Hora 14 Madrid Oeste (06/09/2018)

no que hay algunos que parece que no se alegran de tener nuevas infraestructuras educativas y que la verdad es que creo que manifiesta un compromiso claro rotundo y evidente del Gobierno regional el Partido Popular presidido en este caso por Ángel Garrido y que muestra a las claras no apuesta inequívoca por la enseñanza pública no creo que viendo unas instalaciones como como esto viendo un claustro de profesores como el que vamos a tener en este colegio creo que quedan pocas dudas sobre cuál es la apuesta del Gobierno madrileño en cuanto a la enseñanza pública

Voz 5

04:09

tú que bueno ayer hablando con él como no puede ser otra manera es verdad que el exigía que le contestaba una carta a la que no he podido dar contestación porque estaba en un quirófano que es lo que les estuvo explicando estuvimos hablando ayer bueno primero eh yo creo que debería hablar también un poquito más con sus compañeros de partido puesto que es la Consejería de Medio Ambiente ya ha dicho que es un parque urbano es de competencia absolutamente municipal por lo tanto no creo que haya causa segundo e hacer una reflexión al alcalde no voy a él Di no a él directamente porque él no está