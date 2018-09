A pie de calle Madrid Oeste 14-09-2018 – Peña el Soto

Voz 0545 00:00 bueno hay seis minutos eh bueno pues ahora hemos cogido nuestra unidad móvil con nuestro técnico Manuel Morillo también con mi compañeras

Voz 1 00:12 la Moreno eh

Voz 0545 00:15 además es la encargada de esa a pie de calle cada día estamos en un punto diferente o lo procuramos estar muchos días también ya saben que bajamos por la Plaza Pradillo para venir a constitución de Móstoles pero hasta fin Galiana Galiana porque porque estamos en fiestas en Móstoles en honor a Nuestra Señora los santos

Voz 2 00:32 y allí está el recinto

Voz 0545 00:34 ferial con muchas de las peleas de aquí de Móstoles entre ellas la Peña Soto que yo creo que está allí Sandra

Voz 1509 00:40 hola Ana si estoy para que ya por la peña El Soto íbamos a hablar con Patxi que es uno de los fundadores de esta peña qué tal Patsy hola muy buenos días hola Patsy bueno te saluda Ana Rivera que te pongas en la bien las cosas vale hola buenos días y cuál te perdona te han dejado hablar paso para que no quieren hablar que es que les da vergüenza bien ninguno de esa peña con los que sois todos los hermanos más salado

Voz 3 01:10 quita del cree pero que no nada ninguno quiere hablar

Voz 1509 01:13 me he Sandra si me ha hablado con Patxi Ana porque hablan mucho bueno bueno pero eso está bien también

Voz 3 01:24 así que no es todo Estado fama e dique dique siempre nos atiende Patxi cada vez que queremos hablar con la peña El Soto es uno de ellos porque como tú has dicho Sandro es uno de los fundadores bueno cuenta no saber Sandra

Voz 1509 01:36 bueno pues nominado estoy aquí que me han comentado Patxi que ayer dieron un aperitivo que vino bastante gente cuanta gente vino

Voz 4 01:41 pues en mil ochocientas personas contadas no pero se hizo para para mil ochocientos creo que era ayer el aperitivo y no hoy hoy tenemos otra aperitivo a las cinco de la tarde como novedad es la primera vez que lo vamos a hacer es total de lo hacer es y ya te digo es una novedad nuestros niños ser el quinto aniversario todos los años veníamos haciendo como un máster esta tarde pues quieren hacer un aperitivo para todos los niños de Móstoles que se quieran acercar les van a preparar ellos unos perritos calientes ya te digo todos los niños que quieran acercarse

Voz 3 02:17 yo le he mandado Patxi fíjate yo me creía que era hoy el aperitivo y les he mandado a Manuel Morillo que nuestro técnico que es el responsable de móvil

Voz 1509 02:24 la para tomar el aperitivo resulta que fue ayer no pasa nada se lo preparamos tales a Al Gore oyen de esa actividad esta tarde pero que más estáis prepara

Voz 3 02:34 no

Voz 4 02:35 pues saber a todos los días tenemos actividades como como siempre hacemos torneos de aquí tenemos la rana que está jugando pues la gente de la Peña gente que se quiera acercar por aquí por el Parque Liana por las noches tenemos pues actividades como un un menudo so que es esta noche también a las diez en el cual pues la gente un poco se disfraza imita a nuestros famosos cantantes así que habrá alguna sorpresa luego después a partir de las doce siempre pues ponemos un poquito de música de pachanguita un DJ pues etcétera cositas así para entretener a la gente

Voz 3 03:11 el que lo paséis muy bien cuando se apiñan Soto

Voz 4 03:14 me parece que somos doscientos veintitrés

Voz 3 03:17 a ellas un montón a seguir subiendo subiendo hoy yo conozco a uno de los ya lo sabes a uno de los cocineros

Voz 1509 03:23 a ver a quién le iba a saber a Toño y que está cocinando lo voy a pasar vale vale venga Toño oye Sandra ahí sí mira hay bastante gente la verdad y estamos tocando la guitarra está esto muy bien la verdad oye te van a a un aperitivo bueno esperemos que sí que sí que no lo han dicho en antena que te tienen que a es aperitivo ya lo mismo que Pakistán sólo unos de la Peña allí yo estoy oyendo al fondo el juego de la rana no sí si has jugado alguna vez yo sí de pequeña claro ahora ya no a mí me encanta oye y luego podías aprobada ver los cuentas si a ver si hay suerte ahí no pido entone no viene y mira Ana ya le tengo aquí dime dime dado hombre Toño qué tal bien bien que digo que eres uno de los cocineros sois barrio lógicos cines allí a la Piñón todo

