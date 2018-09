Cruz Roja Alcorcón retoma su Espacio Cultura, Relatos y Encuentros

Voz 1509 00:00 ahora les ya hemos hablado de este tema eh con anterioridad pero es verdad que como retomamos el curso escolar no también desde Cruz Roja de Alcorcón pues retoman la actividad del espacio que le llaman espacio culturas relatos y encuentros que de lo que se trata no como yo siempre nos han dicho es de tener un lugar de encuentro de reflexión para sensibilizar también intentar ver experiencias hablamos con el presidente de la Asamblea Local de Alcorcón con Saturnino Peña Solís qué tal muy buenos días

Voz 0930 00:28 buenos días muchas gracias muy bien encantados y agradecidos por dar cobertura ahí irá

Voz 1 00:34 por hablar de los de Cruz Roja y aprovechar esto

Voz 0930 00:38 o sea a las personas de destino al corazón

Voz 1915 00:44 va diciendo yo no empezamos curso escolar evidentemente no hubo un parón no en él durante los meses de verano pero otra vez móvil a retomar estos espacios

Voz 0930 00:52 efectivamente ha habido retomamos nuestros espacios que iniciamos en en octubre del año dos mil diecisiete hemos tenido nueve es fácil son los que hemos abordado diferentes temas relacionados con los proyectos de Cruz Roja hay con la que cada felicitado de que siempre hemos buscado del enfoque y la mirada de otras entidades no lucrativas para él los proyectos y ayudar a sensibilizar y difundir las actividades de Cruz Roja esos nuestro que es muy importante y es algo que caracteriza a estas tardes leía estos espacios de encuentro

Voz 1915 01:25 a sí

Voz 0930 01:28 con con el curso dos mil diecinueve en el ámbito escolar tonos aparecido es conveniente y oportuno tratar en esta en este primer espacio en la situación de del éxito escolar y en concreto de la educación efectivamente

Voz 1915 01:47 además eso educación no ese desarrollo social educativo desde la infancia adolescencia pero además como factor de cohesión social que importante no es la educación

Voz 0930 01:55 efectivamente como muy bien dice Ana la educación es un factor de cohesión social y ha visto a lo largo de esta crisis a repercutir a afectada porque las condiciones sociales y económicas tiene una relación directa con la educación nos encontramos con que la educación como factor de de de ascenso social de igualdad de oportunidades ha sufrido un retroceso y así lo pone de manifiesto los diferentes estudios de entidades no lucrativas que con con niños y niñas de hecho el último boletín el número trece de septiembre del año pasado de Cruz Roja está dedicado a la situación de la infancia de los niños y niñas que que acuden a Cruz Roja

Voz 1915 02:46 que que que desde luego que no debería ser así no todos los niños tienen Diane que tendrán las mismas oportunidades independientemente no de de de la economía en sus padres no

Voz 0930 02:55 eso es pero esto qué es un el que el Estado y las administraciones autonómicas y locales de por ello fruto de esta situación de crisis económica y social que te mantiene aunque ha habido mejoras pues tiene sucediendo sulfato tanto en las dificultades económicas de las familias con el desempleo dificultades en el hogar carencias alimentarias y al final pues tiene una incidencia muy estrecha y directa con el rendimiento escolar con el éxito escolar

Voz 1915 03:27 ustedes desde desde Cruz Roja precisamente también aparte no de estos encuentros en el que se habla en el que se trata no de de sensibilizar también a intercambiar ideas y experiencias también que tienen espacio para estos chavales no

Voz 0930 03:41 efectivamente nosotros es un proyecto de forma parte de Cruz Roja Juventud ese proyectos de éxito escolar dentro de la orientación social que siempre damos otros hacía desde Cruz Roja no podíamos estar y no podemos ser ajenos a la realidad social ahí en armonía con esa preocupación y siempre en la búsqueda de estar cerca de las personas vulnerables los niños y niñas son un objetivo y del proyecto de éxito escolar es un proyecto que que venimos ya desde hace cinco años como proyecto se centra la intervención socioeducativa con menores entre seis y diecisiete años es decir que deben estar estudiando pulsos de estudios de educación primaria secundaria y el año pasado tuvimos veinticinco niños y niñas y este año vamos a tener treinta y cinco niños y niñas en educación primaria y cinco en educación secundaria porque era un objetivo pensábamos que cuando más nos necesitan entonces dejábamos hemos hecho ese esfuerzo y este año hemos ampliado a cinco plazas más en Educación Secundaria Obligatoria que cuando tengamos a no hacer ese está prevista que finalice en febrero deseamos que se amplíe porque como te comentaba urbanas una curación de Cruz Roja en Alcorcón la situación y el apoyo quiere demostrar su a estos estudiantes de educación primaria secundaria

Voz 1915 05:09 de dónde vienen derivados me refiero que yo no sé si esto también vienen derivados de de servicios sociales de los propios colegios de los centros que hoy como como tú vais

Voz 0930 05:17 sí me parece me parece una pregunta muy muy interesante la que has hecho porque estos niños y niñas se encuentran en dificultad social entonces estos niños niñas son sus familias son atendidas por Cruz Roja dentro de del enfoque integral quedamos a a la atención social Lee son derribadas para trabajadores sociales a ya la los responsables de la juventud y luego estaba estas actividades son desarrollados por voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Juventud efectivamente sin vienen de un entorno social desfavorable nosotros a través de la intervención de las trabajadoras sociales no solamente analizamos la situación económica y social educativa con el fin de tener un proyecto global que niña en en un proyecto en proyecto en plan personado en plan personal individualizada ya hay una estrecha relación entre nuestro equipo técnico el equipo voluntariado efectivamente son niños que se enfrentan en diputados hacia

