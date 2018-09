Hora 14 Madrid Oeste (11/09/2018)

Voz 2 00:00 catorce en Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0545 00:12 saludos buenas tardes la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse ha anunciado esta mañana en los micrófonos de SER Madrid Oeste que no va a dimitir como le han pedido sus socios de gobierno ganar Móstoles también la oposición el Partido Popular con motivo del festival amanecer bailando

Voz 3 00:28 la alcaldesa no va a dimitir porque creo que tengo mucho por hacer creo que los mostoleño es todavía tienen que recibir de este Gobierno muchísima ayuda y solidaridad él mismo nosotros trabajamos por todos los ciudadanos de Móstoles sobretodo ahora tenemos un problema encima de la mesa que son nuestros colegios públicos es lo que me lleva desvelando todo el verano en un concierto sí Il decidirán los ciudadanos en dos mil diecinueve si esta alcaldesa tiene que seguir como tal honor

Voz 0545 00:51 también ha asegurado que no va a cesar a ningún edil del equipo de gobierno

Voz 3 00:56 yo no voy a dimitir a ningún concejal del Gobierno porque creo que este Gobierno tiene mucho trabajo por hacer que llegamos a una un pacto de gobierno que nos costó muchísimos años que el Partido Popular saliera de la institución y creo que hay muchísimo por parte por mucho trabajo por hacer por parte de de la Izquierda tanto del Partido Socialista como por parte de ganar Móstoles creo que el concejal debe hacer su trabajo debe responsabilizarse de las áreas que tiene competencia solucionar los problemas que es el de que se vayan introduciendo cada día por ejemplo como este tema como son el de los colegios nosotros la apoyaremos para que soluciona lógicamente a estos problemas

Voz 0545 01:30 la alcaldesa ha asegurado que hay normalidad dentro del equipo de gobierno a pesar de que sus socios de gobierno ganar Móstoles incluso le llegaron a pedir ayer que dimitiera por el daño irreparable que estaba ocasionando los vecinos asegurando también que su comportamiento es despótico e irracional Ike es un obstáculo infranqueable para el presente del Gobierno progresista en Móstoles y un peligro para el futuro del mismo la regidora ha pedido disculpas a los vecinos aunque sigue manteniendo que la mejor ubicación para este festival es el Parque del Soto

Voz 3 02:00 bueno en primer lugar quiero pedir disculpas como no puede ser de otra manera a los vecinos que se vieron afectados por esa por esa noche se que están enfadados se que además todas las críticas que nos lleguen las asumo porque no puede ser otra manera y lógicamente entiendo su enfado por supuesto que atenderá uno a uno con cuanto pueda porque estoy convaleciente incluso al barrio para hablar con ellos para pedirles disculpas en primera persona es verdad que todas las fiestas a todos los eventos que se celebran pues ocasionan a este tipo de molestias que es no se celebrará en en el soto para micro que fue bastante corto de miras porque hay muchísimos festivales que se celebran pues en Berlín en Nueva York en Londres en España que se celebran en parques urbanos no pasa absolutamente nada

Voz 0545 02:41 la alcaldesa también lo que ha anunciado en nuestros micrófonos es que el ex alcalde del Partido Popular Esteban Parro está imputado ahora investigado en una pieza de la Púnica así lo ha dicho

Voz 3 02:51 tenemos datos ecos bueno lo hemos conocido han sido durante este verano y la situación personal de don Esteban Parro es la de investigado que era la antigua figura imputado en la pieza de la Púnica relativa a la contratación de Warner Music en concreto se investiga don Esteban Parro del Prado como supuesto autor de un delito de prevaricación y fraude en materia de contratación pública entre los años dos mil nueve y dos mil once es decir nuestros dos alcaldes democráticos por parte del Partido Popular están imputados por presunta corrupción vuelvo a repetir lo mismo sea destaca el de sala piden la dimisión por un concierto bienvenido sea

Voz 0545 03:21 desde el grupo municipal socialista aseguran que sería deseable que el Partido Popular pasar a revisión a quiénes tienen sus filas y pidiera disculpas a la ciudadanía aseguran por la lamentable imagen que estas imputaciones la de Esteban Parro y la deben Daniel Ortiz ofrecen de la institución de la ciudad durante años dicen sumida textualmente en un oscurantismo y una trama corrupta que ha llevado a sus dos ex alcaldes a los tribunales tan bien la alcaldesa en nuestros micrófonos ha tenido palabras para sus compañeros para ganar Móstoles asegurando que no les entiende

