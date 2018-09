Voz 1 00:00 esta noche bueno pues es el pregón en Navalcarnero en la Real Villa de Navalcarnero ya saben que empiezan sus fiestas patronales que por cierto aprovecho para decirles que nosotros el viernes vale estaremos allí en la plaza de de Segovia programación especial como siempre siempre Nos vamos para allá cogemos nuestros estudios hilos lo sacaremos a la calle osea que les invitamos a que pasen con nosotros las fiestas allí en Navalcarnero en bueno pues esta noche muy especial una pregonera ella es Paloma Sánchez Garnica es una de las más reconocidas y prestigiosas novelistas de literatura española contemporánea es autora de importantes títulos como por ejemplo mi recuerdo es más fuerte que tu olvido con la que obtuvo el Premio Fernando Lara en dos mil dieciséis un prestigioso galardón que en otras ediciones pues recayó en otros autores de la talla imagínense de Francisco Umbral también de Tennessee Moiso o Ángeles Caso entre otros bueno pues se esto es alguno de sus título la sonata del silencio también las tres heridas que la Sonata en silencio seguramente a más de uno le sonará porque fue llevada a la pequeña pantalla Poor Radiotelevisión Española vamos a hablar de todo esto y más con Paloma Sánchez Garnica porque tiene un vínculo muy especial con Navalcarnero porque sois pregonera hoy qué tal muy buenas

Voz 2 01:14 hola buenas migas una breve presenta

Voz 0612 01:16 hay de todo lo que ha hecho Paloma Sánchez Garnica pero esta noche yo no sé si es uno de los retos más especiales que en los que se ha enfrentado una escritora como usted el el ser pregonera

Voz 2 01:30 ser más especial en más emotivo el más entrañable vamos a verlas el contacto con usted establecieron es fundamental reconocimientos un trabajo esquisto es ha sido remover todos mis recuerdos mis veranos felices de juventud y adolescencia recuerdo no soy mis abuelos y mis padres que mi padre falleció hace ya mucho tiempo oí no sí una así una conmoción emotiva estoy estoy en este momento con una conmoción emotiva de qué sentimiento y emotividad de han para mí me está resultando todavía no ha llegado el momento puntual que lo están tú has dicho la palabra tan especial que que no sé no sé cómo explicarlo es

Voz 0612 02:21 porque usted usted claro el vínculo que tiene con Navalcarnero es porque era el pueblo de sus abuelos paternos paternos me ha dicho no nosotros Bruno los dos

Voz 2 02:30 a las maternas y allí se conocieron mis padres y mis padres ya salieron primero vamos a ir mi padre sacó una cátedra en en Zaragoza y nos fuimos toda la familia Zaragoza entonces pero todos los veranos que yo tengo uso de razón Mi padre tenía los dos meses de vacaciones nos íbamos a mi abuelo paterno de hecho de cuatro hermanos que nos hemos casado tres con gente de veraneantes son habitantes porque claro las pandillas de verano

Voz 0612 03:10 y además ya me figuro que lo que ha disfrutado en no Paloma Sánchez Garnica allí por lo que estaba diciendo jugar en esos empedrado es no esa plaza de Segovia y es muy especial no esta noche no sé si ese pregón by por allí por por esos recuerdos

Voz 2 03:25 Mae por eso recuerdas lógicamente el Madrid como pues eso el parque del depósito el cine de verano los atascos de que yo era señaló semanas se montaban en el que no había forma de transitar bueno pues la llegada de los palos que antes la gente no la gente menos las acordará la gente ante el francés Navalcarnero tenía en remontaba la placa en Segovia

Voz 0612 03:57 sí mantengo

Voz 2 04:00 habían los palos y entonces ya todo empezaba como le una fiesta Hay ir bueno era el centro neurálgico de que ahora hay algo no ya las moderna está empatado a la plaza fuera y tal pero en el encierro era bueno era un un verano de que timple pueblo de de una libertad distinta de olores distintos

