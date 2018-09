Bachillerato a Distancia o Nocturno en el IES Juan Gris de Móstoles

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Oeste Cadena SER ciento dos punto tres FM

Voz 2 00:07 nueve minutos no separan de la una del mediodía ahí ya tengo mis invitados sentados les voy a presentar primero a Carmen García directora del Instituto Juan Gris de Móstoles qué tal muy buenas Carmen hola además ya ha estado en estos micrófonos anteriormente verdad sí tengo también a Pepe que es el es uno de los profesores que ahí en ese centro es el de matemáticas qué tal Pepe

Voz 3 00:32 sí veinticinco años llega no hay cinco curso

Voz 2 00:39 tras una institución del centro Juan Gris es uno de los centros más conocidos de Móstoles entonces también tengo una antigua alumna Nieves García qué tal hola aquí no sé cuánto tiempo pasaste por el Instituto etc

Voz 4 00:53 los años termine hace tres años por qué

Voz 2 00:55 qué vamos a hablar es precisamente de ese proyecto que tienen ustedes que muchos conocen por ejemplo Juan Gris que tiene en ese turno nocturno que nos ha venido muy bien a muchos por eso que cuando estás trabajando puedes también terminar tus estudios pero es que también ahora el tenista bachillerato a distancia

Voz 5 01:13 sí ahora ya no se podía hacer hace ya unos años verdad sí pues ahora Pepe que está en ese turno especialmente no se explica o se explican poquito las características pero es para para animar a toda la gente que en su momento por cualquier cosa y aquí tenemos un ejemplo con Nieves no pudo terminar sus estudios una vez que tenga el graduado tiene dos modalidades en el Juan Gris el nocturno que es presencial y la distancia que Pepe ahora nos explica

Voz 2 01:42 que está abierto el plazo de inscripción se así

Voz 5 01:45 es por eso por eso decía eso de era

Voz 2 01:48 ida para claro para animar además que sea ante pase esa oportunidad verdad que se puede hacer sí

Voz 3 01:55 sí estamos matriculando alumnos por la mañana y por la tarde dos turnos hasta el uno de octubre no llegan al uno de toda la Comunidad de Madrid ir fuera bueno estamos muy contentos por ver como alumnos que quieren de alguna manera con especie poco de fracaso de decepción como conseguimos a animarlo Si otra vez darle una nueva oportunidad efectivamente la Tomás de la aprovechan un ejemplo de nieve que está aquí con nosotros que no lo va a contar

Voz 2 02:20 eso es entonces y tú dejaste los estudios y luego decidirse es volver porque te daban esta oportunidad no a distancia o nocturno no

Voz 4 02:27 yo yo empecé en el Agustina de Aragón sacando Mela eso luego quise ir a más porque con la eso no creo que sea suficiente no lo es me apunté al Bachillerato nocturno en mi caso fue nocturno

Voz 2 02:41 y qué tal lo de porque seguro que trabajaba no trabajaba y luego te ibas para allá

Voz 4 02:46 primer año no trabaje y los segundos el segundo y el tercero si trabajaba muchísimo pero me lo facilitaron mucho a la hora de los exámenes me ayudaron bastante si no dice

Voz 2 02:57 que además es lo que está diciendo una nueva oportunidad para aquella gente que además en que no haya ese fracaso escolar que quiera seguir formándose de alguna forma las edades de me figuro que

Voz 3 03:07 en las gradas pueda dar clase a padres e hijos

Voz 6 03:10 ya ya no el gozo duras pero a la vez Alavés ambos un caso concreto y padrino a veinte no

Voz 3 03:16 de como los hijos están ahora mismo en la universidad buen ejemplo

Voz 4 03:20 qué Nieves leves cuenta también ahora que estoy yo ahora estoy en la UNED estoy estudiando Educación Social y a la vez trabajando trabajando ya que que que

Voz 2 03:29 yo he hecho lo mismo también una segunda carrera hay desde luego a qué pero a que te viene de alguna manera el el poco tiempo que tienes lo aprovechas al más

Voz 5 03:39 hemos logrado ventas hacia ahora lo valora

Voz 4 03:41 más que antes te pones con más ilusión a estudiar

Voz 2 03:44 es la madurez yo creo que eso vosotros lo encontráis en el instituto que cuando hay un ya cierta madurez es más fácil con ellos no conoce a adiós yo por ejemplo que

Voz 5 03:53 sí que he compartido turno diurno hoy turno nocturno daba la misma asignatura en los dos turnos veía cómo con menos tiempo los alumnos de nocturno aprovechaban todo muchísimo más porque las ganas que tienen así como como por la mañana pues es adolescencia hace que tengas que estar tirando de ellos los de la noche no saben lo que quieren iban a por ello están muy concienciados y entonces

