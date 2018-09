En Arroyomolinos se ha puesto en marcha el Centro de Protección Animal

Voz 1509 00:00 bueno ya a lo largo de las semanas en los medios de comunicación vemos muchas veces esas historias no de animales abandonados desde luego de de de gente de poco corazón como digo yo porque quién no quiera tener un animal verdad una mascota

Voz 0073 00:16 bueno pues que que no lo ha que no lo acoja o qué

Voz 1509 00:18 no la compre y luego pues que lo abandonen bueno pues es uno de los principales problemas evidente

Voz 0073 00:23 ante de bienestar de los animales de compañía en nuestro país no ha y que para mí sigue siendo una lacra que que bueno que debemos de cortar evidentemente pues

Voz 1509 00:34 Arroyo Molinos han puesto en marcha su proyecto el Centro de Protección Animal que bueno tienen muchísimos proyectos y además desde su creación está teniendo bastante éxito entre los vecinos de vamos a hablar con Fernando Sánchez Ocaña él es responsable de este centro de Protección Animal de Arroyomolinos qué tal muy buenos días

Voz 1 00:52 buenos días encantado porque además es que uno

Voz 1509 00:54 la cosa Fernando el año pasado por ejemplo más de ciento ochenta mil perros y gatos fueron abandonados en España es un problema

Voz 2 01:03 sí esos son los datos oficiales que registra la Fundación Affinity pero pero las fundaciones Trinity ni siquiera recoge la total

Voz 1 01:11 dada de la realidad porque no hay ningún estudio oficial o estatal para para ello

Voz 1509 01:16 claro que podemos decimal

Voz 1 01:18 que son fácilmente el dobles el doble

Voz 1509 01:22 además por ejemplo muchas ciudades vemos los gatos verdad por la por la calle que de alguna manera tenemos que ser conscientes lo que yo estaba diciendo no que no te gustan los animales bueno pues no precios acoja pero luego no los abandone evidentemente

Voz 1 01:35 claro la gente también a veces por desconocimiento por tradición deja salir a Sócrates a la calle ya desde pues eso no era consciente del riego tan enorme que eso supone para ellos

Voz 1509 01:47 ah

Voz 1 01:47 entonces es importante proteger a Anoeta a nuestros compañeros a nuestras mascotas Si protegerlos frente a todas las enfermedades y lo Riego que haya

Voz 1509 01:58 vosotros habéis abierto este centro Protección Animal de Arroyomolinos donde estés concretamente

Voz 1 02:02 estamos en la calle Benicarló sin número están junto al vivero municipal de Arroyomolinos

Voz 1509 02:08 la capacidad que tenía yo no sé cuantos animales tenis ahora mismo en la capacidad que total

Voz 1 02:13 pues ahora mismo tenemos sesenta y tres animales dos de ellos ya está de tienen la suerte de estar en una casa

Voz 2 02:18 cogida y a ir la capacidad total ronda los ciento había

Voz 1509 02:24 hasta ciento diez podéis a coger y luego también la gente que quiera puede acercarse por el centro profesional de animal hay adoptar no a estos animales que tuvimos otros ahí

Voz 1 02:33 igualmente es la idea a la idea que tenemos que conseguir es que igual que hay un flujo de entrada que cada vez es menor gracias a los programas de concienciación y a la ya ya la exigencia de la normativa e también haya un flujo de salida que permita que el centro se vaya reciclando la idea es que seamos un lugar de paso para los animalitos abandonados

Voz 1509 02:57 por ejemplo que tenéis ahora mismo bueno vamos a hablar también luego de vuestro equipo humano pero ahora vamos a hablar que el animal que que que tenéis ahora mismo perros gatos y algún animal así muy exótico sólo prosiga a todos

Voz 1 03:07 tenemos So ahora mismo sólo pero estamos a la espera de la red depreciación dormidas tortuguitas también tenemos unas gatita del municipio que apareció en una cajita abandonada pero ella tiene la suerte de estar en una casita la acogida siempre que podemos eso animalitos que son más delicada y requieren de un de una alimentación no son de un ritmo de vida distintos sí pueden estar en casa de acogida mejor

Voz 1509 03:31 mejor no porque vosotros tú eres el responsable verdad pero también tenis un equipo humano no formado por veterinario y allí algún operario no cuanto seis en total

Voz 1 03:41 sí porque en total somos cinco yo soy el coordinador que también en otros centros de la de la Asociación respaldando peludos tenemos el campeonato en Collado Mediano y tenemos un santuario animal para animales de

Voz 2 03:56 es de destinados a consumo in

Voz 1 03:59 aquí en el centro tenemos a una veterinaria al menos que se va a encargar de la esterilización de los animando desde los protocolos sanitarios cuando llegan pues porque hay que hacerle analítica análisis de de ser para que no tengan parásitos etcétera y luego tenemos tres operarios que están todos formado entre los sanitarios y de educación canina Iker son los responsables y los encargado de darle la mejor vida

