Los Sabores de la SER - SER Madrid Oeste (12-09-2018) - El higo

Voz 1 00:42 Antena La flor de San Antón que están en el mercado de San Antón en el barrio de Chueca en Madrid junto a la Gran Vía y bueno pues esa atienda que es conocida por casi todos los madrileños de ahí por los que no lo son

Voz 0394 00:54 todos los días hablamos como todos los miércoles de algún producto de la tierra el otro día estuvimos hablando de las uvas en esta ocasión pues vamos a hablar de IU o vamos a hablar de ello porque también es temporada no

Voz 1 01:05 la temporada de los higos ya oí bueno hay tan precioso no sé yo los veo por la mañana es una maravilla

Voz 2 01:12 no me encanta ver si es verdad que es una cosa semanas claro

Voz 0394 01:17 lo único que a mí sabes una cosa yo soy muy rara para eso me encanta el digo lo que es fresco no me va demasiado pero por ejemplo el higo seco Bale seco y luego pasa un poco por harina sí sí

Voz 1 01:28 bueno pues luego hacemos no pues bueno vamos a hablar de los siglos mira los hijos que conseguimos en Madrid casi todos provienen del Valle del Tiétar porque el oye que está en Ávila es una zona de San Martín de Valdeiglesias así Plasencia y en esa en ese valle es donde se producen más cantidad de higos cerca de Madrid por eso aquí consumimos y sobre todo fundamentalmente hay dos procedentes de muchas regiones españolas en los mercados puedes encontrar higos de Lérida de de León de de infinidad de sitios es decir de Andalucía de muchos sitios pero nosotros consumimos esa de esa zona sobre todo pero yo me he enterado viene a colación con las noticias de las inundaciones que ha vivido recientemente este fin de semana pasado en Cebolla cebolla en Toledo que en Cebolla están especialmente bueno

Voz 2 02:20 es que si vemos fibroso Yvo de cebolla

Voz 1 02:22 comprarlos porque son realmente muy buenos

Voz 2 02:25 Nos acompañada Belén que está en redacción Belén Campos como es de cebolla no soy yo es que los mejores sido aprobados por qué

Voz 1 02:32 la mente es decir que sí que sí que lo son son muy buenos

Voz 0394 02:35 bueno pues entonces eso ya también podemos ir a ver a qué penas verdad este fin de semana

Voz 2 02:39 a veces voy a una zona de de producción agrícola importante

Voz 1 02:41 sí bastantes fincas grande de producción

Voz 0394 02:46 bastante fuerte oye suroeste Madrid si se me refiero puede matar el suroeste madrileño en general también es Un es una zona de trabajo

Voz 2 02:56 no labriego verdad eso eso habría estás ahora

Voz 1 02:59 la zona de Villa del Prado o la zona esa es toda la vega del río Alberche siempre ha sido tradicionalmente siempre ha sido una zona de huertas y demás ahora es una explotación bastante bastante grande no de las que hay en una zona de Villa del Prado son vamos suministran verduras todo el invierno a todo Madrid la huerta de Madrid de verdad te digo que ahora

Voz 0394 03:22 los en septiembre pues con motivo de la vendí de no de la recogida la recolecta había terminado el futuro pues la mayoría son también no en las fiestas patronales

Voz 2 03:30 pues no a sus patronos bueno pues nada todo hablar del iban tampoco puede cuántas clases por ejemplo hay mucha muchas variedades variedades hasta trescientos María bueno a está setecientos variedades

Voz 1 03:42 de Higueras pero en el mundo entero se con su se se plantan hasta trescientos dólares

Voz 2 03:48 fíjate no aunque bueno son muy

Voz 1 03:50 crecidos todo sé la verdad es que no son tan diferentes ir ocurre que bueno pues son originarios de Europa sobre todo de la zona de entre Grecia y Turquía de una de Anatolia es donde donde se originaron los hijos no como tales no luego se fueron extendiendo por todo el Mediterráneo durante muchos siglos fueron consumo habitual pues de de todas las civilizaciones de del Mediterráneo no posteriormente se se fueron exportando al hacia hacia la India y China ay bueno luego con la conquista de América pues se trasladaron a América también hay vivos en todas partes ahora mismo

Voz 0394 04:31 aquí es además de tiempo más cálidos y se produce en zonas

Voz 2 04:36 la informática y claro

Voz 1 04:39 efectivamente en Suecia no creo que hacia arriba no no

Voz 2 04:41 no no siempre se necesita una cosa no sé qué habrá verdad contó el frío que hace poco sol no pero desde luego Ígor no