Voz 2 04:19 matricularse hay que acudir al centro o se puede hacer online

Voz 5 04:22 no hay móvil era muy joven ir al centro no si hay que ir al centro y allí porque claro las cuestiones personales de cada uno son muy variadas y entonces los profesores Si jefatura de estudios bases Sorando individualmente a cada alumno por eso recomendamos esa matrícula de ir allí vemos cuál es su situación les asesora ambos ir un poquito más lento que otras matrículas no pero es que merece la pena ese asesoramiento claro que vean un poquito les explicamos cómo funciona porque Pepe cuéntale poquito a ver nocturno es un poquito más es es especial vamos a decirlo así o no él no haría como por ejemplo nuestro horarios de cinco y media a diez vale ir dividimos en tres cursos lo que sería el diurno en dos pero para facilitarles las cosas vale entonces es un poco la enseñanza más reglada aunque como Nieves ha dicho luego intentamos que los casos así que tienen dificultades ya vamos viendo cómo podemos solucionarlo escaso acaso pero las distancias otro ritmo Pepe habla tutela sí

Voz 3 05:30 si la distancia realmente los profesores no damos clase lo que hacemos es tutorías pero esto deben buen sentido desarrollado es decir decirle damos confianza en el alumno para que se prepare el la asignatura pero con nota supervisión entonces los alumnos entrar en ese juego le iba bastante bien pero desarrolla Hinault recomienda eso estado con una chica que venía de Pelayos de la Presa se traía a dos chicas más Ceca para matricular

Voz 2 05:58 la matricularse no funciona muy bien hasta cuando se pueden matricular hasta octubre

Voz 3 06:03 mañana o tarde mañana entonces toda la información la tenemos en la página web teníamos en Google es Juan Gris no lleva automáticamente nuestra página

Voz 5 06:10 bueno yo creo que a lo mejor distancia lo que también conviene que sepan es que los exámenes son presenciales sus vale sí que a distancia

Voz 2 06:17 no sólo es lo que te tienes que preparar pero luego tienes que ir

Voz 5 06:19 pese exacto y tienen las tutorías esas también presenciales pero también pueden consultar los no o teléfono o web

Voz 2 06:28 sí luego del varios recursos no también por email y alguna ahora tenemos tantos recursos

Voz 3 06:32 claro funciona mucho el email los alumnos lo aprovechan lo utiliza claro si muchas veces la misma tarde si tú estás trabajando contra estas dieciséis veinte en qué tal profesor cerca de ellos cuentan preparando la sino

Voz 4 06:43 qué importante Nieves que que que los profesores verdad tengamos ese apoyo en unos profesores y él fue muy importante en mi caso porque yo empecé encontró un trabajo en el que trabajaba más horas al final pude ir poco aclara hace me examinaron me ayudaron si me tuvieron que hacer exámenes orales lo hicieron fueron muy comprensivos y la verdad es que lo recomiendo porque yo no tenía ni la eso y ahora estoy sacando una carrera así

Voz 2 07:09 bueno pero aquí no no exactamente

Voz 4 07:12 Granada yo en mi caso tengo gente que son mamá papá de cuarenta hice la están sacando porque han sacado su bachillerato nocturno que ahora están en la universidad hay que tener una oportunidad así perseguir un sueño educadora social

Voz 2 07:24 me has dicho que vas haciendo tu entonces

Voz 4 07:27 cuánto te queda bueno yo acabo de empezar porque me saque no me pude saca la selectividad en su momento por el trabajo porque preparada así que estaba si al final me detuve que sacar el acceso para mayores de veinticinco pero vamos que no pare porque además siempre más motivado a que

Voz 2 07:47 lo algo que va cambie IP si es matemáticas encima

Voz 6 07:51 pero yo le digo Diego a nieve se iría Diego nada más y nada menos sacan la representación letra apura

Voz 5 07:59 la ciencia no sé si tenemos todo hay entonces mira vamos a terminar ya eh nada unos segundos toda la información en la página web que creen Illes Juan Gris verdad

Voz 3 08:11 se lleva de la mano a nosotros hice querías decir

Voz 5 08:14 Carmen no que también pueden llamarnos por teléfono si quieren eh que nosotros estamos eso para asesorarles en todo bueno da gusto así estoy Coppola

Voz 2 08:24 yo ya no sería lo vamos a hacer con profesores como nosotros

Voz 5 08:27 muchísimas gracias Carmen P

Voz 2 08:30 hemos siempre esta vuestra casa cuando necesitéis cualquier cosa ya