Voz 3 04:18 no no te digo que es uno de los cocineros de la Peña Soto que si sois varios or is to solo si tengo dos señoras conmigo no de ayudantes como Jon dime y quiénes son el All I Cristina vale a Toño Lolo y Cristina que si los responsables

Voz 1509 04:33 es habitual no

Voz 3 04:36 sí bueno luego viene más gente más señeros de echarnos una mano cuando hace falta por ejemplo antes de ayer tuvimos doscientos kilos de patatas machacó una y viene muy bueno vamos a diez doce Piñero echarnos una mano Olli que díficil lo de cocina para tanta gente porque hombre doscientos kilos de patatas machacona no porque sí después para que te sobres de Amis mejor que falte porque si falta madre mía en la que encima pero además lucimiento kilos de de lo que él sí que doscientos kilos hay que habéis estado los tres pelando bueno a Vista estado más en la peña pelando patatas no quedarán peladas por anoche bien lo dije que tienen que peladas porque por la mañana no te da tiempo pelar tantas patatas pues que cuántas patatas son no sé cuántas pensasteis por doscientos kilos de patatas son buenos que no quieren saber ni cuánto cuántas patatas en total cada uno no no me no ve tiempo contarlas Ron Lola oye esta tarde en los más pequeños unos ha dicho Patxi si esta tarde se van a dar los niños perrito lo haremos nosotros pues lo van a repartir ellos a todos los niños de las peñas y dos niños que queda en medio del pueblo hasta fin de existencias y que más oye que normalmente por ejemplo hacía la comida para todos los que nosotros hacemos la comida para nuestros señeros eso eh pero luego hay que quiere habría otras Peña recoger comida pues puede venir a recogerla como nosotros podemos ir a otras peñas a recoger comida igual que debida igual si aquí bien entre todos que sí claro claro cuál es la especialidad aparte bueno las patatas que me has dicho verdad nuestra felicidad es es todo todo lo que hago yo es Torrico sano no una ni otra qué bien qué bien pero bueno creo que estos estos días es todo como más así de no echar y cito la morcilla lomo la verdad que nosotros eso es para cenar nosotros lo que damos bocadillos de lomo de chorizo de panceta de comidas no va todo de de cuchara Gallito

Voz 5 06:25 todo paías mañana tengo que decir de agua

Voz 3 06:29 que bueno mañana ácido pero sólo para los de la Peña bueno es pues una finca particular no es una como las valencianas yo que me invento unos platos muy raro hay maní entornos pero contarnos que a lo mejor nos interesa vi cómo lo haces que pasaba aquí no hay algún ingrediente secreto que no no no lleva construido chicha sin no sé cómo es que pilló por ahí bueno no te lo voy a decir todo claro vale vale vale venga que que que que sí sí claro escucha muchas gracias a vosotros hasta luego oye una cosa saldrán dime Ana Gatti por la rana puede si ven mira pues están por aquí jugando dos señores

Voz 1509 07:12 qué tal van ganando vamos ganando ganando a ver estamos los dos unas cuantas nada que ranas ahí metido le metió cuatro o cinco regatas habré metido

Voz 5 07:24 eh bueno yo me yo

Voz 6 07:28 el tren ha metido dos o tres por lo menos

Voz 5 07:31 vamos a ganar no

Voz 1509 07:34 muy parejos aquí como siempre vamos a competidores venga Convit que lucha

Voz 5 07:42 tanto tanto que está ahí

Voz 1509 07:48 a mí yo es que si compito me vais a ganar eh venga Santa intenta una vez en directo flamenca es Maicon a un lado el otro venga a ver hombres principiante te han dado ya a ver madre mía es que lo estabas tan el suelo venga a ver qué estás haciendo cuentas no Sandra por lo menos mi abuela mía lo voy a las ahora otra vez ya le he dado la caja vale porque antes ha ido al suelo pero vamos que es que esto no voy a ver que lo voy a echar nada hace menos suelos y porque no ha sonado a ver qué voy a tirar otra a ver si hoy tampoco porque no suena yo soy metal venga me queda la última a ver si ya entramos porque vamos

