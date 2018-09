El club de los optimistas – SER Madrid Oeste (12-09-2018) – La felicidad

Voz 1 00:00 de los optimistas también Marte

Voz 4 00:17 Vanesa Martín qué tal muy buenos días días hoy el tema que vamos a hablar que todavía no lo vamos a desvelar me gusta vale eh pero antes eh Daniel empezamos cursa yo me figuro que ya estará a tope

Voz 5 00:31 ya estamos por cierto quién ha dicho hoy enhorabuena y lo quiero decir

Voz 4 00:33 aquí públicamente enhorabuena porque empiezas a estudiar de nuevo otra carrera más que vi otras ilusiones que eso también es muy importante

Voz 5 00:41 sí es verdad hay que atreverse y bueno a ver qué pasa que vamos a es que tengo un compromiso de asiento

Voz 4 00:48 por cien porque acabó hoy con nota me he matriculado de todas yo lo dicho a todo el mundo bueno ya cuando te presentamos eres periodista llevan muchos años has hecho también no ahora te has llamado Oates evidentemente pero ahora tú quieres y más allá no y ahora quiere ser psicólogo también

Voz 5 01:03 no con lo menos conoce como lo que me gusta siempre es profundizar e intentar buscar la autenticidad en todo he dicho no pues pues porque y si si estuviera grado de psicología al principio pensaba que no digo el año el año pasado oí me decidido ya ya estoy matriculado ya me han contestado que ya me hacen el cargo

Voz 0159 01:26 sí porque faltaba un documento

Voz 5 01:27 esto es que te escribe y entonces ya

Voz 4 01:31 muy bien qué tal a lo largo de de alguien

Voz 5 01:33 esa es la UNED Si alguien me quiere ofrecer los libros de primero de Psicología aparatitos

Voz 0159 01:38 es Escribá lo vas a darnos a ver aquí sirve para todos la radio también aquí ahora

Voz 4 01:44 ya se pueden poner en contacto con Dani Martín que tenga esos libros platito

Voz 5 01:47 pues bien muchos niños tengo muchos tuvieron yo entonces baratijas bueno

Voz 4 01:53 tú sigues también con él

Voz 5 01:56 no esperó parecen presencial si en octubre empezamos los jueves en el Club Deportivo Estoril a las ocho de la tarde de ocho nueve los sábados a las diez de la mañana de diez a once en Jardín de estrellas que está en la plaza del Sol en el en el barrio Móstoles Sur donde el monumento de la libertad en Madrid los martes a las siete y media en en este jeque que me escriban y en este eje City ha estado por la zona de de Avenida de América un sitio estupendo muy muy cálido digo en el aspecto humano sobre todo si eso es lo importante verdad entonces que que me escriban al Whatsapp quién quiera venir ya no tenemos hablan de seis cero seis cuatro tres cero ocho uno cuatro lo vamos a pasar súper bien seis cero seis cuatro tres cero ocho uno cuatro es mi mi móvil personal y el único que tengo osea que yo contexto de verdad que prueben incluso para hacer una broma pues que que prevén la verdad como contexto estoy de mala manera que ahí se me olvida lo mismo y todo no no optimista de una forma de mala manera pero optimista sea sentir emociones y no liberar las hace que estemos más sufría heridas y puestos a a tener algunas enfermedades así que lo veremos hay madre bueno o la que me has dado a mí vale pero de forma educada

Voz 4 03:19 la eh que no sea

Voz 5 03:21 de ahí todo pero vamos a ver que en vez de ocultar aquello que no nos gusta de nosotros para empezar vamos a empezar vamos a no sé reconocerlo a a decir oye me enfado pues está aquí me me todo muy bonito no yo no doy más importancia porque cuanto más con vivamos ID dejemos estar y no le demos importancia algunas emociones que son negativas más cerca estamos de controlarlas

Voz 4 03:50 Nos dio a ti te pase tú tienes hijos a mí yo también no oí eh yo veo hay muchos padres que sus hijos son perfectos yo no hablo de mis hijos como si fueran perfectas no tiene sus cosas oí evidentemente se enfada no se enfadan eh no no son perfectas yo alguna veces digo madre mía no debo de ser una Superman porque te planté eh al no en algunas ocasiones o no acogen lo mejor

Voz 5 04:12 partes cosas que pasan y hoy y si alguien tiene una

Voz 4 04:15 es que tú me has visto pues que nos la diga que no son humanos y vamos progresando todos vamos a hablar de felicidad y tú tienes una frase ahí yo te voy a decir otra fíjate ala venga tú de quién tiene la frase de San Agustín ajá

