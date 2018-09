La radio en tu vida 10-09-2018 – Luis Partida

Voz 0444 00:00 hoy vamos a hablar también de fiestas patronales en Sevilla de la nueva ya tengo aquí sentado al alcalde Asensio Martínez qué tal muy buenos días

Voz 1 00:08 muy buenos días a todos los oyentes antes de ser

Voz 0444 00:10 antes estaba hablando con el alcalde con Luis Partida que resulta bueno hacemos treinta y cinco años ya saben entonces usted hace en el ochenta y tres donde estaba

Voz 1 00:19 el ochenta y tres españoles y esta emisora

Voz 0444 00:21 que tenía diez años yo acaba de llegar

Voz 1 00:24 bello municipio en el suroeste la Comunidad de Madrid desde la Ciudad de Móstoles precisamente acaba de llegar a Sevilla la nueva que llegan al ochenta y uno

Voz 0444 00:31 os que entonces el traslado de Móstoles a Sevilla Broadway allí en el ochenta y tres ya estaba

Voz 1 00:36 estábamos inaugurando un colegio con cuarenta y nueve niños ya lleva también Satellite es un abrazo de vemos Xavier todo el curso escolar con casi dos mil niños cómo evolucionan no

Voz 0444 00:47 cómo evoluciona yo estoy XXXV años se cómo ha ido cambiando ya hablaremos con usted en otra ocasión también de treinta y cinco años que cumplimos veinticinco años de cómo hemos evolucionado no la radio también que me figuro que se me gusta la radio

Voz 1 01:00 la radio pero si yo recuerdo despertarme con la saga de los poetas escuchando SER Madrid de cuando era un crío y bueno pues la verdad que la radio nos acompaña a todos y es ese medio de comunicación que pues que hace la vida mucho más fácil

Voz 0444 01:13 que es especie bueno yo que voy a decir que trabajo apasionante a mí me pasaba yo desde pequeño amistades yo desayunaba ya con la radio eh bueno pero vamos a hablar de fintas en fiestas patronales que es en honor al Santísimo Cristo del Consuelo verdad ya lo empezó las actividades porque llevan muchos días de actividades

Voz 1 01:29 sí la verdad que los más de cincuenta actos programados para estas fiestas ya dieron inicio en días pasados lo que son de índole social cultural deportivo este próximo jueves pues ya comenzamos con

Voz 2 01:42 el pregón de de nuestras tradicionales fiesta

Voz 1 01:45 Canales que nada más y nada menos suman cuatrocientos setenta y cuatro años de historia como tiene el municipio

Voz 0444 01:50 madre mía y que hay algo muy tradicional muy tradicional que se siga haciéndolo lo largo de todos esos años en buena fe a la misa litúrgica no la ofrenda me figuro pero que que es lo que también podía destacar que siguen haciendo

Voz 1 02:03 bueno más allá de los actos religiosos y litúrgicos que son el hilo argumental de nuestras fiestas tenemos la tradicional chuletada popular que cumple nada más y nada menos que cuarenta años en esta edición y que bueno pues invito a todos los radioyentes para disfrutarla que será el sábado quince y bueno pues en ella pues el ambiente festivo pues me gusta agasajar a todos nuestros vecinos ya todos los visitantes como merecen

Voz 0444 02:30 que bueno ya hizo entonces donde se celebra entonces donde es la chuletada

Voz 1 02:33 en la plaza de España acompañados por buena música puede tener una una de las orquestas que nos visitan con el cariño y sentimiento de de todos aquellos que han colaborado estos cuarenta años puede ser un equipo humano de cincuenta personas trabaja para pues para dar el lo que es carne antiguamente se facilitaba la carne de los toros de lidia hoy en día al no haber ya eventos taurinos pues en lo que se hace es es dar carne comprada al efecto a todos los vecinos y bueno pues me para la gente pueden disfrutar de nuestras fiestas en Son Moix

Voz 0444 03:08 lo que nos gusta a los españoles esto de celebrar comer verdad bueno va unido

Voz 1 03:13 de hecho el domingo tenemos la sardinada popular sí que es un sin parar esto guía que hay que complementar con un poco de deporte ahí porque si no

Voz 0444 03:24 sí porque ya después de estas fiestas que nos damos todos el pregón que hemos dicho que es el jueves trece septiembre que además este año a cargo de la Fundación Ande

Voz 1 03:32 veinticinco años nos acompañan en el municipio son el corazón social que mueve que late y que bueno pues hace que nuestro municipio avance a toda la familia de la Fundación Ande que son pues normalmente el colectivo más querido y apreciado en nuestro municipio y tienen ese reconocimiento puede estando el pregón el jueves trece

Voz 0444 03:54 jueves trece que además también lo que han hecho es mucho deportes siguen haciendo carreras populares esté pasó

Voz 1 04:00 dado sábado hubo una no sé qué hacemos mucho deporte hemos tenido la carrera popular corriendo por Héctor Valero que es un recuerdo muy especial a quién fue en nuestro vecino y el reconocimiento a toda una generación joven comprometida y que bueno pues que con principios valores el domingo hemos tenido el la Fiesta de la Familia en bicicleta ayer que fue un éxito diferente ese eventos los cuales pues bueno un servidor participa mañana tenemos al campeonato de voley playa el otro día tuve la fortuna de ganar el campeonato de tenis de mesa

Voz 0444 04:33 no sea que el alcalde también participa en todo también verdad de las fiestas

