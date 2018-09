El club de los optimistas – SER Madrid Oeste (05-09-2018) – Optimismo y salud, y pesimismo y enfermedad

Voz 1 00:00 el de los optimistas a Daniel Martín

Voz 3 00:11 es un y seis minutos qué tal muy buenas Damien Martínez nuestro coach personal qué tal qué tal las vacaciones muy bien de maravilla no vamos a hablar de ella porque ya estamos que ya ha dado bueno ya estás ha ido muy bien

Voz 4 00:24 que lo hemos comentado aquí en los pasillos siempre así somos los actos

Voz 3 00:27 estás oye me encanta ya vemos te voy a presentar vía así vale porque bueno pues Daniel esta mañana en la semana pasada ya estuvimos hablando no para reto

Voz 3 00:37 dice esta mañana me he mandado mensaje siempre de lo que vamos a hablar no me dice en el Whatsapp hola Ana vamos a empezar fuerte e dice hoy optimismo y salud pesimismo y enfermedad y además avalado por investigaciones médicas

Voz 3 00:53 de alguna manera vamos a hablar que con optimismo evidentemente no todo se cura que no vamos a decir que que que el optimismo

Voz 4 01:00 con una mías no dejas de enferma que es pero incluso cuando tiene una enfermedad grave tienes mucho

Voz 3 01:07 es más probabilidades de superarla es ya de ademanes energías me decías además avalado e médicamente bueno pues cuéntanos Daniel

Voz 4 01:15 sí yo estaba pensando bueno el verano sin tiempo para disfrutar de disfrutar en familia Si o en soledad cada uno lo que le de la gana

Voz 3 01:23 era con amigos sin amigos

Voz 6 01:26 pero también para pues para pensar no

Voz 4 01:29 hoy vamos a hablar de ya no sólo de optimismo sino de pensamientos no pensamientos de un optimista hay pensamiento de un pesimista como los no como nuestros pensamientos influyen en nuestra salud o generan enfermedad así de claro entonces que había pensado del verano digo yo no sé qué sensación tengo no tanto en en mis cursos sino en en en que nos escuchan la radio que nos no siguen y además yo creo que que con bastante fidelidad en otro tipo de eventos que yo veo veo gente que entra y sale de los sitios qué escucha cosas que yo mismo a veces escucho cosas si por lo que sea no sé si por el lenguaje no sé si porque al al las comunicamos de una determinada manera en porque no es el momento pues la gente luego no se las ponen no se pone esos consejos no los aplica y entonces al final se puede convertir esto que hacemos que es extraordinario con resultados yo doy fe de ello pues en una moda ya en algo que yo creo que a veces son determinados términos cada vez que yo use uno de ellos y me dé cuenta lo diré si no me voy a fustigar porque no estoy en ese momento pero pero lo diré es una manera de presentarlo donde parece que le cambiamos la vida la gente nada aquí no vamos a hablar de eso en este curso me comprometo desde ya y entonces dije dónde a que se puede aplicar el optimismo que es lo nuestro que sea mucho más medible no

Voz 6 03:04 entonces la salud a ver qué te parece

Voz 4 03:12 las personas con tendencia pesimista vale digo tendencia porque son unas pautas que tenemos de pensar pensamos de una determinada manera ante lo que nos ocurre digo tendencia pesimista porque puedes pasarte a la tendencia optimista vale ante un suceso negativo en las personas con tendencia pesimista tienen más riesgo de exprimirse médicamente demostrado las personas con tendencia pesimista tienen más probabilidades de sufrir síntomas físicos y alteraciones hormonales ya está el sistema inmunológico vale no quiere decir ya soy optimista mil células están ahí saltando qué bien me y no hay ninguna que no origen así no

Voz 3 03:56 y médicamente dejaron claro

Voz 4 03:58 exactamente están ahí dicen que las tenemos todos sólo que tu sistema inmunológico actúa o no vale a veces es tan potente de la riada por desgracia que nada pueda ni ni un sistema inmunológico de un optimista podría hacer nada pero sí es verdad que tu pesimismo tu manera de verte tu manera de ver el mundo tu manera de de afrontar los sucesos sobretodo negativos puede hacer que ese sistema inmunológico Se despiste y entonces te afecten las cosas muchísimo más demostrado que en la juventud se ha visto espere experimentos en próximos días o incluso mira podíamos hacer un ejercicio de poner dos de donde proceden los estudios que comentemos vale a lo mejor en Hale muestra redes y en las mías para que no parezca que eso que esto es como un un crece pelos que vendemos no que en en gente a la que se estudió de joven pasados unos años por la manera que tenían de ver el mundo que se mantuvo esa tendencia pues bueno tuvieron enfermedades tan graves como cáncer o enfermedades cardiovasculares no quiere decir bien todos optimistas y ya sacaba el cáncer ojalá ojalá también la clave está hablaremos en sucesivos programas y a ti te parece bien en incluso cuando tienes un cáncer mi madre que es súper optimista y tuvo un tumor bastante bastante malo bueno pues ahora viendo esto digo pues claro claro no pero la manera de afrontarlo de cómo te ves en vez de decir o dio brío porque a mí lamentar te puedo decir oye que voy a hacer con esto tirar hacia adelante ha hecho que lo haya superado cuando de otro modo se hubiera quedado en el camino seguro entonces cuál es la diferencia a ver qué te parece que hace una persona con tendencia pesimista no cuál es su pauta de pensamiento bueno hay un suceso que hace pues se echa la culpa inmediatamente hablo de un suceso negativo ha pasado esto tú decías casi no llegamos a coger el avión

Voz 4 06:12 un pesimista dice bueno reparte culpas también es verdad o se les echa a sí mismo ante ustedes eso negativo imagínate una pérdida un revés personal una pérdida de trabajo no pues echan la culpa de todo lo malo segundo piensan que los efectos y digo piensan porque yo no piensan que los efectos no son temporales no no no no es que esto es el inicio de una racha o es una racha que ya venía y me va a durar muchísimo tiempo y que por supuesto les afectará a todos los planos es como ya me ha pasado esto pues ahora imagínate profecía auto cumplida osea

Voz 4 06:52 la es como si el pensamiento sería es mi culpa in esto podría

Voz 3 07:01 pero va a afectar porque realmente se predispone a ello no y eso es lo lo que eso es lo que

Voz 4 07:06 piensan yo este este verano estado practicando atención plena no no lo quiero llamar meditación porque cuando la gente dice meditación parece que te tienes que sentado en una determinada manera que también que tienes que estar vestido de una forma innecesario que tienes que estar osea se puede meditar caminando se puede editar mientras que fría los platos que yo lo hago y entonces con esa y es una de las cosas que he aprendido es a estar pendiente de tu respiración por ejemplo si no sé es observar tus pensamientos estamos pensando constantemente CAC área pues tus pensamientos te dicen o

Voz 7 07:48 no es tampoco a todo el mundo

Voz 4 07:51 postura pero madre mía qué incómodo y cuántos minutos estoy esto cuánto dura qué aburrimiento hacemos normalmente la hacemos caso a ese pensamiento pensamos que nuestros pensamientos somos nosotros y nuestros pensamientos están ahí los podemos cambiar o algo mejor que es los aceptamos bien pues estoy pensando esto volvemos otra vez a atento a lo que estemos haciendo entonces qué hace un pesimista pues esos pensamientos son completamente negativos y entonces les hacen muchísimo caso ahí terminan pues ya estaba con con lo normal con lo derrotista es bueno pensé siempre supe que no iba a conseguir nada en la vida esta es la demostración palpable a que vamos aspira en este en esta temporada en la radio en en lo presencial que luego te cuento que ya lo tengo todo errado

Voz 6 08:41 pues a la tendencia optimista

Voz 4 08:44 es fácil se puede cambiar que hace un optimista qué hago yo qué haces tú quieres optimista pues no echas la culpa

Voz 6 08:51 ya no te echas la culpa de lo malo

Voz 4 08:53 qué te suceden las cosas ocurren ya está qué haces buscas tu parte de responsabilidad en vez de decir que toda la responsabilidad no toda la culpa del resto tú dices bueno yo qué puedo hacer lo haces algo mejor todavía al contrario que los pesimistas pues dices bueno es algo concreto es posible que haya metido la pata vamos hasta dentro

Voz 6 09:14 pero es algo temporal bien me he dado cuenta y lo voy a arreglar ir

Voz 4 09:21 luego lo último pues no sé siempre piensas que es algo pues que bien ha dañado lo que sea pero no toda tu vida puedes estar mal en algo que hayas hecho del trabajo a casa a disfrutar de tu familia y eso lo hemos mezclarlo todo todo entonces qué pasa con los optimistas tienen menos riesgo de reprimirse hablaremos durante este año de cómo influyen incluso las emociones

Voz 6 09:51 el a aguantar de las el las explosiones la ahí irá

Voz 4 09:58 vamos a ver lo viendo cómo te influye en tu salud entonces algunos dirán vale cómo consiguen por ejemplo pues las personas prosperar en porque estrés tenemos todos no de acuerdo yo estoy hablando de esto así dices vale Daniel tú cómo lo haces no sé yo ahora al salir de casa salgo con mis con hoy tenía a los niños como no empezar el cole algo con los niños más pequeña pues de pronto el pañal tenía visita a la niña que tenía que vestirse rápido pues hoy tenía muchísimas ganas de Travel de aceite vendíamos la manga por donde no era ese estrés vale entonces qué hace la gente para manejar ese estrés ahí un un estudio estupendo de una doctora de la Universidad de Nueva York la doctora basa investigó en determinadas personas con un perfil muy sometido a estrés vale

