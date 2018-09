Los Sabores de la SER - SER Madrid Oeste (19-09-2018) – Las manzanas

Voz 1 00:00 pues como siempre una cuarenta y cuatro minutos que tal Luis Pontes

Voz 2 00:26 hola buenas tardes sobre unos días todavía Luis

Voz 1 00:28 Fuentes además en nuestro experto que todos los miércoles siempre pues nos habla no de muchos de los productos de la tierra precisamente porque los conoce a la perfección

Voz 2 00:36 por eso es porque trabajo todos los días con ellos claro trabajo

Voz 1 00:39 esto dos días que estas en Madrid

Voz 2 00:42 estamos en Madrid en el mercado de San Antón en la tienda La flor de San Antón en el barrio de Chueca junto a la Gran Vía y bueno pues ahí está nuestra tienda desde hace muchos años Si bueno pues es una tienda gourmet de

Voz 1 00:55 sobre todo frutería oye tú intentas probar casi todo sí claro es verdad porque no

Voz 2 01:00 soy muy curioso eh yo cuando hay algo que no conozco pero me gusta todo lo que pruebo eh

Voz 1 01:06 llega algo nuevo bueno y los los alimentos me gustan todos

Voz 2 01:08 no no le hago ascos a nada que no esté

Voz 1 01:11 está bien preparado a ver a mi yo es que también me gusta la gastronomía no me gusta comer un hombre ya cosas que me gustan más y me gustan menos nombre evidentemente pero pero pero ello también pruebo sabes lo que provoca menos a lo con lo que tú dices pues a lo mejor bueno frutas como tengo algunas alergias verduras me temo más que a carnes y pescados fin

Voz 2 01:32 no pues yo todo ello claro yo no pero me gusta mucho la verduras frutas sí sí

Voz 1 01:36 que bueno oye una cosa hoy vamos a hablar de la manzana vamos a hablar de las monjas que también y sobre todo muchas eh madre mía la avanzada que fue la culpable de que no estemos en no serán fue la manzana fue va a decir que la culpa tenía pero bueno desde entonces parece como que avanzan es el pecado yo no sé si yo diría que es justo todo lo contrario de lo contrario verdad pero bueno es esta bueno claro es que la tentación la tentación eso sí es verdad es verdad es el atentado luego ya al pecado lo comentamos los demás si las manzanas que además también es tiempo a la de manzanas

Voz 2 02:13 eso es ahora ahora ahora empieza la temporada manzanas no ahora es cuando bueno ya a finales de agosto ya empieza a alguna variedad y tal pero vamos ahora viene ya todo el grueso no de de de manzanas aunque las hay todo el año como ocurre con casi todos los productos que bueno pues como en distintas latitudes del planeta se cultiva de todo pues al final tenemos naranjas en julio oí manzanas también en julio no o en o en mayo o en marzo no en cualquier época no porque de distintos orígenes se consigue pero bueno las manzanas nuestras de aquí de España de Francia de nuestra latitud digamos son ahora no empiezan ahora cuando mejor está recién cogida del árbol no es cuando están no quitas

Voz 1 02:56 qué qué propiedades tienen las manzanas bueno son uno de las frutas más mejores propias

Voz 2 03:02 les tienen contienen infinidad de cosas que son buenas para la salud eh bueno pues tienen tienen varios ácidos muy importantes que son muy beneficiosos para la salud alguno de ellos que se llama ácidos lo único que este es lo contiene sobre todo la piel aunque también el resto de la de la pieza pero sobre todo se concentrarán la piel y Un ácido que es muy beneficioso para la salud es un antioxidante es un anti bacteriano eh es antiinflamatorio tiene muy muy buenas propiedades por ejemplo para los que padecen diabetes tipo II el bueno es vamos es mano de santo que se dice

Voz 1 03:44 oye que bueno por eso te dicen que a lo mejor no tenemos que que pelar la manzana no que es mejor comerla como la mucho mejor

