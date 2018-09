Música SER - Xtrauss - 13-09-2018

Voz 1 00:00 ocho

Voz 0612 00:59 bueno pues estaba escuchando Él es uno de los representantes no ese adiós me gusta su presentación cuando van manda me han dicho es el exponente más versátil de la música urbana en España qué tal Strauss

Voz 5 01:11 muy buenos días guagua o me dejas loco

Voz 0612 01:14 oye no puesto aquí bueno tengo que reconocer vale yo no estoy muy puesta en música urbana vale pero además me gusta cuando te manda las notas de prensa no entonces te hablan de de de de alguna manera vuestra vuestra música no eh rap Trapp reggaetón pop rock todo junto es tu tu música o o cuáles

Voz 5 01:38 es bueno ahí está un poco mi abanico donde yo me siento cómodo yo creo que el término quizás crossover soy como un cuatro por cuatro el también válido para la ciudad

Voz 0612 01:45 ah valiosa que ahora mismo crossover puede decirlo crossover ella me dieron todos estos términos ellos no les dejó en la grada si aquí de la zona sur de Madrid verdad eh Strauss que además tienes este proyecto en el mercado verdad llama insurrectos proyecto no esta es esta canción es corazón como se titula No o Cuéntame un poco

Voz 5 02:08 mira insolventes el proyecto en el que estamos ahora mismo trabajando aún no ha visto la luz estamos sabía a puntito a puntito bueno corazón es uno de los últimos días que publicamos un poco al margen de insurrectos no vas pertenece a este proyecto es un poco lo previo

Voz 0612 02:21 lo previo no hoy pero es un proyecto a lo mejor que engloba no sólo música sino también videoclips todo imagen no

Voz 5 02:30 sí pues mirar insurrectos según tengo entendido es el primer disco editado en formato película de la historia en formato película si esto quiere decir que todo lo que suena está rodado también lo sacaba todo todo el audio va acompañado de imagen es cierto que ofrecemos al espectador el formato individual Beat clip pues simplemente quería escuchar una una de las canciones luego también pueden ver un un un play que es el larga duración ya a partir de ahí se aparte de tener digamos Un final con una conclusión cada vídeo pueden verlo con una conclusión final

Voz 0612 03:02 a final de todo no aprobó una historia no es una historia todas sus canciones son conexas no

Voz 5 03:07 efectivamente y eso es curioso porque el espectador seguramente sí lo ve de uno a diez las canciones seguro que encuentra referencias de helados en la ocho o encuentra una una relación entre las seis y las siete

Voz 0612 03:20 no esto cuando lo podemos ver pues aún no estamos ahí

Voz 5 03:22 pues producción sea un proceso muy largo debo decir que es que es mi primera película es muy complicado dirigir todo este proyecto por suerte encuentro con con personas maravillosas y profesionales en estos campos que me asesoran y me ayudan a coproducir todo esto pero eso es una locura yo cuando me metí en esta aventura no me esperaba

Voz 0612 03:39 estamos entonces todos lo has ideado tú las canciones también las compones tú ponía también las realizado tú

Voz 5 03:46 son las letras la interpretación y luego el protagonismo dentro de pantalla también lo acaparó

Voz 0612 03:51 la que Strauss que voy a decir a la gente que nos está escuchando cómo se escribe vale porque es con X X Terre a un SES Astra vale extra us porque luego si te quieren verdad que te te te busquen pues ha vivido por las redes sociales además también me figuro que todo Twitter Facebook

Voz 5 04:10 pero realmente yo lo que más trabajo gran amiga me lo podemos a la potencia

Voz 0612 04:15 que además ahora yo creo que a los chavales a la gente más joven le encanta Instagram ingente más mayores se en la fotografía verdad

Voz 5 04:24 si es que al final la imagen es que estamos en un mundo que todo entra por los ojos todo pero ya sea comida sea música todo entra por los ojos y es una red social muy sencilla muy completa al alcance de cualquiera es que es imagen pura y dura