Voz 2 04:24 posible en el tiempo que estén aquí con nosotros

Voz 1509 04:27 por qué porque por ejemplo los recursos con los que contáis económicos vale en este caso vamos a hablar porque es muy importante tener una partida económica para tú de dónde salen

Voz 1 04:38 es principalmente la gestión económica sale gracias a la votación del Ayuntamiento de un concurso público que se hizo que que la verdad que el Ayuntamiento ha hecho un gran trabajo de puede ser decepcionando cada partida de lo que de lo que costaba mantener el centro en condiciones óptimas para para poder ofrecer un un plegó responsable y que los animales no pasen penurias admiten un poca atención ni tengo ni el horario de apertura al centro sea escaso entonces bueno pues prácticamente los animales están todos los días atendidos todos los días del año abrimos todos día del año pueden venir voluntarios a a realizar labores me da que hay aquí

Voz 1509 05:21 que de que les guste que puedan acudir allí ayudarme

Voz 1 05:24 efectivamente ha ahora mismo abrimos todos los días sábados y domingos por la mañana por la tarde y aparte el horario de apertura pues eso todos los gatos que derivan pues a veces viene animales enfermizo todos esta semana tuvimos desgraciadamente un gatito que había sido atropellado pues bueno pues que no haya problemas para poder hablar asistencia que necesita

Voz 1509 05:43 quién necesita no porque tenéis quirófano claro tenéis sala no de consulta

Voz 1 05:48 si el quirófano lo hemos montado lo estamos montando todavía pero bueno también tenemos por supuesto lo contamos con relación con la mejora clínica veterinaria ir de referencia para cada especialidad porque en el quirófano solo Sara en la cosita básicas limpiezas dentales civilizaciones pero la por ejemplo un trabajo más pues hay que llevarlo a un especialista en Trauma es hacer topes trabajamos con la clínica Estoril con la clínica he Cannes en Guadarrama el hospital veterinario del Retiro en Madrid

Voz 2 06:19 Hay bueno también Dexia en el hospital brecha

Voz 1509 06:23 una cosa por ejemplo vosotros antes estábamos hablando de gatos no de de la calle vosotros venís también precisamente un proyecto que que es gatos de la calle en qué va a consistir qué es lo que vais a realizar

Voz 1 06:35 pues lo primero es diferenciar entre el gato doméstico y el gato federal general eh aunque son los gatos aunque son la misma especie perfectamente podrían no serlo porque tienen características totalmente distintas

Voz 1509 06:50 ajá pues no es habitual bola

Voz 1 06:53 al ser humano eh su relación sociales en Colonia argelinas organizó con su familia a Colón

Voz 2 07:00 con sus vecinos hay bueno diciembre

Voz 1 07:04 ha resultado un bien para la población tenerlos porque pues ayudan al control de plagas e también bonito verlo en en el entorno ir luego pues efectivamente también eh presentan molestias para algunos vecinos y esas molestias a él como CC eh cómo se ataja mediante la aplicación del método ser que es el método que en la Comunidad de Madrid tenemos recomendado por por la

Voz 2 07:31 ahí para aplicar eso consiste en que

Voz 1 07:35 los vecinos hacen una labor voluntaria de alimentación y cuidados y nosotros como somos Service municipal lo que hacemos es la el control de la colonia la captura la esterilización él retornó a su hogar o cuando los capturados como ella no está muy hecho Alhama nuestra también aprovechamos los desparasitado sido vacunados para que vuelvan a la calle con las mejores condiciones sanitarias

Voz 1509 07:57 claro

Voz 1 07:58 también cuando hay un gatito enfermo pues a colaboraré no activamente con lo cual los alimentado con los cuidadores de Colonia pues para aplicarles tratamientos en la calle sin tenerlo que sacar de allí porque lo gatito de la calle sufren muchísimo el estrés del encierro un concede Se trata de tenerlo el mínimo de tiempo posible

Voz 1509 08:16 está fuera no porque por ejemplo aquella gente que que alimenta los gatos de la calle es eso es me figuro que a lo mejor en cada localidad es diferente no cada municipio pero en eso se puede realizar

Voz 2 08:28 en principio es ilegal pero cualquier vecino puede sumarse al proyecto a veces registrándose en el Ayuntamiento yo que eso carne de alimentada por eso autorizar

Voz 1509 08:39 no un arroyo Arroyomolinos pero en todos los municipios es igual en cada unos días amante

Voz 1 08:44 en la Comunidad de Madrid en casi todos los municipios están aplicando ya el protocolo ser eh no no en todos no en el cien por cien puesto que no es una obligación de la ley sino una recomendación pero la mayoría eh comprende la problemática existente Idi y aplican lo que la ley lo que la orienta que es neto

Voz 1509 09:06 ajá osea que pueden darle comido pero que tienen que a lo mejor acudir a su Ayuntamiento sacarse un dar buscando otros efectiva

Voz 1 09:14 la mente no les pueda engañar restos de la comida casera ni les pueda esa hay que hacerlo de una forma controlada en unos espacios que no molesten a otros vecinos no sería acertado crear una colonia al lado colegio por ejemplo con lo ideal es trasladarla o publicarla en un sitio que provoque la menos molestias que esté lo gato pidiendo he Guardado que tengan un espacio para resguardarse de la lluvia y luego que el tipo de alimentación sea la la correcta que es él el que pienso pienso de gato Milán hace en el caso de en el caso de que la de que lo gatitos estén enfermos no puedan comer pienso pues se les da la cita

Voz 1509 09:55 claro claro hay que controlarlo sí

Voz 1 09:57 hoy tiene que ser autorizado por por el Ayuntamiento en coordinación con nosotros porque hay gente que todavía tiene porque el puedes Carlos echarle el potaje ya resulta que eso lo que trae son otros dichos y otra comenta que se que se forme allí en una situación insalubres que es de lo que tratamos de evitar

Voz 1509 10:16 de evitar con esto no y bueno el proyecto hubiesen llamada así gatos de la calle me figuro que la gente que no es escuchando Arroyo Molinos que que sepa que hay en su tú entorno gatos de este de estas características puede ponen cuenta todo con vosotros verdad y vosotros acudí Sanz a este CER no a esta captura esterilización y retorno

Voz 1 10:34 perfectamente lo primero hacemos una identificación y un censo de la colonia que vemos los individuos que hay e identificamos cuáles están sin capturar porque es probable que alguno ya hayan castrado eso se identifica Antón la oreja cuando la gente

Voz 2 10:49 patitos creen que tienen la oreja a corta edad tan recto si ya saben que esos gatos están controlada a eh

Voz 1 10:57 con el en la mano localizamos a la encantadora es fundamental trabajar en coordinación con los vecinos alimentan digo alentadora porque eso es un sector muy femenino pero también hay alimenta lores y además muy responsable tenemos en el municipio un par de un par de compañeros que se dedican al cuidado de los gatos ya desde hace años

Voz 3 11:17 también hay que hacer mención a ello es cierto que según que es un sector muy mal pero hablamos del animal no oye una cosa más sensible a la estamos once

Voz 1509 11:28 hablando de todos estos recursos tal pero yo sé que vosotros si algún vecino verdad y géneros eso también y quede aparte de ser voluntario llevar algún tipo de de objeto de enseres que necesitéis que es ahora mismo lo que necesitéis que a lo mejor algún vecino diga pues yo no tengo puedo llevarlo

Voz 1 11:44 sí pues mira es una de las cosas que no que nos vendría muy bien son estanterías Si alguien tiene estanterías que vaya a tirar porque como recibiremos apelaciones de mantita de sábanas de toallas pues para poder tenerlo todo lo mejor organizado posible pues no no vendrían mal estantería luego también tenemos ahora mismo ocho cacharrito de gato que son muy pequeñito que también a él le viene bien alimentación especial que por supuesto se le está dando y se les suministra pero si alguien quiere ayudar con comida pues comida vamos servidos pero sí que comida específica para para gritos nunca está de más

Voz 1509 12:20 vale

Voz 1 12:23 en esta misma semana que hemos abierto hemos recibido en nueve gato de ellos ocho son pues la nueve animales y de ellos ocho Tsonga son Tita Tito entonces fíjate eh comentó glía pues puede siempre un pienso o una alimentación específica que lo que lo que estamos es importante

Voz 1509 12:47 bueno pues entonces desde aquí a todos los vecinos que quieran colaborar ya saben que pueden hacerlo en este centro de Protección Animal que si quieren adoptaron verdad Fernando pues ahí están las puertas abiertas para para que adopten

Voz 1 13:00 ah sí

Voz 1509 13:01 yo desde luego te agradezco que no haya acompañado y que no hayas abierto estas puertas del Centro de Protección Animal Llanos no se iba contando a ver qué tal va todo

Voz 1 13:11 por supuesto y bueno ya os iremos informando también de de campañas de concienciación social que hay que concienciar muchísimo a la población para que evitemos a éste

Voz 3 13:21 problema de que veamos alegremente que Cabañas no centran menos animales en el centro eso sería llegue el día que no sea necesario

Voz 1509 13:28 pues nada yo le agradezco a Fernando Sánchez Ocaña que es el responsable de el CPA del Centro de Protección Animal de Arroyomolinos pues eso que no haya acompañado hasta luego Fernando