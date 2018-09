Paellada en las Fiestas patronales de Villaviciosa de Odón

Voz 1509 00:00 seguimos con más fiestas porque ya saben que aquí en el suroeste madrileño son muchos los municipios pues que están celebrando esas esos festejos patronales no en honor a sus patronos y a sus patronas en esta ocasión vamos a irnos hasta Villaviciosa de Odón porque van a comenzar también la fiestas y este sábado pues por ejemplo vamos a comenzar bueno es una de las actividades que I've verdad a lo largo de todos estos días pero a mí es que me encanta esto de comer pasarlo bien celebrarlo con mis vecinos y con mis amigos no Iker y qué mejor que una con una paella no pues eso es lo que han pensado desde Izquierda Unida que el próximo quince de septiembre a partir de las trece horas en el parque Antonio Machado por lo que va a nacer es es una gran paella que vana así de esta manera no compartirla con sus vecinos hablamos con María Vela que ella es una de las concejales de de Izquierda Unida también ella bueno la tuvimos el programa porque es su tiempo libre yo creo no es Guy

Voz 0187 01:00 de Pepe María guitarrista eras tú

Voz 1509 01:03 tantea a mi se me ha ido ya

Voz 0187 01:05 soy batería batería al visto no dado yo no he dado

Voz 1509 01:07 no yo porque ella es también una de las baterías de Un grupo compuesto íntegramente por mujeres la tuvimos aquí la temporada pasada en SER Madrid Oeste Gomes rock Universe que vais además amenizar esta paellada

Voz 0187 01:21 sí es una de las múltiples sorpresas que tenemos para ese sábado preparada

Voz 1509 01:25 bueno entonces vamos ahí al aparte yo ya lo he dicho a partir de la una en el parque Antonio Machado vais a ser una paella que queréis compartirlo con todos vuestros vecinos no veto estalla

Voz 0187 01:34 es la sexta edición Osaka en los vecinos ya conocen que nuestra paella es el pistoletazo de salida de las fiestas este año la novedad que vamos a tener todavía más sorpresas otros años ya tuvimos monitores para para la los chavales para actividades infantiles y además tenemos es un número de circo buena toco yo también con el grupo después de la paella serie de de conciertos también antes por por otros miembros por por ejemplo que va a venir a amenizar antes de de comer y unas cuantas que nos vamos a ver

Voz 1509 02:08 vale sí me lo puedo figura porque si no no serían sorpresas ya que la gente vaya lo disfrute y que también disfruté de estas sorpresas eso sí la música está asegurada que lo que está diciendo no con os dais Pineda también circo y luego Rothko

Voz 0187 02:23 sí eso este circo de mano de lejos Newman que no tiene ni preparado unas no menos hacer bueno pues todo amenizado con buena música Hay seguro que lo vamos a pasar fenomenal

Voz 1509 02:35 una cosa es una paella a ver a mi es que me da miedo hacer una paella mi es que Rose me da fatal para hacerlo sólo para cuatro o para cinco una paella para los vecinos porque más o menos cuántas raciones Solís

Voz 0187 02:45 pues entre trescientas de cuatrocientas madre mía

Voz 1509 02:49 valientes

Voz 0187 02:50 pues es un encargado eso lo contratamos lo pagábamos los concejales de Izquierda Unida con nuestros sueldos es la manera de volver al pueblo lo que ellos nos han dado que es poder participar en la política municipal entonces eso es una cosa que se encarga a una empresa que viene allí con todos los criterios de calidad de también detrás hay seguros una serie de cosas algunas cesáreas para poder organizar el evento y todo estaba perfectamente preparado ya hay

Voz 1 03:17 eso sí esos Fermí son situado en todo

Voz 1509 03:20 es que yo por ejemplo me pondría nerviosísima trescientos vecinos allí para aprobar el arroz que yo tengo que hacer a las paellas vamos tienen que ser enormes claro para tantos vecinos

Voz 0187 03:31 de hecho el año pasado ya vinieron con dos patrulleras para poder hacerlo de manera más más fácil pero bueno son expertos en temas a que ellos se encargan y lo hacen fenomenal

Voz 1509 03:42 no tienen esos problemas no que tenemos algunos con la con la cocina como soy yo por ejemplo que siempre es divertido no el el organizar también este tipo de eventos no para para para pasarlo bien

Voz 0187 03:54 pues sí porque la verdad es que las fiestas son un momento muy importante para la vida del pueblo también es un momento interesante para aprovechar y que la gente te cuente el día de la paella es especial para nosotros porque de muchos vecinos de Villaviciosa y nos van contando sus inquietudes qué cosas les van pareciendo mejor que cosas en esa es el peor es un momento muy distendido para poder charlar dialogar debatir sobre la política municipal

Voz 1509 04:20 han entorno a la como yo creo que esto es muy de de los españoles no esto de sentarte no entorno a la comida poder hablar y tranquilamente pues eso son algunas de las actividades avisó organizado más para estas fiestas

Voz 0187 04:34 pues de momento así ha sido no claro a ese nivel no porque de hecho bueno la organización de la paella lleva mucho trabajo detrás y luego además nosotros como concejales tenemos que asistir a otros eventos entre la agenda está apretada esos días trabajamos con lo cual es todo un poco complejos

Voz 1509 04:53 aquí toda la vida procesiona

Voz 2 04:57 tal pero se la ha aparcado

Voz 0187 04:59 sí sí sí sí sí pero bueno todo es cuestión de organización usted se nos da bien

Voz 1509 05:05 usted como concejal lleva muchos años allí en Villaviciosa disfrutando de estas fiestas

Voz 0187 05:09 pues sí yo llevo ya esa de los trece años y tengo ya treinta y siete que calcula casi no la vida

Voz 1509 05:16 así toda la vida disfrutando que ahora se disfruta de otra manera no cuando como evolucionado no

Voz 0187 05:22 si no llamarle tengo dos niñas pequeñas con lo cual lo vemos desde otro punto de vista

Voz 1509 05:26 desde otra perspectiva que es una de las cosas que siempre hablamos de Villaviciosa aquellos que que no somos de allí pero que si vamos a las fiestas y que es de lo más famosos son los castillos de fuego verdad

Voz 0187 05:38 de antes y de todo el nuestra paella es en sábado por la mañana hasta más o menos las seis de la tarde que ya recoge todo porque luego después es el pregón hay buena después del pregón poco de cena rápida para prepararnos para los fuegos y conciertos y todas las actividades esto bueno ya está colgado en la web del programa de fiestas de la ciudad

Voz 1509 05:58 de la de contenido no quieren afrontar no no si además yo creo que es que vamos empalmando todos los que somos de la zona pues eso Alcorcón Móstoles y si todo sale Neus a todo va así además Villaviciosa suele ser de los últimos de Boadilla Boadilla también de de toda esta zona verdad no no si no nos perdemos nada es lo que decía mucha gente que que claro al ser una zona labriego no suele ser esta época en la que se celebre en honor a los patronos no bueno pues nada pues a disfrutar de las fiestas que sea todo un éxito a las trece horas en el parque Antonio Machado el próximo sábado que lo disfruté mucho y que pues nada que salga fenomenal esa paella

Voz 0187 06:38 venga pues muchísimas gracias estáis todos invitados