A pie de calle Madrid Oeste 17-09-2018 – Recuperación de madroños

Voz 1 00:00 hace nada unos minutos acaba de terminar el acto se ha presentado en Alcorcón el el proyecto de recuperación de nos vamos que más madrileño pues eso vale de la Comunidad de Madrid ha acudido el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo allí que estaban nuestros compañeros Sando a Moreno nuestro técnico Manuel Morillo qué tal muy buenos días

Voz 2 00:21 hola Ana qué tal yo quiero nada más madrileño que el Madroño en los ir madrileño que todos lo tenemos en en cuenta y que iban a ser que va a ser ese proyecto de recuperación de madroño Sandra

Voz 3 00:34 bueno Amirato es cuando estoy aquí en el parque de las comunidades de Alcorcón donde esta mañana bueno hace escasos minutos puedo decir que ahora como diez pues ha instado al alcalde el alcalde de Alcorcón David Pérez junto al consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo pues juntos aquí en el parque en en un terreno de aquí han plantado tres árboles a valiosa aquí ya implantado tres Madroño de momento sí va

Voz 2 01:00 sí sí que va a ser que en qué ha consistido que os ha dicho el consejero que bueno

Voz 3 01:04 cero a lo largo de toda la Comunidad de Madrid bueno pues se trata de un proyecto de recuperación e y a ver

Voz 2 01:14 es ahí la nota también y todo noto con todos los datos son todavía no no te han dado no

Voz 3 01:17 ah sí haber os cuento es un proyecto de recuperación que ir donde la Comunidad de Madrid para distribuir diez mil madrileños para suplantación en montes y espacios protegidos esto Madroño observan usar los trabajos de restauración vegetal para aumentar la diversidad de la flora mejorar el paisaje y restaurar las zonas sensibles como las de por ejemplo los incendios forestales

Voz 2 01:41 cosa que también va a ayudar al mejor para para que de alguna manera yo no sé si servirá el Madroño de de de cortafuegos

Voz 3 01:50 sí yo creo que sí bueno también lo que os comento estaba el alcalde de Alcorcón que se ha mostrado muy agradecido no con el consejero ir con la comunidad porque ese proyecto sea ya iniciado aquí en un parque de Alcorcón también ha dicho el alcalde que esto ayuda a concido ahora a los más jóvenes de del medio ambiente

Voz 2 02:10 oye una cosa que además como esos madrileños que han plantado que qué tamaño tenían eran muy pequeños si son muy pequeños y os puedo decir que los estoy viendo ahora mismo son como una rama que sumada mitad ahora entonces incómodo como un brazo más o menos te de extensión lo que no sabemos es cuánto tarda en crecer más

Voz 3 02:29 no no no no no sé pero mira justo hay aquí están como echándole barro por encima para que que que de ahí bien puesto de Arenal Latina bien

Voz 4 02:40 es raro

Voz 3 02:43 Navarro los haré a la arena de plantar árboles

Voz 2 02:46 la plantas os habéis probado el frutos madroño y yo te doy yo hecho en casa licor de madroño eh sí sí sí está yo sí he probado y editor no me es de lo que más me gusta pero fíjate el licor de madroño pues el licor de madroño estamos Rey se hace pues con eso

Voz 5 03:01 lo normal

Voz 2 03:03 del que en del que hay no es un aguardiente blanco evidentemente tiene que está almacenando muchísimo y luego es muchísimo pero meses meses osea bastantes meses hasta que se consigue azúcar evidentemente se consigue hacer el licor pero más después de bastantes meses entonces bueno sé que es verdad que para lo pasáis que eso se puede utilizar para vamos para tomarte una copita nada muy poquito evidentemente porque tiene muchísima graduación pero tiene un sabor muy muy bueno muy rico muy dulce muy muy para quien lo había dado para ningún pastel los centros oye bonita también para para eso pero bueno mira es una buena idea no el el hacer un pastel con con con los madrileños que sí que es verdad que es muy madrileño pero que tenemos muy poco conocimiento verdad sobre sobre los Madroño madroño que tampoco es algo que utilicemos habitualmente el fruto en rojo como no arrojan ha bajado también y es que es verdad que no es algo que es eso la consumir demasiado hablaremos un día con Luis por ejemplo si vamos