Voz 0612 04:24 la Caner que sigue oliendo yo siempre que voy a Navalcarnero siempre lo digo sigue oliendo a aquellos que hemos sido de pequeños a han a diferentes pueblos no sigue su lengua pueblo sí lo conocí es algo natural vale ya sí ha crecido mucho eh porque me me figuro que ahora cuando vuelva a naval querían uno que vuelve siempre pues vera todo lo que ha crecido pero no pero sigue siendo o no ese cero tres

Voz 2 04:47 la esencia de pues no lo que pasa que bueno pues ascendido son cada ve muy fácil para llegar a Madrid pero pero teniendo ese punto en el que pueblo de pueblo castellano

Voz 0612 04:58 me me encantan un texto que me han pasado suyo que decía dice que además a mí me recuerda también seguramente muchos oyentes de pasará que les recuerde esos viajes que hacíamos al pueblo en esos coches que pues no teníamos verdad aire acondicionado teníamos que bajar las ventanillas usted dice que viajaba en un Seat mil quinientos blanco me gusta mucho dice sin aire acondicionado con las ventanillas abiertas con música de zarzuelas que yo además me criado así que me recuerda mucho porque mi padre era un apasionado de la Zarzuela

Voz 2 05:30 mi padre era una apasionada de las zarzuelas y además no había posibilidad que otra música se yo en mi vida he visto el oiga mi madre decirle que cambia sobre el radio Cassez era manejada Mi padre ninguna de los hermanos que vamos detrás todos muy calladitos no no no decíamos nada con aspecto de la música entonces claro eran seis horas de viaje porque claro los trescientos cincuenta kilómetros de Alsacia en tres horas y media más de seis horas era una aventura salir de la idea hicimos eso hilos los coros rusos la la que esa música también cosas también me gustaba pero sobre todo de las personas yo he aprendido lo he bebido de la Zarzuela con mi padre era un apasionado de la Zarzuela y entonces pues se me conozco las actuales gracias a mi padre que

Voz 0612 06:20 su padre no yo también me gustaba gracias a e oye una cosa además y yo me figuro que Navalcarnero es es la Real Villa a aquellos que no hayan ido yo desde luego pero les recomiendo que vayan cualquier fin de semana porque es bueno aparte que se come muy bien eh creado unos caldos excelentes también unos vinos excelentes yo no sí para una escritora eso también ayuda de alguna manera a ha ayudado en algún libro lo has visto reflejado en alguno tus escritos OT o te boca de alguna forma no tu literatura granadino al Villa

Voz 2 06:57 yo que todo lo que las vivencias no no es el no que escribo en los problemas de mi experiencia mis vivencias indicados acumula ahí entonces bueno soy lo que soy por todos los pasos que daba entre ellos están los veranos en Navalcarnero no y de hecho bueno pues lo conocía Mario con el que llevo casi ya cuarenta años entonces y eso condiciona la vida y y yo pero

Voz 3 07:23 que que es mi experiencia

Voz 2 07:28 esa mi formación como persona como adolescente luce en esos veranos que que al final te forman porque eran veranos largos aquellos veranos largo le dije que terminaba ese colegio volvió a empezar unos intensos cargos que no atrevo a D no de que cambiar de ritmo una libertad que no era usual en en el ritmo normales del colegio de día a día del curso no ICREA o sea que que que perforado por eso para mi ha sido muy emotivo porque vuelve a recordar pues esos momentos lanzarme ahora son señora mañana que ya me había la madre me decía vamos a juntar esta esta así que va a una amiga es hinduismo con sus hijos sino tener prisa de nada no tener problemas herir tiempo no calcular el tiempo no tener móvil Andilla de que quedado hemos quemado pues no sé eso que forman como personas y al final pues todo eso también y luego se vuelca lo que escribes si no quería Simon como vídeo Si ya que ya lo te escribo es lo que Welcome mis falencias es un suceso muy graves ni seguridades mira mi experiencia no creo que lo que he vivido de lo que ha sido testigo

Voz 0612 08:55 porque ustedes además es licenciada en Derecho ejerció la abogacía en Geografía e Historia también pero fue más adelante cuando ya descubrió que que la verdadera vocación era ser escritora