Voz 3 03:52 no iban a aprobar en Móstoles los festejos taurinos y luego después los apoya y la verdad que no lo entiendo ahora me ha tocado a mí bueno hay que aguantar el chaparrón yo sólo me fío de los hechos y a día de hoy ganar Móstoles siguen al Gobierno siguen en sus puestos todos los cargos de confianza de ganar Móstoles siguen trabajando en ha dimitido ninguno por lo tanto no tengo más que decir al respecto

Voz 0545 04:11 el lo llevamos contando desde esta mañana el festival amanecer bailando reclama al Ayuntamiento de Móstoles más de cincuenta mil euros por el cambio de recinto en un principio se iba a realizar en el Parque del Soto finalmente se llevó a cabo en parque Prado Ovejero

Voz 4 04:22 los responsables del festival han metido

Voz 0545 04:25 el un documento con los sobrecostes de este festival hablan de nueve mil euros por la cancelación del Ram pero quiero el consistorio pidió la organización que cancelara la actuación de este rapero dando por decir el contenido machista decían in misógino de sus canciones aseguran que el coste de la nueva redacción del proyecto les ha supuesto diez mil euros el montaje de una pasar el específica ocho mil quinientos también afirman que el incremento de seguridad con respecto a lo que estaba firmado el convenio les ha supuesto quince mil euros y las barreras para mitigar el sonido es lo que reclaman concretamente la barrera para acortar sonido en el escenario Family por un importe de siete mil doscientos cincuenta euros y por último también aseguran que el incremento de vallados en puesto un impone de de ocho mil euros todo ello masiva es decir más de cincuenta mil euros también en el documento que han enviado al consistorio y como nota informativa en este apartado les comunican que tenían cerrados patrocinios por un valor de ciento cincuenta mil euros y que por diversos motivos e inseguridades en los patrocinadores se ha quedado en la cantidad de treinta y cinco mil euros afirman que también han sufrido diversos daños a la marca por la problemática que han arrastrado con relación al cambio de ubicación la poca seguridad que sea transmitido desde la organización del festival lo que dicen es que lo que han hecho es comunicar al Ayuntamiento de Móstoles que han tenido más de cincuenta mil euros como sobrecostes por el cambio del recinto y que no es una reclamación a la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse también se ha referido a este asunto asegurando que está en manos del departamento jurídico pero que no es menester esta reclamación por parte de la organización

Voz 3 05:54 es un tema administrativo yo directamente no tengo todavía datos al respecto dirimirán los servicios jurídicos y eso es así pero bueno está al habla con la empresa para intentar llegar a una solución a un entendimiento porque lógicamente no creemos que sea que sea menester que hagan ese tipo de denuncias

Voz 0545 06:07 desde el Partido Popular exigen a la alcaldesa que dé explicaciones inmediatas sobre el gasto de Amanecer bailando a las arcas municipales también avanzan una posible denuncia dos de la tarde veintitrés minutos

Voz 7 06:26 hola soy Oscar del mundo descanso Móstoles venga a ver nuestros súper descuentos de verano las mejores marcas con los mejores precios disfruta de todo el ahorro con la máxima garantía zona de fácil aparcamiento financiación gratuita mundo descanso Móstoles calle Camino de Humanes Veintisiete Móstoles

Voz 2 06:45 un libro que sin Queen

Voz 8 06:50 en el único lugar

Voz 9 06:54 con una cubre del veintitrés de septiembre en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón

Voz 2 07:00 más vista de la Navidad en el circo mágico punto

Voz 5 07:09 continuamos amanecer bailando porque Ciudadanos en Móstoles lo que ha criticado son los estragos causados por la celebración de este festival el coordinador José Antonio el cree que las molestias ocasionadas a vecinos por los ruidos y la suciedad genera pasarán factura a la alcaldesa

Voz 10 07:26 el equipo de gobierno no sólo no ha tenido en cuenta los vecinos sino que tampoco tuvo en cuenta el valor medio ambiental del parque Prado Ovejero donde los informes técnicos ya advertían de posibles daños irreparables e el resultado era de esperar los vecinos de la zona se han quedado sin dormir el parque pero cero ha despertado cubierto por kilos de basura de Móstoles los que exigimos al Ayuntamiento es que al menos pido disculpas para que futuras ediciones se realicen en ubicaciones adecuadas con los preceptivos informes técnicos y siempre con el consenso y el acuerdo de los vecinos y no de una forma unilateral

Voz 0545 08:06 veinticinco minutos pasan de las dos de la tarde cambiamos de municipio Nos vamos hasta Alcorcón porque hay una conductora se bajó en marcha de su vehículo al descubrir que llevaba una serpiente en su interior enredada en los pedales pero aparte del susto que se llevó la situación no pasó a mayores según ha explicado la Policía Municipal de Alcorcón Sandra Moreno

