicos fíjate son los que más obesidad presentan tanto los padres como muchos de sus hijos

Voz 3 07:33 primero el tipo de de comida que tiene que tienen acceso menos frutas menos verdad ven más caros más jamás me da algo seguramente pero lo que a mi más me ha llamado la atención que tiene que ver ya con la cultura no sólo con la economía más coca colas zumos toman esos como tienen azúcar contribuyen a la obesidad era el análisis que se hacía de sus artículos yo creo que son bastante vamos que no sólo es teorías creo que sí es verdad

Voz 1365 07:58 si vosotros en relación la relación con todo esto pues también crean estos coloquios porque a ver

Voz 1365 08:06 al izar pero sí que me gustaría que que dieran unas pequeñas pinceladas de de esa agenda que tienen para este curso

Voz 3 08:11 pues mira vamos a hacer y sobre todo como has dicho ya anteriormente Ana también charla coloquio sobre la sexualidad no se jubilan nuestras personas también aunque hombre

Voz 1365 08:22 vamos un año pero seguimos siendo sexualidad

Voz 3 08:25 ante se celebra en el Centro de Participación Ciudadana iba dirigido a personas mayores pero mayores de treinta años para arriba vamos o no vamos a decir de más no y luego tiene de aforo para ochenta personas el once de febrero de dos mil diecinueve a las once también se dará una charla un taller sobre Escuela de ictus que van a participar profesionales del Hospital Universitario Rey Juan Carlos Andre Geim hablamos de prevención ideas pues ya lo que hacemos ya como dentro de la promoción son promoción de hábitos saludables promoción de la salud mental y habilidades para el bienestar tratando el tema de las habilidades de las emociones positivas y la salud el manejar el estrés después conocer y manejar mejor los problemas de salud más frecuentes y para eso pues como ha dicho el conocimiento es importante bueno son muy amplias muy interesante si yo le pido a todos los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a la Concejalía que pregúntenle que elijan

Voz 1365 09:25 sea que por ejemplo para participar en todo estoy para tener todas las actividades donde tienen que tienen que acudir tenemos

Voz 3 09:30 es una página web espacio saludable del Ayuntamiento hay una guía de actividades que se supone habrá salido ya que no estoy segura lo tengo que decir ir pero las solicitudes se entregan en el área de Sanidad en la calle Juan XXIII a partir del dieciocho de septiembre en horario de nueve a once y treinta horas de lunes a viernes hasta los diez días anteriores al inicio de las actividades

Voz 1365 09:56 muy bien vale pues entonces todo aquellos que ya vemos nosotros a lo largo de todos estos programas también vamos hablando de todos los temas que que son importantes no y que estáis también eh ofreciendo aquí en esta escuela de salud bueno ahora viene las fiestas pues si bien Pombo también es muy importante la promoción de la salud unos desde las fiestas eh

Voz 3 10:15 como siempre tenemos ahí el tema de la prevención de las agresiones sexuales de todo tipo porque vamos muy bueno e intentamos que tengan los jóvenes chicos y chicas información suficiente para bueno yo creo que que ya van con la formación pero siempre no está de mal hacer hincapié tenemos un punto de información en cada uno de los centros donde se ha hay actividades de las fiestas y allí pueden acudir en fin

Voz 1365 10:44 bueno y pasarlo bien y exactamente y nada tipo de ningún tipo de violencia ni de agresión pues se concejales pero otro día muchísimas gracias de verdad

Voz 3 10:53 ya sea a los oyentes que tienen que aguantar

Voz 1365 10:56 nada yo lo que intento es que tengan una

Voz 3 10:58 formación para que sepan que es necesaria la información que