Voz 2 03:50 me quedo con la piel casi todas las frutas ocurre es hombre ya la naranja cuesta un poco mal no

Voz 1 03:54 dime ante eso me digo hablando no aunque hay alguno que hay gente que la comedia pero que que decía como nos apela a la manzana a mi madre le dijeron como mamas apelar el melocotón hicieron no yo me lo como siempre Ladd como si quisiera hombre es que no te vas a comer un melón nombre es que hay frutas no te vas a cada uno sangría no este caso pero pero ahí fue otra Frutas melocotón Lola moviendo a bonito para quitarlo

Voz 2 04:16 sí de ellas tal como así si la manzana pues hay que comerla con el Sí Se Puede y si no disgusta mucho hay alguna que tener la piel muy Grosso no pero pero en general

Voz 1 04:27 si de lo que tienen una piel fina

Voz 2 04:30 a se come muy bien hay que hay que aprovechar comerlas que son muy sanas

Voz 1 04:33 comerla con piel con piel y por eso mismo que además digo además que tiene la piel son importantes pero si es queda más limpia los dientes además esos beneficios Gonzalo sí es verdad que dice muchas veces que es bueno comer una manzana para mandíbula para no para

Voz 2 04:47 sí sí sí eh el ejercito contento porque nos obliga a abrir la boca bien y que bueno ya hacer el ejercicio de masticado masticar lo que muchas veces lo mejor con con cosas más pequeña no lo hacemos no y bueno pues si las manzanas están con nosotros desde desde el inició de la humanidad practicamente bueno con cuando digo con nosotros digo en Europa Asia porque en el continente americano no se conocieron hasta que no llegaron los españoles pero sí que son los que trasladaron allí el el cultivo de manzanas pero sí que en el resto del de de continentes Europa Europa y Asia porque en África también

Voz 1 05:25 pero también bueno norte de África sí porque ya

Voz 2 05:27 el antiguo Egipto Boris hay constancia de que se cultivó

Voz 1 05:30 manzanas pero en el sur de África por los viajes además también no en el sur

Voz 2 05:34 porque así que no se cultivaban fue después del siglo XVI cuando empezaron a cultivar cultivarse pero sí que en todo el resto pues pues no se quince mil veinte mil años quizá el el origen de la manzana pues tanto como lo practicado

Voz 1 05:49 prácticamente han crecido con nosotros

Voz 2 05:51 nosotros exacto bueno hay más de mil variedades de manzanas ahora mismo en el mundo es una barbaridad lo que hay pero luego pues hay unas ocho o diez que son las digamos más comerciales que se cultivan en todas partes y que digamos que los mercados son las que demandan no ya esas son las que realmente vamos a encontrar cuando vamos a comprar no he bueno pues esas empezamos por la Golden que es la más conocida digamos Golden Delicious que es la amarilla a veces tiene algo de rojo poquito creaban chapa

Voz 1 06:23 a veces

Voz 2 06:25 E incluso cuando tienen esa parte poquito rojas suelen ser más

Voz 1 06:29 a mí me encanta cuando tiene así cita eso es luego pues así por importancia la Fuji

Voz 2 06:34 a una manzana muy buen comer muy buena crujiente dulce que no tiene pega tengo una eh muy sana es verdad y luego pues están digamos las últimas de diseño que a lo mejor son las pin Lady que es una marca Ping Lady siempre lleva pegatina Pin Lady como marca

Voz 1 06:52 estás a que la conocemos pero realmente es una marquesina no es una modificación

Voz 2 06:56 diga porque Pink Lady existe ya desde hace desde los años cuarenta o cincuenta pero sí que digamos que es una una especie extraída a base de hacer injertos y que se sepa atentó como marca entonces Pindado

Voz 1 07:09 solamente hay sólo hay además lo lo tienen sólo unas personas si tiene pues aquí fíjate una empresa cierto parecido a la Golden Delicious