Voz 3 04:16 sobre el Madroño Sandra hemos visto la típica imagen del alcalde del consejero plantando los árboles Buero como un intento si se puede decir que se un intento eso que eso explica no no sí sí sí han estado ellos ellos mismos plantando los tres lo que pasa que luego en el último sí que han ofrecido si alguien de prensa o de los que estábamos ahí querían querían plantarlo pero no finalmente no se ha ofrecido Navi uno previo pero pero yo no oye pues que con lo madrileña que eres y lo que te gusta Madrid Dati Sandra ya podría dar un madroño nada más que usted falta escribir hoy libro yo lo que lo es cierto es cosa es dar un árbol del libro Joyce momento me he quedado con sólo con una seis yo también no sé si voy a hacer en las otras dos bueno dice oye yo estoy buscando

Voz 2 05:07 aquí artículos por ejemplo pone hay un artículo que dice que por qué no hay casi madrileños en Madrid no dice la despoblación del famoso arbusto que emborracha a los pájaros has visto se debe entre otras cosas a un uso contra la lepra en la Edad Media fíjate dice el madroño es el árbol que aparece en el escudo de Madrid y sobre el que reposa el famoso otro osó yo otro día es que era unos no es que lo de Osama es bueno que se ha inventado se ha inventado se dice pero hay una visto madroño es por la ciudad mira Oraya largos a empezar a verlos no dice nada que por ejemplo el genial dibujante de ABC Antonio Mingote decía en su libro Historia de Madrid que el oso del escudo de Madrid se aferraba al madroño para impedir que algún concejal nota las sí pero en realidad esto es lo tendrían difícil puesto que la población de este arbusto es más que escasas claro pues parece que habla sobre sobre este este árbol no en Madrid sobre su fruto dice tal fama de curandero consiguieron los madrileños madrileños que hasta la villa se desplazó el mismísimo emperador Carlos Quinto a curarse una terrible enfermedad el hijo de Juana la Loca sano tras una temporada en Madrid hasta su animo mejoró dicen EMI ya no es de España dice puesto que el fútbol Madroño contiene alcohol como Lola pero ya lo dice su nombre en latín Arbulu tus un dedo que significa árbol del que hay que comer un solo

Voz 6 06:32 minuto claro ya he dicho yo en pequeñas cantidades

Voz 2 06:34 por eso dice que emborrachan los pajes que tiene tiene bastante graduación entonces bueno pero pero bueno vamos a ver más madroño no ahora por la Comunidad de Madrid y no sé si ha explicado un poco los cuidados que tiene que tener

Voz 3 06:49 pues la verdad es que no que no que Banderas simplemente se han plantado oí ya está nada más que para Alcorcón han dicho si va a haber más plantación demodé si va a haber cincuenta árboles más también pequeños a lo largo de

Voz 2 07:02 diferentes parques no sólo las comunidad

Voz 3 07:04 adiós sí sí sí bueno os tengo que decir que estos tres Madroño estos pequeñitos también proceden de la lanzar De la Ossa vale dicho procedencia y todo lo que es que manchar de la osa pues la verdad creo que es un madroño singular no que es una como que es el madroño no bueno pues mira ya sabemos algo más sobre madroño que hay

Voz 2 07:30 distintas especies dentro de los años y yo exactamente oye una pregunta dentro del parqué donde lo han plantado donde está el del pues mira a todo

Voz 3 07:39 entrando por la puerta principal a la izquierda justo donde hay una fuente con agua

Voz 2 07:46 ah sí ya se ya sabes no año pues la entrada por el Buero Vallejo no si así lo haré lo que sea pero hay ahí a la izquierda

Voz 3 07:54 si aquí se ven vamos llaman la atención yo os digo son tres madrileños aquí pequeñitos pero que se ven se extinguen de los demás lanzar De la Ossa escribiendo que es un municipio en Cadalso de los Vidrios cómo llegar a pesar de la osa en al sobre los vídeos por ejemplo saque

