Hora 14 Madrid Oeste (19/09/2018)

Voz 4

03:28

en esos parques de hecho vamos estamos ya trabajando en ello en hacer borradores para poderlo presentar a todos los partidos políticos porque en esto estamos metidos todos los partidos políticos para que se puede hacer unas emociones y que se aprueben que para que no vuelva a pasar esto que no abogamos otra vez al tiempo el Festimad porque sospechamos que este es el primer año de amanecer bailando de muchos y no queremos que esto sea así no queremos que sean de nuestros parques