Voz 1915 06:23 lo que me preocupa

Voz 0930 06:26 lo que está no se tratamos de trabajar en el ámbito escolar y también se trabajaban en habilidades sociales personales en campos embajadores hay también proporcionamos individualizado sobre todo si

Voz 2 06:44 pues ser empleando como novedad aquí lo más incorporar

Voz 0930 06:47 pues en favorecer la comunicación en con la escuela y las familias para el entorno social y que la Intervención socioeducativa sea mucho más mucho más eficaz

Voz 1915 06:59 claro no es también importante verdad de la implicación de las familias no a la educación de los niños

Voz 0930 07:05 privadamente es muy importante Si te digo Ana que que es una experiencia a nuestros voluntarios y voluntarias

Voz 3 07:13 ha sido muy satisfactoria y

Voz 0930 07:16 los niños niñas acuden a los proyectos que se lleva a cabo de lunes a jueves todas las tardes y acuden con muchísima ilusión mucha alegría nosotros cuando llegar allí les deseamos una una merienda luego estamos desarrollando las actividades y cuando se marchan a otra merienda para que se vaya para su casa algo también que se pone de manifiesto en nuestro último boletín sobre la vida social son las dificultades económicas de la familia no de hecho pues más de la mitad de los municipios y eficaz con la falta dinero suficiente para que su familia pueda vivir bien cuarenta y tres por ciento pues por ejemplo la social la pobreza

Voz 1915 08:03 ah no yo además es estaba hablando no que hay niños que realmente hacen por ejemplo dos comidas al día eh que que no estamos hablando de que estamos hablando de aquí de España que que hacen la comida del cole o el desayuno y la comida del cole pero luego la merienda la cena no suelen realizarlo pues debido a esas dificultades no

Voz 0930 08:24 hubo dificultades por ejemplo para para llevar materiales

Voz 1915 08:27 claro también Cruz Roja

Voz 0930 08:30 tres desde esa intervención social que se realiza para las trabajadoras examinan podíamos con becas para libros son becas para para materiales porque no queremos que la ausencia de libros de texto de la ausencia de materiales sea un problema para el desarrollo educativo de de estos niños niñas no

Voz 1915 08:49 claro al final la importancia no de sus recursos también que vienen primero humanos a través de los voluntarios no y luego también económicos a través de todos aquellos no que que que colaboramos con ustedes concluyó

Voz 0930 08:59 o sea efectivamente para nosotros las vías de financiación de estos recursos propios que nos llegan a través de de los socios de personas físicas de empresas a través del Sorteo del Oro dentro de poco el día tres de octubre diera banderitas son muy importantes en la medida de recursos propios puesta asegura dice independencia te asegura que que porque social en los Presupuestos se siga manteniendo de esta manera bien somos auxiliares de los servicios públicos porcelana o no debemos ignorar las responsabilidades que desde la Administración central autonómica lo que hace tienen que tratamos de ayudar y está cerca de las personas vulnerables en este caso los más vulnerables son nuestros niños y niñas porque no subirá menos que si no cuidamos a nuestros niños y niñas usuario dice la educación pues como decíamos al principio de la Internet ante la cohesión social Cebé aceptada por ende pues la igualdad de oportunidades y el aumento de la de la red

Voz 1915 10:03 claro que sí eso nuestro futuro no todos ellos pues yo la agradezco como siempre a Saturnino que no está acompañe que que bueno que hablemos también todas sus actividades ya son muchas que me consta que va

Voz 4 10:15 a lo largo del año ya seguiremos hablando

Voz 0930 10:18 si nosotros buque tercer jueves de cada mes pues nuevo que se han retomado ahora en el mes de septiembre no es menos cierto que nosotros de todo el año pues a través del personal laboral el equipo técnico pues el año pasado estaba compuesto por personas trescientos sesenta Benito voluntarias seguimos estando ahí para las personas que acuden a Cruz Roja atenderlas no en vano pues hemos desarrollado programas y creo recordar que acabamos de sabemos apuntó al año medias se sí que podemos hablar otro día pues el año pasado interviniendo es son más de siete mil ciento sesenta personas de las cuales cinco mil veintitrés fueron para intervención social sin olvidar también cuatrocientas personas de empleo con una tasa de del cuarenta y siete por ciento

Voz 1915 11:16 tanto y tan bien claro que si la inserción laboral

Voz 0930 11:19 es es todo en tenemos fue un enfoque global transversal en los programas y proyectos que llevamos a cabo

Voz 1915 11:27 pues nada a seguir trabajando no verdad

Voz 4 11:29 sí sí

Voz 0930 11:31 dados porque somos un equipo humano de personal laboral de voluntario suplementarias y con mucha ilusión con una gran profesionalidad con muchísimo compromiso para seguir estando ahí cerca de las personas que

Voz 2 11:47 que acuden a Cruz Roja es muy importante pues Saturnino muchas gracias

Voz 0930 11:51 no gracias a vosotros porque nuestro país coberturas y ayuda a difundir las actividades que Cruz Roja lleva a cabo aceptó que es muy importante porque nos permite hacer visible de trabajo invisible del Voluntariado

Voz 1915 12:07 qué verdad se trabaja para que también llegan más mayor número de personas para aquellos que estén en esta situación es pues puedan acudirá a ustedes no hay que cuenten esa ayuda