Voz 5 04:30 vale sea nos vamos nos vamos a retrotraer sólo en la frase vale después vamos a hablar de presente por supuesto al caballo del siglo IV siglo quinto después de Cristo sea imagínate San Agustín decía el hombre desea ser feliz aún cuando viva de tal modo que haga imposible la felicidad las repito porque a veces es al menos a mí escucharlo a la primera que puede que no les llegue a las personas no el hombre desea ser feliz aún cuando viva de tal manera que haga imposible la felicidad a

Voz 4 05:03 Siria es tan sencilla que me ha encantado a ver es de Aristóteles vale mucho más atrás que yo dije si es antes de Cristo ya sabes trescientos ochenta y cuatro trescientos veintidós pero comete mucha gracia porque digo fíjate ahí la felicidad depende de nosotros mismos muy sabio claro conciso y directo como siempre claro aristas luego hay muchas frases no de muchos grandes filósofos de plató no todo yo creo claro la felicidad sobre ella se ha hablado siempre no un abrazo

Voz 5 05:35 personas a las que yo quiero citar hoy en vez de recomendar un libro sí que recomiendo que la gente lo busqué por You Tube se llama Matthieu Ricard Ricart es un un tipo francés era biólogo molecular trabajaban el Instituto Pasteur

Voz 6 05:54 en su búsqueda bueno

Voz 5 05:56 hoy es monje monje budista hay un vídeo extraordinario sobre la felicidad sea invito a que lo busquen hoy vamos a hablar un poco a partir de ahí ya tengo yo aquí tengo yo a que las buscando empieza empieza con una paradoja extraordinaria en la que dice estar en el festival de Monterrey y entonces estaba dando una charla dice es como es maravilloso El Mundo no hoy día en el Himalaya puedes encontrar una

Voz 6 06:24 sí

Voz 5 06:25 una lata de Coca Cola en un sitio festivalero como Monterrey puedes encontrar un monje budista no son las paradojas que tiene la vida y que y que él es de esas personas que hace que las disfrutemos así que animo animo a eso

Voz 6 06:36 lo ideal el habla de la

Voz 5 06:41 de de la felicidad y dice que probablemente como cada uno tiene su fórmula Se ha dejado la felicidad de una manera tan vaga que a veces no sabemos qué es lo que estamos buscando que puede que incluso estemos buscando algo que llamamos felicidad y en realidad estamos dándole la espalda qué puede que estemos alejándonos queramos alejarnos de sufrimiento y lo estemos haciendo de tal manera que vayamos enfilado hacia el sufrimiento y entonces él hace hace una distinción que que fíjate son de estas casualidades que yo había había hablado de ello en en la revista en en Vértigo que sale el número de septiembre sale mañana hablábamos y mira voy a empezar por ahí lo tenía como para el final pero es una distinción entre el placer y la felicidad ajá vale el parte de la base de que que no es ocurre imagínate en determinados círculos en los que se se consideran supuestamente profundos los círculos intelectuales hablar de felicidad está mal visto es como si dijera Gaya yo yo bueno mis tiempos de Filmoteca mis tiempos cinéfilos que sí podía estar arte una tragedia a iba a Sanidad tras más de una comedia

Voz 0159 07:55 hala vete acompañada Filmoteca no haber nada pero sí por ahí por el entorno no es la que para Martín

Voz 5 08:00 qué pasaba pues que cuando uno vive algún drama personal lo cercano se da cuenta de que de que bueno de que no se trata de pasar la vida como defendiendo el sufrimiento o buscándolo fantaseando con el sufrimiento teorizado sobre el sufrimiento como que de vez en cuando te dejas un resquicio para decir que justito da sentirse feliz no que es una tontería es como si uno se levanta por la mañana hay se me dejáis que voy a ser voy a sufrir muchísimo todo el día yo creo que nadie se levanta si la gente quiere disfrutar quiere ser feliz lo que pasa es que te lo reconoce eso no

Voz 4 08:37 yo tuviese una frase que me recuerda esto y con mucha gente ha con alguna gente de mi entorno que conozco me ha pasado cuando cuando tiene un proyecto cuando por ejemplo va a buscar un trabajo cual no sé pie me dice además es que me lo han dicho varias ocasiones es que prefiero pensar en que no va a ser para que cuando sea así sea mejor porque si es no pues no me llevo tanta desilusión

Voz 5 09:03 ya se lo ha llevado pienso claro yo pienso

Voz 4 09:06 como yo a contrarios siempre he pensado que va a ser si irlandés no pues minan bueno me me llevé una desilusión evidentemente pero luego digo bueno pues venga vamos

Voz 5 09:14 eso no es ideal Melilla dice no para que están aquí para luego sufrir no está sufriendo constantes lado pensando en que va a negativo exacto y luego pues oye si se da la coincidencia de que a pruebas además te vas a permitir sólo un diez dos disfrutarlo claro cuando luego de sufrir cómo lo vamos a hacer no