Voz 2 09:06 pues sí estuve dando bandazos en función mucho tiempo prácticamente hasta los cuarenta y tres años porque cuatro

Voz 3 09:13 pues

Voz 2 09:15 yo me casé muy joven no hacerlo móvil hecho con amargas encarnar a la aquí estoy llegando con la retomó esta noche hice una posición que cinco años hito pues como como digo al final pues te forma de una manera u otras verano pues en dos mil mí cuatro decidí entonces una siquiera por unas horas me da es decir ponerme escribir una novela sin ningún además que estoy bueno pues una novela que habla publicada hoy bueno pues sólo como un regalo y se va segundo me la publicado también que las piedras y me da publicado el planeta impunes pues tengo que decir que después muchos bandazos encontrado en números porque para mí me apasionan siempre al inquilino pero como toda bueno ya dar el salto al otro lado como escritores ya en el círculo mágico o no

Voz 0612 10:16 claro que iba a decir porque al final un escritor lo primero que es un gran lector

Voz 2 10:22 que es que si no votarnos para los armónicas escritor puede ser muy grave sector industrial en grande entonces pues si la lectura es tu alimento no bueno no aparato bueno encadenan estos para todos

Voz 0612 10:38 nosotros desde aquí siempre lo recomendamos eh hay que leer hay que evadirse muchas que leer lo que quieras porque hoy en día tienes todo tipo de no de del

Voz 4 10:46 dirima perdón le leímos buenas novelas

Voz 2 10:49 que eso se lo cogí de ir bueno lo dijo un animal que admiro respecto a una de mis maestros cuando uno lee una él una buena novela algo te cambia algo que es algo ha cambiado si en tu cerebro tomarían con es es muchas las novelas son mucho pues buena literatura afirman que Artur Mas no se forma aunque no lo no note que ves cuenta pero pero es esto cómo las noticias no no sabe lo que cuesta pero luego vas cogiendo has cogido ritmo cogiendo ritmo y físicamente

Voz 0612 11:31 exactamente sí si estuvieran al final te alimenta el alma en la lectura si es algo es algo así verdad te alimenta el alma y a mi me gusta por ejemplo ahora en verano es cuando más disfruto porque es cuando estoy más relajada ahí es cuando puedo no idea aprovechó ayer y a leer y a leer

Voz 2 11:46 no pero siempre tiene que haber un hueco para no

Voz 0612 11:49 la lectura no

Voz 2 11:51 el primer pero yo pienso que lo verano porque consideraron más

Voz 0612 11:56 más como un hobby porque cada a lo largo del año yo creo del todo claro

Voz 2 12:00 pero siempre tiene que haber un comparativa en las condiciones pues siempre hay algo para que comas siempre hay bueno para dormir siempre hay hueco para ese arte siempre siempre tiene un hueco para

Voz 0612 12:11 a punto de lectura urgió me dijo

Voz 2 12:14 hay más me mantengo el tiempo yo digo que fíjate en la cantidad de viene

Voz 0612 12:21 bueno a las redes sociales hoy en día hay muchas cosas que sí que sí que sí que sepa de qué se vuelve

Voz 2 12:26 eran si quieres tú eres aquí un poquito de tiempo para enriquecer con los Izecson

Voz 0612 12:32 pues esta noche desde luego que tienen que sacar tiempo son muchísimos los de Navalcarnero van a ir seguro o los vecino a Navalcarnero entonces también invitamos al resto de vecinos de aquí de la zona que puedan acudí por allí para ver ese pregón de Paloma Sánchez Garnica nosotros le deseamos la mayor de las suertes que lo disfrute

Voz 2 12:49 más muchísimo eso voy a intentar disfrutarlo mucho porque ya digo para mí está siendo una experiencia especial emotiva llena de magia voy a intentar disfrutarlo con pruebas

Voz 0612 13:05 eso es los limpios está bien que siempre estén a un poquito de nervios pero nada disfrutando los que sean nervios buenos ves nervioso buena suerte muchísimo