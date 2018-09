Ganando salud (18-09-2018) - Día Mundial del corazón

Voz 1509 00:00 Illes cuento desde el miércoles veintiséis de septiembre eh se va a celebrar ese miércoles va a celebrar la quinta jornada del Día Mundial del Corazón al pues con este motivo vamos a hablar con la doctora Petra San Mayordomo ellas jefa de Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles igualados a hablar también precisamente no del infarto de miocardio hoy de muchos de de pues de de de de porqué de cómo son de alguna manera los síntomas eh cómo se puede prevenir la enfermedad todo esto vamos a hablar con ella qué tal muy buenos días doctora

Voz 1509 00:46 vamos a se van a celebrar el próximo veintiséis verdad de dice de de septiembre ese a jornada el Día Mundial del Corazón muchas actividades me figuro voló sobre todo de concienciación no

Voz 2 00:58 es la quinta edición que hacemos en el hospital Rey Juan Carlos le haremos un miércoles que vivían el día veintisiete septiembre estaremos toda la mañana con con distintas actividades para concienciar a la población que viene a los Civil toda la población de no suele siquiera acercar de la de de los acercar a celebrar esta jornada haremos eh bueno Melilla que del control de los factores de riesgo a quien quiera tomar la tensión lo que es horrible ni de inicio

Voz 2 01:31 las cunas y también hay hay una mesa para aprender a a saldar una vida practico para

Voz 3 01:40 me reanimación cardiopulmonar y luego también hay conferencias este año relacionadas como infarto agudo demostrar dijo que es la causa de enfermedad que Emma que mayor mortalidad tiene una sociedad actual

Voz 1509 01:52 sí porque de eso vamos a hablar también el infarto agudo de miocardio es una enfermedad cardiovascular como tal no pero realmente qué son las enfermedades cardiovasculares Dra

Voz 2 02:01 bueno las enfermedades cardiovasculares son en las enfermedades del propio corazón de los vasos sanguíneos de las arterias y entonces cuando enfermó al corazón no enferman las arterias sí o las una del cuerpo a todo eso se denomina enfermedad cardiovascular las más frecuentes son el infarto agudo de miocardio la angina de techo y el mes que a veces deja secuelas excesivamente

Voz 1509 02:28 Higuaín tiene más riesgo de padecer estas enfermedades

Voz 2 02:32 bueno quién quién más riesgo tienen de padecer la enfermedad cardiovascular son las personas que tienen factores de riesgo cardiovascular valen los factores de riesgo son enfermedades aquí sustancias o estilos de vida que favorecen el desarrollo de las enfermedades del corazón en Lasarte Oria que son el tabaquismo me atención anterior al que ya el alta el colesterol elevado o la super alta cuando esta fiebre tiene uno o varios factores de riesgo después mismo pero es que he mencionado pues tiene más riesgo de tener una enfermedad cardiaca una enfermedad cardiovascular

Voz 1509 03:15 este infarto que estamos hablando agudo de miocardio

Voz 1509 03:21 porque todos lo estamos escuchando pero realmente cómo se produce no

Voz 2 03:24 sí cuando impasible tiene un infarto agudo miocardio lo que le está ocurriendo en ese momento es que una de las arterias que riegan el propio corazón que se llama en materias coronaria se obstruyen sí forman coágulos dentro de la arteria que tapan la zona el paso de la sangre hay una parte del corazón se queda sin nada de riego sin nada de oxígeno eso podría ser debilitar el corazón de forma aguda y desgraciadamente un porcentaje alto de los pacientes con infarto agudo vio pueden tener una complicación muy grave que es una parada cardiaca entonces es una enfermedad que ya hay que conocerla y sobre todo hay que prevenir la cuidando los factores de riesgo

Voz 1509 04:12 cuando al cuando hablamos de prevenir yo me figuro que también por ejemplo una persona con tensión alta vamos a suponer

Voz 4 04:18 y en los de alguna manera los centros verdad y de primera

Voz 1509 04:25 necesidad en los que vamos nuestro médico de familia TC también de alguna forma nos tienen que dar esas pautas no de de de cómo deben de estas personas de prevenir ahí llegará esto no

Voz 2 04:36 claro me hipertensión es un factor de riesgo desgraciadamente la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular son silenciosos no somos enemigos silenciosos es decir que no dan