Voz 1 04:50 y lo que sí es verdad que se necesita un clima cálido es cierto no entonces es siempre es de zonas cálidas no muy no pero bueno en el mundo hay muchas no

Voz 0394 04:58 oye engordaron un poquito no yo sí hombre no

Voz 1 05:01 se cree sí sí tienen unas poquitas más calorías que una manzana o sea que tampoco están

Voz 2 05:08 claro es que sigan y calórico no no

Voz 1 05:11 lo que tiene pues son infructuosa son naturales pero no es tan excesivo no es distinto es cierto sí que es verdad que se multiplica por tres digamos efecto calórico también en nutritivo

Voz 2 05:25 cuando cuando los hacemos secos es decir tiene ya claro porque lo que hacemos es eliminar el agua y al quitar el agua pues dejamos solamente concentrado todo no todo hay todas las

Voz 0394 05:34 pues oye por cierto para los diabéticos e higos

Voz 2 05:37 n no hay ningún problema no hay ningún problema sino finos abusa bueno claro cuando te deben comer muchos tampoco pero los diabéticos no es una de las frutas no comer mucha fruta generó el no de la frondosa en este caso de la fruta

Voz 1 05:53 de bien

Voz 2 05:54 pero tenemos que tomar suta como no claro claro que compra todos querían claro moderada pero hay que comerla pero hay que comerla así pero como hay algún

Voz 0394 06:03 las frutas que sabes que te dicen que muchísima moderación que deben

Voz 2 06:06 Juan claro pues se lo digo puede ser uno de ellos no pues no tiene

Voz 1 06:09 excesivamente azúcar no no es no es tanto osea que tiene más fibra si tiene más otras cualidades que son buenas y son además la fibra ayudan a eliminar la la glucosa que por eso el alto contenido en fibra digamos que contrarresta un poco es el salón en glucosa

Voz 0394 06:29 son esas cualidades que no a él

Voz 1 06:31 el poder ingerir hijos no estás diciendo pues la alta cantidad no de de fibras vinos bien día muy bien no tiene muchas proteínas vitaminas de todo tipo tiene vitamina fe tiene calcio cobre hierro magnesio es una fruta muy completa es un alimento que los griegos se lo daban lo lo recomendaban a los atletas olímpicos ya en el antigua Grecia se consideraba un alimento de atletas es decir que que tienen un alto contenido calórico

Voz 0394 07:02 ya viene viva para ver si este sonoro

Voz 2 07:04 eso es para para para el desgaste de era el escaso que tienen algunos estás bueno pues contiene mucha mucha vitamina

Voz 1 07:12 es un grano alimento muy bueno eso es un poco

Voz 2 07:17 así que hace alimento que digo esto digo que siempre lo hemos tenido cerca no que bueno desde pequeño porque además

Voz 0394 07:22 hay varios colores también no hombres

Voz 2 07:25 pues si hay algo si es bueno muy bueno eso me encanta debe porque abrigos abrir sabremos es más largo que deberemos amigos porque vale y claro porque las pruebas se producen al principio del verano lo sigo al final

Voz 1 07:37 es decir dos o tres meses más tarde si hacemos al revés de higos a ver

Voz 2 07:41 el bar pues son muchos meses no está bien dicho de digo sabremos

Voz 0394 07:47 que a mí me hace mucha gracia porque es verdad que al final y a todo el refranero español que tiene muchos porque tiene mucho sentido yo siempre fui a mi casa si es eso de de de digo sabré vas por ejemplo cuando dicen es de mucho tiempo que cuando dices sí claro esto es de higos a pruebas como qué pasa más tiempo que que más alguna cosita más

Voz 1 08:11 bueno vamos a vamos a hacer la vamos a hacer receta tampoco es una ahí vamos a explicar un poco cómo se secan los hijos de una forma normal lo fácil y bueno pues si disponemos de una terraza un patio o algo así lo hacemos muy bien yo es que lo he hecho porque a mi casa mis obras no hacían sí pero también te digo que de no sé si a lo mejor de testigos casi aún no se me lo comía

Voz 2 08:32 en cuanto llegaban pero luego pero si tú no te digo que los cuatro o cinco kilos de egos algún otro hombre no no eso no comía tanto pero claro tú imagínate pero sí zampar mucho eh luego tenía unos dolores de tripa

