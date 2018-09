A pie de calle Madrid Oeste 20-09-2018 – Concurso gastronómico en Villaviciosa de Odón

Voz 2

00:37

mira no sé si me escucha el primero porque hay muchísimo ruido mejor que bueno habéis hecho suena el centro de mayores de aquí de Villaviciosa pues os comento se han entregado unos premios aquí de la residencia de mayores de petanca el torneo de la rana de Part Si bueno pues hay muchísimos de terminar la entrega de premios que se han llevado bastante bastante gente y entonces ahora acaban de dar paso al aperitivo mira ahora mismo es están haciendo fotos los responsables de aquí del centro de mayores también han venido concejales después acaban de pedir que hagan una cola para ir tomando el aperitivo que vamos a vivir aquí también acción como una especie de concurso gastronómico llega muy sí sí eso es que el aperitivo en todo lo que hay en la mesa que ahora os digo todo lo que han puesto pues se basa en son como los premios ganadores de este concurso gastronómico y que hay cuéntanos cuáles son en su opinión nadador esprín que ganó o esa veros cuento en la mesa tenemos eh bizcocho Goyo San Luis tortilla de patata vino no todavía no porque lo que os comentaba yo cuando llegado el pan estaban dando los premios entonces mira ahora yo creo que es el momento consigues están acercando todos los es común que hoy nos llevan el otro día recordamos que el cinco y huevos en la Peña Soto eh ya lo estoy recordando ya buenos aquí os escucho muy mal porque es que hay muchísimo ruido apuntilla la tortilla prefiero bollos ahora la al dulce sí pero por las horas que son eh y que yo ahí contra mí pues a veros muchos están de mal me ver moviendo versus escucha mejor es mía hay chocolate entonces voy a ver si los pues robar sino velocidad bueno aunque chocolate no no les gusta a mucha gente entonces creo que en los es muy claro no no yo me lo enseñó a ver que ya estoy en la mesa voy a medio pues mira al pleno aquí hay porosa Annie ahí bayeta chocolate ahí bizco llega a alguien le allí que hay hay que somos responsables Ellos que sí podemos hablar con algún responsable de los bollos con gente de los gallinas mira porque están repartiendo momento voy a ver si puedo es que están por aquí mirad si queréis hablamos mejor con algunos que están por aquí comiendo a ver qué les parece todos los vale hola la bandeja la que he traído yo sí ha hecho venido multan para no atraer tenía que ir al médico unos bollos los bollos de chocolate lo que me gusta injusto ha atraído nada yo no escucho nada eh nada mucha que digo que sí los ha hecho ella si no a los bollos yo creo que no que simplemente los ha traído a no es que se me ha ido y no escuchó nada cuánta gente hay que él me acabo poco ver repetir una mejor que sí que hay mucha gente hoy vamos al de muchos más gente hola qué tal está han participado ustedes en algún puso una en el concurso usted no Nos bien haberlo no incluso los listas a bueno aquí es que hay gente de todo tipo la verdad y que el visto pues supongo que a lo mejor serán de los jubilados sólo o si va a repetir porque es que no escuchó es que aquí queríamos saber de quién se trataba que si donde son listas que pone aquí teatro inglés la lectura actividades bien que el centro de mayores no no en los centros de mayores hoy en día es la de mayores realmente porque hay Tutti edades eh sí estoy viviendo aquí un señor que lleva lleva dos platos de no sé qué parece como helado como bailar y Amalia que le había acercar porque lo que os digo es que os pierdo y no escuchó nada a ver que hay muchísimo ruido me voy a acercar si justo lo acabo de ver llevó hola qué tal está en qué van a comer