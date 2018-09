Voz 0277 00:00 bueno ya estamos en septiembre e iniciamos el curso también escolar no nos pasa no sea a ustedes pero a mí me pasa yo inició esta nueva temporada es para mí el inicio de curso escolar bueno pero vamos a hablar de educación concretamente de un libro que me parece imprescindible muy importante hablar de ello se llama gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos vamos a hablar con su autora con Mari Luz Sánchez García arista qué tal muy buenos días hola buenas tardes a nada bueno vamos a ver hoy por cierto que tu libro este de gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos fue premio a mis dos mil catorce a la mejor publicación editorial en mediación

Voz 1 00:41 sí sí salió en enero y a final de año de ese mismo año de ir les dieran este premio fue un emocionantes porque en el mundo de Alá me viene opción la mediación educativa no era tan tan considerada ya a partir del libro es mucho más considerada ir ya va por la segunda edición entonces estoy muy contenta porque sobre todo es indicador de que a la gente lo estaba leyendo

Voz 0277 01:13 el libro no porque por ejemplo el libro para que la gente entienda el y con el título ya sabes por dónde va a verdad a quién va destinado sólo la a la población educativa o en general a todo el público

Voz 1 01:25 no qué es estar lo todo el público mira me costó el libro lo coordine no yo escribo la mayor parte capítulos pero tengo también colaboradoras para para otros capítulos no el libro yo pretendía que fuera que alcanzara a la mayor parte de público y eso me costó encontrar el registro no porque tenía que ser en parte es divulgativo pero bien fundamentado porque también va dirigido a mediadores profesionales Mao eh entonces en quién pensé yo cuando estoy en ese libro yo quise escribir el libro que eh que me hubiera gustado a mí encontrar cuando llegué de hace catorce o quince años Nos al mundo de la mediación que es un está bien fundamentado pero es bastante divulgativos para que alcance a profesorado a mediadores profesionales a las familias interesadas por este tema de la convivencia ir a todo el público que quiera acercarse a este tema por quién Educación Ana yo siempre pienso que Ellis como dice el proverbio educa la estribo es decir que todos estamos ahí en en la nave dispuestos a a educar porque queramos o no siempre damos modelos no

Voz 0277 02:53 entonces y hoy en día es verdad empezamos nuevo curso siempre nos planteamos todos no cómo vamos a hacerlo durante todo el año pero es muy importante no lo que estás hablando esa mediación de alguna manera lo que entiendes cesa dar respuesta no otro constructivas positivas desde la gestión positiva que eso me parece cómo es esto de la gestión positiva

Voz 1 03:14 me da es que primero la mediación partir de una mirada positiva sobre los conflictos que en general tienen mala prensa tan mala prensa que muchas veces se les me avances niega que exista el conflicto pero esto es parte de la mirada positiva que implica que el conflicto es una oportunidad conflicto será siempre siempre que hay relaciones humanas a afloran con afloran tensiones Hidum que realmente nos la jugamos pues es la forma de abordarlas en la forma de intentar solucionarlas no en tapar las así hacer como que no están porque entonces no se solucionan en esa mirada positiva de que los conflictos haberlos haylos te la juegas en como lo es que ahí empieza el tema de la mediación resulta que cuando cuando nos enfadamos con otra tenemos un desencuentro con otro lo sabemos todos los días es que en ese modo enfadado hablo eh nuestro cerebro se ir en un modo no inteligente por tanto todas las respuestas que damos desde ahí no son inteligentes son de confrontación son de de ejercer tienen para quedar ponen

Voz 1 04:42 eso es ir entonces las mediación la mediación profesional es un proceso estructurado a través del cual con técnicas de comunicación y de gestión emocional se ayuda a las dos partes torso más en conflicto para que vuelvan digamos a ese modo inteligente de comunicación ya ellas mismas elaboren su propio acuerdo

Voz 1 05:14 más importante ocurren en un proceso de mediación no solamente es que de ahí van a salir acuerdos sino que esas persona realmente si solucionan el conflicto se les devuelve para hacerlo se les devuelve el protagonismo a ellas la responsabilidad sobre el conflicto cuando hay dos personas en donde se encuentra muy fuerte en muchas veces lo que utilizan la Justicia Bernad banal Tremón nada más que el jueves si va emita sentencia bueno pues aquí en verde encargarle a un tercero que te solucione el problema lo que le encargamos a un tercero profesional al mediadora mediadora es que no se ayude a nosotros encontrar las claves de volvernos a comunicar bien para elaborar nuestro propio acuerdo eh no me digas que eso no eres o buen modelo

Voz 1 06:13 cuando lo trasladamos eso al contexto educativo es enseñar a los niños niñas adolescentes que hablando se entiende la gente que cuando hay un problema la mejor manera de afrontar e intentar solucionarlo es el diálogo y la paz

Voz 0277 06:31 entonces yo me figuro que que como estaba diciendo antes Mariluz y que hay que respirar de alguna manera intentar que que en vez de discutir o arreglarlo en ese en ese momento en ese conflicto sino que esté todo un poco más reposado no Illa arreglarlo ya abordarlo como Hermida porque en caliente como dice nun caliente como que es más complicado no

Voz 1 06:54 no en caliente es que no se debe quema caliente e vea ahora estoy escribiendo otro libro