Voz 0394 08:45 mi peor para mí están buenísimos y es algo que nosotros tradicionalmente lo que vemos sobre todo en

Voz 2 08:51 que exactamente es que claro lo secamos y luego los podemos consumir todo el año si quitamos el agua entonces

Voz 0394 08:58 es como postre que ponernos y luego a el limbo seco de mi suegro por ejemplo abre rompe una nuez lo de la no vez mete dentro de ligó seco queda bueno hace ahí como un bocata bueno eso pero está buenísimo eh está monísimo y eso me para mucho de las de de los periodos de Navidad por ejemplo

Voz 2 09:20 bueno pues me puedes meter cualquier frutos secos cualquier cosa que quiera lo vamos a ver cómo lo hacemos Carlos lo primero que tenemos que hacer

Voz 1 09:30 es coger higos que estén bien bien enterito es la piel viene entera que no esté muy dañada Illa cogerlos lo vamos a lavar con agua bien bueno vamos a secar bien con paño bien limpio lo vamos a ir secando y los vamos a extender pues en una bandeja o en un bueno lo vamos a poner Se para adictos

Voz 0394 09:48 en una superficie

Voz 1 09:51 lo que podamos trasladar es decir que podamos llevar a un sitio algo a lo que vamos a hacer es ponerlos bien separados todos ellos con que no se no se peguen uno con otros y lo vamos a poner al sol simplemente que son los vamos a cada medio día o así lo vamos a dando la vuelta los ponemos boca arriba boca abajo la voltereta para que a él sólo al moverse también va sacando pero necesitamos que las zonas donde no está dando el sol

Voz 2 10:17 aquí se que vaya todos los estropeen más sólo unos cuantos días trece días cuatro días centró sólo viernes tenemos prefectos eliminado todo el agua lo único que tenemos que hacer para conservarlos

Voz 1 10:28 es es pólvora darles un poco de harina por encima ya en harina

Voz 2 10:33 pitos lo vamos guardando ahí bueno hay sitio donde los guardaban aplasta edito aplastado en unos quedásemos así en poquito sí ha hablado habito bueno otros títulos guardan así en usted no apoyados unos con otros y queda muy bonito que también está bien eso es y los podemos ir consumiendo todo el año hay más natural que eso que no lo llames no lo hemos puesto nada más y nada más que la harina y que conservan los conservarlos sino y que te ibas

Voz 1 10:56 sí sí en almíbar por ejemplo ambicioso donde los he visto yo lo sigo Oliver yo creo que en en el Valle del Jerte creo que hemos visto sí sí ahí los he visto venderlos artesanales hechas artesanalmente

Voz 0394 11:09 que se me ocurre que también es otra forma de conserva

Voz 1 11:12 pero no la posesión efectivamente

Voz 0394 11:15 con la foca pero que bueno bueno pues entonces tenemos podemos comer higos secos durante todo el año

Voz 1 11:20 exacto

Voz 0394 11:21 así quién le guste ahora que con perros

Voz 1 11:23 sí son de Saboya mejor

Voz 0394 11:26 oye por cierto que además es que es verdad que hay que solidarizarse con todo lo que les está pasando además a la biblioteca por ejemplo ha perdido los ejemplares de libros estropeado estropeado los que están haciendo una recopilación oye qué hacemos un llamamiento si quieren que la gente se ponga en contacto con ellos sí sí tiene en libros en casa que se los lleven también al al Ayuntamiento de cebolla

Voz 1 11:48 la autoridades tomen partidos y Joy ayuden al pueblo de cebolla que lo necesitáis que siempre hay fondos para hacerle las cosas

Voz 0394 11:55 hasta que de repente vimos inundación de estas

Voz 1 11:58 en una inundación que me encantó pues es más difícil pero en este caso es una cosa localizada ya y que las administraciones públicas tienen que echar una mano

Voz 0394 12:07 mentira que en un momento determinado y cuando cuanto antes y tomar la normalidad el pueblo que además que parece mentira que estés también de repente y de repente esa riada eso es

Voz 2 12:18 pero en fin pues nada

Voz 0394 12:20 de temporada disfruto también por sobre el otro día era la U a lo que bueno ya veremos a ver bueno son muchas las frutas no y verduras que tenemos a lo largo del año lo ha demando somos un país súper privilegiado vamos el otro día yo creo que es de Japón por ejemplo lo caro que es la fruta no la verdura aquí bueno no cabe hay mucha fruta muy cara e me refiero que pero también puedes comprar

Voz 2 12:48 o sea que hay hay

