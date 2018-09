Hora 14 Madrid Oeste (21/09/2018)

este es un futuro próximo esta actuación es un muy muy muy relevante porque además con ellas se consigue algo que para nosotros para el Gobierno regional es muy importante que es especial cuidado y protección a las víctimas con esta actuación se puede sumar estos metros cuadrados estos mil cien metros cuadrados se puede hacer un edificio principal no una medio importantísima para la protección de los menores que han sido tiene unas víctimas de delito no

Voz 6

04:32

pero todavía no Ayuso ha asegurado que el nuevo Gobierno de Arroyomolinos da la espalda a los vecinos del municipio afirma que el PP es la lista más votada pero que la coalición formada por tránsfugas no les a por mí no les ha permitido gobernar también ha confirmado que espera que los próximos meses que les queda de gobierno a Ciudadanos no tengan más escándalos tras la dimisión del anterior alcalde de Arroyomolinos Kuipers por su implicación en la trama enredaderas