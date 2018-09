Voz 1509 00:00 ya les voy a dar una cita con tiempo para que vaya preparándose para este fin de semana que ya sé que estamos dando mucha agenda porque entre todas las fiestas de Tall municipios de toda clase toda la programación que tienen los ayuntamientos en diferentes municipios bueno pues no sabemos qué hacer bueno pues también tienen una cita solidaria por ejemplo este fin de semana el domingo nueve de septiembre va a tener lugar un evento en Arroyomolinos que se llama corta te Madrid Arroyomolinos y es una iniciativa solidaria que bueno si va a realizar en la Plaza Mayor de Arroyomolinos iba a congregar a grandes profesionales de la peluquería de la barbería la estética de la peluquería canina también eh o los tatuajes para que bueno pues todo lo que recauden va a estar destinado a el Grupo Español de Pacientes con Cáncer voy a hablar con dos de de los organizadores vale por una parte con Juan Carlos García que el ex concejal de educación infancia adolescencia y juventud también de de da al desarrollo no Juan Carlos

Voz 0953 00:58 hola muy buenos días bueno un titulo muy

Voz 1509 01:00 largo si 3D de todo tú eres el encargado también no de realizar todos estos tipos de eventos solidarios

Voz 0953 01:09 si en este caso siempre actuamos bajo el amparo de la Concejalía de Educación Infancia dos sigo tú

Voz 1509 01:16 bueno pues a ver y luego por otra parte también está otra de las organizaciones que es gurú ella es de estilistas qué tal muy buenos días gurú

Voz 1 01:23 hola muy buenas digamos hablando contigo con Antich

Voz 1509 01:26 unidad porque me acuerdo yo que dieciséis una también que bueno una actividad que da maquillaje para aquellas personas que aquellas mujeres que sufren pérdidas que han sufrido o que están sufriendo o no es un tratamiento de Oncología y en esta ocasión vamos a hablar de otro acto solidario

Voz 1 01:42 exactamente y que bueno que en qué va a consistir

Voz 1509 01:45 venga gurú que seguro que además ellas la estilista nos puede decir que también qué es lo que tipos no de pues de de acto no vais a realizar todo lo que son Barbero porque creo que es barberos estéticos peluquería canina tatuajes un poco de todo

Voz 1 02:00 y un poquito de todo bueno pues mira nos vamos a juntar en la plaza en Arroyomolinos pues hace bueno al final esto se trata de una gran fiesta vale con con Barbero se peluqueros estética tiene peluquería canina jugadores pues bueno pues todo para recaudar fondos pues para parados asociación no valen eh

Voz 2 02:27 entonces pues bueno estoy un poco nerviosa porque me habéis pillado no te preocupes y esto no dando

Voz 1509 02:36 bueno pero entonces muy atrás pero te ha venido muy bien para deja de trabajar un poquito y que nos haga Hay que nos cuentes porque además es muy importante que la gente acuda aquellos que vayan allí gurú este domingo a partir de las once a la Plaza Mayor de Arroyomolinos ellos iban a poder realizar diferentes no yo que sé servicios tanto peluquería como de barbería de quién llevará su perrito tal van a pagar un precio todo eso se va a recaudar para esta asociación no para Age PAC que es en este caso

Voz 1 03:03 a ver vamos a ver es si mira eh toda la gente que acuda pues va a hacer una donación va e ir por esa donación nosotros tanto los barberos como peluqueros como peluquería canina como tatuador es se van a realizar un servicio Maale como donación Maleni estipula un precio sino es una donación de una cantidad si todo va destinado para dos asociaciones no sólo jefas males es aquí cuenta conmigo que sepa Attias grupos españoles pacientes con cáncer cuenta conmigo es una asociación para ayudas de padre que parecían nostálgico

Voz 1509 03:44 psicóloga de atención no era pera tímida no de vale del TDAH

Voz 1 03:49 eh

Voz 1509 03:49 te a si valiosa saldos y luego vosotros vais a tener suerte que vais a trabajar un poquito y todo vuestro trabajo lo vais a estas asociaciones pero es que también va a ver actuaciones musicales no yo no sé Juan Carlos Si esto Twiggy dice venga pues aquí que ya que se van a poner a cortar pelito y la barba pues que tengan buena música

Voz 3 04:08 sí es bueno es

Voz 0953 04:10 como ya es conocido nosotros siempre intentamos amenizaron un poco al municipio hace que eso entonces qué mejor manera que además que hay un evento solidario en el que puso como contamos con con los profesionales de la imagen de buena parte de España pues hay que darle también un poquillo de ambiente que también te lo vamos a proporcionar además con dos grupos musicales y un DJ que también vienen de manera solidaria que a los cuales les quiero hacer mi reconocimiento público