Voz 3 04:46 ningún signo de Aller

Voz 2 04:50 estado de alarma no no duele nada uno puede tener la tensión alta ahí no le duele nada o tener el colesterol elevado y no tener ningún síntoma pero claro eso va haciendo daño a nuestras arterias la única forma de saber si no tiene esos factores de riesgo pues es ya tomarse la tensión o hacerse un análisis para saber si tiene el colesterol elevado o el azúcar el agua cuando uno ya tiene la tensión alta pues es importantísimo hacer caso de lo que hizo el médico básicamente tres medidas uno la dieta que hay que quitar la sal de la dieta para bajar la tensión e evitar la obesidad y eso se consigue comiendo o mejor y haciendo más ejercicios ir si necesitas medicación tomarse tomar las pastillas porque sino no se controla la atención evidentemente si no si hacemos casos de esas medidas pues la tensión sigue elevada yo no voy a tener ningún síntoma hasta que un día tengan susto porque hay un problema cardiovascular

Voz 1509 05:49 el Ike cuáles son esos síntomas que tiene el infarto

Voz 2 05:53 bueno a los síntomas más frecuentes e es dolor es como una presión como una losa en el pecho en el lado izquierdo el pecho que a veces se ese esa presión se va hacia hacia lo hace al brazo izquierdo hacia los dos brazos a veces a la hacia la garganta o la mandíbula sin síntomas más frecuentes pero hay pacientes que pueden tener un infarto con síntomas más dudoso menos específicos de para pensar que es un infarto como un dolor en el estómago o a veces malestar en pacientes diabéticos en pacientes muy mayores a veces tienen síntomas muy específicos que nos cuesta a los médicos llegara a la conclusión merece paciente tiene detrás el síntoma más frecuente por el que se tiene que alarmar en la población en finales la presión en el pecho qué será hacia los brazos de la garganta incluso hacia la mandíbula muchas veces asociado a sudor malestar cuando se tienen esos síntomas hay que acudir rápidamente a un centro de urgencias para ser un electrocardiograma hoy confirmar si realmente se trata de un infarto

Voz 1509 06:59 por qué

Voz 2 07:01 llamar al uno uno dos para que te atiendan en su domicilio

Voz 1509 07:05 yo lo hice una pregunta porque por ejemplo como ese diferencia porque yo me figuro que será el dolor más agudo no porque haya gente que le da dolores por ejemplo por los gases que padece gases que en unas ocasiones le duele mucho el pecho Leiva

Voz 4 07:18 el hacia el y el brazo

Voz 1509 07:22 sí a la espalda son muy diferentes esos dolores o el del infarto

Voz 2 07:27 les tenemos dudas con ese pico generalmente el dolor por los gases cambia con la respiración al al a la una inspiración profunda al coger aire en los pulmones profundamente aumenta en el caso del infarto o no generalmente si te cambias de costura también cambia el dolor eh sí todo seas tú mejora en cambio el dolor del Insalud es un dolor muy intenso no cambiaron la postura no cambia con la respiración se asocia a sensación de gravedad piden al estar pero bueno yo siempre

Voz 1509 08:02 incluso es la verdad porque tienen que ante las malas luego que no es porque me conocen mejor pero

Voz 2 08:11 pero ante la duda mejor ir a urgencias porque si es un infarto podemos salvar una vida

Voz 1509 08:15 quizá porque es lo que digo también hay algunas ocasiones dolores muy fuertes de espalda incluso también no

Voz 1509 08:23 infarto de miocardio no

Voz 2 08:25 sí sí a veces se manifiesta de una forma distinta y podía haber dolor en la espalda y no en el pecho jugó a veces solamente dolor en los brazos y no en el pecho es que ahí el dolor esa manifestación de los síntomas distintas le termino de cada paciente he comentado la más frecuentes pero luego hay víctimas

Voz 1509 08:43 más y una cosa doctora yo no siempre es un mundo y es diferente mujeres y hombres os son los mismos síntomas

Voz 2 08:51 finalmente las mujeres a que suelen tener dolores más lo que nosotros llamamos más atípicos es decir no es un dolor cántico có mo el que contado lesiones graves a veces las mujeres tienen mucho peligro sobre todo ya a unas mujeres de edad avanzada más avanzados tienen eh tío en casa de hacer la casa de ir a la compra de la comida y no levántate importancia a las que tienen que hacer muchas otras cosas atender al mar

Voz 1509 09:18 antes que eso no

Voz 2 09:20 sí desgraciadamente muchas veces la mujer llega a los servicios de urgencias con infartos ya evolucionados muy porque no no ha pedido atención médica antes ya vencía cuando se tarda mucho en en en

Voz 3 09:36 por el infarto pues pues ya se a veces no podemos hacer mucho