Voz 2 07:16 muy mezclada con otros con la Mackintosh a lo mejor pero que es al final es una una manzana que que se se comercializa como marca Pin Lady Pink eso es entonces bueno no no es como por ejemplo Fuji es una variedad no una variedad que también se ha obtenido así pero no tiene una patente cerrado no igual ocurre con las demás no eh luego están bueno están las la reineta hay varias especies de reineta muy muy buenas yo creo que ya hace algunos meses hablamos de ellas

Voz 1 07:47 sí bueno pues son muy

Voz 2 07:50 Pesántez bueno tardó un poquito en llegar las metas que no están todavía pero esas son para mi gusto pues bueno sólo las que mejor se aplican a la cocina las que la más las más ricas para hacer asadas bueno

Voz 1 08:02 por eso te iba decidió por ejemplo de toda la las variedades que me estás diciendo que además hay alguna más que nos tienes que contar con la de la para la repostería por ejemplo por excelencia o cuál sería la reineta

Voz 2 08:15 para repostería reineta yo creo que sí aunque bueno Golden es una Golden Delicious es una manzana que también va bien en repostería pero en esa esa acidez que aporta la reineta no lo tienen los demás mí tienen una una carne muy elegante muy buena entonces pues es la ideal reineta la reineta en distintas variedades que hay varias pero bueno si la reineta básicamente lo la mejor para eso

Voz 1 08:40 oye y la menos la que menos se come por ejemplo aquí en España cuál es

Voz 2 08:44 vamos a ver antes se comía mucho Estalkin por ejemplo ahora esta es una sí ha quedado un poco en desuso no es una manzana es un poco arenosa que es bonita porque es una manzana roja no suelen tener tamaño muy grande muy bonita de color pero luego cuando el amor después supo que eso parece que gusta a mí es lo que menos me gustan más las crujientes no las que crujen y las que tienen la piel la carne más tersa no entonces bueno pues esta es una de las manzanas que está cayendo en desuso poco a poco no bueno no pues tenemos no sé es mi por ejemplo verde que también va muy bien para ensaladas Macintosh que también va muy bien para ensaladas ese tipo de manzanas que bueno pues un poco más moderna digamos granizo es una montara hace veinte años quizás no se conocía no se conoció no no a mí particularmente no me gusta porque es muy ácida no no me agrada mucho aunque alguna vez he comido alguna muy buena pero la mayoría de ellas me resultan demasiado ácida ácida no

Voz 1 09:44 sea que si habrá gente que le guste no es acidez S

Voz 2 09:47 sí sí sin duda que cada uno pero luego pues otra gran muy extendida royal gala que es una zona que se vende

Voz 1 09:55 todas partes los precios como harían son vamos a ver no el precio del Amazonas

Voz 2 10:01 eso es básicamente es muy similar en todo entre todas ellas Pink Ladies un poquito más cara reineta sí que a veces el valor sube un poquito más dependiendo un poco de a variedades pero en general pues es una mantienen precios todo el año un precio más o menos estable no no es una fruta muy cara ahí es de las más son las que podemos comer es quizá una de las mejores

Voz 1 10:22 son las mejores sí sin duda sin duda antes mira Belén y yo estábamos hablando al principio el programa aquí vamos a hablar de la manzana en precisamente la reineta es la que ha salido claro que es la reina evidentemente si lo si con ese nombre no quemas a alguna curiosidad más

Voz 3 10:37 lo bueno yo que siempre

Voz 2 10:40 tenido usos medicinales no siempre es desde la voz desde la antigüedad se ha sabido que las manzanas son muy sanas se ha sabido que tienen beneficios para la salud así no sé porqué es algo que es innato a nuestro a nuestra especie no a los humanos no y bueno nacemos con ese conocimiento parece no que es un un un producto que no sé

