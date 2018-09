A pie de calle Madrid Oeste 13-09-2018 – Encierros y recortes en Móstoles

Voz 1365 00:00 tengo que ir rápidamente a la plaza de toros de de Móstoles porque allí están mis compañeros Sandra Moreno y Manuel Morillo nuestro técnico que creo que han corrido los encierros

Voz 0419 00:10 hola hola buenos días bueno estoy aquí en la plaza de toros que os tengo que decir que bueno a ver por dónde empiezo que es que son muchísimas cosas a vale dirás os comento hemos llegado Manuel yo el técnico ya estaban empezando los encierros entonces he visto a la gente correr os tengo que decir que lo que he visto no ha habido ningún incidente a otros judíos transcurrido todo con normalidad si yo estoy aquí en la plaza de toros que justo ahora es desalojado la plaza porque ya se ha acabado eh han acabado los recortes que han estado aquí los recortadores delante del toro también sin ninguna incidencia aunque los tengo que decir que yo me he llevado algún susto que otro no por mí sino de verlo pues saque

Voz 1365 00:49 describiendo con la cara tapada ay ay madre mía madre

Voz 0419 00:52 mi madre mía buenas buenos parecido bueno también hay que decir que estaba hablando con los que han asistido con los vecinos muchos de ellos me he me han dicho que bueno que estos toros que ahora como que no les gustan tanto como los que habían antes entonces que un poco estaban reivindicando que las fiestas de Móstoles las puras fiestas pues que para ellos son los toros y que bueno que querían que hubiese más toros alguna corrida no sé si en vez de bueno porque

Voz 1365 01:18 a ver mañana por la noche del viernes haber recortadores verdad recuerdos estival de recortes y recortes que lo que piden algunos que les gustan los toros pues que haya más festejos aquí hay de todo para todos no para todos los gustos gusto y aquellos que no les gusta evidentemente bueno yo también perdonas Azziman en todos los oyentes que claro aquí en redacción habíamos te habíamos comentado todos no es que tenía que correr los encierros si yo ya estaba preparadísima en todos todos los que han pasado por aquí habían corrió los encierros y bueno un poco algunas historias y todo verdad hace Sandra y pensabas que tenían no te lo vamos a hacer eso te gusta si te gusta y lo hace sigue estable y además sobre todo si están fue

Voz 0419 02:05 eso para dado no es el caso de querer venir a saber nada nada que no

Voz 1365 02:12 nosotros aquí todas las seguridad para vosotros pero que ha habido mucha gente corriendo o como eh

Voz 0419 02:17 eh mira eh para mí para

Voz 1365 02:20 a gusto sí sobre todo chicos jóvenes para dar gusto y chicos jóvenes porque luego lo lo que os comento aquí estaba yo sentada no estaba hablando con la gente que lo está viendo eran ciento dos punto tres FM Sandra sí dime bueno pues vende el ordenador me hace cosas muy raras aves entonces no sé qué pasa al que que que está pasando aquí en este momento bueno yo digo han pasado de han

Voz 0419 02:44 no no y esa vamos a que hoy no no es el día el día no bueno mirar lo que os estaba comentando está yo aquí sentada no por cierto muchísimo calor he pasado es que no he pasado más calor mira que también es que venido poco preparada había que habíamos avisado todo lo bueno que ha dado ya sabéis cómo soy yo no me creo nada o muy claro todos no tenemos extremo bueno pues mira me llama la atención porque había gente del calor que hacía estaban poniendo periódicos en la cabeza con forma de gorro que esto es lo que hay en mi vida pero bueno

Voz 1365 03:17 vamos a ver tú nunca te has hecho un gorro con con un papel

Voz 0419 03:21 en Hungría diga más glamour rizos no yo es que me lo llevo ya me quiero poner no le pega con los zapatos cero periódico verlo diques y Sandra ante todo hay que se glamuroso vamos a devastó países para ir con lo cómodo vamos hoy en verdad hoy no un hombre negro si me quedaría mono y todo

Voz 1365 03:48 pero dos cómoda Flores tampoco mucho es otro hito y nunca he visto cuando llueve gente con Bono

Voz 0419 03:55 el tío hombres así claro buenas en lo que os iba a contar entonces estoy sentada al lado

Voz 1 04:05 los señores mayores y les he dicho oye porque no baje y vosotros la correr me dice no es que no tenemos ya edad les he dicho hombre cuestión de edad tampoco es es si te gusta pues no

Voz 0419 04:15 pero el entrenamiento

Voz 1365 04:19 entrenamiento no es que tiene que tener una forma para ponerse delante de un toro una forma física espectacular Peric edades para ti según señores mayores porque ahora como migas cuarenta años cuando vengas divididos