Voz 4 09:32 cuando tienes un proyecto tú tienes algo es que es es estudio esto ilusión igual que si echas un curriculum tienes esa ilusión que es verdad que es un es al final cuando te dicen cinco veces que no diez que no veinte que no llega la XX dicen madre mía pero aún así cuando tienes ese pues me figuro que si tienes que seguir buscando no entonces esto pasa lo mismo hubiese Eric feliz pero de repente yo hacer feliz

Voz 5 09:53 qué hacer cosas distintas ahora cuando cuando entre es muy pero evito las diferencias entre el placer y la felicidad

Voz 4 10:02 sí veremos que hay algunas la

Voz 5 10:04 de las que simplemente no nos damos cuenta lo que yo por lo que yo quería traer hoy aquí lo de la felicidad es porque de una manera no sé consciente e inconsciente pensando en mañana o pensando en fin dentro de cinco años El caso es que todos deseamos ser felices llamemos lo no sé si no quieres felicidad Matthieu Ricard decía que lo llamaba bienestar pero él mencionaba que hasta las personas que están pensando en quitarse de enmedio y si quitan justamente para liberarse del sufrimiento esa para sentirse felices con lo cual oye empecemos a pensar en que la felicidad está ahí y que vamos a hacer para tenerla entonces a ver qué te parece haber qué te parece esto mal el placer del placer depende del lugar depende de unas condiciones depende de un objeto que nos ponemos para disfrutar imagínate en nuestro desasosiego vital que solemos tener todo sola mayoría salvo que ésta es muy muy desarrollado personalmente pues creemos que si tenemos una casa mejor estaremos bien que sí que sí tenemos el coche mejor estaremos bien que si tenemos un trabajo más REM mejor remunerado estaremos bien el caso es que aunque lo consigamos

Voz 6 11:23 ese estar bien los duró un rato unos meses un año pero después vuelve el desasosiego por que la clave está en di por eso Aristóteles decía que depende de Ci están el ser normalmente incluso pensamos

Voz 4 11:40 cuando tenga esto esto y esto Yago

Voz 5 11:44 ese es feliz otra vez tener

Voz 6 11:47 la clave es el ser

Voz 5 11:49 entonces el placer incluso está sujeto a la intensidad imagínate algo que te guste mucho

Voz 6 11:58 no se comer

Voz 5 12:00 a mí me gusta la cerveza vale si me tomo una cerveza estoy bien si me tomo dos tres pero si me tomo diez cada ahora me tomo Díez llega un momento en que aborrezco la celada eso es el placer e incluso el placer se agota según lo experimentadas se parece como a la vela no conforme sientes ese placer se agota y la felicidad pues la felicidad es para mí es como plenitud a ver cuando escuchas a personas que están tan desarrolladas como como este hombre y otros claro ellos dicen que se puede ser sentirse feliz incluso compartiendo el sufrimiento de alguien que está a tu lado pero estás alegre Alegría acompañando el oye esa alegría que sientes hace que tú acompañamiento no sea como una nube negra o más que se junta vale entonces esa es es plenitud es como si lo comparamos con el él habla de una ola imagínate del mar tiene un momento alto de pura euforia y cuando choca con la roca que es más sólida que hace la que hace la ola se pasa de la euforia a la depresión y sin embargo si te vas a alta mar ves que el mar está aunque haya tormentas siempre hay un fondo que es súper Plácido esa es la felicidad entonces la felicidad no es fugaz la felicidad no es un ratito la felicidad es un estado que tienes tú así que yo invito a la gente a que lo pruebe hay una frase es una elección nuestra lo decía Aristóteles lo decimos en Vértigo siguiéndole a él hay una frase que yo comparto allí en la revista y que me gustaría decir si te parece para la cierre que que queremos poner

Voz 6 13:39 un una música

Voz 5 13:42 a ver cómo les suena a quienes nos escuchan un lingote de oro no cambia su naturaleza por más siglos que permanezca sepultado en el barro basta con eliminar las capas hasta llegar a su esencia esos somos nosotros somos el lingote ayer trabajaba con una persona que era una joya pero ahora mismo como que está sepultada por determinadas cosas lo tenemos ahí no hay que buscarlo fuera por circunstancias verdad

Voz 4 14:08 muchas veces pasa bueno ya has elegido una canción para terminar presentarnos la por lo menos buenos

Voz 5 14:14 pues es una canción extraordinaria no sé si la gente pensará que es optimista es de Rufus Wainwright simplemente que la escuchen que era gocen que la busquen

Voz 4 14:26 me encanta bueno te escuchamos el próximo miércoles como siempre ustedes les recomiendo que si quieren escuchar este pos que han llegado tarde que quieren compartirlo que no no han podido pues en el ciento dos puntos de la FM lo hacen en directo pero a a través de nuestra página web vale vamos a subir siempre estos espacios el podcast casi lo pueden compartir muchísimas gracias Daniel la semana hasta el próximo miércoles