Voz 4 08:26 cubrieron el pasado fin de semana cuando la conductora vio algo en el parabrisas del coche mientras conducía sin saber lo que era sacó la mano intentó tirarlo pensando que era una rama pero de alguna manera manera la serpiente dentro dentro del vehículo se enredó los pedales al ver que se trataba de una serpiente se puso muy nerviosa y se bajó en marcha del vehículo a la altura de la avenida de Leganés la conductora avisó inmediatamente a la Policía Municipal que acudió al lugar y se encontraba con la mujer muy alterada los agentes avisaron al Centro de Protección Animal de Alcorcón para que se hicieran cargo de la línea del animal Isère retiro del coche al depósito municipal para capturar allí a la serpiente que no era venenosa

Voz 0545 09:02 el la Concejalía de Igualdad de Móstoles junto con las concejalías de Festejos de seguridad ciudadana desplegar dos puntos informativos de prevención contra las agresiones sexuales y los puntos incluirán dinamización es pedagógicas que permitirán interactuar a los jóvenes

Voz 4 09:17 eso les contará con dos puntos informativos en la Plaza del Pradillo y en el Recinto Ferial del Parque Liana durante las fiestas patronales de septiembre el Área de Igualdad pretende concienciar a los vecinos del municipio y evitar las agresiones machistas durante los festejos a María Rodrigo ex concejal igualdad sanidad mayores

Voz 11 09:35 con suavidad de cualquier agresión sexual es siempre del agresor las mujeres no deben ser culpabilidades nunca por cómo vista ni como baile ni por lo que hayan debido nuestros jóvenes cada vez son más conscientes de que la sociedad ya no va a permitir este tipo de comportamientos machistas la implicación de los chicos jóvenes es fundamental y en ello estamos trabajando desde la Concejalía de Igualdad con nuestros talleres en los institutos durante todo el año

Voz 4 10:03 la alcaldesa de Móstoles Noelia Bose ha asegurado que es habitual que se culpabilizar a las mujeres por provocar situaciones o comportamientos violentos pero que las víctimas no son las culpables ya ha destacado que el Ayuntamiento está comprometido con las políticas de igualdad la Concejalía de Igualdad oferta desde el pasado curso talleres dirigidos tanto a profesores y alumnos de la ESO relacionado con la violencia machista concienciar a los adolescentes de las relaciones desiguales y de abuso es una prioridad para el edil para el Ayuntamiento de Móstoles

Voz 0545 10:31 de setenta efectivos velarán por la seguridad en las fiestas patronales de Brunete entre el trece y el dieciséis de septiembre en un dispositivo que tiene como novedad la incorporación de un sistema de videovigilancia en las zonas más concurridas este dispositivo velará para que tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar del programa de fiestas de este año de forma segura y tranquila y no se produzcan robos avalanchas de público o cualquier otro riesgo según ha establecido la Junta Local de Seguridad escuchamos al alcalde de Brunete Borja Gutiérrez

Voz 12 11:00 es el único objetivo de este importante dispositivo de seguridad tan completo perfectamente coordinado no es otro que tratar de proteger dotar del máximo con confort todos los vecinos y a los visitantes es que esperamos sean numerosos que se acerquen a disfrutar de las fiestas patronales de Brunete en este año se ha implementado como novedad

Voz 0545 11:27 sistema de videovigilancia en la zona de la Plaza Mayor y el Parque Nuestra Señora de la Asunción controlado por la Guardia Civil y la Policía Local Asimismo se cortará el tráfico en las zonas más concurridas dentro de un plan de regulación previamente diseñado se ha establecido un refuerzo de medidas de seguridad adicionales con la colocación de bolardos o elementos ornamentales de gran volumen con el objetivo de dificultar o impedir el acceso de todo tipo de vehículos en este perímetro también se llevarán a cabo controles en todas las rotondas de acceso a la localidad con el fin de impedir la posible introducción de armas blancas

Voz 13 12:06 es un

Voz 14 12:21 la web que hoy nos quedamos

Voz 15 12:24 los con la música de arrozales y es que ya va a estar actuando esta noche en Parque Finca Liana en el municipio de Móstoles dentro de las fiestas patronales será a partir de las doce de la noche antes a las diez Blas cantó en la Plaza del Pradillo nosotros ya saben que volvemos con más noticias locales mañana en matinales a partir de las siete y veinte de la mañana es fiesta en Móstoles pero nosotros aquí estaremos adiós