Voz 0419 04:30 has pero apreció no decir la edad pero cuando

Voz 1365 04:33 pero más o menos tenía yo que sé si es un hombre de setenta ochenta hombre gente

Voz 0419 04:37 nada de nada y mira mira es la que corre maratón en Alcorcón no que que que muy mal yo mayor y corre jornada mandado

Voz 1365 04:46 no sé qué pero tienes que ver de la titular has visto físicamente bien a los eso sí

Voz 0419 04:51 claro y estaban y sentados y les he dicho yo pero porque ya me han dicho que no que es que se sienten como mayores para que además es

Voz 1365 04:58 que el miedo es libre también Sandra eh vamos yo no me pondría negó que estuviera en forma delante de un toro ya te lo digo aunque fuera la campeona mundial de los cien metros lisos tres

Voz 0419 05:10 no yo desde luego para dejar delante de una vaquilla lo que quieras vamos en en no son totalmente una valentía aclaró absolutamente si no lo haría nunca bueno entonces es la primera vez que ha sido a los encierros pondrán claro si me llama todo toda la atención de los periódicos los señores que no bajan el calor que hace y me llama todos lo periodista pero novias no había visto nunca no nada en ningún pueblo ni nada bueno a lo mejor lo he visto pero de muy lejos de la tele por la te haces lo de los periódicos en la cabeza y también os tengo que decir que estaba hablando con un recortados bueno era jovencito tendría unos veinte años y me ha dicho que llevaba unos

Voz 1 05:52 los años ya gano sí lo que pasa es que este año ha estado aquí trabajando Shannon ha no ha podido estar en

Voz 0419 06:00 dentro de la plaza pero es de fuera y le digo bueno que se siente desde fuera te gustaría estar dentro y más hecho que sí pero bueno que ya el año que viene que intentará estar dentro bueno pues nada y ahora que están limpiando no porque la parrilla está nada mi Moyá dejando todo bien limpio inseguros están hasta mirando mal no hay que está ahí los dos exactamente dónde estás saber pues mira estoy conoce la plaza de toros estoy subiendo las escaleras al fondo del todo que tengo aquí las vistas justo enfrente del hospital Rey Juan Carlos I nosotros bajamos al burladero ni nada hombre pues no no pasaba nada ahí en las cosas buenas no sé yo qué deciros porque algún susto que otro y les vas le oye yo alguna vez que ido algún encierro un algún toro asaltado luego provocaron sonriendo todo mundo saliendo la plaga para no poco no ha habido nada no no no yo he visto un chico que sí que al esto de que es intentaba meter dentro se ha caído al suelo vamos nada grave pero que que te has asustado claro si a mí me llama la atención y no

Voz 1365 07:06 bueno fíjate todo lo que estás aprendiendo Sandra hasta de cerros

Voz 0419 07:11 buenos te voy a decir que se están acercando aquí los servicios

Voz 1 07:13 limpieza entonces igual escucha hay mucho ruido si no estamos escuchando yo creo que te van a expirar

Voz 0419 07:20 sí bueno de toda la mañana viernes eh vamos a intentar estar también

Voz 2 07:26 el Galiana a ver si no lo permite la actualidad en fin Galiana pero te vamos a mandar algo más chulo

Voz 0419 07:32 es un aperitivo que alguna que otra peña hay mirando tengo que comentar también que esta mañana ha estado en Los desayunos sí entonces pues mira muchísima gente bueno ya os he dicho cuando llegaba a la radio que unas colas de una hora más pero todavía

Voz 1365 07:45 pero nunca tampoco había estado nunca en Los desayunos de Mostar

Voz 0419 07:48 les sirvió Móstoles ni ahora la verdad es que todo hay que decirlo todo siendo mostoleño viviendo a no nada de la plaza de España nada no había estado no lo había visto

Voz 1 07:59 nunca amé lo he visto eh

Voz 0419 08:02 otro hormona no Ike aprobado los huevos y ha podido probar va entreteniendo ahí con la gente pero vamos tenía todo muy buena pinta y bueno había gente que iba por el segundo y tercer plato mi sí sí ocho goles no puede ser co víveres vamos ha habido gente que me ha dicho no sirvieron mañana claro es que los que van y los que van van todos los días a tomar el aperitivo vale te parece mejor entonces sí sí Bali por mañana a tomar el aperitivo gracias a nada bueno Manuel Murillo que aunque no quiere hablar

Voz 1365 08:36 nunca que es el técnico me figuro que también le