Voz 6 10:50 sí que fue

Voz 4 10:53 dio tres cosas distintas lo digo para que trabajemos vamos a trabajar sobre ellas este año que tenían psicológicamente un nivel muy elevado de control ya lo lo explico un nivel muy elevado de compromiso vale un nivel muy elevado de aceptación del reto me explico control vale que me conoce dirá Daniel tú siempre dices que el control no existe no existe en el sentido de creemos que lo tenemos todo controlado y resulta que ahora no se me cae este techo que tengo aquí yo me salvo eso ya así lo lo normal es que me da la cabeza ya estaba por más que quisiera yo tenerlo controlado y estar mirando a lados no me fijaba en el techo de algo claro control

Voz 6 11:36 es

Voz 4 11:37 el optimista cree que que puede hacer que las cosas ocurran tú quieres estábamos hablando aquí en la puerta vamos a vamos a estudiar cosas nuevas nosotros podemos hacer que ocurra podemos decir Ainhoa yo qué sé yo con cuarenta y ocho años como voy a poner ahora no lo haces quieres cambiar de profesión hace que las cosas ocurran quieres yo hice cursos nuevos a este verano quieres hacerlo prueba que puede pasar que no venga gente es hacer que las cosas ocurran entonces la gente que consigue manejarse muy bien en un el elevado nivel de estrés es porque tiene una agencia de que

Voz 6 12:17 lleva control un poco

Voz 3 12:19 no y además que se lo cree y lo trabaja me refiero que que dice bueno pues puedo lo lo hago o por lo menos lo intento eso es lo que pone para si se pone a hacer no

Voz 4 12:28 con la creencia que no había salido todavía la palabra que ese esa es la opinión que tiene súper súper incorporada y que y que no es un hecho una opinión pero que te sirve para funciona tú crees que oye yo consigo que las cosas ocurran y entonces dices quiero quiero esto empiezas a hacerlo empiezas a dar pasos en la dirección que que te has planteado bueno pues eso eso es eso hace que muchas personas en un nivel de estrés como yo en este momento no en este sino cuando venía aquí que yo decía no voy a llegar en vez de enfadar me como hacía antes hoy lo hoy lo conseguido Ana incluso me ha llamado a mi madre me ha dicho te llamado veinte veces ha cambiado el teléfono yo mamá voy a me he cambiado de teléfono

Voz 3 13:13 alma no sé qué me ha pasado a lo mejor ya no soy yo bueno el segundo que no quiero que siempre lo de todas mis cosas

Voz 6 13:23 un elevado compromiso que es el el

Voz 4 13:28 las personas soportan el estrés porque se dedican con mucha mucha perseverancia lo que quieren vamos a practicarlo de optimistas no de pesimistas pesimista dicen uy qué pequeño tropiezo todo va mal ya no esto va a ser el inicio del gran tropezón a mí alguien que me quiere mucho y me ha dicho cuidado Daniel que te vas a saber un batacazo de vale ya veremos no hablando de no tiene que ver con esto

Voz 3 13:54 ah vale porque digo digo de alguna manera el siempre tengo una pero mucha que es que esto te nos pasa todo se inicia con mucha vale hay imagínate no me he comprado un coche huy huy muy mal porque ahora el coche porque tal viene mal porque tú dices madre mía esto se ha convertido de repente la verdad que siempre encuentras a alguien así

Voz 4 14:15 me ha venido a la memoria una compañera que yo tenía bastante pesimista en otros tiempos se dos mil siete me parece que que me me había yo compró un ordenador pensando que el trabajo continuaba no me habían dicho nada hay de pronto me dice pues me acabo de enterar de que Javi hay un ERE la empresa ya no va a seguir y tal y tú te acabas de comer

Voz 7 14:34 ha un Dios mío ahí les sigue usando mi hijo todavía porque claro mejor de lo que costó

Voz 3 14:41 te das cuenta que siempre es verdad hay alguien que te dice Wii U dentro

Voz 4 14:44 la manera de mirarlo

Voz 3 14:45 no es que voy me voy de vacaciones de los huy pues ten cuidado porque claro pues compromiso es decir

Voz 4 14:53 tú te en peñas por completo no hacer algo y lo vas a hacer pero eso la gente sobreviven estrés el último el reto es es esencial es el reto en el sentido de ver el cambio como algo natural algo que ocurre no asustarnos

Voz 3 15:11 me gustaría a ver te perdóname que te interrumpido que no

Voz 4 15:14 ya terminado mi porque me gustaría también que no sí sí

Voz 3 15:17 las recomendaciones de lectura por ejemplo o vale porque a muchos oyentes también le gustará a lo mejor leer sobre el tema no en este caso por ejemplo que has estado hablando de que de de la relación que hay entre pues sí

Voz 5 15:28 de Biasi y enfermedad

Voz 7 15:31 vale pues lo pienso lo piense lo lo traigo ya la recomendación

Voz 3 15:35 vale también para que la gente le guste leer y que les guste informase también pueda tener vale ese tipo de vale lo compartimos bueno ya por último además ya vamos a terminar vale espacio hoy que sí que tienen muchos retos para este año no si sigues tú con tus ex club de los optimistas esenciales