Voz 3 04:39 desde luego porque en alguna ocasión pues en siempre

Voz 0953 04:45 es más de una ocasión se prestan a colgar con nosotros en cualquier evento benéfico vamos a contar con DC Jonas aquí además con las actuaciones de por la mañana a la una de al medio mediodía vamos a tener al grupo de rock como no que por la tarde a la formación de rock over veintitrés que ya han contado con nosotros y además de eso contamos nuevamente con la colaboración de la Asociación motera Cox que realizaba una ruta motera que lo de la mañana del aparcamiento del recinto ferial y finalizará puntual CIA justo en la él no tenemos la concentración del cortas la de Madrid hicieron Arroyomolinos y como bien decías pues bueno también agradecer a todos los profesionales que va a venir este día que hambre estado su trabajo para una buena causa iría a todos aquellos además otras empresas que ha que van a colaborar como tú muchas horas empresas Itzik que prestar sobre todo el agradecimiento a nuestro comercio local encabezado como como promotores del evento a poco a ir a las otras dos peluquerías que van a colaborar también en el evento que es Deluxe IU pero sí

Voz 1509 05:59 a muy bien nivel locas

Voz 0953 06:01 creo que es muy importante que nuestro convertirse involucre en acciones de este tipo el agradecimiento el Ayuntamiento por supuesto para para ellos

Voz 1509 06:09 infinito de las asociaciones no también para para recaudar fondos que es tan importante para seguir realizando todas las actividades que hacen gurú Juan Carlos lleva como orbita a yo no sé si le vais a hacer algún tipo si va él de vais a acortar un poquito la barba o algo no sé

Voz 2 06:26 por su puesto que se ha quitado la barba en este verano Juan Carlos

Voz 4 06:30 no no no no me lo he dejado porque estaba preparándome para la barba y el pelo cortado entonces

Voz 5 06:38 en entonces este domingo también va a partir

Voz 1509 06:41 si para el concejal también va a donar no se va acortando

Voz 5 06:43 con el pelo y recorta la barba

Voz 3 06:46 haremos hay como siempre al pie del cañón participar también que

Voz 0953 06:51 que cuando ya me confunden con la calle con los pelos ocho

Voz 4 06:54 va siendo hora de cosas me pelos

Voz 1509 06:56 de este domingo tienen todos ustedes esa oportunidad e gurú como estilista que también va a estar por allí verdad la gente bueno hasta que además tú siempre estás muy involucrada ya estuvimos hablando contigo no con eje PAP verdad porque tú también es una de las que pertenece esta esta hasta esa operación Mehldau gurú

Voz 1 07:15 sí sí exactamente exactamente trabajamos con con ellos Si bueno pues ese hacen un montón de de eventos solidarios para para poder ayudarles que para poder ayudar también a los nenes de Cuenta conmigo entonces pues bueno durante todo el año e intentamos intentamos trabajar mucho con ellos no hacen falta falta

Voz 1509 07:37 nada hay aquí Él quiso ser un tatuaje que también hay tatuador ese a estar chulo la verdad Apple en el evento de once a siete no concejal de once a siete bastar y todas las actividades agrupadas estén o no

Voz 0953 07:51 eso es arrancamos a las ocho de la mañana íbamos a tirar cumplidamente hasta las siete de la tarde y con actuaciones musicales a la una ir a las siete de la tarde para para finalizar entre medias a animación de Di Jonas que no se estará poniendo buena musiquita y que podamos disfrutar vamos a tener también no lo he dicho antes una barra solidaria y por otro comercio local del municipio que se ha prestado a

Voz 1 08:14 eh

Voz 0953 08:15 hacer su trabajo que es el paso origen Icon el cual vamos a vamos a estar también colaborando y trabajando iban a estar ahí y también teniendo o algo de bebida fresquita porque el día Tina apunta maneras también

Voz 1509 08:28 Junta no que va haber va a ser caluroso verano pero como semana cortar mucho os veo que barba así pelos va a ver es flojito yo la agradezco a los dos tanto a Juan Carlos García concejal del Ayuntamiento Arroyomolinos como agur buques de estilistas de verdad por habernos acompañado y que salga todo muy bien el domingo

Voz 0953 08:46 muchas gracias aquí o una vaquilla esperamos que venga la gente