Voz 2 08:15 que debe ser que es su procedencia no donde a lo hemos

Voz 3 08:17 por están

Voz 2 08:18 eh criando los no los va haciendo el primer cómo se llama cuando tú a tú has es el primer de una planta el que luego lo tienes que transportar trasplantar a otro lado el la primera plantación así pero no me sale como le llaman eh luego luego lo diremos lo fíjate en Antena no está ahora mismo como se llama cuando cese el ex quejo como es que el es queje como ejes que es que no yo hacia es viene pero lo estás en un en un tiesto y luego lo tras plantas bien adónde vaya a hacerlo bueno pues es Sandra entonces alguna cosa más que nos quiere contar de los madrileños

Voz 3 08:54 eh no de los madroño no mirad estoy aquí en el parqué que hay algunos vecinos Si quieres le podemos preguntar qué les parecen estaba implantación eh

Voz 2 09:03 sí y además si ellos conocían bien los Madroño eso sí domicilio

Voz 3 09:07 sí sabían porque me llama la atención que justo cuando había terminado la presentación estaba como entrando gente en el parque no y me preguntaba que si había pasado algo entonces no sé si algunos vecinos lo saben otros no porque han venido buenas tardes qué tal qué le parece que hayan implantado tres Madroño aquí en el parque

Voz 7 09:26 me parece muy bien porque además abusivamente están destruyendo demasiados árboles si están cayendo otros muchos como son los no los pinos con al menos por fin ya vemos que hay un poco de interés por por el medio ambiente no

Voz 3 09:42 ya estado usted presente la plantación

Voz 7 09:45 yo voy a dar los estaba oyendo porque venido sintonizado con vosotros pero ahora estoy viviendo oí en fin todos con el Madroño porque además tengo una finca ahí tienen madrileña también ahí

Voz 2 09:56 bien es muy muy bueno preguntarle si sabe que

Voz 3 09:59 cuidado si este tipo de madrileños

Voz 7 10:02 pero aunque no no no simplemente es entregarle normalmente como cualquier árbol este cuidado INEM la dirección cuando un poco para que para que crezca hacia arriba y no a lo ancho y nada además especial no no llevan en especial cuidado

Voz 2 10:19 pregunta los me sino también si él hacía algo con los Madroño

Voz 3 10:22 y usted hace algo con los madrileños

Voz 7 10:24 también me menos como cuando sale

Voz 2 10:27 vamos a que sí que les gusta a los ladrones vamos a qué bien claro es que no habíamos dicho que no todo el mundo e toma este peste verdad este fruto está oye

Voz 7 10:40 es cierto que hace mucho Olivares de madroño social con el orujo con el aguardiente que se dice en mi tierra que soy de Leo entonces también pero claro es más peligroso de vida no mucho más natural con verlos directamente del árbol

Voz 2 10:54 eso es y que además ya no ha escuchado que le llaman que emborracha los pájaros si es verdad es verdad

Voz 7 11:01 en o no tanto tiene dando hay mucho azúcar pero no tenía el cual no pues alcoholes cuando se toma en líquida en orujo como el como el aguardiente no eso sí eso sí que lleva mucho alcohol y muchas grados

Voz 2 11:13 bueno pues además da color verdad hace ese fruto del madrileño que bonito Verdejo propio del año cuando por ejemplo sale el fruto que que te que temporada son

Voz 7 11:23 bueno es sale cerca de Navidad allá por el mes de noviembre diciembre eh quizás un poco más el tienden diciembre desde luego eh en invierno en invierno siempre de enero más más cerca de Reyes que de Navidad

Voz 2 11:36 claro también viene bien es licor sito cuando tenemos frío verdad

Voz 7 11:40 sobre todo como he dicho antes que soy de Military tierra de León que ya hace mucho frío allí debemos mucho mucho en el monte de todo pero bueno también de

Voz 2 11:48 el madroño no sé muy bien cuál es su nombre

Voz 7 11:52 mi nombre es a sus muchísimas gracias

a vosotros adiós oye mira qué casualidad que además tenga madroño no en en la final y que nos viniera escuchando

Voz 3 12:21 yo

Iván oye pues mira algún corredor que otro también te veo yo detrás con el micrófono corriendo Sandra