Voz 7 08:36 a ver

Voz 1509 08:38 tampoco el pero eso lo has metido una dentro no a la ni siquiera entre otras horas miro por lo menos ha dado no en principio practicando claro es que dice que me falta practicaron la practico aquí

Voz 6 08:52 es todo eh eso es la esencia para que la las monedas entren dentro de la boca de la rana o pues no se salga de del Cairo

Voz 1509 09:01 pero como le llaman yo de pueblo en otra vez incómoda llamáis aquí la bola Ramos no no pero no no juego de la rana sino lo que la moneda común y hablaba moneda como llama nada moneda moneda Rosarno chapa chapas vale vale

Voz 3 09:18 es que yo mi pueblo le llamamos los chiquitos

Voz 1509 09:20 con ello no es que están metiendo por aquí una para que compruebe que se que se se puede vete ya que yo no he acertado que que no es ni al no

Voz 6 09:30 qué va bueno una vez solo pero es que las otras son equipara la numeración de los puntos que consigues cada agujero que entre la la ficha la la principal que es la boca de la rana tiene cincuenta luego el torniquete este siglo metes veinticinco los dos laterales de diez que es el puente y todos los demás a cinco cuando se lleva usted demo de momento como no hay competición todavía nada estamos entrenando como si tuviéramos una andando a estamos entrenando hasta hasta que a ella metido del todo cuanto

Voz 5 10:05 ya trofeos confirmó hoy yo me apuntó con él

Voz 6 10:11 al final las lo que deciden aquí lo oye pregúntele si eh

Voz 1509 10:16 el aquí de Móstoles sí sí sí

Voz 6 10:19 yo llevo cuarenta y cinco años aquí en Móstoles no es que sea aquí yo soy de un pueblo de de Toledo Miguel Esteban aquí estoy aquí cuarenta y cinco años en Móstoles que igual igual que si fuera el mostoleño

Voz 1509 10:31 dos años llevan jugando

Voz 6 10:33 no eso es hacer una vez al año nada más no normalmente en las fiestas y en algún campeonato que que realizan en el centro de mayores de Juan XXIII pues también hay campeonatos yo he sido ahí campeón dos veces y una vez subcampeón sea que bueno Diana eh

Voz 1509 10:50 si hablando con expertos eh

Voz 6 10:53 te entrenan mucho a esto porque ha perdido un poco de de arraigo el tema de de la de la rana lo vemos aquí una vez SO2 ya les digo

Voz 5 11:01 bueno en algo yo estoy con no de esto y estoy

Voz 6 11:07 contra mí con petanca de tanta que capte un mosto de llevo aquí treinta y nueve años hemos aquí he sido campeón de cuatro hola

Voz 5 11:20 muy

Voz 1509 11:22 a vivir Sandra ahora Bassat que te digan lo el secreto vale para luego poder participar bueno cada me voy decir el secreto o no para participar yo el secreto practicar mucho practicar mucho

Voz 6 11:36 pues ya apuntada la boca la rana luego que se se extiendan por un sitio o por otro pero hay que hay que practicar

Voz 1509 11:42 yo le Sandra vale muchísimas gracias y a los compañeros también Soto gracias por el de como siempre para acogernos así vive una última cosa

Voz 6 11:53 más

Voz 1509 11:54 claro que si querías que hablase alguien más de la Peña unos que tengo por aquí a la todos reunidos están dos reunido la que nos digan desde luego yo que sé que vayamos a visitar la Peña Soto a todos a la vez son algo así no vivan las fiestas de Móstoles que no lo digan vez no voy decir todos juntos vivas las las fiestas de Móstoles para a Ana que es lo están organizando nada que me lo van a decir ahora

Voz 7 12:22 en breves a ver

Voz 1509 12:24 que es que claro como son tanto pues es que tardan en en organizarse a ver venga a la b3 si tenían que decir vivan las fiestas de Móstoles

Voz 7 12:37 una dos tres veces

Voz 1509 12:42 a vale la gracias ha dado muchas gracias gracias Sandra Moneo Manuel Morillo Lapeña del Soto muchas gracias dan algo