Voz 1 07:02 Drovetti al ceder una inteligente mediación

Voz 1 07:07 el Ebro enfadado a pasar a un modo inteligente eso hay ahora la neurociencia sabe muchas cosas sobre el cerebro se trata de esas cosas aplicarlas a la gestión de conflictos en la media eran no de de eso va a ser este segundo libro que estoy escribiendo bueno tengo claro que si la gente supiera cómo funcionan los conflictos cómo funcionan las las emociones y cómo funciona la comunicación éticas los conflictos sean tardarían en fases iniciales tendríamos una sociedad con mucha menos confrontación con mucha menos violencia porque los conflictos cuando no se abordan lo que hacen es técnicamente llamamos que escalan es decir suben suben se llenan de emociones negativas escalan ellos encuentro se hace mucho más grande no es enseñar a los niños y niñas que es de lo que trata la mediación educativa que cuando tengan un desencuentro grande que no son capaces de llegar a acuerdos van a media tío de sus centros educativos los mediadores que muchas veces son mediadores entre iguales son sus propios compañeros

Voz 1 08:34 los que les ayudan a llegar a acuerdos entonces esos niños se lo llevan puesto al parque a la Fahmi LA a otros ámbitos no sobre todo en sólo llegan al futuro es decir esos niños niñas y adolescentes van a ser adultos mañana vamos pongo la mano en el fuego o van a gestionar la sociedad manera o un poquito más inteligente que lo que hacemos ahora

Voz 0277 09:01 claro porque a ver a hablando claro hoy en día hay mucha gente que por ejemplo opina que muchos chavales hablamos de adolescencia no que a lo mejor es donde también los conflictos son mayores un aspecto porque bueno se pasa por una época un poco más complicada por la que hemos pasado todos no ah sí pero esto de la disciplina les falta disciplina les falta mano dura realmente no es así no que se tiene que llegar de de otra forma no ha que los chavales

Voz 2 09:27 sí sí sí sí mira yo tengo la experiencia bueno

Voz 1 09:31 no es que trabajan siempre en educación

Voz 1 09:37 arias secundaria colaboró en la universidad en el máster de mediación de conflictos informó a todo el que se deje a la Policía Municipal de Madrid abogados de Madrid de Alicante de todo tipo proceso ha dado siempre siempre veo que hay en esta franja como de adolescencia que se tienen como una visión negativa sobre ella no porque sí

Voz 0277 10:05 así la porque existe

Voz 1 10:08 si la teoría es el espejo tenemos unas células en Espejo hoy perdonen el que se llama células espejo que lo que hacen es a imitar reproducir si tú piensas que este relevante son bárbaro y un vándalo va a actuar desde ese letrero que tules córners desde esa identidad que tú le das entonces lo lo que necesita yo siempre digo a cuando cursos a profesorado a familias yo siempre les digo a los adolescentes secundan difíciles pero eso es un reto educativo se ponen difíciles porque se ponen difíciles porque están en la crisis más importante de la guerrilla que es de búsqueda ahí de construcción de la propia identidad entonces están separándose de de lo que ha significado autoridad para ellos buscando su propia identidad no eso ah claro es muchas veces es a partir de batallas de procesos de desencuentro que necesitan estos adolescentes que necesitan necesitan una mano hábil no una mano dura pero a quien no es no tiene que ejercer su la mente esa mano hábil educativa no te no solamente tiene que ejercer en ese momento la adolescencia esto empiezan a la banda y ahí en la columna desde la cuna los niños necesitan eh eh que que haya normas y límites razón

Voz 1 11:46 vividas con con un marco de complicidad así de Ariño

Voz 0277 11:53 incluso las frustraciones verdad tienen que estar dentro de ese mar cosa que todo se tiene que vivir no tiene que ver sus líneas acciones claro

Voz 1 12:01 claro por eso los límites los no a tiempo de dar ese nivel alto de frustración para cuando vengan mal dadas lo ella ya sabrán qué hacer y no se ha quedado claro entonces que que es lo que ocurre que muchas veces es bueno venir más de una época de autoritarismo ir por la ley del péndulo hemos ido a una época de la autora autores mala mar

Voz 0277 12:31 a mano ancha no dice nada manga ancha como dicen muchos no coloquialmente no

Voz 1 12:36 lo sé nos dejan solos solos no puedes guardar a niñas hay que educarles desde bebés no bueno en esa en esa educación y tendríamos que estar implicados todos para esa cuestión tan importante como es educar hijos no se forma a nadie sea por supuesto que ya se saben yo siempre digo que si fuera ministra de Educación que no lo sede ni falta que hace que tendría la vida o más complicado eh no haría una de las decisiones que yo tomaría el primer día sería cada centro educativo va a una escuela de familias y todos a una educando sabes Ana entonces eh fíjate educando educando dándoles habilidades para gestionar los propios conflictos para gestionar las propias emociones esos autorregulación para manejar la comunicación de forma eficaz no confronta pida no me digas que no tendríamos esa sociedad que tanto

Voz 0277 13:42 decimos sí deseamos sí que luego no no se pone realmente no cada uno deberíamos también de de poner ya aportar no en en esta asoció

Voz 0277 13:52 seguiría hablando con con con usted todo la mañana sobre educación me parece muy importante por eso yo quería dar esta pequeña pincelada esta visión no que tiene usted en su libro que subió a todos los oyentes otra vez por si acaso quieren pues empaparse no de de él gestión positiva de conflictos mediación en contextos educativos vale es bueno de alguna manera ha sido nuestra excusa verdad para hablar de educación y de mediación con Mariluz García arista que es la la autora de este libro yo le agradezco que que no haya acompañado y que más adelante podamos seguir hablando de otras de otros temas Mariluz con usted de ese no

Voz 1 14:32 yo ya estaré encantado de estar en caravana gracias a vosotros no