Voz 0612 04:40 inmenso menos puedes decir que esta película un poquito es decir porque llevaban un poquillo no es así no si es que todas las películas tienen una sinopsis

Voz 6 04:51 yo creo que al final un poco la sinopsis es el propio título de la película se llama insurrectos que es el nombre del álbum y al final un una persona insurrectos la el acto de insurrección es sublevarse ante el orden establecido no el saber que estoy en esto lleno en el mismo bando pero no estoy de acuerdo con cómo se hace y se acabó hasta aquí no quiero no quiero acatar más voy a tomar yo un poco los estribos a partir de ahora al final es un poco esto es una declaración de intenciones insurrectos generas una declaración intenciones de cara a la industria de la música mis compañeros músicos querían UAW este tipo está aquí y tiene tiene hambre

Voz 0612 05:25 ahora hay que tener cuidado no porque ya has oído que algo por ejemplo cómo va al Tony que TC que que no

Voz 5 05:30 tienes que saber lo que lo que dice y lo que cuentas sí por supuesto a ver yo por suerte soy yo no soy una persona que yo opino que el el lenguaje castellano es una lengua super completa yo opino que tenemos las palabras para usarlas lógicamente es lo que es un insulto que utilizar muchas veces te Hoppe Lines eso es muy poco Rafa es decir jo

Voz 0612 05:48 eso digo yo te iba iba esa rap un pijo y rap o algo así

Voz 5 05:52 como un rapero que los raperos tenemos que ir de somos hoy el mejor no te puedo venir a pegando creo que soy bastante aceptable no no no soy el que soy el amo Si yo no

Voz 0612 06:01 se me escapa mi una palabra que antes lo llamó podría haber otra cosa si efectivamente se porque vale vale vale vale lo que es muy temprano entonces más o menos oye tú has participado en alguna de estas peleas ellos se llaman no que me parece una rapidez absoluta de

Voz 5 06:16 a ver yo participar como tal no he participado porque no me gusta competir a mi me gusta competir desde el estudio y en tarima interpretando mis líricas creo que a nivel compositor sí que puedo dar bastante guerra e intérprete como tal pero batallas de gallos no porque estoy muy en contra de la división entre artistas esté a favor de la Unión y debo decir que sí he participado en callejeras de que se juntan varios artistas dicen bueno pues me lanzo pero más un florista él no presta el término freestyle ese estilo libre libre y que lleva una nota todo lo que quieras ponemos la instrumentales y que te lanzas y la verdad es que puedo decir que no se meta de todo mal pero desde luego no es mi fuerte sobre no

Voz 0612 06:50 yo vengo súper complicado también entierra apear yo te puedo decir que bueno cantar se me da mal pero rape Ars no non tampoco me parece muy complicado

Voz 6 06:57 además lenguaje castellano porque Latinoamérica es tienen unos exponentes tremendas pero en España tenemos un un talento a la hora de improvisar lo que son los Steelers tenemos un talento tremendo y no puedo hablo de mí habló de la gente que tenemos además la gente nueva que viene igual

Voz 0612 07:12 lo que estabas diciendo tenis también que tener mucho conocimiento vocabulario eh no para de alguna manera al esa rapidez

Voz 5 07:19 más allá de la imagen que tienen muchos raperos de hasta ahí con la litrona tiraba tal hay gente que se pasa esto

Voz 0612 07:25 es un hombre que a finales de esta manera pues vamos a terminar ya pero vamos a llegar a las dos en los pasar tiempo muy rápido Strauss no Nava agradecido porque el espacio que me ha visto eviten no la siguiente vez que te has la película ya te vienes por aquí aparte de corazón que lo podrán ver lo podrán escuchar vedad en las redes sociales y bueno pues te vienes por aquí vale esto

Voz 5 07:46 vale perfecto recordar simplemente a todos los oyentes que esta misma película que hemos hablado insurrectos la tienen mañana a las diez de la noche en los campos de fútbol de La Aldehuela Fuenlabrada muy bien hoy a mucha gracia