Voz 1 04:37 todo lo que sea deporte

Voz 2 04:40 y cultura pues ahí intentamos esta

Voz 0444 04:42 el otro día hablaba con un alcalde también que estaba en fiestas digo me figuro que también las fiestas sirven para muchos vecinos para acercarse no a los alcaldes al alcalde a los concejales no de alguna manera si contar con ustedes que es importante no es que interactuar no he bueno yo creo que las socias han avanzado

Voz 1 05:00 en este sentido los alcaldes actuales eh pues tenemos multitud de canales a disposición de todos nuestros vecinos yo es cierto que en estos días pues siempre es según ventas intensifica ese ese contacto humano que puede haber mucha red social puede haber muchos medios tecnológicos pero como una buena conversación y una buena escucha activa pues no hay nada está claro

Voz 0444 05:21 que que por cierto han de ser me estás hablando de esa gran chuletada solidaria que es en beneficio no de de los alimentos del Banco de Alimentos de señora no la que también hace cuarenta

Voz 1 05:30 eso sí Sevilla la Nueva su municipio comprometidos municipio ante todo solidario está chuletada popular pues tiene un enfoque porque lo único que pedimos a aquellas personas que participan pues que colaboren con algún tipo de alimento no perecedero que se pueda pues que pueda retroalimenta el el Banco de Alimentos que el área de Bienestar Social gestiona para todos nuestros vecinos entre otros programas para ellos

Voz 0444 05:54 hay algo que nos encanta es lo de bailar bailar y que hay varios conciertos verdad entre ellos Mojinos Escozíos

Voz 1 06:02 Lars saltar Si bueno tenerla tararear las canciones efectivamente el viernes tenemos al popular grupo Mojinos Escozíos en año enseguida hoy tenemos en La noche temática de pop y rock con luego con grupos con grupos locales y como siempre puedes finalizarán las noches pues el elenco de Dj's del municipio que bueno pues amenizan a los más jóvenes de la noche también

Voz 0444 06:25 bueno me figuro que también toca hablar de de de seriedad en estas fiestas aquí estamos hablando por ejemplo que habla un plan también no especial de seguridad limpieza

Voz 1 06:35 eso es clave nosotros aspiramos a ser un municipio eh Limpio municipio con sus parques y jardines abiertos a todos los vecinos de un municipio sobretodo seguro toco madera hemos tenido los veranos con menos es menos índices de de robos en el en el municipio afortunadamente y en este sentido pues en las fiestas hace un especial esfuerzo a través de el Cuerpo de Policía Local Protección Civil en colaboración en todo momento pues con Delegación del Gobierno Guardia Civil bueno pues en ese sentido trabajamos de un modo pionero vamos a tener también el perro Si vigilantes de seguridad privada para complementar la labor de de estos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado

Voz 0444 07:16 que todos los les y no lo pasé mini aquella gente que vayamos también de fuera que con tranquilidad

Voz 1 07:21 hombre con tranquilidad ella confraternizar desde el respeto la tolerancia y la diversidad social y cultural a divertirnos lo máximo posible

Voz 0444 07:29 a la nueva es más de peñas de asociaciones

Voz 1 07:33 pues tenemos una mezcla si somos uno ahí un una mezcla exactamente efectivamente pones entre esas peñas tradicionales de aquellos que llevábamos en el municipio muchos años de aquellos que han venido a vivir y montan también su Peña ya que el tejido social que bueno pues a través de las asociaciones que enriquece permanentemente nuestro municipio y colaboran activamente en en muchas de las actividades programadas

Voz 0444 07:58 claro que lo pasen muy bien no sé el alcalde ahora seguro que cuando salga aquí algún acto tendrá también de fiesta o con

Voz 1 08:03 más siempre eran ahora vamos a continuar con con nuestras actividades deportivas sociales culturales y acompañar bueno pues a a las fiestas patronales en honor al Cristo del Consuelo

Voz 0444 08:14 eso es que son es el central verdad esos esos festejos litúrgicos no esa ofrenda también floral que yo todo esta información me da tendrán usted subidas una página web no con todo el programa para que la gente también tenga acceso a ello aparte de los vecinos que tendrán su programa no yo luego a punto

Voz 1 08:31 toda la información tanto nuestros vecinos como muy importante aquellos que no están escuchando de localidades vecinas del entorno particularmente de Móstoles y de todos que están invitados a disfrutar de nuestras fiestas patronales nada más

Voz 0444 08:44 eh vamos a más de sí siete todos los casi todos los municipios entorno ya de fiestas una con otra vamos uniendo una y otra una y otra hay que pasó

Voz 1 08:52 claro que sí pero bueno en la celebración tradicionales el vínculo que hemos tenido siempre con la tradición con el campo con las labores agrícolas y todos pues celebramos las fiestas simultáneamente

Voz 0444 09:03 te tomas hay que cogerla también aire eh alcalde porque quedan unos meses muy duros de de trabajo al año que viene y hay elecciones municipales

Voz 1 09:12 pues si se rumorea no que ayer el año pero en mayo del dos mil diecinueve bueno aire es conveniente cogerlo pero el trabajo está claro que aquellos que estamos tenemos la fortuna de gobernar Se nos va a juzgar desde el primer día de legislatura por nuestra parte el equipo de gobierno de Sevilla la Nueva pues en la labor está siendo intensa y bueno pues con muchos proyectos para seguir avanzando en mejorar la calidad de vida en los todo nuestro

Voz 0444 09:39 bueno pues ahora disfrutar de esas fiestas muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre