Miguel Ángel Ortega, concejal de Medio Ambiente de Móstoles presenta la nueva central térmica de la ciudad

pues he consiste bueno no es un premio realmente son es una convocatoria anual del Ministerio de Transición Ecológica en el antiguo ministerio de Medio Ambiente en el cual bueno se presentaron una serie de proyectos que pretenden y que abundan en la línea de reducir emisiones de gases invernadero concreto de emisiones de CO2 hice materializa en la firma de un contrato que ya hemos realizado la alcaldesa hay yo con la Agencia Española de Lucha contra el Cambio Climático un contrato de compra de misiones de de reducción de emisiones que en nuestro caso pues van a ser en torno a treinta mil ochocientas cuarenta toneladas anuales el proyecto que hemos presentado es la construcción de una central térmica que va a dar suministro a toda la mitad norte de el municipio unas siete mil quinientas viviendas aproximadamente sí que que tiene como aspectos sumamente novedoso es que va a ser una de la prima de centrales térmicas del país que utiliza dos fuentes de energía y absolutamente renovables por un lado energía solar hay una hay combinada con energía procedente de quema de biomasa es va a ser la primera central de este tipo que opere en nuestro en nuestro país eh junto con otro proyecto muy similar que ha presentado Alcalá de Henares

pues hemos ultimado ya el pliego de condiciones esto va a ser una concesión de Marjal esto obviamente el municipio no tiene capacidad de inversión para para operar un una central de este tipo lo que hacemos es licitar la concesión de suelo público en el en el la zona de Móstoles Tecnológico en el parque tecnológico de la ciudad india ahí concurrirán pues empresas que estén interesadas es y esto va a ser inmediato ya pasado todos los filtros de la burocracia municipal sino los informes de la asesoría jurídica etcétera etcétera Si está lo vamos a nuestra intención es licitar lo entre lo que queda de mes y los primeros que viene con lo cual estaríamos hablando de empezar a poner piedra sobre piedra seguramente en el primer trimestre del dos mil diecinueve no lo tenemos aquí a la vuelta

la espina no está la construcción de esta de esta central térmica así se está más cerca de cumplimiento de los objetivos energéticos no para para dos mil treinta no

Voz 2

04:04

exactamente ese es uno de los objetivos que pretendemos cumplir y no sabes que porque estuvisteis presentes hicimos una presentación de lo que va a ser el plan estratégico de la ciudad la parte medioambiental la que depende de mi concejalía y uno de los objetivos es precisamente el cambio de modelo energético el cambio de modelo energético hacernos menos dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles con esto pues conseguimos eliminar el consumo de doce millones de metros cúbicos de gas natural y de gasoil en la ciudad reduciendo treinta mil toneladas más de treinta mil treinta mil ochocientos cuarenta toneladas anuales de misionero de CO2 esto supone cumplir casi el cuarenta por ciento de los compromisos medioambientales que tiene firmados el municipio dentro de lo que es la agenda veinte treinta de la Unión Europea hay de la ONU eso es un avance sumamente importante pero tiene algunos aspectos además que son más interesante eh tú y que no solamente cambiar el modelo energético hemos pretendido también hemos innovado bastante en el modelo de licitación porque hemos introducido un algo que no se utiliza habitualmente en la administración es no vamos a solamente a ceder suelo sino que hemos puesto como condicionante en la licitación es la participación directa en beneficios por parte del municipio de manera que revierta a la ciudadanía los beneficios que se obtengan de la explotación privada de de esta de esta central y además hemos incluido como criterio que ineludible una medida que nos ayuda a combatir la pobreza energética que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad es una de las formas de la pobreza estructural que que se ha instalado en nuestro ahí es la prohibición absoluta de prohibir de cortar el suministro a familias que estén en una situación de vulnerabilidad sin aviso previo a los servicios sociales la intervención previa de nuestro servicio sociales dan la licitación todo claro