Voz 1 11:02 que alguien si si se ha consumido siempre no yo te puedo decir que cuando estaba embarazada de mi primera hija por ejemplo que estaba malísima que devolvía continuamente una de las de las frutas que me me me asentaba el estomago eran me la comía claro mañana me asentaba el no fácil de digerir a mí si me paso

Voz 2 11:22 luego también siempre va muy bien para las dietas de adelgazamiento porque es un buen estudiante no tiene un contenido alto en en el

Voz 1 11:30 los osa no no exactamente

Voz 2 11:33 tiene bastante fibra aporta mucha fibra y bueno hace que que te sacia osea que te dé sensación de estar lleno pero ya no es una cosa que tengo muy claro entonces sirvió mucho para quitarse esa ansiedad cuando necesitas comer algo son

Voz 1 11:50 la manzanas ideales muy bien hoy entonces pero entonces ya sí que hacemos esa receta del día o bueno sí pero eso no estáis una tarta de manzana no no yo le he dicho no que soy muy malo posterior a mí que tenemos por espacio para hacerla tal así que además tienes que hacer primero lavas bueno aunque yo te digo que la base la compro eh yo ya no lo hagas sé sí ya lo sé pero vamos yo me compro la base y luego ya hago la crema pastelera eso sí lo hago yo la goma pastelera Ilan manzanas no las hago yo quise te da corto pero me encanta la la tarta de manzana otra días hay cosas que

Voz 2 12:28 como soy diabético no puedo o comerla

Voz 1 12:31 vale entonces que no se ha extraído vamos a ver una amazona esas holas vale que igualó que vamos a hacer

Voz 2 12:38 quitándoles el corazón con un descorazonador si tenemos sino con un cuchillo con paciencia también se hace igual quitamos todas las pipa ha sido de interior del centro y lo que vamos a hacer es rellenar las con miel ir un poco de canela de acuerdo nada más que miel y un poco de canela la vamos a meter al horno treinta minutos veinticinco treinta minutos a horno medio ciento ochenta grados más o menos tenemos una manzana estupendas para que quede muy bonito una rama mitad de canela el

Voz 1 13:10 el centro que me has quitado pero queda perfecto oye y no la pintas con nada ni nada no se vaya a mí él va

Voz 2 13:18 él va va burbujeo un poco bajo la va a manchar por fuera va a quedar preciosa

Voz 1 13:22 que bueno pues quedar muy muy bien precisamente hoy estábamos hablando de eso de manzanas asadas a has dado en el clavo yo recomendó hacerlo con reineta desde aquí para todo el mundo para diabéticos perfectamente también

Voz 2 13:36 bueno la miel con precaución ha cambiado con moderación con mucha moderación y si no podemos utilizar para los diabéticos podemos utilizarlo es esa cadena líquida o estén dentro

Voz 1 13:48 sí edulcorado ante líquido que se venden

Voz 2 13:50 que luego hay muchas marcas que podemos utilizarlo perfectamente mezclado con agua así queremos en el Illes

Voz 1 13:56 porque todo con la Canela Canela si no hay no

Voz 2 13:59 el problema de la manzana perfectamente hemos conseguido endulzar la como queríamos bueno pues medio escuchado de miel para ayuda un todo

Voz 1 14:07 Quito sino la bajada de vez en cuando un poquito eso es eso es que bueno las manzanas yo ahora mismo a estas horas un hay cincuenta y ocho minutos comer manzana un aperitivo un cocido de todo ya yo tengo un hambre no eso ya le he comido dos piezas de fruta tuyo te resulta a media mañana claro eso es eso es lo que hay que hacer hacerlo hay que ser muy saludable eso Luis Pontes y nada más verdad nada más hemos terminado por hoy bueno pues ello te agradezco como siempre todos los miércoles que nos acompañes luego ya subiremos el podcast a la página web hizo este punto es lo pueden consultar eso qué diferencias estaría eso es sugerencias todas las que quieran gracias Luis gracias hasta luego